VIDEO | FC Bacău – Poli Iaşi 1-2. Trupa din Copou obţine prima victorie a sezonului
Primasport.ro, 12 august 2025 20:00
VIDEO | FC Bacău – Poli Iaşi 1-2. Trupa din Copou obţine prima victorie a sezonului
Acum 30 minute
20:00
Din Superliga, direct în La Liga! Jucătorul efectuează astăzi vizita medicală şi semnează cu Betis! Lovitura verii în România
20:00
19:50
VIDEO | FC Bacău – Poli Iaşi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii trec în avantaj # Primasport.ro
Acum o oră
19:30
Arbitrii care vor conduce meciurile din LaLiga vor fi anunţaţi doar cu 24 de ore înainte. Care este motivul # Primasport.ro
19:30
VIDEO | FC Bacău – Poli Iaşi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie monumentală pentru gazde # Primasport.ro
Acum 2 ore
19:00
Victor Angelescu a răbufnit după decizia în defavoarea Rapidului în duelul cu Oţelul: ”Ne-au luat două puncte. E o problemă” # Primasport.ro
18:50
OFICIAL | Basilio Ndong a plecat de la Universitatea Craiova şi nu va sta mult fără echipă! Cu cine negociază fundaşul # Primasport.ro
18:50
VIDEO | FC Bacău – Poli Iaşi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Final nebun de repriză # Primasport.ro
18:30
Luc Holtz a demisionat din funcţia de selecţioner al Luxemburgului. Ce echipă a preluat antrenorul # Primasport.ro
18:20
Jurnaliştii portughezi îl elogiază pe Ianis Stoica după debutul cu Estrela Amadora. Mesajul transmis de antrenor pentru internaţionalul român # Primasport.ro
18:20
VIDEO | FC Bacău – Poli Iaşi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele domină startul meciului # Primasport.ro
Acum 4 ore
18:10
VIDEO | FC Bacău – Poli Iaşi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
18:00
VIDEO | FC Bacău – Poli Iaşi, de la 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Final de etapă în Liga 2 # Primasport.ro
17:40
Alvaro Morata ”aruncă săgeţi” către conducerea Galatasaray în mesajul său de adio de la club: ”În viaţă există principii care nu trebuie încălcate” # Primasport.ro
17:40
Mircea Lucescu, decizie bombă! Jucătorul care face furori în Superliga l-a impresionat pe selecţioner şi va fi convocat la echipa naţională + Ce se întâmplă cu Ianis Hagi # Primasport.ro
17:30
Marco Dulca a părăsit NK Celje. Ce mesaj a transmis fostul jucător al FCSB-ului
17:10
Jucătorii de la FCSB jubilează după decizia radicală luată de Becali: „Ne bucurăm că a înţeles şi nea Gigi” # Primasport.ro
16:50
Valeriu Iftime i-a găsit înlocuitor lui Gino Iorgulescu la şefia LPF: ”Nu avem un preşedinte. El este un tip inteligent” # Primasport.ro
16:30
OUT de la Oţelul! Jucătorul sosit în urmă cu două luni la Galaţi nu a mai suportat situaţia de la club şi a cerut rezilierea contractului + Încă un fotbalist ar fi pe „făraş” # Primasport.ro
16:20
Nemţii au dat verdictul cu privire la transferul lui Florinel Coman la Monchengladbach: ”Reprezintă un risc sportiv” # Primasport.ro
Acum 6 ore
15:40
Revine Lewandowski la naţionala Poloniei? Atacantul a luat decizia
15:40
După ce l-a tras de păr pe Marc Cucurella, Joao Neves este suspendat pentru Supercupa Europei # Primasport.ro
15:30
Japonia impune reguli stricte după decesul a doi pugilişti
15:20
Trei dintre cele mai importante cinci campionate reîncep la finalul săptămânii! Derby-ul Manchester United - Arsenal este capul de afiş # Primasport.ro
14:50
Victor Angelescu a fost prezent la Adunarea Generală a LPF! "Normal că s-a discutat" # Primasport.ro
14:20
Decizie comică a celor de la LPF! Cine a fost numit antrenorul etapei
Acum 8 ore
13:50
Ultimele informaţii despre accidentarea lui Risto Radunovic
13:20
Edi Iordănescu a rupt tăcerea şi a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi! "Nu a fost singurul român de interes" # Primasport.ro
12:50
Dennis Man, prima reacţie după ce a bătut palma cu PSV! "Am foame de victorii"
12:40
Derby-ul Rapid - FCSB începe mai repede la Prima Sport! Astăzi va avea loc o ediţie spectaculoasă a emisiunii Fotbal Show # Primasport.ro
12:30
Mircea Lucescu, decizie finală în privinţa lui Alex Mitriţă
12:20
Dennis Man a semnat cu PSV! Când ar putea debuta internaţionalul român
Acum 12 ore
12:00
Toate meciurile din Champions League se joacă marţi! Fenerbahce - Feyenoord este capul de afiş # Primasport.ro
11:30
Trei echipe din SuperLiga l-au ofertat pe Paul Iacob
11:30
Derby-ul FCSB - Rapid începe mai repede la Prima Sport! Astăzi va avea loc o ediţie spectaculoasă a emisiunii Fotbal Show # Primasport.ro
10:50
LIVE VIDEO | FC Bacău – Poli Iaşi, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Final de etapă în Liga 2 # Primasport.ro
10:50
Ucraineanul Roman Zelinsky, victorie în etapa de drift de la Arena Naţională
10:40
FCSB sau Aberdeen? Pe cine vede câştigătoare Neil Lennon
10:30
Ce lovitură încearcă Pep Guardiola! Fotbalistul de la Real Madrid se află în negocieri cu Manchester City # Primasport.ro
10:00
Gianluigi Donnarumma pleacă de la PSG! Italianul va juca în Premier League
09:50
Basarab Panduru a dat verdictul în privinţa echipelor româneşti din cupele europene! "Pe ce m-aş baza că poţi să te califici?" | EXCLUSIV # Primasport.ro
09:30
Brigadă de arbitri din Anglia la meciul Spartak Trnava - Universitatea Craiova
Acum 24 ore
01:40
Bogdan Cosmescu, mix de pronosticuri ce cuprinde fotbalul intern şi internaţional. Cotă 5.80 din Premier League # Primasport.ro
01:10
A făcut show, după ce le-a interzis rapidiştilor victoria: ”N-a ajuns la poartă în prima repriză, iar în a doua a venit Barcelona!” # Primasport.ro
01:00
Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Basarab Panduru, după duelul Rapid - Oţelul: ”De mult n-am mai văzut o astfel de fentă” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
00:50
Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Basarab Panduru în duelul Oţelul Galaţi - Rapid: ”De mult n-am mai văzut o astfel de fentă” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
00:40
VIDEO | Laszlo Balint nu e pe deplin mulţumit de punctul cu Rapid. ”Trebuie să ne îmbunătăţim” # Primasport.ro
00:10
VIDEO | Costel Gâlcă acuză arbitrajul de la meciul cu Oţelul. ”A fost penalty clar!” # Primasport.ro
00:10
Emma Răducanu s-a luptat cu liderul mondial, dar a cedat în trei seturi la Cincinnati # Primasport.ro
00:00
VIDEO | Dobre, providenţial din nou pentru Rapid. ”Trebuie să şi suferim”
