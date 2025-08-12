Val de căldură extremă în Franța, autoritățile sunt în alertă. Seceta severă crește riscul incendiilor de vegetație
Digi24.ro, 12 august 2025 23:00
Un val de caniculă care a adus temperaturi de peste 40 de grade Celsius a determinat autorităţile din Franţa să intre în alertă, informează marţi DPA, potrivit Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
23:00
Val de căldură extremă în Franța, autoritățile sunt în alertă. Seceta severă crește riscul incendiilor de vegetație # Digi24.ro
Un val de caniculă care a adus temperaturi de peste 40 de grade Celsius a determinat autorităţile din Franţa să intre în alertă, informează marţi DPA, potrivit Agerpres.
Acum o oră
22:30
Europa, criticată în raportul Departamentului de Stat al SUA. Pentru ce trag americanii semnalul de alarmă # Digi24.ro
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra "deteriorării" drepturilor omului în multe ţări din Europa, mai ales în ceea ce priveşte restricţiile privind libertatea de exprimare, potrivit raportului anual publicat marţi de Departamentul de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în lume, relatează AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.
22:20
Apele Române neagă întârzierile cu aplicația „Radarul Balastierelor”: Proiectul este implementat conform graficului # Digi24.ro
Administrația Națională Apele Române respinge afirmațiile făcute luni seară, la Digi24, de ministra Mediului, Diana Buzoianu, privind întârzieri în implementarea aplicației „Radarul Balastierelor”, susținând că „nu corespund realităţii, proiectul fiind implementat conform graficului şi etapelor stabilite”.
22:20
Panică în Germania din cauza a „două puncte strălucitoare de pe cer”, confundate cu OZN-uri. Explicația fenomenului astronomic inedit # Digi24.ro
Centrul german naţional pentru raportarea obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) a primit numeroase apeluri de la cetăţeni care au relatat că au văzut pe cerul dimineţii obiecte luminoase asemănătoare „unei perechi de drone, farurilor unei maşini sau unor stele care nu există”, informează DPA.
22:20
Armand Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară. Cât a sărit „Mondo” la Budapesta # Digi24.ro
Suedezul Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, şi-a îmbunătăţit recordul mondial cu încă un centimetru, ajungând la 6,29 metri, marţi seară, la Budapesta.
Acum 2 ore
22:10
Fiica unui bărbat violent: „Mi-aș fi dorit din toată inima să cresc mai bine fără tată, decât într-o familie distrusă, cu scandaluri” # Digi24.ro
Peste 60.000 de cazuri de violență domestică au fost înregistrate în acest an în România. Sunt victime ale violenței domestice care au decis să nu mai tacă. Unele dintre ele mărturisesc că au rămas lângă partenerii agresivi de dragul copiilor. Pe de altă parte, o tânără de 23 de ani povestește la Digi24 cum a crescut într-o casă cu un tată violent și le transmite mamelor aflate într-o relație abuzivă să nu suporte agresiunile. Sunt informații care vă pot afecta emoțional. Victimele violenței domestice pot cere ajutor la linia gratuită 0800 500 333.
22:10
La Timișoara, Poliția a instituit o „zonă specială de siguranță” lângă Gara de Nord din cauza cerșetorilor și persoanelor fără adăpost # Digi24.ro
Poliţia Timiş a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în zona Gării de Nord din Timişoara, unde prezenţa unor persoane fără adăpost şi a fenomenului de cerşetorie poate genera disconfort public şi incidente izolate, măsurile rămânând în vigoare până la data de 13 septembrie, arată, marţi seara, o informare de presă a Poliţiei Timiş, preluată de Agerpres.
21:20
Fâșia Gaza ar putea fi condusă de un om de afaceri după încheierea războiului. Samir Hulileh e acceptat atât de Israel, cât și de SUA # Digi24.ro
Ziarul israelian Yedioth Ahronoth a relatat marţi că există discuţii în legătură cu un om de afaceri palestinian care ar putea fi numit în funcţia de guvernator al Fâşiei Gaza după încheierea conflictului, relatează dpa și Agerpres.
21:20
Ultimele 24 de ore au fost un calvar pentru pompieri. La 112 au fost sute de apeluri în care oamenii anunțau că în preajma caselor au izbucnit incendii de vegetație. 1.000 de hectare și 5 case au fost distruse în Olt, Mehedinți, Vâlcea sau lângă București. De la începutul anului au avut loc peste 8.000 de incendii de vegetație. Pompierii spun că este una dintre cele mai grave situații din istoria țării noastre, iar șeful DSU, Raed Arafat, a declarat pentru Digi24 că cele mai multe dintre aceste incendii au fost provocate de oameni care au dat foc gunoaielor, au făcut grătare sau și-au aruncat țigările pe câmp. Problema este că făptașii sunt aproape imposibil de sancționat, căci anchetatorii nu reușesc să găsească probe.
Acum 4 ore
21:10
Alertă în toată România după evadarea unui deținut condamnat pentru act sexual cu un minor # Digi24.ro
Un deținut în vârstă de 32 de ani a evadat, marți seară, din Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița. Potrivit surselor Digi24, bărbatul ar fi sărit gardul unității de detenție în jurul orei 18:00.
21:10
Zelenski știe deja cine a câștigat din viitoarea întâlnire Trump - Putin: „Este o victorie personală pentru el” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marţi orice retragere a forţelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, cu câteva zile înaintea summitului dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, care provoacă îngrijorări la Kiev cu privire la un posibil acord în defavoarea sa.
20:50
Extrema dreaptă urcă pe primul loc în preferințele germanilor. AfD, înaintea cancelarului Merz (sondaj) # Digi24.ro
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a depășit blocul conservator condus de cancelarul Friedrich Merz, devenind cel mai popular partid din țară, potrivit unui sondaj surprinzător publicat marți, relatează Politico.
20:50
Sfidarea lui Viktor Orban înainte de întâlnirea Trump - Putin: Ucraina a pierdut războiul, iar „UE pare ridicolă și patetică” # Digi24.ro
Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor aborda la summitul lor care va avea loc vineri în Alaska nu doar războiul din Ucraina, ci şi chestiuni economice mondiale de interes major, printre alte subiecte, a declarat marţi premierul ungar Vikor Orban, potrivit agenţiilor Reuters şi MTI, preluate de Agerpres.
20:50
Consiliul Europei cere statelor membre să nu vândă Israelului arme care pot fi folosite la încălcarea drepturilor omului în Fâșia Gaza # Digi24.ro
Consiliul Europei avertizează marţi împotriva vânzării de armament Israelului şi le cele celor 46 de state membre să se asigure că acest armament nu este folosit la încălcarea drepturilor omului în războiul din Fâşia Gaza.
20:40
Mesajul lui Nicușor Dan, după vizita în Republica Moldova: „Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj pe rețelele sociale după vizita în Republica Moldova. „Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România şi Republica Moldova,” se arată în mesajul președintelui.
20:30
Curtea Supremă a SUA urmează să decidă în toamnă dacă se pronunţă sau nu asupra anulării căsătoriei între persoane de acelaşi sex # Digi24.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite ar putea bulversa America, la zece ani de la legalizarea la nivel federal a căsătoriei între persoane de acelaşi sex, şi ar putea infirma pentru prima oară, în toamnă, această decizie.
20:10
Spațiul aerian deasupra celui mai mare oraș din Alaska va fi închis vineri. Ce se știe despre summitul Trump-Putin # Digi24.ro
Planeta este în așteptarea întâlnirii dintre președinții SUA Donald Trump și Rusiei, Vladimir Putin, care ar putea aduce vești despre soarta războiului din Ucraina. Întâlnirea este anuțată a avea loc în Alaska, dar locul exact nu a fost precizat. Cu toate acestea, autoritățile americane vor închide spațiul aerian deasupra celui mai mare oraș din Alaska, Anchorage, în ziua de 15 august, când ar fi programată întâlnirea celor doi.
20:10
Bogdan Ivan apără numirea finului său în Consiliul Hidroelectrica chiar și după ce a retras-o: „E perfect legală” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat marți, într-o intervenție la Digi24, la scurt timp după ce a anunțat că retrage nominalizarea finului său, Alin Ioan Demian, în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, că numirea a fost „perfect legală” și că „prietenul său de 10 ani îndeplinea toate condițiile” pentru acest post. El a explicat și singurul motiv pentru care și-a retras propunerea.
20:00
Secții cu mucegai și mașini cu 500.000 km la bord: Polițiștii germani se plâng de condiții de muncă „jenante” # Digi24.ro
Polițiștii germani trag un semnal de alarmă asupra condițiilor de muncă, reclamând secții insalubre, cu mucegai, dăunători și găuri în tavan, precum și mașini de patrulare vechi, cu sute de mii de kilometri la bord, pe care le consideră o insultă la adresa demnității lor, potrivit The Guardian.
20:00
Promisiuni de cetățenie română pentru ruși, în schimbul a mii de euro. Doi bărbați au fost condamnați în R. Moldova # Digi24.ro
Doi bărbați care le-au spus mai multor cetățeni ruși că au influenţă asupra funcţionarilor de la Consulatul României din Odesa şi de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din Bucureşti au fost condamnaţi în lipsă în Republica Moldova pentru trafic de influenţă şi sunt daţi în urmărire. Ei ar fi cerut câte 15.000 de euro de adult şi 7.000 de euro de copil pentru a facilita dobândirea cetăţeniei române.
19:50
Ucraina va ridica restricţiile de călătorie în străinătate pentru bărbaţii cu vârste între 18 și 21 de ani. Anunțul făcut de Zelenski # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că a cerut guvernului să elimine restricţiile asupra călătoriilor în străinătate pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani, informează Reuters.
19:20
Primăria Sectorului 1: Am trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie # Digi24.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă că a trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie şi va începe demolarea construcţiilor ilegale de pe domeniul public. Precizările vin după ce presa a relatat că piaţa este ocupată ilegal de un controversat om de afaceri, trimis în judecată.
Acum 6 ore
19:00
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, promite să pună capăt poziției favorabile Rusiei a țării sale, dacă va câștiga alegerile # Digi24.ro
Ungaria se va îndepărta de poziția diplomatică favorabilă Rusiei dacă partidul de opoziție Tisza va câștiga alegerile generale de anul viitor, a declarat marți liderul formațiunii, Péter Magyar, pentru cotidianul polonez Gazeta Wyborcza.
19:00
Rușii au spart frontul lângă Pokrovsk, în ajunul întâlnirii Trump-Putin. Ucrainenii au trimis rezervele și anunță „lupte grele” în zonă # Digi24.ro
Armata ucraineană a transmis marţi că este angajată în lupte grele în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropilia, pe frontul din estul Ucrainei, şi a trimis acolo rezerve pentru a stăvili înaintarea trupelor ruse, relatează Reuters, preluată de Agerpres.
18:50
(P) VIDEO Laurențiu Stan, Kapital Minds: Firmele trebuie privite ca niște active care produc randamente, nu doar ca surse de venituri # Digi24.ro
(P) VIDEO Laurențiu Stan, Kapital Minds: Firmele trebuie privite ca niște active care produc randamente, nu doar ca surse de venituri
18:50
Avertismentul lui Mugur Isărescu: vârf al inflației în luna septembrie. Care e estimarea BNR privind creșterea prețurilor # Digi24.ro
Banca Naţională a României (BNR) revizuieşte în sus prognoza de inflaţie de la 4,6% la 8,8% pentru anul 2025, a anunţat guvernatorul Mugur Isărescu, în coferinţa de presă privind raportul trimestrial asupra inflaţiei. El consideră că, dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o creştere a absorbţiei fondurilor europene.
18:50
O țară NATO vrea să lanseze în septembrie un nou program de instruire pentru construirea şi operarea dronelor destinat publicului larg şi elevilor, relatează marţi dpa, potrivit Agerpres.
18:40
Miniștrii de externe din 25 de state au emis o declarație comună în care afirmă că „suferința umanitară din Gaza a atins niveluri inimaginabile” și solicită guvernului israelian să permită intrarea transporturilor de ajutor și accesul lucrătorilor umanitari esențiali în Fâșia Gaza.
18:30
Calendarul examenelor naționale 2026. Când se vor desfășura Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a și Bacalaureatul # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei a publicat proiectele de ordin privind organizarea examenelor naţionale de anul viitor şi a admiterii la liceu. A fost publicat calendarul pentru Evaluarea Națională 2026 și simularea pentru acest examen, ca și pentru Bacalaureat 2026 și simulare.
18:20
Ministrul Energiei retrage nominalizarea finului său în Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica: „Am luat act de percepția publică” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că nu îl mai nominalizează pe Alin Ioan Demian pentru un loc în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, după ce în presă au apărut informații că acesta este finul său.
18:10
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Șeful statului va merge la Kiev în această toamnă # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a discutat azi la telefon cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că România sprijină eforturile președintelui american Donald Trump de a ajunge la o soluție în conflictul ruso-ucrainean, dar cu condiția ca „pacea să fie obținută cu Ucraina la masa negocierilor”. Dan a acceptat invitația lui Zelenski de a merge în Ucraina în această toamnă.
17:50
Patru asociaţii de magistraţi cer o întâlnire „de urgență”cu Bolojan. Ei susțin că se duce o „campanie de subminare a profesiei” # Digi24.ro
Patru asociaţii ale magistraţilor au solicitat o întâlnire „de urgenţă” cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre efectele pe care „campania susţinută de subminare a profesiei de magistrat”, din ultimii trei ani, le are asupra încrederii publice în autoritatea judecătorească. Magistrații au spus că se duce o campanie împotriva lor după ce guvernul a venit cu un proiect de reducere a pensiilor speciale și de creștere a vârstei de pensionare în justiție.
17:50
NATO va înarma Ucraina în continuare, indiferent de rezultatul întâlnirii din Alaska dintre Trump și Putin # Digi24.ro
NATO va continua să înarmeze Ucraina, indiferent de rezultatul întâlnirii de vineri din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, a declarat Mark Rutte, secretarul general al organizației, informează TVPWorld.
17:40
Polonia expulzează 57 de ucraineni și șase belaruși după revoltele de la un concert. Tusk: Rusia încearcă să semene discordie # Digi24.ro
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți inițierea procedurilor pentru expulzarea a 57 de cetățeni ucraineni și șase belaruși implicați în incidente violente la concertul rapperului belarus Max Korj, desfășurat pe 9 august pe Stadionul Național din Varșovia.
17:40
Taxele lui Trump s-au întors ca un bumerang împotriva americanilor. Cu cât scot aceștia mai mult din buzunare pentru cumpărături # Digi24.ro
Preţurile de consum în SUA au crescut moderat în iulie, în linie cu estimările, dar probabil inflaţia va creşte în următoarele luni, taxele vamale anunţate de preşedintele Trump afectând costul mărfurilor importate.
17:40
Incendii în locuri turistice populare din Grecia, autoritățile au emis stare de alertă. Zonele afectate # Digi24.ro
Mai multe incendii au izbucnit, marţi, în mai multe zone turistice populare din Grecia, iar Ministerul pentru Protecţie Civilă a emis al doilea cel mai ridicat nivel de alertă privind incendiile pentru aproximativ o treime din teritoriul ţării, informează DPA, potrivit Agerpres.
17:20
Ministerul Educației și Cercetării a publicat marți, 12 august, în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2026. Conform documentului, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale vor avea loc în perioada de vară, cu puțin timp înainte de examenele scrise.
17:20
Bitdefender a descoperit un grup de infractori cibernetici, cu legături în Rusia, care atacă infrastructuri critice lângă România # Digi24.ro
Un nou grup activ de atacatori cibernetici, care sprijină interesele Rusiei, este implicat în atacuri asupra infrastructurilor-cheie din regiunea extinsă a Mării Negre, susţin experţii în securitate cibernetică de la compania Bitdefender, potrivit unui comunicat preluat de Agerpres. Țintele confirmate sunt instituţii judiciare şi guvernamentale din Georgia, precum şi un furnizor de energie electrică din Republica Moldova, arată sursa citată.
17:20
Interlop din clanul Purcel, arestat preventiv pentru proxenetism. Recruta tinere prin metoda „loverboy” şi le obliga să se prostitueze # Digi24.ro
Un membru al clanului Purcel a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar în care este acuzat că recruta tinere prin metoda „loverboy” şi le obliga să se prostitueze în ţară şi străinătate.
17:20
Londra îi atenționează pe liderii europeni să nu-l irite pe Trump înaintea întâlnirii cu Putin # Digi24.ro
Liderii europeni, în frunte cu cancelarul german Friedrich Merz, şi-au intensificat contactele şi reacţiile în sprijinul Ucrainei, încercând să-l apropie de poziţiile europene pe preşedintele american Donald Trump, înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri cu preşedintele rus Vladimir Putin, în timp ce oficialii britanici îi atenţionează pe cei europeni că riscă astfel să-l "irite" pe Trump, relatează marţi agenţia EFE şi publicaţia The Telegraph.
Acum 8 ore
16:50
Bogdan Ivan îl vrea pe finul său la conducerea Hidroelectrica. Ministerul Energiei: „Are o carieră solidă în administrație” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, l-a propus pe șeful său de cabinet, Ioan Alin Demian, pentru un loc în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. Potrivit presei locale, Demian ar fi chiar finul ministrului, pe care acesta l-a cununat în urmă cu opt ani. Digi24.ro a identificat imagini de la nunta lui Ioan Alin Demian, la care participă și actualul ministru al Energiei.
16:50
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristina Nisipașu, medic primar dermatolog, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul înțepăturilor de insectă.
16:40
Rețeaua de benzi unice pentru transportul public în Bucureşti se prelungește cu încă 10,55 km. Traseele pe care vor fi amenajate # Digi24.ro
Municipalitatea va amenaja, în următoarele săptămâni, încă 10,55 de kilometri de benzi unice, în total ajungându-se la 65,3 kilometri, dintre care 35,5 kilometri sunt exclusiv pentru autobuze, a anunţat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
16:40
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a instituției # Digi24.ro
Jandarmeria Română a fost nevoită să ofere explicații, marți, după ce în stațiile de metroul bucureștean au fost observați jandarmi înarmați cu arme automate. Călătorii au observat patrulele de jandarmi, unii dintre ei adresându-se instituției pentru explicații, mai ales că unii dintre jandarmi pot fi văzuți echipați complet, cu veste antiglonț și arme.
16:40
Ministrul german de Externe, mesaj pentru Trump înainte de summitul din Alaska: „Să asculte vocea europeană, Germania o face auzită” # Digi24.ro
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, respinge ideea că europenii sunt simpli spectatori în ceea ce priveşte viitorul Ucrainei. După reuniunea cu omologii săi din UE, Wadephul a declarat luni seara pentru postul public german ZDF că europenii „sunt uniţi” şi, prin urmare, „vor fi ascultaţi” la Washington şi Moscova, relatează corespondentul The Guardian.
16:30
Ce este Candida auris, ciuperca rezistentă care poate provoaca infecții grave. Medic infecționist: „În cam toate spitalele există” # Digi24.ro
Candida auris este o ciupercă răspândită la nivel mondial, care poate provoca infecții grave la om. Rezistența ridicată la tratamente antifungice, în special atunci când diagnosticul este întârziat, o transformă într-o amenințare majoră pentru pacienții cu imunitatea slăbită, la care infecția poate fi fatală dacă nu se intervine prompt.
16:00
Ministrul Alexandru Nazare vrea ca Fiscul să verifice firmele mari care nu-și plătesc taxele: „Eşalonarea nu e o scuză pentru abuzuri” # Digi24.ro
Autorităţile fiscale trebuie să pună stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor şi cer la nesfârşit eşalonări, fără intenţia reală de a plăti, consideră ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Acesta a anunţat marţi că a solicitat Fiscului să demareze controale de integritate în cazul unor companii mari care au tergiversat plata obligaţiilor fiscale şi asupra cărora există suspiciuni de fraudă.
15:50
Iranul a declanșat marea epurare, după războiul cu Israel: 21.000 de persoane au fost arestate # Digi24.ro
Poliţia iraniană a arestat în jur de 21.000 de „suspecţi” în timpul războiului de 12 zile cu Israelul din iunie, a declarat marţi un purtător de cuvânt al forţelor de ordine, potrivit presei de stat de la Teheran, relatează Reuters.
15:50
Analiză: Doar 4% din proiectele „Anghel Saligny”, finalizate în 4 ani. Nici jumătate din bani nu s-au decontat. PSD, lider la alocări # Digi24.ro
În patru ani, autoritățile au semnat contracte cu primăriile și Consiliile Județene, prin programul „Anghel Saligny”, de 45,8 miliarde. O analiză Expert Forum arată că până la data de 30 iunie 2025, Guvernul a reușit să deconteze doar 19,5 miliarde de lei, iar din cele aproximativ 5.000 de proiecte aprobate spre finanțare 4% au reușit să fie duse la bun sfârșit. PSD, cu peste 2.600 de proiecte aprobate, este principalul beneficiar al fondurilor, urmat de PNL și UDMR.
15:40
Titus Corlățean, despre anunțul candidaturii la șefia PSD: E un larg ecou în profunzimea partidului, oameni care au fost abandonați # Digi24.ro
Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat marţi că anunţul său cu privire la candidatura la şefia partidului a avut un ecou larg în „profunzimea” partidului. „E o reacţie incredibilă din partea oamenilor care au fost abandonaţi de partid”, spune acesta.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.