Alexandru Nazare vrea teste de integritate pentru angajații ANAF și „reglarea relației tensionate cu Ministerul Finanţelor”
Digi24.ro, 13 august 2025 16:00
Ministrul Finanţelor anunţă modificări în ceea ce priveşte relaţia dintre minister şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Alexandru Nazare a recunoscut că, în ultimii ani, între cele două instituţii au existat„ tensiuni”, care au afectat nivelul încasărilor la bugetul de stat. Nazare a subliniat însă că de activitatea de control se va ocupa, în continuare, exclusiv ANAF, adăugând că structurile de control din cadrul instituţiei vor fi dotate cu camere video, pe care acestea le vor activa pe tot timpul desfăşurării verificărilor la agenţii economici.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
16:00
Alexandru Nazare vrea teste de integritate pentru angajații ANAF și „reglarea relației tensionate cu Ministerul Finanţelor” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor anunţă modificări în ceea ce priveşte relaţia dintre minister şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Alexandru Nazare a recunoscut că, în ultimii ani, între cele două instituţii au existat„ tensiuni”, care au afectat nivelul încasărilor la bugetul de stat. Nazare a subliniat însă că de activitatea de control se va ocupa, în continuare, exclusiv ANAF, adăugând că structurile de control din cadrul instituţiei vor fi dotate cu camere video, pe care acestea le vor activa pe tot timpul desfăşurării verificărilor la agenţii economici.
Acum 30 minute
15:50
Cătălin Drulă, despre planul AUR de a forma un guvern cu PSD: „În business există o expresie – preluare ostilă” # Digi24.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a comentat, miercuri, în cadrul emisiunii „Studio Politic” de la Digi24, propunerea liderului AUR George Simion de a forma un guvern cu PSD, fostul președinte USR spunând că „o parte din electoratul PSD a migrat către AUR”.
Acum o oră
15:40
Armata rusă continuă avansul în estul Ucrainei. Soldații lui Putin ar fi cucerit încă două localități într-un sector strategic # Digi24.ro
Rusia a anunţat, miercuri, cucerirea a două localităţi din estul Ucrainei, într-un sector strategic în care trupele Moscovei au avansat rapid în ultimele zile, relatează AFP, potrivit Agerpres.
15:30
Preşedintele Nicuşor Dan participă, prin videoconferinţă, la reuniunea „Coaliției Bunăvoinței” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă miercuri la reuniunea „Coaliției Bunăvoinței” - Coalition of the Willing, care se desfăşoară în format de videoconferinţă.
15:20
Lui Putin nu-i pasă de discuțiile pe care le au europenii cu Donald Trump, transmite MAE rus # Digi24.ro
Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor aborda vineri la întâlnirea lor în Alaska "toate chestiunile acumulate" în relaţiile bilaterale ruso-americane, a transmis miercuri Ministerul rus de Externe, care consideră "nesemnificative" consultările pe care un grup de lideri europeni le vor avea prin videoconferinţă cu Trump pentru a încerca să-l determine pe acesta să apere interesele Ucrainei la summitul cu Putin.
Acum 2 ore
15:10
Mesaj de la Casa Albă, înainte de întâlnirea lui Volodimir Zelenski cu liderii UE. Ce le-a transmis Donald Trump participanților # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump le-a transmis un mesaj, pe pagina sa de pe rețeaua Truth Social, liderilor europeni, cu mai puțin de două ore înainte de convorbirea pe care o va purta cu aceștia. „Sunt oameni minunați, care doresc să se ajungă la un acord”, se arată în mesajul liderului de la Washington, într-o zi decizivă pentru drumul spre pace al Ucrainei. Înainte de întâlnirea Trump-Putin, de vineri, din Alaska, miercuri, 13 august, liderii europeni au ocazia să îi traseze lui Trump liniile roșii care nu ar trebui depășite în discuția cu Vladimir Putin. La cele trei reuniuni de astăzi, unele virtuale, Volodimir Zelenski participă din Berlin. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan.
15:10
Posibila guvernare PSD–AUR a revenit în discuțiile publice, de această dată prin declarația lui George Simion că ar fi „inevitabilă”, deși în trecut liderul AUR excludea orice fel de alianță cu social-democrații. În ciuda impactului pe care mesajul l-a avut în spațiul public, liderii PSD contactați de Digi24.ro au refuzat să comenteze, spunând că „ar trebui să se pronunțe conducerea partidului”. Anul trecut, Mihai Tudose, actual președinte al Consiliului Național al PSD, era primul lider social-democrat care spunea public că nu exclude varianta unei guvernări cu AUR.
15:10
Pasajul Basarab, dezastru pe bani publici. Proiect de peste 285 de milioane de euro, degradat după 14 ani fără recepție # Digi24.ro
Pasajul Basarab, dezastru pe bani publici. Proiect de peste 285 de milioane de euro, degradat după 14 ani fără recepție
14:50
Avertismentul ministrului Finanțelor: „Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Guvern, că „trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”.
14:40
Ce este cultura unei organizații și cum o păstrezi când compania crește - sfaturi de la Erin Meyer # Digi24.ro
Ce este cultura unei organizații și cum o păstrezi când compania crește - sfaturi de la Erin Meyer
14:40
Paris, Berlin și Londra vor să reintroducă sancțiuni împotriva Iranului. Ce condiții îi impun guvernului de la Teheran # Digi24.ro
Germania, Regatul Unit și Franța se declară pregătite să declanșeze mecanismul de reintroducere a sancțiunilor contra Iranului dacă nu se ajunge la o soluție negociată cu privire la programul nuclear iranian până la finalul lunii august, transmite miercuri BBC.
14:30
O femeie de 28 de ani a fost reţinută şi, ulterior, arestată preventiv pentru 30 de zile, după un scandal pe o stradă din Buftea, în care femeia a agresat un poliţist sosit pentru aplanarea unui scandal.
Acum 4 ore
14:10
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, propune o taxă nouă pentru coletele care vin din spaţiile extracomunitare. Aceste fluxuri de colete sub 150 de euro au crescut de la 1 miliard la 4 miliarde în anul 2024, la nivel european.
14:10
Un grup de profesioniști din domeniul sănătății solicită demiterea lui RFK Jr: „Distrage atenția publicului” # Digi24.ro
O organizație de bază formată din profesioniști din domeniul sănătății a publicat un raport în care prezintă principalele provocări în materie de sănătate din SUA și solicită demiterea lui Robert F. Kennedy Jr din funcția de secretar al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale (HHS) al SUA.
14:10
Polonia acuză șase persoane de sabotaj comandat de servicii de informații străine. Varșovia susține că Rusia și Belarus sunt implicate # Digi24.ro
Procurorii polonezi au acuzat, miercuri, un grup de șase persoane de fapte care includ sabotaj comandat de servicii de informații străine, a anunțat un purtător de cuvânt, potrivit Reuters.
14:00
Anularea alegerilor din 2024, menționată în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România # Digi24.ro
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situaţia drepturilor omului în România în anul 2024, publicat marţi pe site-ul instituţiei, anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi faptul că această măsură a fost criticată ca o ingerinţă politică în alegeri şi o restricţie excesivă a discursului politic.
14:00
Un polițist a fost bătut și amenințat cu moartea în județul Vâlcea. Agresorul a fost reținut # Digi24.ro
Un polițist a fost bătut și amenințat cu moartea în timp ce se afla la o intervenție în județul Vâlcea. Agresorul a fost reținut.
14:00
Marius Iorga, prefect de Vrancea: "E un sentiment extraordinar să știi că ai salvat o viață sau două" # Digi24.ro
Campania Digi24 "Avem același sânge" a ajuns, astăzi, în județul Vrancea, al 25-lea popas al nostru în țară. Vrem să ajungem în fiecare județ, pentru a arăta că, prin solidaritate și umanitate, putem rezolva una dintre marile probleme ale sistemului de sănătate: lipsa de sânge.
14:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania că, având în vedere temperaturile ridicate, lipsa precipitaţiilor şi vânturile puternice, factori ce pot favoriza izbucnirea spontană şi extinderea rapidă a incendiilor de vegetaţie pe suprafeţe întinse, este necesar să se informeze în prealabil cu privire la avertizările şi măsurile dispuse de autorităţile locale din zonele în care se află sau spre care intenţionează să călătorească şi să respecte cu stricteţe instrucţiunile acestora în situaţii de risc, în special în caz de evacuare.
13:50
Cristina Cileacu: „Oricine poate deveni o victimă a urii”
13:50
Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova. Decizia instanței de la Atena nu este definitivă # Digi24.ro
Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova. Cel puțin asta a hotărât astăzi Curtea de Apel de la Atena. Decizia nu este definitivă, hotărârea finală privind extrădarea o va lua Ministerul grec al Justiției, transmite tv8.md.
13:30
Alertă meteo: caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei # Digi24.ro
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă, valabilă, miercuri, în intervalul 12.00 – 21.00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.
13:30
Alexandru Nazare: Am creat o nouă formulă de taxare a multinaționalelor. Ministrul Finanțelor critică ANAF # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a discutat miercuri, într-o conferință de presă, despre măsurile de reformă fiscală. Demnitarul a anunțat crearea unei noi formule de taxare a multinaționalelor, în condițiile în care, cu o zi în urma, avertiza că autorităţile fiscale trebuie să pună stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor şi cer la nesfârşit eşalonări, fără intenţia reală de a plăti.
13:20
Alergia la animalele de companie este tot mai frecvent întâlnită, mai ales în contextul în care mulți dintre noi am adoptat un câine sau o pisică sau ne propunem să facem asta în viitorul apropiat. Există însă soluții pe care le puteți discuta cu medicul alergolog, după cum aflăm de la Dr. Adriana Cămuescu, medic primar alergologie și imunologie clinică.
13:20
Moartea unui simbol: o companie al cărei nume e aproape sinonim cu fotografia anunță că este aproape de faliment # Digi24.ro
O marcă istorică este la un pas de prăpastie. Creată la sfârşitul secolului al XIX-lea, compania Kodak, pionier în domeniul fotografiei, ar putea dispărea în curând, scrie Le Figaro.
13:20
Percheziții DNA la Ministerul Energiei. Un fost șef de la anticorupție, acum director în minister, în centrul dosarului # Digi24.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins la începutul acestei săptămâni la sediul Ministerului Energiei și la domiciliul unui director din cadrul ministerului - Ionel Georgescu, într-un dosar legat de trucarea unor concursuri de angajare în instituție, au transmis surse judiciare pentru Digi24.ro.
13:20
„Cum să comanzi online un copil ucrainean”. Sute de orfani, expuși într-un catalog rusesc „ca produse într-o piață” # Digi24.ro
Autoritățile de ocupație susținute de Rusia în regiunea ucraineană Luhansk au lansat un „catalog” online cu sute de copii ucraineni deportați, prezentați pentru adopție sau plasament. Baza de date permite filtrarea minorilor după vârstă, sex, trăsături fizice și chiar caracteristici de personalitate, precum „ascultător”, „calm” sau „politicos și respectuos cu adulții”. Organizația Save Ukraine acuză Moscova de „trafic de copii sponsorizat de stat” și avertizează asupra riscurilor majore, inclusiv exploatare sexuală și trafic de organe, relatează Euronews și La Stampa.
12:50
Dr. Diana Stoica, medic epidemiolog: „Donarea de sânge, o acțiune care unește, care participă la construirea de empatie și de unire” # Digi24.ro
Campania Digi24 „Avem același sânge” are loc miercuri, 13 august, în Focșani, județul Vrancea, la Muzeul Vrancei, instituție parteneră în acest demers. Echipa Digi24 vine în sprijinul donatorilor alături de personalul medical de la Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea și Consiliul Județean Vrancea.
12:50
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska # Digi24.ro
Alnur Mussayev, fost agent KGB și șef al Serviciului de Securitate de Stat al Kazahstanului (moștenitorul KGB din Kazahstan) susține, într-o postare pe rețelele sociale, că Vladimir Putin ar deține documente și imagini compromițătoare care-l vizează pe Donald Trump. Fostul oficial KGB se referă la dosarul Epstein, despre care liderul de la Casa Albă a susținut în mai multe rânduri că nu a fost implicat. Informația vine în contextul în care Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească, vineri, în Alaska pentru a decide soarta Ucrainei.
12:40
Canicula topește sudul Europei. Incendii de vegetație în Spania, unde două persoane au murit. Un localnic a decedat în Franța # Digi24.ro
Europa de Sud a fost cuprinsă miercuri de o căldură insuportabilă, alimentând incendii de vegetație care au provocat moartea a cel puțin două persoane, în Spania. Peninsula Iberică și Franța sunt cele mai afectate, meteorologii avertizând că temperaturile în unele locuri vor depăși 40 de grade Celsius. Căldura extremă este rezultatul unui sistem de presiune atmosferică ridicată, care atrage aer cald și uscat peste bătrânul continent, arată The New York Times.
Acum 6 ore
12:10
Ce „visează” Ucraina să obțină de la summitul din Alaska: armistițiu, garanții de securitate, despăgubiri. Care e coșmarul probabil # Digi24.ro
Kievul se teme să nu fie exclus din negocieri, în timp ce Trump ar putea să-l întărească pe Putin tocmai când Rusia începe să resimtă efectele războiului, scrie Politico într-o amplă analiză privind așteptările maximale ale Ucrainei de la intâlnirea liderilor american și rus din Alaska.
12:00
Ansamblul Conacului Rosetti - Balș își are începuturile în 1691, odată cu cumpărarea moșiei Pribești de către Iordache Ruset, figură marcantă a Moldovei secolului XVII.
12:00
Transport de aproape 500 de telefoane mobile contrafăcute, descoperit la Nădlac. La cât s-ar ridica valoarea lor # Digi24.ro
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac au descoperit în cadrul activităţilor de control, un cetăţean român care a încercat să introducă în ţară sute de telefoane mobile, susceptibile a fi contrafăcute.
11:50
Șase reținuți în dosarul legat de crima de la Padina. Bărbații au vrut să înșele anchetatorii pentru reducerea pedepsei unui inculpat # Digi24.ro
Poliţiştii au reţinut şase persoane pentru că ar fi încercat să păcălească organele de cercetare penală şi au simulat vânzarea unei arme, astfel încât un inculpat pentru omor să beneficieze de o reducere a pedepsei după ce ar fi denunţat fapta respectivă, se arată într-un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).
11:50
Dr. Cristian Onia, medic primar chirurgie generală la Spitalul Judetean Focșani: Donarea de sânge înseamnă oferirea unei șanse la viață # Digi24.ro
Dr. Cristian Onia, medic primar chirurgie generală la Spitalul Judetean Focșani: Donarea de sânge înseamnă oferirea unei șanse la viață
11:40
Alertă în România: polițiștii au extins căutarea deținutului evadat din Dâmboviţa. El fusese condamnat pentru act sexual cu un minor # Digi24.ro
Poliţişti, poliţişti de frontieră, dar şi alte structuri din cadrul unor instituţii publice continuă căutarea deţinutului care a evadat, marţi seară, din Penitenciarul Mărgineni, din judeţul Dâmboviţa. Bărbatul este din judeţul Prahova, oficialii Poliţiei precizând că miercuri dimineaţă căutările au fost extinse şi în acest judeţ.
11:40
Avertisment DNSC: Un grup asociat Coreei de Nord distribuie malware care fură informații și poate instala programe periculoase # Digi24.ro
Directoratul Naţional de Securitate Ciberbetică (DNSC) avertizează, miercuri, asupra faptului că APT Lazarus, grup asociat Coreei de Nord, exploatează tehnica ClickFix pentru distribuirea de malware. Este o ameninţare serioasă, potrivit specialiştilor, întrucât poate ocoli măsurile obişnuite de protecţie şi poate conduce la acces neautorizat, furt de informaţii şi instalarea unor programe periculoase.
11:40
Subiecte BAC, sesiunea de toamnă 2025: Elevii susțin astăzi proba la alegere a profilului și specializării # Digi24.ro
Miercuri, 13 august, absolvenții de liceu susțin proba la alegere a profilului și specializării din cadrul sesiunii de toamnă a examenului național de Bacalaureat 2025. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, luni, 18 august, vor fi afișate rezultatele inițiale
11:30
Sindicaliştii retragerea proiectului privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie. Mesajul pentru Ilie Bolojan # Digi24.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) solicită Guvernului să retragă de urgenţă proiectul de act normativ publicat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) prin care se propune eliminarea a 40.000 de posturi din administraţia publică locală şi cere deschiderea unui dialog real cu reprezentanţii salariaţilor din administraţie, încât să poată fi găsite cele mai bune soluţii atât pentru aceştia.
11:30
Captură record în Portul Constanța: țigări de contrabandă în valoare de 4 milioane de euro ascunse în „role de hârtie” # Digi24.ro
Peste 15 milioane de țigarete de contrabandă, cu o valoare estimată la aproximativ 4 milioane de euro, au fost descoperite de Garda de Coastă într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite. Potrivit documentelor, încărcătura figura în acte ca „role de hârtie”.
11:20
Pierderile zilnice ale Rusiei sunt de trei ori mai mari decât ale Ucrainei, afirmă Zelenski. Care sunt punctele slabe ale ucrainenilor # Digi24.ro
Pierderile medii zilnice ale Rusiei în războiul din Ucraina se ridică la aproximativ 1.000, de aproximativ trei ori mai mult decât pierderile Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelensky la o întâlnire cu jurnaliștii.
11:10
Alergia la animalele de companie este tot mai frecvent întâlnită, mai ales în contextul în care mulți dintre noi am adoptat un câine sau o pisică sau ne propunem să facem asta în viitorul apropiat. Există însă soluții pe care le puteți discuta cu medicul alergolog, după cum aflăm de la Dr. Adriana Cămuescu, medic primar alergologie și imunologie clinică.
11:10
Cum vor arăta noile programe școlare pentru liceu: Daniel David anunță peste 1.500 de specialiști implicați # Digi24.ro
Peste 1.500 de specialiști participă la elaborarea noilor programe școlare pentru liceu, a anunțat ministrul Educației, Daniel David. Reforma curriculumului vizează conținuturi mai puțin încărcate și relevante, inspirate din modele europene, cu accent pe aplicarea competențelor în viața reală.
10:50
Un poliţist din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, aflat în timpul liber, a accidentat un bărbat care traversa strada pe trecerea de pietoni, evenimentul având loc pe o stradă din nordul municipiului Ploieşti.
10:40
Alertă de caniculă în jumătate de țară: a fost emis cod galben. Temperaturile urcă până la 37 de grade. Cum va fi vremea în București # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, două avertizări cod galben de caniculă pentru zilele de miercuri şi joi, valabile în mai multe zone ale ţării, unde temperaturile ajung la 37 de grade. În Bucureşti va fi cald, dar nu au fost emise avertizări de caniculă.
10:40
Volodimir Zelenski merge în Germania pentru a vorbi cu Donald Trump alături de Friedrich Merz # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală.
10:30
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier # Digi24.ro
George Simion a declarat, marți seară, că partidul AUR, al cărui președinte este, își propune să ajungă la putere, din toamnă, alături de PSD, într-un guvern condus de Călin Georgescu. Condiția este ca o moțiune de cenzură pe care o va depune să obțină susținerea necesară în Parlament.
10:30
“Avem același sânge”. Facem apel la donarea de sânge, dar și la reforma sistemului de transfuzie # Digi24.ro
Campania Digi24, “Avem același sânge” are loc miercuri 13 august, în Focșani, județul Vrancea, la Muzeul Vrancei, instituție parteneră în acest demers. Echipa Digi24 vine în sprijinul donatorilor alături de personalul medical de la Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea și Consiliul Județean Vrancea. Acțiunea de donare va avea loc la:
Acum 8 ore
10:10
Israelul permite emigrarea din Gaza. Discuții privind soarta enclavei după război. Egiptul se alătură negocierilor pentru un armistițiu # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că toți locuitorii din Gaza care doresc să emigreze vor fi lăsați să plece, anunță PBS, care citează Associated Press. Liderul de la Tel Aviv spune că așteaptă oferte de la state dispuse să îi primească pe civilii palestinieni. În timp ce Israelul a început asediul asupra celui mai mare oraș din Fâșia Gaza, viitorul teritoriului ar putea să fie decis la Doha. Egiptul a anunțat că s-a alăturat eforturilor depuse Qatar și Statele Unite, în vederea obținerii unui armistițiu.
10:10
Raportul pentru drepturile omului: SUA „atenuează dramatic” criticile la adresa unor ţări partenere lui Trump, ca Israel sau Rusia # Digi24.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump a diminuat un raport-cheie al guvernului SUA despre drepturile omului în întreaga lume, atenuând dramatic criticile aduse unor ţări care sunt parteneri de bază ai preşedintelui republican. Printre aceste ţări se numără El Salvador şi Israel, care, potrivit grupurilor pentru drepturile omului, au un istoric extins de abuzuri, scrie Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.