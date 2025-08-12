S-a îmbrăcat ca un polițist, dar era tâlhar! Finalul pentru tânărul de 24 de ani
Stiripesurse.ro, 12 august 2025 15:30
Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut şi va fi prezentat magistraţilor pentru luarea unei măsuri preventive, după ce s-a dat drept poliţist şi ar fi deposedat un alt tânăr de 500 de lei. Citește mai departe...
Acum 5 minute
15:50
Compania Red Bull își extinde participarea în sport. Gigantul băuturilor energizante a cumpărat o echipă de rugby din Anglia. Este vorba despre Newcastle Falcons care a fost redenumită deja Newcastle Red Bulls, conform mediafax. Citește mai departe...
15:50
Moment controversat la 'Insula Iubirii'. Reacții dure apărute în mediul online și plângeri la CNA: 'Este extrem de greșit' # Stiripesurse.ro
Ediția de luni a emisiunii „Insula Iubirii” (Antena 1) a stârnit un val de critici după ce producătorii au organizat o petrecere cu tematică romă, în cadrul căreia concurenții au purtat costume considerate jignitoare și au folosit termeni cu conotație discriminatorie. Citește mai departe...
15:50
Robert Lewandowski vrea să joace din nou pentru naţionala Poloniei, după schimbarea selecţionerului # Stiripesurse.ro
Robert Lewandowski vrea să joace din nou pentru ţara sa, a declarat, marţi, selecţionerul Poloniei, Jan Urban, după ce atacantul Barcelonei a părăsit echipa naţională pe fondul controversei privind decizia fostului selecţioner de a-l înlocui în funcţia de căpitan, informează news. Citește mai departe...
Acum 10 minute
15:40
Castelul Nopcsa din Săcel, redeschis cu o expoziție temporară despre istorie și patrimoniu # Stiripesurse.ro
Castelul Nopcsa din satul Săcel va fi redeschis publicului cu o primă expoziţie temporară al cărei vernisaj este programat pe data de 1 septembrie, specialiştii Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane (MCDR) Deva, de care aparţine obiectivul istoric, pregătind cele necesare pentru Citește mai departe...
15:40
Expert: Cedarea de teritorii ucrainene ar însemna sfârșitul ordinii internaționale. Witkoff ar fi putut interpreta greșit unele declarații ale rușilor # Stiripesurse.ro
Andreas Umland, expert la Centrul de Studii Est-Europene din Stockholm (SCEEUS), avertizează că ideea unor "schimburi teritoriale" pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucrainei este extrem de riscantă, întrucât ar putea distruge întreaga ordine Citește mai departe...
Acum 30 minute
15:30
Muraru, despre scandalul microbuzelor electrice din Iași: Achiziția a respectat 'la literă' ghidul PNRR. E tentant să ne luăm după breaking-news-uri # Stiripesurse.ro
Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, susține că procedura prin care au fost cumpărate microbuze electrice pentru elevii din județ s-a făcut respectând „la literă” cerințele din ghidul oficial PNRR, elaborat de Ministerul Educației. Citește mai departe...
15:30
15:30
'România, pe valurile furtunii – fără nimeni la cârmă!'. Victor Ponta atacă virulent Guvernul Bolojan după datele INS # Stiripesurse.ro
Fostul premier Victor Ponta a lansat, marți, critici dure la adresa actualei guvernări, susținând că puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 7,8% în urma inflației, fără ca acest lucru să fie recunoscut public de autorități. Citește mai departe...
15:20
Ambasada SUA schimbă regulile! Mai puțini români vor putea reînnoi viza fără interviu din toamnă # Stiripesurse.ro
Ambasada Statelor Unite la București a anunțat marți, pe rețelele de socializare și pe portalul oficial, modificări importante în procedura de reînnoire a vizelor fără interviu, care vor intra în vigoare de la 2 septembrie 2025. Citește mai departe...
15:20
Iranul a decis să continue consultările cu Organizaţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) cu ocazia unei vizite la Teheran a unui oficial al agenţiei ONU, informează marţi EFE, conform Agerpres. Citește mai departe...
15:20
Marius Budăi desființează pachete 1 și 2: 'Este timpul ca România să nu mai meargă pe contrasens' / Soluția care ar aduce 59 de miliarde la buget # Stiripesurse.ro
Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius Budăi, susține că introducerea impozitării progresive ar genera venituri suplimentare de aproximativ 59 de miliarde de lei pe an, sumă mai mare decât cea estimată prin pachetele de măsuri 1 și 2 propuse de premierul Ilie Bolojan. Citește mai departe...
Acum o oră
15:00
'Cine a oferit, în tot acest timp, protecție?'. Ministrul Finanțelor trimite ANAF peste marii datornici # Stiripesurse.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a cerut ANAF să verifice marile companii care amână plata taxelor de ani de zile, în unele cazuri cu suspiciuni de fraudă semnalate inclusiv de Curtea de Conturi. Citește mai departe...
15:00
După ce l-a tras de păr pe Marc Cucurella, Joao Neves este suspendat pentru Supercupa Europei # Stiripesurse.ro
Jucătorul formaţiei PSG, Joao Neves, a fost eliminat în ultimele minute ale finalei Cupei Mondiale a Cluburilor cu Chelsea (0-3), pentru că l-a tras de păr pe Marc Cucurella, şi va rata Supercupa Europei cu Tottenham, de miercuri, scrie news.ro. Citește mai departe...
15:00
Scandalul prin care USR viza preluarea șefiei IPJ Timiș se fâsâie: Un HCL al AUR ar putea pune cruce debandadei de la Gara de Nord # Stiripesurse.ro
Scandalul prin care USR atacă tot mai des conducerea IPJ Timiș e pe punctul să se încheie și nu oricum, ci, culmea, printr-un HCL depus de AUR. Citește mai departe...
14:50
Nicușor Dan îl atenționează pe Donald Trump: Pacea nu se poate decide fără Ucraina la masă # Stiripesurse.ro
Nicușor Dan intervine în discuțiile Trump - Putin pe tema încheierii războiului din Ucraina. Președintele României merge pe mâna UE și spune că nicio pace nu poate fi decisă fără ca Ucraina să fie la masa negocierilor. Citește mai departe...
14:50
Marea Britanie, lovită de creșterea șomajului - cel mai ridicat nivel din ultimii ani # Stiripesurse.ro
Rata şomajului în Marea Britanie s-a menţinut la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, iar creşterea salariilor s-a atenuat, în condiţiile în care angajatorii sunt afectaţi de majorarea costurilor cu personalul, arată datele publicate marţi de Oficiul Naţional de Statistică Citește mai departe...
14:50
Avertisment pentru românii care merg în Grecia: Amenzi record de până la 8.000 de euro pentru șoferii indisciplinați # Stiripesurse.ro
Începând din septembrie, Grecia va înăspri sancțiunile pentru șoferi. Clasată pe locul șapte în Europa la rata deceselor rutiere, țara mizează pe măsuri drastice pentru a spori siguranța pe drumuri, potrivit novinite.com. Citește mai departe...
14:50
Minivacanța vine cu trenuri mai lungi și.. aer condiționat cu probleme, anunță CFR # Stiripesurse.ro
CFR anunță suplimentarea unor vagoane în minivacanță și cere înțelegere pentru eventualele problemele legate de funcționarea aerului condiționat în trenuri. Citește mai departe...
14:50
Prediabetul, mai periculos pentru tineri decât pentru vârstnici, arată un studiu american # Stiripesurse.ro
Un studiu realizat în Statele Unite avertizează că prediabetul – stadiul intermediar în care glicemia este peste valorile normale, dar nu suficient de ridicată pentru a fi diagnosticată ca diabet – poate fi mult mai periculos pentru adulții tineri decât pentru cei mai în vârstă. Citește mai departe...
Acum 2 ore
14:40
VIDEO BNR cere o lege care să închidă robinetul risipelor electorale: Datoria României, bomba cu explozie întârziată # Stiripesurse.ro
Datoria publică a României este estimată la aproximativ 6% din PIB, iar mai mult de jumătate din această sumă este în valută străină. Citește mai departe...
14:40
Festivalul 'Magia mărgelelor de sticlă' la Miercurea-Ciuc: Trei zile de spectacole, expoziții și experimente # Stiripesurse.ro
Un festival care va îmbina ştiinţa cu arta intitulat "Magia mărgelelor de sticlă" va avea loc, la sfârşitul săptămânii, la Cetatea Miko din Miercurea-Ciuc, fiind organizat cu sprijinul primăriei municipiului. Citește mai departe...
14:30
Senatorul Ninel Peia îl provoacă pe ministrul Educației: Viitorul României nu se scrie pe servere! # Stiripesurse.ro
Senatorul Ninel Peia a transmis o scrisoare deschisă ministrului Educației, Daniel David, în care atrage atenția asupra pericolului pierderii culturii generale și a lecturii în favoarea consumului rapid de informație superficială. Citește mai departe...
14:30
Românii 'au speriat' Bulgaria: Curg amenzile pentru turiștii veniți din țara noastră # Stiripesurse.ro
Săptămâna trecută, autoritățile bulgare au desfășurat o amplă acțiune de control pe litoralul de nord al Mării Negre, vizând parcările necorespunzătoare. Citește mai departe...
14:30
Himalaya: Cel puțin 68 de persoane sunt în continuare date dispărute în urma viiturii de săptămâna trecută # Stiripesurse.ro
Cel puţin 68 de persoane sunt în continuare date dispărute după viitura care a lovit săptămâna trecută o localitate din Himalaya indiană, au anunţat marţi autorităţile locale, informează AFP, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
14:20
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia în legătură cu înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing) şi recomandă să nu fie furnizate date confidenţiale prin telefon. Citește mai departe...
14:20
Marcel Ciolacu revine în joc și solicită Guvernului să ia măsuri urgente: Se reduce dramatic! # Stiripesurse.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu reacționează, după ce a văzut că inflația a urcat la 7,8%. El susține că a lăsat inflația la 5% și multe măsuri prin care populația era ajutată să nu resimtă costurile ridicate ale facturilor. Citește mai departe...
14:20
Consiliul Concurenței verifică din nou distribuitorii de semințe și produse pentru protecția culturilor # Stiripesurse.ro
Consiliul Concurenţei a efectuat noi inspecţii inopinate în cadrul investigaţiei privind o posibilă înţelegere pe piaţa producţiei şi comercializării seminţelor de cultură şi pe piaţa produselor pentru protecţia culturilor din România. Citește mai departe...
14:20
Estonia întărește măsurile de protecție la granița cu Rusia pentru a opri migrația ilegală # Stiripesurse.ro
Estonia a întărit măsurile de protecţie de-a lungul frontierei externe de est a Uniunii Europene, cu vecina sa Rusia, în efortul de a opri intrarea migranţilor, potrivit unei informaţii difuzate marţi de postul public de radio estonian ERR, preluat de dpa, informează Agerpres. Citește mai departe...
14:20
Renegocierea PNRR, pe ultima sută de metri - Dragoș Pîslaru: 'Trebuie să facem într-un an ce nu am făcut în patru' / Când urmează decizia finală # Stiripesurse.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni, la B1 TV, că renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost încheiată, însă deocamdată doar informal. Citește mai departe...
14:10
Val de concedieri în primării și consilii județene? Cseke Attila cere reorganizare 'pe bune': 'Să rămână cei mai buni' # Stiripesurse.ro
Reorganizarea administrației publice locale trebuie să fie una reală și eficientă, afirmă ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, într-un interviu pentru RFI. El anunță că reforma va presupune desființarea a 40. Citește mai departe...
14:10
Trei bărbați din Câmpina, județul Prahova, sunt cercetați pentru proxenetism, fiind suspectați că au înlesnit prostituția mai multor femei în zona DN1, lângă Bănești. În urma unor percheziții, poliția a confiscat bunuri care ar proveni din această activitate ilegală. Citește mai departe...
14:10
Gheorghe Piperea: Peste 8 milioane de români riscă pierderi uriașe din Pilonul II de pensii # Stiripesurse.ro
Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, trage un semnal de alarmă privind situația fondurilor de pensii Pilon II, avertizând că riscurile pentru cei peste 8 milioane de contributori sunt mult mai mari decât acum trei ani, când pierderile au atins 7 miliarde de lei. Citește mai departe...
14:10
Comisia Europeană a aprobat marţi, conform normelor UE privind fuziunile, achiziţionarea TBI Bank EAD din Bulgaria de către Advent International, unul dintre cei mai importanţi investitori globali în private equity din Statele Unite, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar. Citește mai departe...
14:10
Astra Film aduce în fiecare joi, la Sibiu, proiecții speciale de filme documentare # Stiripesurse.ro
Cinemateca Astra Film revine în luna august cu proiecţii ale unor filme documentare care au fost aplaudate îndelung de publicul Astra Film Festival. Citește mai departe...
14:00
O femeie din Spaichingen, landul german Baden-Württemberg, a fost acuzată de furt pentru că a colectat apă de ploaie în valoare de 15 cenți (circa 76 de bani). Incidentul este investigat de poliția locală, care a deschis o anchetă, transmite Bild. Citește mai departe...
14:00
Succes garantat pentru Expo Osaka 2025: Vânzările de bilete depășesc așteptările organizatorilor # Stiripesurse.ro
Numărul biletelor vândute pentru Expo Osaka 2025, organizată în vestul Japoniei, a trecut de 18 milioane, depăşind pragul de rentabilitate stabilit de organizatori pentru acoperirea costurilor operaţionale, transmite marţi agenţia EFE.Până vineri, 9 august, au fost vândute 18.095. Citește mai departe...
14:00
„O încercare disperată de a reduce la tăcere vocile care denunță ocuparea Gazei”/Reacția comunității internaționale după ce Israelul a ucis 5 jurnaliști # Stiripesurse.ro
Israelul a ucis cinci jurnaliști Al Jazeera, printre care și renumitul corespondent Ana al-Sherif, în Gaza, iar atacul a generat condamnări puternice din partea comunității internaționale, după cum informează Mediafax. Citește mai departe...
14:00
Procurorii cercetează posibile infracţiuni prevăzute de codul aerian în cazul accidentului soldat cu doi morţi la Arad. De altfel au fost săptămâni negre pentru aviaţie. Citește mai departe...
14:00
Lansarea filmului „Shrek 5” a fost amânată din nou, după cum au transmis studiourile americane Universal şi DreamWorks Animation. Pelicula urmează să apară pe 30 iunie 2027, și nu pe 23 decembrie 2026 sau în vara anului 2016, așa cum a fost anunțat inițial. Citește mai departe...
14:00
Clădirea Serviciului Județean de Ambulanță Buzău va intra într-un amplu proces de consolidare și modernizare, deoarece se află în risc seismic, după cum informează Agerpres. 85% din suma necesară lucrărilor provine din fonduri europene. Citește mai departe...
14:00
Un român în vârstă de 55 de ani a murit în incendiile de vegetație care au cuprins zona Tres Cantos, lângă Madrid, după ce a suferit arsuri grave într-un centru ecvestru afectat de flăcări, relatează News.ro. Citește mai departe...
14:00
Stelian Bujduveanu anunţă că au început deja lucrările la noul patinoar Mihai Flamaropol # Stiripesurse.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a declarat, marţi, la GSP Live, că au început deja lucrările la noul patinoar „Mihai Flamaropol”, potrivit news.ro. Citește mai departe...
13:50
UE lovește din nou: al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei înainte de summitul Trump–Putin # Stiripesurse.ro
Uniunea Europeană pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în timp ce Moscova continuă să respingă apelurile pentru o încetare a focului în Ucraina, a anunțat luni, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, potrivit The Kyiv Independent, citat de Mediafax. Citește mai departe...
13:50
The exchange rate of the national leu currency resulting from the quotations announced on Tuesday by the banks authorised to operate on the currency market is as follows:CURRENCY SYMBOL RON1 Euro EUR 5.06831 US dollar USD 4.36881 Swiss franc CHF 5.38751 British pound GBP 5. Citește mai departe...
13:50
Țară UE unde un muc de țigară te poate băga la închisoare – amenda până la 1.118 € # Stiripesurse.ro
Amenzi extrem de mari și chiar pedepse cu închisoarea, dacă arunci gunoaie pe geamul mașinii sau lași gunoiul pe stradă. O țară a Uniunii Europene tocmai a schimbat legislația din această săptămână, potrivit Digi24. Citește mai departe...
13:50
Descinderi la clanul Fabian: Unul dintre fiii vrăjitoarei Sidonia ar fi inventat o afacere cu arme pentru a-și reduce pedeapsa pentru crimă # Stiripesurse.ro
Unul dintre „Vrăjitoarei Sidonia”, cunoscut în lumea interlopă drept „Solomon” și membru al clanului Fabian, este din nou în atenția anchetatorilor. Citește mai departe...
Acum 4 ore
13:40
Cea mai veche și mai aglomerată autostradă din România se schimbă din temelii: Va deveni cea mai mare autostradă a României # Stiripesurse.ro
Autostrada A1 București-Pitești este prima autostradă construită în România și este, totodată, cea mai aglomerată din țară. Citește mai departe...
13:40
Euro se apreciază în raport cu moneda națională după mai multe zile în care a scăzut. Cursul valutar anunțat de BNR # Stiripesurse.ro
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de Banca Centrală, a ajuns la 5,0683 lei, față de 5,0676 lei cât a fost luni, moneda unică europeană înregistrând astfel o creștere ușoară în raport cu leul. Citește mai departe...
13:30
Anca Alexandrescu detonează nucleara: Dosarul de la DNA al lui Ilie Bolojan. Actualul premier a fost într-un mega-dosar imobiliar (DOCUMENT) # Stiripesurse.ro
Actualul premier Ilie Bolojan a fost urmărit penal într-un dosar complex de tranzacții imobiliare investigate de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Ancheta a vizat suspiciuni privind folosirea de informații privilegiate și posibile abuzuri în serviciu legate de afaceri imobiliare. Citește mai departe...
13:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a atenţionat marţi că Rusia se pregăteşte nu să pună capăt războiului, ci pentru "noi ofensive" în Ucraina, cu câteva zile înainte de negocierile de pace prevăzute să aibă loc între Vladimir Putin şi Donald Trump în Citește mai departe...
