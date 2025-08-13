Ministerul Energiei reacționează după perchezițiile DNA: 'Vom colabora transparent și eficient' / Suspiciuni de corupție la concursurile din 2021-2022
Stiripesurse.ro, 13 august 2025 13:00
Ministerul Energiei a anunțat miercuri că ia act „cu deplină responsabilitate” de acțiunile recente ale Direcției Naționale Anticorupție, precizând că ancheta vizează activități desfășurate în perioada 2021-2022. Citește mai departe...
• • •
Acum 5 minute
13:10
Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din Statele Unite a autorizat primul medicament cu administrare orală destinat tratării bronșiectaziei fără fibroză chistică (NCSB), o boală pulmonară cronică care afectează atât adulții, cât și adolescenții de peste 12 ani. Citește mai departe...
13:10
Președintele CJ Hunedoara, reacție dură la acuzațiile privind Amfiteatrul roman: 'Așa-zisele acuzații sunt complet nefondate' # Stiripesurse.ro
Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a transmis pe Facebook un mesaj ferm în urma criticilor apărute în spațiul public legate de lucrările de la Amfiteatrul roman din Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Citește mai departe...
13:10
'Nu pentru afaceri și profit' - Cartel Alfa intervine virulent în scandalul Pilonului II de pensii și cere corectarea unei greșeli care durează de 16 ani # Stiripesurse.ro
Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA avertizează că Pilonul II de pensii trebuie să rămână un mecanism de protecție socială și nu un instrument financiar orientat spre profit. Citește mai departe...
13:10
Agentul lui Gianluigi Donnarumma critică PSG: 'O imensă lipsă de respect, pe care o voi evalua împreună cu avocaţii mei' # Stiripesurse.ro
Agentul lui Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, a denunţat marţi, într-un interviu acordat Sky Sport Italia, „o enormă lipsă de respect” din partea PSG şi a vorbit despre posibilitatea unei acţiuni în justiţie, relatează L'Equipe, conform news.ro. Citește mai departe...
13:10
Summitul dintre Donald Trump și Putin este un 'exercițiu de ascultare' pentru președintele SUA, spune Casa Albă # Stiripesurse.ro
Casa Albă a anunțat marți că întâlnirea de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin „este un exercițiu de ascultare pentru președinte”, subliniind astfel că nu trebuie așteptat un acord rapid de încetare a focului între Citește mai departe...
13:00
13:00
[P] Pot renumitele tactici de joc ale lui Jose Mourinho să conducă o echipă de vikingi către victorie? Află în ce mai nou spot publicitar Snickers # Stiripesurse.ro
José Mourinho revine în cel mai nou capitol al emblematicei campanii „Nu ești tu când ți-e foame” Când Snickers apelează la o vedetă, o face cu stil! În cea mai recentă campanie, brandul l-a recrutat pe legendarul și carismaticul antrenor José Mourinho pentru a ilustra cum Citește mai departe...
Acum 15 minute
12:50
Videoconferință de urgență între liderii UE și SUA: Marea Britanie se teme să nu-l enerveze pe președintele SUA / Nicușor Dan participă la discuții # Stiripesurse.ro
Liderii Ucrainei, Germaniei, Finlandei, Franței, Marii Britanii, Italiei, Poloniei și Uniunii Europene, împreună cu președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor participa miercuri, de la ora 15:00 (ora României), la o videoconferință găzduită de Citește mai departe...
12:50
Planificarea unei vacanțe ar trebui să aducă entuziasm, nu griji sau pierdere de timp cu detalii logistice. Din acest motiv, tot mai mulți aleg variantele de sejur charter – un pachet complet care asigură transport, cazare și servicii suplimentare, toate pregătite din timp pentru tine. Citește mai departe...
Acum 30 minute
12:40
SURSE Măsurile propuse de PSD în discuțiile de la Guvern pentru impozitarea multinaționalelor # Stiripesurse.ro
La Guvern s-a lucrat, în ultima perioadă, la un nou sistem de taxare a companiilor multinaționale. În cadrul discuțiilor, reprezentanții PSD au venit cu un pachet de propuneri, printre care să aibă drept scop eliminarea abuzului de intrare în insolvență în scopul sustragerii de la Citește mai departe...
12:40
Deţinutul evadat din Penitenciarul de la Mărgineni - Dâmboviţa a fost prins/Bărbatul fusese condamnat pentru act sexual cu un minor # Stiripesurse.ro
Bărbatul de 32 de ani care a evadat de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, judeţul Dâmboviţa, a fost prins. El se afla în localitatea natală, unde au fost concentrate mai multe echipe de căutare, după cum informează News.ro. Citește mai departe...
12:40
Cântăreț japonez condamnat pentru agresiune sexuală în Hong Kong: Fanii au izbucnit în plâns # Stiripesurse.ro
O vedetă a muzicii pop din Japonia a fost condamnată pentru agresiune sexuală în Hong Kong. Decizia instanței a fost anunțată miercuri. Cântărețul nu va face închisoare, însă fanii săi aflați în sala de judecată au izbucnit în plâns atunci când s-a anunțat sentința. Citește mai departe...
12:40
Fumatul interzis în spațiile publice. Orașul din România care le dă interdicții fumătorilor pentru un aer mai curat # Stiripesurse.ro
Primarul Emil Boc a anunțat un nou proiect de hotărâre care extinde restricțiile privind fumatul în spațiile publice din Cluj-Napoca. Conform noilor reguli, fumatul va fi complet interzis în toate stațiile de transport public. Citește mai departe...
12:40
Accident de muncă în Satu Mare: bărbat grav rănit după o cădere într-o cameră a pompelor # Stiripesurse.ro
Un bărbat de 65 de ani a fost rănit grav, miercuri, după ce a căzut într-o cameră a pompelor situată pe un șantier în lucru din Satu Mare. Citește mai departe...
Acum o oră
12:30
Procurorii au închis 'mina de aur' din sistemul Medical. 'Știi că e doar jumătate, da?' - Para-ndărăt în rate, băuturi fine și case de vacanță (DOCUMENT) # Stiripesurse.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au trimis în judecată pe Laura Iuliana Cocor, fostă șefă a Serviciului Administrativ din Spitalul Orășenesc Cernavodă, acuzată de luare de mită în formă continuată (42 de acte materiale). Citește mai departe...
12:30
FOTO Daniel Băluță, imagini de pe șantierul de la Piața Unirii: 'Atât de trainică era placa de beton, încât se sfărâmă la cea mai mică atingere' # Stiripesurse.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat miercuri pe Facebook imagini recente de pe șantierul de la Piața Unirii, unde se desfășoară lucrările de reconstrucție a planșeului. „Imagini proaspete din șantierul de la Piața Unirii. Citește mai departe...
12:20
Lovitură de 20.000 de euro: patru bărbați au furat un seif cu bani și bijuterii în Sectorul 2 # Stiripesurse.ro
Patru bărbați sunt cercetați după ce în luna aprilie ar fi furat un seif cu bani și bijuterii în valoare de 20.000 de euro dintr-o locuință din Sectorul 2 al Capitalei. Trei suspecți au fost duși la audieri, iar al patrulea este căutat de polițiști. Citește mai departe...
12:20
Un moment absolut neașteptat a avut loc pe 7 august, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, în timpul unei slujbe speciale dedicate Acatistelor Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. Citește mai departe...
12:20
Inflaţia în Germania s-a situat la 2% în iulie, neschimbată faţă de iunie, arată datele revizuite publicate miercuri de Oficiul federal de statistică (Destatis), transmite DPA. Citește mai departe...
12:20
Spectatorii de la Festivalul Internaţional de Film ANONIMUL de la Sfântu-Gheorghe vor putea vedea în avanpremieră unul dintre cele patru episoade ale mini-seriei „Joanna Lumley's Danube: Europe's Mightiest River”. Citește mai departe...
12:10
Summitul Trump–Putin: Pericolele pe care le va întâmpina Europa în cazul respingerii acordului și posibilele scenarii de negociere # Stiripesurse.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, vor discuta despre un posibil acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina când se vor întâlni vineri în Alaska pentru un summit ce ar putea afecta şi securitatea europeană în general, comentează Reuters. Citește mai departe...
Acum 2 ore
12:00
Sha'Carri Richardson i-a prezentat scuze partenerului său Christian Coleman, după altercaţia în urma căreia a petrecut o noapte în arest # Stiripesurse.ro
Sha'Carri Richardson, campioană mondială la 100 m şi medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris, i-a prezentat marţi scuze publice partenerului său Christian Coleman, în urma altercaţiei care i-a adus americancei o noapte în arest în apropiere de Seattle, în urmă cu două Citește mai departe...
12:00
Tarifele comerciale și reforma fiscală forțează multinaționalele să majoreze prețurile sau să mute producția (studiu) # Stiripesurse.ro
Tarifele comerciale și barierele netarifare au un impact semnificativ asupra companiilor multinaționale: 30% iau în calcul majorarea prețurilor, iar 16% se gândesc să mute producția în altă țară sau să-și redirecționeze exporturile, arată studiul Deloitte 2025 Global Tax Policy Citește mai departe...
12:00
Peste 200 de incendii stinse de către pompierii militari în ultimele 24 de ore/Majoritatea au fost incendii de vegetație # Stiripesurse.ro
Pompierii militari au stins peste 200 de incendii în ultimele 24 de ore, în diferite zone ale ţării, cele mai multe fiind incendii de vegetaţie uscată, de păduri şi de mirişti. Citește mai departe...
11:50
SURSE La Guvern se pregătește o măsură de mare impact: Se schimbă modul de impozitare al multinaționalelor # Stiripesurse.ro
La Guvern s-a lucrat, în ultima perioadă, la un nou sistem de taxare a companiilor multinaționale. Acest plan a fost finalizat și urmează să fie anunțat, miercuri, de la ora 13.00, de către ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Citește mai departe...
11:50
Un cetățean român a încercat să introducă în țară, pe la Vama Nădlac, sute de telefoane mobile, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste trei milioane de lei. A fost prins de polițiștii de frontieră. Citește mai departe...
11:50
AI cucerește mediul de afaceri: majoritatea companiilor globale o folosesc pe scară largă # Stiripesurse.ro
Aproape trei sferturi dintre companiile globale (72%) au integrat şi implementat la scară largă Inteligenţa Artificială (IA) în aproape toate iniţiativele, însă doar o treime dintre acestea dispun de măsuri de control adecvate pentru modelele actuale dedicate noii tehnologii, arată Citește mai departe...
11:50
Taxa pe viciu, sub lupă la CJUE: România riscă să piardă sute de milioane de euro din buget # Stiripesurse.ro
O echipă de avocați români specializați în drept european și fiscal a reușit să obțină deschiderea unui proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) împotriva „taxei pe viciu” aplicate aparatelor de tip slot-machine. Citește mai departe...
11:30
Date oficiale Eurostat| România are cea mai fulminantă creștere a prețurilor din Europa, la bunuri și servicii # Stiripesurse.ro
Economia României se bazează pe consum, iar potrivit datelor oficiale Eurostat, țara noastră a avut cea mai mare creștere din Europa la capitolul bunurilor și serviciilor de consum. România înregistrează o creștere de 5,8% pentru anul 2024. Citește mai departe...
11:30
Ethereum depășește pragul de 4.000 de dolari. De unde vine impulsul pieței și cât de stabil este # Stiripesurse.ro
Criptomoneda Ethereum (ETH) a revenit puternic pe scena investițională, depășind pragul de 4.000 dolari și stârnind discuții intense printre investitori privind posibilitatea atingerii unui nou maxim istoric. Citește mai departe...
11:30
Soția fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, aflat în închisoare, a fost arestată la rândul ei, iar anchetatorii urmăresc să o acuze de luare de mită, manipularea bursieră și amestecul în selecția unui candidat, scrie AP, citat de Mediafax. Citește mai departe...
11:30
Mitropolitul Andrei va oficia pelerinajul și slujbele de Adormirea Maicii Domnului la Mănăstirea Nicula # Stiripesurse.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului va conduce joi procesiunea de 7 kilometri din centrul orașului Gherla până la biserica de lemn din incinta Mănăstirii Nicula. Citește mai departe...
11:30
Barbie a lansat o nouă păpușă Venus Williams, în onoarea eforturilor atletei decorate de a obține echitate salarială în sporturile feminine. Citește mai departe...
11:30
FOTO| Plicuri portocalii pe asfalt: ce înseamnă noul marcaj și cât te costă dacă îl încalci # Stiripesurse.ro
În stațiunea poloneză Zakopane (30.000 de locuitori; sudul țării, districtul Tatra, Voievodatul Polonia Mică) au apărut locuri de parcare neobișnuite, marcate cu „plicuri” portocalii cu dungi albe. Citește mai departe...
11:30
Un bărbat de 50 de ani a fost reținut de polițiști după ce a fost prins la volan cu 3.94 g/l alcool pur în sânge. El a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a fost oprit doar după ce a fost următit în trafic. Citește mai departe...
11:30
O promoție McDonald's din Japonia a fost oprită deoarece clienții au luat cadoul și au aruncat mâncarea. Campania Happy Meal, dedicată copiilor, a inclus cartonașe Pokemon, informează Mediafax. Citește mai departe...
11:30
Caz șocant. Un bărbat a murit asfixiat, după ce soţia obeză a căzut peste el și nu s-a putut ridica # Stiripesurse.ro
Caz absolut șocant în Portugalia. Un bărbat în vârstă de 59 de ani a murit asfixiat, după ce soţia sa obeză s-a împiedicat. A căzut peste el și nu s-a mai putut ridica. Citește mai departe...
11:30
Bursa de la Bucureşti, evoluţie în creştere pe majoritatea indicilor, în şedinţa de miercuri # Stiripesurse.ro
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a evoluat în creştere pe majoritatea indicilor în şedinţa de miercuri, iar rulajul se cifra la 7,74 milioane de lei (1,53 milioane euro), după o oră de la debutul tranzacţiilorIndicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de Citește mai departe...
11:20
Exodul firmelor românești: Antreprenorii fug în Bulgaria din cauza taxelor uriașe din România # Stiripesurse.ro
Creșterea anunțată mult prea din scurt a taxelor în această vară a declanșat un adevărat val de nemulțumire în mediul de afaceri românesc. Tot mai mulți antreprenori analizează posibilitatea de a-și muta firmele în Bulgaria, unde fiscalitatea este mult mai prietenoasă. Citește mai departe...
11:20
Un poliţist aflat în timpul liber a fost implicat într-un accident produs pe o stradă din Ploieşti, autoturismul condus de acesta lovind un bătrân care traversa strada pe trecerea pentru pietoni. Citește mai departe...
11:20
BIAS anunță lansarea primei colecții exclusive de NFT-uri, într-o colaborare inovativă cu ICI București # Stiripesurse.ro
Bucharest International Air Show (BIAS) anunță lansarea primei colecții exclusive de NFT-uri, într-o colaborare inovativă cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, pe platforma instituțională ICI D|SERVICES. Citește mai departe...
11:20
Tentativele de fraudă prin telefon se înmulțesc/Ce recomandă Directoratul Național de Securitate Cibernetică # Stiripesurse.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon, potrivit News.ro. Ei au emis și o serie se recomandări pentru a preveni aceste situații. Citește mai departe...
11:10
Cerul se întunecă, fulgeră, dar nu plouă: Fenomenul periculos al acestei veri care declanșează incendiile de vegetație # Stiripesurse.ro
Imaginează-ți un peisaj apocaliptic de caniculă, peste care se abat nori negri și fulgere amenințătoare, dar fără ca vreo picătură de ploaie să atingă pământul. Citește mai departe...
11:10
Zece staţii publice de încărcare pentru vehicule electrice au fost puse în funcţiune, miercuri, în oraşul Mioveni din judeţul Argeş, investiţia fiind realizată în cadrul unui proiect finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
11:10
A fugit ca-n filme... pe două roți electrice! Poliția din Galați, învinsă de un tânăr pe trotinetă # Stiripesurse.ro
Polițiștii din Galați sunt în căutarea unui tânăr care a reușit să dispară fără urmă, deși era urmărit de un echipaj de poliție... pe o trotinetă electrică. Citește mai departe...
Acum 4 ore
11:00
Un camion plin cu alimente a luat foc, miercuri, pe DN 7, în judeţul Vâlcea, traficul la Milcoiu fiind blocat.”DN 7, pe raza localităţii Milcoiu, este blocat pe sensul de mers Râmnicu Vâlcea-Piteşti, din cauza unui incendiu la un autocamion. Citește mai departe...
11:00
Rusia a ieșit victorioasă în războiul din Ucraina, a afirmat marți premierul Ungariei, Viktor Orban, cu doar câteva zile înainte de summitul programat vineri între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, transmite Reuters. Citește mai departe...
11:00
Magistrații din Europa îl acuză pe Ilie Bolojan de ostilitate politică și denigrarea sistemului judiciar din România # Stiripesurse.ro
Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți au fost informați de către magistrații din România despre măsurile Guvernului și anunțate de Ilie Bolojan, care prevăd eliminarea pensiilor speciale, creșterea pragului de pensionare etc. Citește mai departe...
11:00
Descoperire spectaculoasă în Australia: Fosila unei balene cu dinți ascuțiți de acum 26 de milioane de ani # Stiripesurse.ro
O echipă de cercetători australieni a descoperit fosila unei balene cu dinţi extrem de ascuţiţi, un prădător înfricoşător care străbătea mările în urmă cu 26 de milioane de ani, transmite miercuri AFP. Citește mai departe...
