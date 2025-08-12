Numele propus de Valeriu Iftime pentru şefia LPF: “Liga nu are acum un preşedinte”
Antena Sport, 12 august 2025 17:00
Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoşani, l-a criticat pe şeful LPF, Gino Iorgulescu. El a propus ca funcţia de preşedinte al LPF să fie ocupată de altcineva. Iftime l-a propus ca şef al LPF pe Cristi Balaj, preşedintele lui CFR Cluj. La Adunarea Generală a LPF, la care Iftime nu a participat, nu s-a discutat […] The post Numele propus de Valeriu Iftime pentru şefia LPF: “Liga nu are acum un preşedinte” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
17:10
Florinel Coman, aproape de mutarea carierei! Echipa din Europa care îl vrea pe tricolor. Dezvăluiri din interior # Antena Sport
Florinel Coman, aproape de mutarea carierei! Echipa din Europa care îl vrea pe tricolor. Dezvăluiri din interior despre interesul unei echipe din Germania pentru internaţionalul român. După ce nu s-a adaptat în Serie A, la Cagliari, fotbalistul român s-a întors la Al-Gharafa. Florinel Coman ar fi pe lista germanilor de la Borussia Monchengladbach. Presa din […] The post Florinel Coman, aproape de mutarea carierei! Echipa din Europa care îl vrea pe tricolor. Dezvăluiri din interior appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
17:00
Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoşani, l-a criticat pe şeful LPF, Gino Iorgulescu. El a propus ca funcţia de preşedinte al LPF să fie ocupată de altcineva. Iftime l-a propus ca şef al LPF pe Cristi Balaj, preşedintele lui CFR Cluj. La Adunarea Generală a LPF, la care Iftime nu a participat, nu s-a discutat […] The post Numele propus de Valeriu Iftime pentru şefia LPF: “Liga nu are acum un preşedinte” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
16:30
Probleme mari pentru cei de la FCSB! Situaţia lui Risto Radunovic, complicată. A fost lăsat acasă # Antena Sport
Noi probleme pentru cei de la FCSB chiar înaintea manşei secunde din turul 3 preliminar al Europa League. Unul dintre jucătorii de bază ai lui Elias Charalambous, Risto Radunovic rămâne acasă. Mai mult, accidentarea muntenegreanului este destul de gravă şi nu va prinde nici play-off-ul de Europa sau Conference League. Risto Radunovic se află într-o […] The post Probleme mari pentru cei de la FCSB! Situaţia lui Risto Radunovic, complicată. A fost lăsat acasă appeared first on Antena Sport.
16:30
“Îmi aştept sfârşitul” Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: “Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate” # Antena Sport
Cornel Dinu (77 de ani) a făcut mărturisiri tulburătoare despre starea prin care trece. “Procurorul” a confirmat că suferă de depresie, aşa cum dezvăluia fostul lui colaborator, milionarul Cristi Borcea. Cornel Dinu a fost invitat, recent, la petrecerea lui Mircea Lucescu, organizată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de către selecţionerul naţionalei, dar nu […] The post “Îmi aştept sfârşitul” Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: “Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
16:00
Robert Lewandowski revine la naţionala Poloniei! Ce se întâmplă cu banderola de căpitan # Antena Sport
Robert Lewandowski vrea să joace din nou pentru ţara sa, a declarat, marţi, selecţionerul Poloniei, Jan Urban, după ce atacantul Barcelonei a părăsit echipa naţională pe fondul controversei privind decizia fostului selecţioner de a-l înlocui în funcţia de căpitan. Urban a fost numit în iulie în locul lui Michal Probierz, care a demisionat în iunie […] The post Robert Lewandowski revine la naţionala Poloniei! Ce se întâmplă cu banderola de căpitan appeared first on Antena Sport.
15:40
Rapid a ieșit la atac, după controversa din meciul cu Oțelul. Anunțul lui Victor Angelescu înaintea derby-ului cu FCSB # Antena Sport
Rapid a acuzat erorile de arbitraj de la partida de luni seara, cu Oţelul, scor 1-1 în etapa a 5-a a Superligii, acţionarul clubului Victor Angelescu afirmând, marţi, la finalul Adunării Generale a LPF, că greşelile influenţează în mod cert clasamentul. Oficialul giuleştean invocă un henţ în careu al fundaşului echipei gălăţene Milen Zhelev, în […] The post Rapid a ieșit la atac, după controversa din meciul cu Oțelul. Anunțul lui Victor Angelescu înaintea derby-ului cu FCSB appeared first on Antena Sport.
15:20
Edi Iordănescu l-a făcut praf pe Horaţiu Feşnic: “A trebuit să vină brigadă din România ca să pierdem primul meci” # Antena Sport
Edi Iordănescu a fost extrem de nemulţumit de prestaţia lui Horaţiu Feşnic, în meciul tur dintre AEK Larnaca şi Legia Varşovia, încheiat cu victoria ciprioţilor, scor 4-1, în turul 3 preliminar Europa League. Înfrângerea dureroasă pentru echipa lui Edi Iordănescu o face pe Legia să fie cu un picior în afara competiţiei. Cu toate acestea, […] The post Edi Iordănescu l-a făcut praf pe Horaţiu Feşnic: “A trebuit să vină brigadă din România ca să pierdem primul meci” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
14:40
Când vorbim despre pilotarea unui monopost de Formula 1, la viteze extrem de mari, trebuie să înțelegem că există limite fizice clare pe care corpul uman nu le poate depăși, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Forțele G, timpii de reacție și efortul fizic necesar pentru controlul mașinii sunt factorii principali care […] The post Cătălin-Cedric Ghigea | Limitele fizice ale piloților de Formula 1 appeared first on Antena Sport.
14:40
Pierdere uriașă pentru FCSB. Un titular ratează returul cu Drita și derby-ul cu Rapid # Antena Sport
FCSB a suferit o pierdere uriașă, înaintea returul cu Drita, din turul trei preliminar de Europa League. Risto Radunovic nu va putea evolua în manșa secundă a confruntării cu kosovarii. După victoria cu 3-2 din turul de la București, FCSB se va deplasa în Kosovo pentru meciul retur. Partida se va disputa joi, de la […] The post Pierdere uriașă pentru FCSB. Un titular ratează returul cu Drita și derby-ul cu Rapid appeared first on Antena Sport.
14:20
“Cred că se vor schimba lucrurile!” Victor Angelescu, după Adunarea Generală a LPF: “Normal că s-a discutat şi de scandaluri” # Antena Sport
Victor Angelescu, acţionarul minoritar al celor de la Rapid, a fost prezent în cursul zilei de marţi la Adunarea Generală a LPF. Această întâlnire a avut loc la o zi după ce s-a iscat un scandal uriaş în Liga 1. Dan Şucu şi Mihai Rotaru l-au la zid pe Gino Iorgulescu, asta după ce Comitetul […] The post “Cred că se vor schimba lucrurile!” Victor Angelescu, după Adunarea Generală a LPF: “Normal că s-a discutat şi de scandaluri” appeared first on Antena Sport.
14:00
Edi Iordănescu, anunț despre transferul lui Ianis Hagi la Legia Varșovia: „Am avut discuții personale” # Antena Sport
Edi Iordănescu a făcut un anunț despre transferul lui Ianis Hagi la Legia Varșovia. Antrenorul polonezilor a recunoscut faptul că a încercat să-l convingă pe fiul „Regelui” să semneze cu echipa sa. Fostul selecționer a transmis că a purtat discuții personale cu internaționalul român, în vederea unui transfer la Legia. Iordănescu Jr a dezvăluit că […] The post Edi Iordănescu, anunț despre transferul lui Ianis Hagi la Legia Varșovia: „Am avut discuții personale” appeared first on Antena Sport.
13:40
PSG a plătit 63 de milioane de euro pentru jucătorul crescut de Mircea Lucescu. Al doilea transfer al verii realizat de francezi # Antena Sport
PSG a oficializat marți transferul lui Ilya Zabarnyi, un fundaș ucrainean care a fost crescut de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev. Parizienii le-au achitat celor de la Bournemouth suma de 63 de milioane de euro. Ilya Zabarnyi a evoluat la Dinamo Kiev, înainte să facă pasul în Premier League. El a fost antrenat de Mircea […] The post PSG a plătit 63 de milioane de euro pentru jucătorul crescut de Mircea Lucescu. Al doilea transfer al verii realizat de francezi appeared first on Antena Sport.
13:30
Alexander Isak, decizie radicală la Newcastle! Atacantul dorit de Liverpool, avertisment pentru “coţofene” # Antena Sport
Alexander Isak, atacantul celor de la Newcastle, vrea neapărat să plece de pe St. James’ Park vara aceasta. Suedezul este unul dintre cei mai doriţi atacanţi din Europa, iar Liverpool, campioana sezonului trecut, se află pe urmele sale. “Cormoranii” au făcut chiar şi o ofertă de 110 milioane de lire sterline, dar aceasta a fost […] The post Alexander Isak, decizie radicală la Newcastle! Atacantul dorit de Liverpool, avertisment pentru “coţofene” appeared first on Antena Sport.
13:20
Neil Lennon, verdict înaintea posibilului duel dintre FCSB și Aberdeen: „Ei vor fi mai puternici” # Antena Sport
Neil Lennon a oferit un verdict înaintea posibilului duel dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Campioana se va duela cu scoțienii, dacă va trece de Drita. În prima manșă a duelului, FCSB a învins-o cu 3-2 pe Drita, după o revenire spectaculoasă de la 0-2. Partida retur se va disputa joi, la Priștina, […] The post Neil Lennon, verdict înaintea posibilului duel dintre FCSB și Aberdeen: „Ei vor fi mai puternici” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
13:10
“Aş vrea să trag nişte concluzii!” Marius Şumudică a găsit vinovatul după Oţelul – Rapid: “A greşit” # Antena Sport
Marius Şumudică a analizat meciul dintre Oţelul Galaţi şi Rapid, încheiat la egalitate, scor 1-1. Ciobanu a deschis scorul pentru gălăţeni, în minutul 33 al partidei. Egalarea a venit în minutul 60, atunci când Dobre a înscris şi a stabilit şi scorul final. Fostul antrenor din Giuleşti l-a criticat pe portarul Franz Stolz pentru golul […] The post “Aş vrea să trag nişte concluzii!” Marius Şumudică a găsit vinovatul după Oţelul – Rapid: “A greşit” appeared first on Antena Sport.
12:50
Pierdere mare pentru Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Titularul lui Costel Gâlcă s-a accidentat # Antena Sport
Rapid a suferit o mare pierdere, înaintea derby-ului cu FCSB din runda viitoare de Liga 1. Jakub Hromada s-a accidentat în remiza cu Oțelul, scor 1-1, și sunt șanse mici să fie în lotul giuleștenilor pentru confruntarea cu marea rivală. Jakub Hromada a părăsit terenul accidentat în meciul de la Galați, în minutul 39. El […] The post Pierdere mare pentru Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Titularul lui Costel Gâlcă s-a accidentat appeared first on Antena Sport.
12:20
Parma, mesaj în limba română pentru Dennis Man la despărţire! Ce i-au transmis noului jucător de la PSV # Antena Sport
Dennis Man este noul jucător al celor de la PSV Eindhoven. Formaţia olandeză l-a prezentat pe internaţionalul român în cursul zilei de marţi. El a semnat un contract valabil până în vara anului 2029 cu nou sa echipă. După patru ani şi jumătate la Parma, Dennis Man s-a despărţit de “cruciaţi”. În schimbul internaţionalului român, […] The post Parma, mesaj în limba română pentru Dennis Man la despărţire! Ce i-au transmis noului jucător de la PSV appeared first on Antena Sport.
12:10
Prima reacție a lui Dennis Man, după ce a fost prezentat la PSV: „Când m-a sunat agentul și mi-a spus…”. Când ar putea debuta # Antena Sport
Dennis Man a oferit prima reacție, după ce a fost prezentat oficial la PSV. Internaționalul român a semnat un contract valabil pe patru sezoane cu campioana Olandei, alături de care va juca direct în grupa principală de Champions League. Dennis Man a efectuat luni vizita medicală la PSV, iar după o zi, a semnat contractul […] The post Prima reacție a lui Dennis Man, după ce a fost prezentat la PSV: „Când m-a sunat agentul și mi-a spus…”. Când ar putea debuta appeared first on Antena Sport.
11:50
Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV. Internaționalul român de 26 de ani a semnat cu campioana Olandei, alături de care va evolua în Champions League. Dennis Man s-a despărțit de Parma, după patru ani. Italienii au încasat suma de nouă milioane de euro în schimbul internaționalului român. Dennis Man, prezentat oficial la […] The post Dennis Man, prezentat oficial la PSV! Anunțul campioanei Olandei appeared first on Antena Sport.
11:40
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” # Antena Sport
Simona Halep a vorbit despre jucătoarea preferată din circuitul WTA. Retrasă la începutul acestui an, la Transylvania Open, dubla câştigătoare de Grand Slam a dezvăluit că poloneza Iga Swiatek este o jucătoare pe care o apreciază. Românca a dezvăluit că nu urmăreşte foarte mult tenis, dar se uită din când în când la meciuri. În […] The post “E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” appeared first on Antena Sport.
11:30
„Asta a iritat”. Andrei Nicolescu a comentat scandalul momentului din Liga 1. Ce a spus despre cerința lui Dan Șucu # Antena Sport
Andrei Nicolescu a comentat scandalul momentului din Liga 1. Președintele lui Dinamo a fost de acord cu faptul că regula, în urma căreia FCSB l-a putut trece pe lista de Liga 1 pe Malcom Edjouma, a fost modificată, considerând că ajută cluburile. Totuși, Nicolescu a declarat că schimbarea s-a produs peste noapte, fapt cu care […] The post „Asta a iritat”. Andrei Nicolescu a comentat scandalul momentului din Liga 1. Ce a spus despre cerința lui Dan Șucu appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
11:00
Cristi Chivu a pus ochii pe un star dorit și de PSG și Manchester City. Jucătorul dorit la Inter # Antena Sport
Inter, antrenată de românul Cristi Chivu, este interesată de mijlocaşul franco-algerian al lui AS Monaco, Maghnes Akliouche, informează cotidianul L’Equipe. Akliouche s-a făcut remarcat în ultimul meci de pregătire al echipei monegasce, deschizând scorul după numai două minute în faţa lui Inter Milano (2-1), vinerea trecută. Cristi Chivu a pus ochii pe un star dorit […] The post Cristi Chivu a pus ochii pe un star dorit și de PSG și Manchester City. Jucătorul dorit la Inter appeared first on Antena Sport.
10:50
Jannik Sinner, calificare cu peripeţii! A jucat patru puncte cu alarma de incendiu pornită la Cincinnati # Antena Sport
Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, după ce l-a învins în două seturi, 6-2, 7-6 (8/6), pe canadianul Gabriel Diallo, într-un meci disputat marţi. Jocul a fost oprit în al doilea […] The post Jannik Sinner, calificare cu peripeţii! A jucat patru puncte cu alarma de incendiu pornită la Cincinnati appeared first on Antena Sport.
10:30
„Vrem toate titlurile”. Luis Enrique, mesaj de luptă înainte ca PSG să înfrunte Tottenham în Supercupa Europei # Antena Sport
Luis Enrique, antrenorul lui PSG, şi-a anunțat ambiţiile pentru noul sezon, înaintea Supercupei Europei, împotriva formaţiei engleze Tottenham Hotspur, afirmând că elevii săi sunt capabili să cucerească toate trofeele pentru care vor lupta în noul sezon. PSG, câștigătoarea Champions League, va înfrunta Tottenham, câștigătoarea Europa League, într-un meci care se va disputa miercuri, de la […] The post „Vrem toate titlurile”. Luis Enrique, mesaj de luptă înainte ca PSG să înfrunte Tottenham în Supercupa Europei appeared first on Antena Sport.
10:20
Ianis Hagi nu va ajunge la Legia Varşovia! Anunţul polonezilor: “Clubul nu are nicio şansă” # Antena Sport
Ianis Hagi îşi caută în continuare echipă. Chiar dacă ne apropiem de jumătatea lunii august, iar cele mai multe campionate au început deja sau sunt pe cale să înceapă, internaţionalul român nu şi-a găsit încă un angajament. Hagi s-a despărţit la finalul sezonului de Rangers, iar vara asta s-a vorbit despre mai multe posibile destinaţii […] The post Ianis Hagi nu va ajunge la Legia Varşovia! Anunţul polonezilor: “Clubul nu are nicio şansă” appeared first on Antena Sport.
10:00
Suma exorbitantă plătită de Cristiano Ronaldo pentru inelul de logodnă oferit Georginei Rodriguez # Antena Sport
S-a aflat suma exorbitantă plătită de Cristiano Ronaldo pentru inelul de logodnă oferit Georginei Rodriguez. Starul lusitan a cerut-o în căsătorie pe partenera lui, cu care formează un cuplu încă din 2016. Georgine Rodriguez a postat fotografia cu inelul primit de la Cristiano Ronaldo. Imaginea s-a viralizat imediat și a strâns milioane de aprecieri pe […] The post Suma exorbitantă plătită de Cristiano Ronaldo pentru inelul de logodnă oferit Georginei Rodriguez appeared first on Antena Sport.
09:40
„Când a comis-o băiatul meu…”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept” # Antena Sport
Gino Iorgulescu a făcut dezvăluiri rare despre fiul său, Mario. Acesta a primit o condamnare inițială de opt ani și opt luni la închisoare cu executare, după ce în 2019, a produs un accident de circulaţie grav, în urma căruia un tânăr de 24 de ani a decedat. Ancheta a scos la iveală faptul că […] The post „Când a comis-o băiatul meu…”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept” appeared first on Antena Sport.
09:40
Aryna Sabalenka, mesaj superb pentru Emma Răducanu după meciul epic de la Cincinnati: “” # Antena Sport
Aryna Sabalenka a obţinut calificarea în optimile de finală de la WTA Cincinnati, după un meci dramatic în care a învins-o pe Emma Răducanu. Numărul 1 mondial s-a impus cu 7-6(3), 4-6, 7-6(5), după 3 ore şi 12 minute de joc. Acest meci a avut loc la o lună distanţă de la duelul dintre cele […] The post Aryna Sabalenka, mesaj superb pentru Emma Răducanu după meciul epic de la Cincinnati: “” appeared first on Antena Sport.
09:30
Verdictul specialistului după ce Rapid a cerut penalty în meciul cu Oțelul: „Dacă nici el nu vede, atunci…” # Antena Sport
A apărut verdictul specialistului, după ce Rapid a cerut penalty în meciul cu Oțelul, încheiat cu scorul de 1-1 în etapa a cincea a Ligii 1. Constantin Zotta consideră că giuleștenii au avut dreptate. În minutul 76, Rapid a cerut penalty după un presupus henț comis în careu de Zhelev, la șutul expediat de […] The post Verdictul specialistului după ce Rapid a cerut penalty în meciul cu Oțelul: „Dacă nici el nu vede, atunci…” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:00
Oficialul din Liga 1 care îl susține pe Gigi Becali în „războiul” cu Dan Șucu: „E o schimbare de bun simț” # Antena Sport
Oficialul din Liga 1 care îl susține pe Gigi Becali în „războiul” cu Dan Șucu este Radu Constantea. Președintele celor de la U Cluj este de acord cu schimbarea legii de la LPF. Concret, după ce Gigi Becali nu l-a putut trece inițial pe Malcom Edjouma pe lista de Liga 1, oficialii Ligii au decis […] The post Oficialul din Liga 1 care îl susține pe Gigi Becali în „războiul” cu Dan Șucu: „E o schimbare de bun simț” appeared first on Antena Sport.
08:50
„De mult n-am mai văzut așa ceva”. Basarab Panduru, cucerit de un jucător al Rapidului după remiza cu Oțelul # Antena Sport
Basarab Panduru s-a declarat cucerit de un jucător al Rapidului, după remiza cu Oțelul, scor 1-1, din etapa a cincea a Ligii 1. Fostul internaționalul l-a remarcat pe Alexandru Dobre, autorul golului giuleștenilor la Galați. Alexandru Dobre a fost căpitanul celor de la Rapid în duelul cu Oțelul. După ce gălățenii au deschis scorul […] The post „De mult n-am mai văzut așa ceva”. Basarab Panduru, cucerit de un jucător al Rapidului după remiza cu Oțelul appeared first on Antena Sport.
08:50
Antrenorul lui Ianis Stoica a dat verdictul, după ce românul a debutat cu gol la Estrela Amadora: “Am vrut asta” # Antena Sport
Ianis Stoica a avut parte de un debut perfect în Liga Portugal. Partida dintre Estoril şi Estrela Amadora, care a fost LIVE în AntenaPLAY, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Stoica a ajuns la Estrela Amadora vara aceasta, fiind transferat de la FC Hermannstadt. În minutul 74 al partidei din deplasare cu Estoril, internaţionalul român […] The post Antrenorul lui Ianis Stoica a dat verdictul, după ce românul a debutat cu gol la Estrela Amadora: “Am vrut asta” appeared first on Antena Sport.
08:40
Prima imagine cu Dennis Man, după vizita medicală la PSV. Ce număr și-a ales la noua echipă # Antena Sport
A apărut prima imagine cu Dennis Man, după efectuarea vizitei medicale la PSV. Internaționalul român e așteptat să semneze azi contractul cu campioana Olandei, după despărțirea de Parma. După ce “cruciații” au anunțat prea devreme plecarea lui Dennis Man, le-a venit rândul și celor de la PSV să șteargă o postare privind transferul mijlocașului […] The post Prima imagine cu Dennis Man, după vizita medicală la PSV. Ce număr și-a ales la noua echipă appeared first on Antena Sport.
08:30
Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a vorbit despre scandalul momentului din Liga 1. Dan Şucu şi Mihai Rotaru au început un adevărat război al declaraţiilor contra lui Gigi Becali şi Gino Iorgulescu. Replicile patronului de la FCSB şi preşedintelui LPF nu au întârziat să apară. Fostul internaţional român este dezamăgit de modul în care vorbesc persoanele implicate şi […] The post Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:10
“A fost penalty clar” Costel Gâlcă a criticat arbitrajul şi şi-a făcut praf jucătorii: “Vor intra alţii cu FCSB” # Antena Sport
Costel Gâlcă s-a arătat foarte supărat pe modul în care s-au prezentat jucătorii săi în prima repriză a meciului cu Oţelul. Gâlcă a admis că jocul Rapidului s-a schimbat în a doua repriză. Cu toate acestea, a transmis că îşi dorea foarte mult 3 puncte la Galaţi, cu care Rapid ar fi urcat pe primul […] The post “A fost penalty clar” Costel Gâlcă a criticat arbitrajul şi şi-a făcut praf jucătorii: “Vor intra alţii cu FCSB” appeared first on Antena Sport.
00:00
Alexandru Dobre, mesaj ferm după ce a marcat în Oţelul – Rapid 1-1: “Trebuie şi să suferim” # Antena Sport
Alexandru Dobre a oferit prima reacţie, după ce a marcat în duelul dintre Oţelul şi Rapid, încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a cincea de Liga 1. Mijlocaşul s-a declarat mulţumit de rezultatul partidei. Rapid a ratat şansa de a urca pe primul loc în Liga 1, după remiza de la Galaţi. Giuleştenii rămân […] The post Alexandru Dobre, mesaj ferm după ce a marcat în Oţelul – Rapid 1-1: “Trebuie şi să suferim” appeared first on Antena Sport.
11 august 2025
23:50
Fază controversată în Oţelul – Rapid. Giuleştenii au cerut penalty după un posibil henţ # Antena Sport
A avut loc o fază controversată în duelul dintre Oţelul şi Rapid, încheiat cu scorul de 1-1. Giuleştenii au cerut penalty în repriza secundă. În minutul 75, Hazrollaj a şutat spre poarta gălăţenilor. Mingea a fost deviată şi l-a lovit în braţ pe fundaşul celor de la Oţelul, Zhelev. Fază controversată în Oţelul – Rapid […] The post Fază controversată în Oţelul – Rapid. Giuleştenii au cerut penalty după un posibil henţ appeared first on Antena Sport.
23:50
Andrei Borza a fost întrebat, imediat după finalul meciului Oţelul – Rapid 1-1, dacă giuleştenii pot cuceri titlul în acest sezon, aşa cum visează şi ei, şi fanii. Borza a transmis că acesta este scopul său şi al colegilor săi. După 5 etape, Rapid e pe locul 2 în Liga 1, cu 11 puncte, cu […] The post “Puteţi să atacaţi titlul?” Răspunsul lui Andrei Borza, după Oţelul – Rapid 1-1! appeared first on Antena Sport.
23:30
Nota primită de Ianis Stoica după ce a marcat la debutul pentru Estrela în Liga Portugal! # Antena Sport
Ianis Stoica a avut parte de un debut de vis pentru Estrela Amadora în Liga Portugal. Introdus pe teren în minutul 74 al meciului, în locul lui Alan Godoy, Ianis Stoica a înscris în minutul 75. Stoica s-a demarcat excelent şi a reluat în plasă, din cădere, o centrare venită de pe partea stângă, de […] The post Nota primită de Ianis Stoica după ce a marcat la debutul pentru Estrela în Liga Portugal! appeared first on Antena Sport.
23:10
The post Omagiu superb pentru Jorge Costa, la meciul Porto – Guimaraes appeared first on Antena Sport.
23:00
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Cincinnati. Duel “de foc” cu Iga Swiatek pentru sferturi # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de 1000 de puncte WTA de la Cincinnati. Românca se va duela cu Iga Swiatek pentru calificarea în sferturi. Sorana Cîrstea a învins-o pe Yuen Yuan în turul al treilea de la Cincinnati. Meciul a fost unul extrem de dificil, disputat pe o căldură sufocantă. Sorana Cîrstea s-a […] The post Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Cincinnati. Duel “de foc” cu Iga Swiatek pentru sferturi appeared first on Antena Sport.
22:50
Ianis Stoica, gol la debut pentru Estrela. A înscris la un minut după ce a fost trimis în teren # Antena Sport
Ianis Stoica a marcat un gol la debutul pentru Estrela. Internaţionalul român U21 a punctat în duelul cu Estoril din prima etapă de Liga Portugal, duel transmis live în AntenaPLAY. Ianis Stoica a început ca rezervă duelul din deplasare cu Estoril. Românul a fost trimis în teren de Luis Silva în minutul 74, în locul […] The post Ianis Stoica, gol la debut pentru Estrela. A înscris la un minut după ce a fost trimis în teren appeared first on Antena Sport.
22:20
Jucătorul pe care Gigi Becali l-a impus în prima echipă a FCSB-ului: “Nu poate să lipsească” # Antena Sport
Gigi Becali a luat o decizie importantă după meciul FCSB – Unirea Slobozia 0-1. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că un fotbalist al campioanei va evolua din primul minut, de acum, la FCSB. În ciuda faptului că Vlad Chiricheş are 35 de ani, Gigi Becali a transmis că acesta este un element-cheie la mijlocul terenului. Gigi […] The post Jucătorul pe care Gigi Becali l-a impus în prima echipă a FCSB-ului: “Nu poate să lipsească” appeared first on Antena Sport.
22:20
Jurnal Antena Sport | Un român a câştigat acasă cupa europeană la triatlon. Venea după o accidentare # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Un român a câştigat acasă cupa europeană la triatlon. Venea după o accidentare appeared first on Antena Sport.
22:00
Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de plecarea de la PSG. E OUT din lot pentru Supercupa cu Tottenham # Antena Sport
Gianluigi Donnarumma (26 de ani) e tot mai aproape de plecarea de la PSG. Portarul italian nu a fost inclus în lotul francezilor pentru confruntarea cu Tottenham, din Supercupa Europei. PSG şi Tottenham se vor duela miercuri, de la ora 22:00, în Supercupa Europei. Partida se va disputa în Italia, la Udine. Gianluigi Donnarumma, tot […] The post Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de plecarea de la PSG. E OUT din lot pentru Supercupa cu Tottenham appeared first on Antena Sport.
21:40
Bogdan Andone şi-a făcut praf jucătorii: “Trebuia schimbată toată echipa, am fost domnişoare” # Antena Sport
Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone, i-a criticat dur pe jucătorii săi după meciul pierdut de echipa lui, cu 3-1, la Botoşani. Andone a anunţat că va lua măsuri după înfrângerea de la Botoşani. În urma acestei partide, Botoşani a urcat pe locul 5 în Liga 1, cu 8 puncte, în timp ce Argeş se […] The post Bogdan Andone şi-a făcut praf jucătorii: “Trebuia schimbată toată echipa, am fost domnişoare” appeared first on Antena Sport.
21:30
Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an # Antena Sport
În vara lui 2023, patronul lui CFR Cluj anunța că Daniel Bîrligea și Emmanuel Yeboah sunt doriți la pachet în Turcia, de Adana Demirspor. Turcii ar fi fost dispuși să ofere nu mai puțin de 10,5 milioane de euro în schimbul celor doi jucători, potrivit lui Nelu Varga. Până la urmă, niciunul dintre ei nu […] The post Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an appeared first on Antena Sport.
21:10
Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez se căsătoresc! Inel cu diamant uriaş oferit de starul lusitan # Antena Sport
Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez se căsătoresc, după nouă ani de relaţie. Starul lusitan şi-a cerut partenera în căsătorie cu un inel cu diamant uriaş. Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez s-au cunoscut în 2016, pe vremea când starul lusitan evolua pentru Real Madrid, iar modelul lucra într-un magazin cu haine de lux. Cristiano Ronaldo şi […] The post Cristiano Ronaldo şi Georgina Rodriguez se căsătoresc! Inel cu diamant uriaş oferit de starul lusitan appeared first on Antena Sport.
21:10
Botoşani – Argeş 3-1, după un meci cu o altă controversă uriaşă, asemănătoare celei de la Craiova – Hermannstadt # Antena Sport
Echipa FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a cincea din Liga 1. Gazdele au marcat primele la Botoşani, în minutul 18, când Bodişteanu a primit la 20 de metri de poartă, a pătruns şi a şutat de la marginea careului, cu stângul, învingându-l pe Straton. Minutul […] The post Botoşani – Argeş 3-1, după un meci cu o altă controversă uriaşă, asemănătoare celei de la Craiova – Hermannstadt appeared first on Antena Sport.
21:00
La fel ca în meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0, o altă fază în care oaspeţii au cerut gol valabil s-a petrecut în partida Botoşani – FC Argeş. În minutul 32 al meciului, la scorul de 1-0, Mario Tudose a reluat cu capul după un corner, Anestis a respins balonul, dar nu a fost clar […] The post O nouă fază controversată în Liga 1! Piteştenii au cerut gol la meciul cu Botoşani appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.