Licitație la Parohia Ghermănești, județul Ilfov
Ziarul Lumina, 12 august 2025 18:30
Parohia Ghermănești (gradul I rural), Protoieria Ilfov Nord, cu sediul în strada Călugăreni nr. 45, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, organizează în data de
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 15 minute
18:30
Parohia Ghermănești (gradul I rural), Protoieria Ilfov Nord, cu sediul în strada Călugăreni nr. 45, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, organizează în data de
Acum 30 minute
18:20
Luni, 11 august, la Secuieni, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a participat, în calitate de delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, la încheierea lucrărilor simpozionului organizat în memoria Cuviosului Visarion de la Lainici, intitulat „Sfântul Mărturisitor Visarion Toia, sfântul meleagurilor noastre”.
Acum o oră
18:10
Parohia „Sfinții Teodori” din Protopopiatul Iași 1, Arhiepiscopia Iașilor, organizează licitație privind atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare iconostas la Biserica „Sfinții Teodori” din
Acum 2 ore
17:10
Într-o ediție româno-engleză, Femei ilustre din spațiul românesc/ Illustrious women from Romanian area (editura Vasiliana ‘98, traducere de Teodora Leon și Rareș Busuioc, 2025), Nicolae Busuioc realizează un
17:10
Carmen Andrei, universitar filolog specializat în literaturile franceză și francofonă (belgiană, canadiană, magrebiană), traducător și traductolog, ne propune un aparte volum de poezie intitulat 50 grame de
17:10
BINECUVÂNTAREVreau să versuiescCu glas îngeresc,Într-o zi de varăCând plouă cu flori,Răsari Maică-n zori,Când se culcă lunaPân-a doua zi.Vino şi pe seară,Curată Fecioară,Oriunde ai fi,
17:10
fiecare casă stă de aer într-un clopotclopotele sună vocile oamenilor umili,cu fiecare dangăttrimit peste dealuri singurătățilesă-și recâștige membrele amputate, un alt sânge,nu disperați până
17:10
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,84% în luna iulie 2025, de la 5,7% în iunie. Potrivit datelor publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS), alimentele s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%,
17:10
Reprezentanţi ai sindicatelor din învăţământ au avut, luni, la Guvern, o discuție de o oră și jumătate cu premierul Ilie Bolojan şi ministrul educaţiei, Daniel David, pe tema măsurilor din Legea nr.
17:10
Suprafeţe însemnate cu spaţii verzi din municipiul Buzău ar putea fi transformate în zone cu pomi fructiferi datorită iniţiativei „Oraşul comestibil” depuse la primărie.Proiectul, care va fi supus
17:10
Numărul copiilor care aveau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate era, la sfârşitul lunii martie 2025, de 8.102, cu 28 mai mulţi comparativ cu finele anului trecut, conform Autorității Naţionale
17:10
Temperaturile vor continua să fie caniculare pe parcursul săptămânii în cea mai mare parte a ţării, însă de duminică, 17 august, vremea va intra într-un proces de răcire, cu valori termice sub 30 de grade
16:50
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare şi Mitropolit al Sofiei, Daniil, au lansat la 4 august un traseu de pelerinaj numit „Făcătorul de minuni din Rila” şi o
16:50
Acesta este scopul Regulamentului European privind Libertatea Mass-Media (EMFA) intrat în vigoare în toate țările membre UE începând cu 8 august. „În România, aplicarea sa va avea efecte concrete şi benefice,
Acum 4 ore
16:40
Centrul Cultural Nicăpetre din cadrul Muzeului Brăilei „Carol I”, str. Belvedere nr. 1, găzduiește, până în data de 1 septembrie 2025, expoziția stradală „Pitoresc mediteraneean în arhitectura
16:00
Odată cu apropierea praznicului Adormirii Maicii Domnului, părintele protos. Arsenie Irimiea, starețul Schitului Darvari din București, îi cheamă pe credincioși la o priveghere de noapte în data de joi, 14
15:50
Manifestările dedicate proclamării locale a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au început în această săptămână cu așezarea în raclă a sfintelor sale moaşte, iar astăzi, 12
15:50
În preajma marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, în pronaosul Catedralei Naționale a fost instalat mozaicul cu icoana Maicii Domnului Oranta - Rugătoarea, informează Agenția de știri
Acum 6 ore
13:40
În postul Adormirii Maicii Domnului, în Arhiepiscopia Dunării de Jos este organizat un pelerinaj cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, eveniment care în fiecare an crește în amp
13:40
La Parohia Breazova din Protopopiatul Făget, județul Timiș, s‑a organizat în parteneriat cu Asociația „Paisia”, sâmbătă, 9 august, ediția a 3‑a a concursului „Vânătorii de comori din viețile
13:40
În ziua de 11 august, când a fost cinstit Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, Schitul „Sfântul Ierarh Nifon” din localitatea Oești‑Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș, și‑a serbat
13:30
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit sâmbătă, 9 august, Dumnezeiasca Liturghie și slujba de pomenire pentru cei adormiți în biserica parohiei românești din
12:50
Clerul și credincioșii Mitropoliei Corintului din Grecia s‑au adunat într‑un număr impresionant în Catedrala Sfântului Apostol Pavel la catafalcul vrednicului de pomenire ierarh Dionisie Mantalos (1952‑2025)
Acum 8 ore
12:20
În Duminica a 9‑a după Rusalii, credincioșii din preajma Mănăstirii Jiana, județul Mehedinți, au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească, primind în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Nicodim,
12:20
În ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, 11 august, credincioșii din Cetatea Băniei s‑au adunat în rugăciune la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, pen
12:10
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 10 august, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, județul Ialomița. Al
12:10
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a vizitat duminică, 10 august, Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” - Poiana Mărului, județul Caraș‑Severin, unde s‑a întâlnit cu
12:10
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a aflat în Duminica a 9‑a după Rusalii în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din localitatea Horia, județul Tulcea. Pr
12:00
Luni, 11 august, la Secuieni, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a participat, în calitate de delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop
12:00
În Duminica a 9-a după Pogorârea Sfântului Duh, 10 august, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala
11:30
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” de la Mănăstirea Dumbrava,
11:30
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august este importantă peste tot în lumea creștină, dar pentru transilvăneni are o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la
11:20
În cea de a noua duminică după Sfintele Rusalii, când se citește Sfânta Evanghelie despre potolirea furtunii pe mare, 10 august, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a
11:20
În municipiul Beiuș, a avut loc duminică, 10 august, sfințirea de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Ortadiei, a Altarului celui mai vechi lăcaș de închinare din localitate, „Biserica din
Acum 24 ore
21:20
Fraților, ce vor face cei care se botează pentru morți? Dacă morții nu înviază nicidecum, pentru ce se mai botează pentru ei? De ce mai suntem și noi în primejdie în tot ceasul? Mor în fiecare zi! V-o spun,
21:20
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii și cuvântări, Omilia a XXIII-a, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (2009), vol. 1, pp. 342-343„Lauda mucenicului este însăși bogăția harurilor lui
21:10
„În vremea aceea, după ce a intrat Iisus în templu, s-au apropiat de El, pe când învăța, arhiereii și bătrânii poporului și au zis: Cu ce putere faci acestea? Și cine Ți-a dat puterea aceasta?
21:10
Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit au pătimit în timpul împăratului Diocleţian (284-305) şi erau din cetatea Nicomidiei. Anichit era unul din demnitarii cetăţii Nicomidia, slujbaş împărătesc, iar Fotie era
20:50
Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui muzician român George Enescu, muzeul care îi poartă numele organizează o serie de manifestări culturale, menite să pună în valoarea
20:50
Chemarea Bisericii este una de încredere și de dragoste: dragi tineri, veniți, pentru că aici veți afla sens, libertate, bucurie și frumusețea care nu apune niciodată. Iar pe cei maturi Biserica îi în
20:50
Praznicul Schimbării la Față a Domnului, sărbătorit la 6 august, este una dintre marile sărbători împărătești ale Bisericii Ortodoxe și marchează momentul în care Iisus Hristos Și-a arătat dumnezeirea
20:50
În anul de graţie 1925 întreaga clasă politică românească a susţinut înfiinţarea Patriarhiei Române. Acest lucru îl constatăm parcurgând presa epocii. Aici regăsim discursurile rostite în cele două
20:50
Sala de expoziții „Constantin Brâncuși” de la Palatul Parlamentului găzduiește o mare parte din lucrările artistei plastice Laura Cornea, în cadrul unei expoziții personale, intitulată „Paznicii
20:50
Muzeul ASTRA derulează proiectul „Meșteșuguri fără frontiere”, prin care își propune dezvoltarea unui produs cultural sustenabil, adaptat nevoilor culturale actuale din România și Republica Moldova. Astfel,
20:50
Muzeul National Peleș prezintă expoziția temporară „Orfevrărie cu poveste”, amenajată în sălile de expoziție ale Castelului Peleș, care își propune valorificarea bogatului patrimoniu din colecția de
20:50
Corul Național de Cameră Madrigal „Marin Constantin” prezintă în Constanța, la Cazino, în perioada 10-17 august, expoziția „Marin Constantin - 100”, realizată în contextul împlinirii a 100 de ani de la
20:50
În perioada 20 septembrie 2025 - 18 ianuarie 2026, Muzeul H’ART din Amsterdam va organiza expoziția „Brâncuși, Nașterea sculpturii moderne”. Realizată în colaborare cu colecțiile Centrului Pompidou,
20:40
Încrucişarea dintre tomate şi anumite specii de cartofi a dat naştere cartofilor din ziua de azi, potrivit un studiu publicat la 31 iulie în revista ştiinţifică Cell, informează AFP. Originea cartofului îi
20:40
Australia va interzice utilizatorilor de internet cu vârste mai mici de 16 ani accesul pe platforma video YouTube, pentru a-i proteja de aşa-numiţii „algoritmi prădători”, a anunţat Anika Wells, ministru
20:40
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul expirării plafonării la energie şi al majorării de la 1 august a cotelor de TVA şi accizelor, iar în următoarele trei
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.