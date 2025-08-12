Numele propus de Valeriu Iftime pentru şefia LPF: “Liga nu are acum un preşedinte”

21:30

În vara lui 2023, patronul lui CFR Cluj anunța că Daniel Bîrligea și Emmanuel Yeboah sunt doriți la pachet în Turcia, de Adana Demirspor. Turcii ar fi fost dispuși să ofere nu mai puțin de 10,5 milioane de euro în schimbul celor doi jucători, potrivit lui Nelu Varga. Până la urmă, niciunul dintre ei nu […] The post Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an appeared first on Antena Sport.