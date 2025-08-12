Consiliul Europei cere statelor membre să nu vândă armament Israelului care poate fi folosit în încălcarea drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar în Războiul din Fâşia Gaza
News.ro, 12 august 2025 20:00
Consiliul Europei (CoE) avertizează marţi împotriva vânzării de armament Israelului şi le cele celor 46 de state membre să se asigure că acest armament nu este folosit în încălcarea drepturilor omului în Războiul din Fâşia Gaza, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
20:20
Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun, în timpul decolonializării # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun împotriva unor mişcări insurecţionale, atât înainte, cât şi după proclamarea independenţei. în 1960, marcat de ”violenţe represive”, într-o scrisoare adresată omologului său camerunez Paul Biya, făcută publică marţi, relatează AFP.
20:20
Deputatul PNL Ionel Bogdan, despre achiziţia de microbuze şcolare: Solicit ministrului Dragoş Pâslaru o analiză urgentă pe fundamentarea preţurilor şi ofertele reale din piaţa, să urgenteze raportul Corpului de Control şi să-l facă public cât mai repede # News.ro
Deputatul PNL Ionel Bogdan, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, a explicat, legat de achiziţia de microbuze şcolare prin PNRR, că iniţial era vorba despre microbuze de 8+1 locuri, dar ulterior s-a constatat că peste 90% dintre localităţi aveau nevoie de unele mai mari, de 16+1 locuri. El a adăugat că, dacă există suspiciuni, ele trebuie clarificate de instituţiile statului. ”Solicit, de asemenea, ministrului Dragoş Pâslaru să facă o analiză urgentă pe fundamentarea preţurilor şi ofertele reale din piaţa, să urgenteze raportul Corpului de Control şi să-l facă cât mai repede public”, a afirmat el.
Acum 30 minute
20:00
Consiliul Europei cere statelor membre să nu vândă armament Israelului care poate fi folosit în încălcarea drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar în Războiul din Fâşia Gaza # News.ro
Consiliul Europei (CoE) avertizează marţi împotriva vânzării de armament Israelului şi le cele celor 46 de state membre să se asigure că acest armament nu este folosit în încălcarea drepturilor omului în Războiul din Fâşia Gaza, relatează AFP.
20:00
Formaţia Poli Iaşi a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Bacău, în etapa a doua a Ligii a 2-a.
Acum o oră
19:40
Două persoane au murit şi alte două au fost rănite, după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe DN 57, în Mehedinţi # News.ro
O femeie şi un bărbat au murit şi alte două persoane au fost rănite, marţi seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe DN 57, în judeţul Mehedinţi.
19:30
Curtea Supremă a SUA urmează să decidă în toamnă dacă se pronunţă sau nu asupra anulării căsătoriei între persoane de acelaşi sex # News.ro
Curtea Supremă ar putea bulversa America, la zece ani de la legalizarea la nivel federal a căsătoriei între persoane de acelaşi sex, şi ar putea infirma pentru prima oară, în toamnă, această decizie, relatează ABC News.
19:20
Arbitrii care vor conduce meciurile din LaLiga vor fi anunţaţi doar cu 24 de ore înainte. Care este motivul # News.ro
Comisia de arbitraj pentru competiţiile profesionale spaniole (CACP) a anunţat că numele arbitrilor pentru meciurile din La Liga şi divizia a doua va fi dezvăluit doar cu o zi înainte de fiecare meci.
19:20
Clubul Universitatea Craiova şi Basilio Ndong au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale
19:20
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private: Într-o dezbatere despre provocările sistemului medical, ”nefolosirea banilor publici” reprezintă o afirmaţie în spatele căreia se ascunde o cronică subfinanţare sistemică şi o planificare superficială # News.ro
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) afirmă că sunt mai multe motive complementare pentru care pacienţii ajung să plătească pentru efectuarea, în timp util, a analizelor medicale, între care faptul că fondurile alocate de CNAS rămân, de multe ori, ”doar pe hârtie”, dar şi că plafonul de laborator se epuizează în primele zile ale lunii. ”Într-o dezbatere despre provocările sistemului medical, «nefolosirea banilor publici» reprezintă o afirmaţie în spatele căreia se ascunde, în realitate, o cronică subfinanţare sistemică şi o planificare superficială, gestionată de o platformă informatică în moarte clinică”, susţin reprezentanţii PALMED.
Acum 2 ore
18:40
Litoralulromanesc.ro: Peste 200.000 de turişti, aşteptaţi pe litoral în minivacanţa de Sfânta Maria. Va fi cel mai aglomerat weekend la mare # News.ro
Gradul de ocupare în unităţile de cazare de la Marea Neagră în minivacanţa de Sfânta Maria va depăşi 95%, estimează Litoralulromanesc.ro, turoperator specializat pe această destinaţie. Aproximativ 200.000 de turişti sunt aşteptaţi la mare la finalul acestei săptămâni, confirmând faptul că jumătatea lunii august reprezintă vârful sezonului estival pe litoralul autohton.
18:40
Cel puţin 68 de persoane date în continuare dispărute la o săptămână după o inundaţie în oraşul turistic Dharali, în Himalya # News.ro
Cel puţin 68 de persoane erau date în continuare dispărute în urma unei revărsări care a ”măturat” săptămâna trecută o localitate în Himalaya indiană, anunţă marţi autorităţile locale, relatează AFP.
18:20
Nicuşor Dan l-a asigurat pe Zelenski, într-o discuţie telefonică, de faptul că România sprijină o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina/ Dan a acceptat invitaţia de a face o vizită la Kiev, în această toamnă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat, într-o discuţie telefonică avută cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sprijinul României pentru o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia. Nicuşor Dan a acceptat invitaţia lui Zelenski de a face o vizită la Kiev, în această toamnă.
18:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după ce presa a relatat că şi-a nominalizat şeful de Cabinet şi finul ca administrator provizoriu la Hidroelectrica: Am decis revocarea acestei nominalizări/ A avut la bază criterii de competenţă profesională # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, marţi seară, după ce presa a relatat că l-a nominalizat pe şeful său de Cabinet, Alin Ioan Demian, care este şi finul său, ca administrator provizoriu la Hidroelectrica, faptul că a decis să revoce această nominalizare. ”Deşi nominalizarea pe o perioada limitată de 2 luni, făcută cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori, a avut la bază criterii de competenţă profesională, am luat act de percepţia publică şi de dezbaterile generate”, a transmis Ivan.
18:20
Luc Holtz a demisionat din funcţia de selecţioner al Luxemburgului. El a preluat o echipă germană de liga a treia # News.ro
Federaţia luxemburgheză de fotbal a anunţat, luni, că Luc Holtz şi-a reziliat contractul de selecţioner după 15 ani.
Acum 4 ore
18:10
Primăria Sectorului 1: Am trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie. Începem demolarea construcţiilor ilegale de pe domeniul public # News.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă că a trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie şi va începe demolarea construcţiilor ilegale de pe domeniul public, asigurându-se însă că preluarea pieţei nu va fi anulată în instanţă. Precizările vin după ce presa a relatat că piaţa este ocupată ilegal de un controversat om de afaceri, trimis în judecată.
18:00
Nicuşor Dan l-a asigurat pe Zelenski, într-o discuţie telefonică, că România sprijină o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina/ Dan a acceptat invitaţia de a face o vizită la Kiev, în această toamnă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat, într-o discuţie telefonică avută cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sprijinul României pentru o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia. Nicuşor Dan a acceptat invitaţia lui Zelenski de a face o vizită la Kiev, în această toamnă.
17:50
O furtună tropicală, Erin, la Oceanul Atlantic, se poate transforma în primul uragan din acest an în regiune # News.ro
O furtună tropicală care s-a format la începutul săptămânii în estul Oceanului Atlantic - Erin - s-ar putea transforma în uragan în cursul acestei săptămâni, primul din sezonul din acest an în această zonă, relatează CNN şi The Associated Press.
17:40
Portughez de 60 de ani, prins în flagrant delict în timp ce transporta cocaină, pe care voia să o vândă, în judeţele Vaslui, Neamţ şi Iaşi/ Bărbatul a fost reţinut pentru trafic de droguri de mare risc şi va fi dus la instanţă cu propunerea de arestare # News.ro
Un portughez în vârstă de 60 de ani a fost prins în flagrant delict de către poliţişti în timp ce transporta cocaină, pe care voia să o vândă, în judeţele Vaslui, Neamţ şi Iaşi. Bărbatul, suspectat că a introdus în ţară un kilogram de cocaină pe care intenţiona să o comercializeze, a fost reţinut pentru trafic de droguri de mare risc şi va fi dus în faţa instanţei cu propunerea de arestare preventivă.
17:30
Donald Trump se declară în favoarea unei ”acţiuni în justiţie majoră” împotriva preşedintelui Fed Jerome Powel # News.ro
Preşedintele american Donald Trump, nemulţumit de deciziile Băncii centrale americane (Fed) şi de costul renovării sediului instituţiei, ameninţă marţi să autorizeze o ”acţiune în justiţie majoră” împotriva preşedintelui acesteia Jerome Powell, relatează AFP.
17:20
Alvaro Morata acuză conducerea Galatasaray în mesajul său de adio de la club: „În viaţă există principii care nu trebuie încălcate” # News.ro
La şase luni de la venire, Alvaro Morata şi-a anunţat plecarea de la Galatasaray pe reţelele sale de socializare. Într-un lung mesaj de adio, atacantul spaniol a mulţumit fanilor înainte de a ataca oficialii clubului turc pentru că „nu şi-au onorat toate angajamentele”.
17:00
A început ANONIMUL 2025. Mai mult de 4.000 de spectatori au văzut filmul de deschidere „Jeunes Mères” al fraţilor Dardenne # News.ro
„Jeunes Mères”, cel mai nou film semnat de cunoscuţii cineaşti Jean-Pierre şi Luc Dardenne, a fost proiectat seara trecută, în premieră naţională, în deschiderea celei de-a 22-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film ANONIMUL. Mai mult de 4.000 de spectatori au fost prezenţi la eveniment.
17:00
Eturia: Românii aleg vacanţele de trei nopţi şi alocă un buget de peste 1.300 de euro de persoană pentru o vacanţă. Cele mai rezervate destinaţii din Europa pentru vara aceasta sunt: Madeira, Paris, Malta, Barcelona şi Mallorca # News.ro
Cele mai rezervate destinaţii din Europa pentru vara aceasta au fost Madeira, Paris, Malta, Barcelona şi Mallorca, arată datele agenţiei de turism Eturia. Cei mai mulţi dintre turişti caută ”zbor+hotel”, iar preţul mediu pentru o vacanţă pe continent ajunge la 1.343 de euro/persoanǎ. Majoritatea rezervă cel puţin trei nopţi şi călătoresc în cuplu, potrivit datelor companiei.
16:50
Paşapoarte româneşti pentru cetăţeni ruşi. Doi bărbaţi, care au spus că au influenţă la Consulatul României de la Odesa şi la Autoritatea pentru Cetăţenie din Bucureşti, au fost condamnaţi la Chişinău şi sunt căutaţi # News.ro
Doi indivizi au spus unor cetăţeni ai Federaţiei Ruse că au influenţă asupra funcţionarilor de la Consulatul României din Odesa şi de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din Bucureşti şi ar fi cerut şi primit câte 15.000 de euro de adult şi 7.000 de euro de copil pentru a facilita dobândirea cetăţeniei române. Cei doi au fost condamnaţi în lipsă, luni, la Chişinău, pentru trafic de influenţă şi sunt daţi în căutare, a anunţat Procuratura Anticorupţie din Republica Moldova.
16:40
UPDATE Ministrul Sănătăţii, după controlul la Centrul pentru Arşi de la Spitalul Floreasca: Rezultatul e de natură penală. Voi sesiza Parchetul. Nu există sistem de ventilaţie HVAC, deşi în memoriul tehnic scria negru pe alb că există/ Reacţia spitalului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi, că neregulile sesizate la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca din Capitală sunt „de natură penală”, motiv pentru care va sesiza Parchetul întrucât în referatul de verificare iniţial din anul 2022 „s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unităţii sanitare în referatul de aprobare al Direcţiei de Sănătate Publică”. Ministrul a spus că, pe scurt, în urma controlului, a reieşit că nu există „sistem de ventilaţie HVAC”, deşi în memoriul tehnic realizat de către Spitalul Floreasca şi de către fostul manager de la acea perioadă „scria negru pe alb că există”, iar Direcţia de Sănătate Publică „a confirmat, din păcate, acest lucru în documente”.
16:40
Ministerul Educaţiei a publicat proiectele de ordin pentru organizarea Evaluării Naţionale, a Bacalaureatului şi a admiterii în învăţământul liceal/ Calendarele propuse # News.ro
Ministerul Educaţiei a publicat, pentru consultare publică, proiectele de ordin privind organizarea examenelor naţionale de anul viitor şi a admiterii în învăţământul liceal. Conform propunerilor, probele scrise ale Evaluării Naţionale, respectiv ale Bacalaureatului se vor desfăşura după finalizarea cursurilor anului şcolar 2025-2026.
16:30
BACALAUREAT 2025 – 84,2% rata de participare la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului naţional de bacalaureat / 24 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă, marţi, că rata de participare la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului naţional de bacalaureat a fost de 84,2%, iar 24 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.
16:20
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că analizează situaţiile semnalate în spaţiul public cu privire la achiziţia microbuzelor electrice – Verificări în judeţele Iaşi şi Prahova # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă, marţi, că verifică achiziţia de microbuze şcolare electrice în judeţele Iaşi şi Prahova, iar la final va dispune măsuri, dacă se impun, sau va sesiza organele de anchetă.
16:20
SC Oţelul Galaţi şi fundaşul stânga Răzvan Trif au reziliat, marţi, de comun acord contractul scadent pe 30 iunie 2026.
Acum 6 ore
16:10
Ministrul Sănătăţii, în urma controlului la Centrul pentru Arşi de la Spitalul Floreasca din Capitală: Rezultatul este de natură penală. Voi sesiza Parchetul. Nu există sistem de ventilaţie HVAC, deşi în memoriul tehnic scria negru pe alb că există # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi, că neregulile sesizate la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca din Capitală sunt „de natură penală”, motiv pentru care va sesiza Parchetul întrucât în referatul de verificare iniţial din anul 2022 „s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unităţii sanitare în referatul de aprobare al Direcţiei de Sănătate Publică”. Ministrul a spus că, pe scurt, în urma controlului, a reieşit că nu există „sistem de ventilaţie HVAC”, deşi în memoriul tehnic realizat de către Spitalul Floreasca şi de către fostul manager de la acea perioadă „scria negru pe alb că există”, iar Direcţia de Sănătate Publică „a confirmat, din păcate, acest lucru în documente”.
16:00
Primarul general interimar al Capitalei anunţă prelungirea reţelei de benzi unice pentru transportul public în Bucureşti # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, marţi, prelungirea reţelei de benzi unice pentru transportul public în Bucureşti.
16:00
Punctul de vedere al Europei asupra Ucrainei va fi ascultat la Washington şi Moscova, afirmă ministrul german de externe # News.ro
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, respinge ideea că europenii sunt simpli spectatori în ceea ce priveşte viitorul Ucrainei. După reuniunea cu omologii săi din UE, Wadephul a declarat luni seara pentru postul public german ZDF că europenii „sunt uniţi” şi, prin urmare, „vor fi ascultaţi” la Washington şi Moscova, relatează corespondentul The Guardian.
15:40
Iranul susţine că a arestat 21.000 de „suspecţi” în timpul războiului de 12 zile cu Israelul # News.ro
Poliţia iraniană a arestat în jur de 21.000 de „suspecţi” în timpul războiului de 12 zile cu Israelul din iunie, a declarat marţi un purtător de cuvânt al forţelor de ordine, potrivit presei de stat de la Teheran, relatează Reuters.
15:40
România Curată: DNA deschide dosar în cazul fostului director Romsilva Teodor Ţigan, care a primit 100.000 de euro la pensionare, apoi s-a reangajat la Direcţia Silvică Arad/ Anterior, Ţigan a dat în judecată regia, după concedierea de la DS Arad # News.ro
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu situaţia fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan, care a fost pensionat în 2023, a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, după care a fost reangajat la Romsilva ca director al Direcţiei Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul, informează România Curată. Potrivit site-ului citat, Ţigan nu putea încasa prima de pensionare decât la încheierea contractului individual de muncă. Mai mult, după încasarea bonusului la pensionare, nu s-ar mai fi putut reangaja decât prin concurs sau selecţie, ceea ce, potrivit site-ului Regiei Naţionale a Pădurilor, nu s-a întâmplat, mai arată sursa citată. Anterior, Ţigan a dat în judecată regia, după ce a fost concediat în martie de la DS Arad înaintea încheierii contractului de muncă, valabil până în iunie.
15:30
Guvernatorul Băncii Naţionale a României: Nu sunt singur că o să ne încadrăm în ţinta de deficit de 7% # News.ro
Măsurile de reducere a cheltuielilor sunt mult mai grele decât cele de majorare a impozitelor, însă nu este singur că o să ne încadrăm în ţinta de deficit de 7%, a declarat, marţi, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, în coferinţa de presă privind raportul trimestrial asupra inflaţiei.
15:30
Robert Lewandowski vrea să joace din nou pentru naţionala Poloniei, după schimbarea selecţionerului # News.ro
Robert Lewandowski vrea să joace din nou pentru ţara sa, a declarat, marţi, selecţionerul Poloniei, Jan Urban, după ce atacantul Barcelonei a părăsit echipa naţională pe fondul controversei privind decizia fostului selecţioner de a-l înlocui în funcţia de căpitan.
15:30
Vicepreşedinte CJ Cluj: Suntem pe locul al cincilea în topul naţional al celor mai mici preţuri plătite pentru cumpărarea microbuzelor electrice şcolare # News.ro
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, Radu Raţiu, a transmis, marţi, că procesul de achiziţie a celor 34 de microbuze şcolare finanţate prin PNRR s-a realizat în mod transparent, în baza unui Ghid de finanţare cu aplicabilitate naţională, întocmit de Ministerul Educaţiei şi că judeţul Cluj este pe locul 5 al celor mai mici preţuri de achiziţie a acestor microbuze.
15:20
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3, produs la mică adâncime, a lovit provincia indoneziană Papua # News.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 a lovit marţi Papua, o provincie situată în estul Indoneziei, a anunţat Institutul American de Geofizică (USGS). Deşi seismul s-a produs la mică adâncime, riscul unui tsunami a fost exclus, relatează AFP.
15:10
Nicuşor Dan: Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia / Pacea nu se poate construi fără Ucraina # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, salută, marţi, eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia, dar apreciază că pacea ”nu se poate construi fără Ucraina”.
15:00
Preşedintele României participă miercuri la un summit al ţărilor care vor să ajute Ucraina # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan ia parte, miercuri, prin videoconferinţă, la un summit al ţărilor care vor să ajute Ucraina.
14:50
CFR suplimentează numărul de vagoane la trenurile care circulă către locurile de pelerinaj din ţară şi către litoral, în minivacanţa de Sfânta Maria # News.ro
CFR Călători informează că, în zilele cu trafic crescut din minivacanţa prilejuită de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, pune la dispoziţia publicului călător întreaga capacitate de transport tehnic disponibilă, pentru a asigura mobilitatea către destinaţiile dorite.
14:40
RAPORT BNR: Economia internă rămâne expusă unor riscuri semnificative. Prognoza de creştere economică pentru România în 2025 şi 2026 este puternic influenţată de efectele consolidării fiscale # News.ro
Economia internă rămâne expusă unor riscuri semnificative, în special în condiţiile unei creşteri economice modeste în zona euro, principalul partener comercial al României, arată raportul asupra inflaţiei, ediţia august 2025, publicat de Banca Naţională a României (BNR). Acesta arată că prognoza de creştere economică pentru România în 2025 şi 2026 este puternic influenţată de efectele consolidării fiscale. De asemenea, rata anuală a inflaţiei este proiectată să crească în trimestrul III 2025, atingând 9,2% în luna septembrie şi apoi să scadă uşor la 8,8% în decembrie. Raportul băncii centrale maiarată că, după stagnarea economiei din primul trimestru al anului 2025 şi o redresare modestă anticipată pentru trimestrul al doilea, conturată pe baza evoluţiilor sectoriale, este de aşteptat o deteriorare mai amplă a dinamicii economice în trimestrul al treilea.
14:40
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie # News.ro
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că începând cu data de 2 septembrie 2025, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate. Altfel, cu excepţia acestor câtorva cazuri, toţi solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele cu vârsta peste 79 de ani, vor avea nevoie, în general, de un interviu în persoană cu un funcţionar consular.
14:30
Imperial War Museum respinge criticile după ce a fost contestat pentru informaţii incorecte despre legile rasiale de la Nuremberg # News.ro
Imperial War Museum a refuzat să modifice un panou informativ din Galeriile Holocaustului, pe care doi istorici eminenţi îl consideră incorect.
14:20
Percheziţii în Capitală şi în două judeţe, într-un dosar privind inducerea în eroare a organelor judiciare/ Suspecţii ar fi simulat vânzarea unei arme cu scopul reducerii limitelor de pedeapsă în cazul unui bărbat judecat pentru omor - VIDEO # News.ro
Poliţiştii bucureşteni au făcut, marţi, percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Galaţi, într-un dosar privind inducerea în eroare a organelor judiciare şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Potrivit anchetatorilor, suspecţii ar fi simulat vânzarea unei arme de foc cu scopul reducerii limitelor de pedeapsă în cazul unui bărbat judecat pentru omor. În acest dosar sunt implicaţi şapte bărbaţi, dintre care unul aflat în arest la domiciliu şi altul arestat preventiv, în alte cauze.
14:20
Marcel Ciolacu: Inflatia a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! / Indiferent cât de grea este situaţia economică a ţării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân / Măsuri urgente # News.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă, marţi, că inflaţia a ajuns la la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani!, ceea ce face oblugatorie luarea unor măsuri de către guvernul Bolojan. ”Indiferent cât de grea este situaţia economică a ţării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân”, a transmis fostul premier.
14:20
Forurile japoneze de box au anunţat, marţi, că vor introduce reguli mai stricte privind pierderea în greutate pentru a preveni deshidratarea, în urma decesului recent a doi pugilişti.
Acum 8 ore
14:10
Mihai Fifor (PSD), replică pentru Ionuţ Moşteanu (USR): Când ai fi zis că ministrul Apărării stă cu sufletul la gură înaintea întâlnirii Trump–Putin, ce să vezi: grija lui principală e împărţirea funcţiilor de prefect şi subprefect # News.ro
Fostul ministru al Apărării Mihai Fifor (PSD) a transmis, marţi, o replică pentru actualul deţinător al portofoliului, Ionuţ Moşteanu (USR), care a afirmat că ”nu suntem Guvernul Ciolacu 3”, iar USR, având 13%, ar trebui să deţină numărul corespunzător de preţecţi şi subprefecţi. ”Când ai fi zis că ministrul Apărării stă cu sufletul la gură înaintea întâlnirii Trump–Putin, ce să vezi: grija lui principală e împărţirea funcţiilor”, a transmis, ironic, Mihai Fifor.
14:10
Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii la mai mulţi distribuitori de seminţe de cultură şi produse pentru protecţia culturilor # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a efectuat noi inspecţii inopinate în cadrul investigaţiei privind o posibilă înţelegere pe piaţa producţiei şi comercializării seminţelor de cultură şi pe piaţa produselor pentru protecţia culturilor din România.
14:10
Percheziţii ale poliţiştilor în Capitală şi în două judeţe, într-un dosar privind inducerea în eroare a organelor judiciare/ Suspecţii ar fi simulat vânzarea unei arme cu scopul reducerii limitelor de pedeapsă în cazul unui bărbat judecat pentru omor # News.ro
Poliţiştii bucureşteni au făcut, marţi, percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Galaţi, într-un dosar privind inducerea în eroare a organelor judiciare şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Potrivit anchetatorilor, suspecţii ar fi simulat vânzarea unei arme de foc cu scopul reducerii limitelor de pedeapsă în cazul unui bărbat judecat pentru omor. În acest dosar sunt implicaţi şapte bărbaţi, dintre care unul aflat în arest la domiciliu şi altul arestat preventiv, în alte cauze.
14:00
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a transmis, marţi, un mesaj de Ziua Internaţională a Tineretului, apreciind că educaţia este fundaţia unei societăţi puternice, inovatoare şi unite.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.