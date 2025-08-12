Un tânăr s-a dat drept polițist, a oprit un bărbat lângă o agenție de pariuri, în București, și i-a luat bani din buzunar
StirileProtv.ro, 12 august 2025 23:10
Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut şi va fi prezentat magistraţilor pentru luarea unei măsuri preventive, după ce s-a dat drept poliţist şi ar fi deposedat un alt tânăr de 500 de lei.
Acum 15 minute
23:10
Acum 30 minute
23:00
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turişti români. Câte amenzi au fost date # StirileProtv.ro
Peste 150 de amenzi au fost date săptămâna trecută pe litoralul de nord al Mării Negre, în cadrul unor controale de două zile cerute de ministrul bulgar al Mediului, Manol Genov, pentru parcări ilegale, transmite agenția BGNES, citată de Novinite.
Acum o oră
22:50
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat dur după ce a spus că a divorțat de actriță pentru că nu era o „femeie de casă” # StirileProtv.ro
Primul soț al lui Halle Berry, David Justice, a fost criticat dur de fani după ce a spus că a divorțat de actriță pentru că aceasta nu era „femeie de casă”.
22:50
Brooklyn Beckham și Nicola Peltz şi-au reînnoit jurămintele de căsătorie. El nu a invitat niciun membru al familiei lui. FOTO # StirileProtv.ro
Brooklyn Beckham, fiul cel mare al fostului internaţional englez David Beckham şi al fostei componente Spice Girls Victoria Beckham, pare să le fi provocat o mare durere părinților săi prin cel mai recent gest al său.
22:40
Mucegai, dăunători și infiltrații prin tavan. Polițiștii germani spun că lucrează în condiții „stânjenitoare” # StirileProtv.ro
Cel mai mare sindicat al polițiștilor din Germania a reclamat starea deplorabilă a sute de secții de poliție din țară și a unei flote de vehicule învechite.
22:40
Rusia: Ucraina intenționează să organizeze o „provocare” cu victime civile pentru a perturba întâlnirea Putin-Trump # StirileProtv.ro
Ministerul rus al Apărării a declarat că Ucraina pregătește o „provocare” pentru a perturba negocierile dintre președinții SUA și Rusia, Donald Trump și Vladimir Putin, scrie publicația independentă Meduza.
22:30
Scandal la Paris: Doi tineri au urinat pe o femeie însărcinată și copiii ei fără adăpost. O anchetă este în desfășurare # StirileProtv.ro
Parchetul din paris a deschis o anchetă cu privire la violenţe în grup după ce doi bărbaţi au urinat pe o femeie fără adăpost însărcinată şi pe copii acesteia în timp ce dormeau în weekend în faţa Primăriei Parisului.
22:30
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO # StirileProtv.ro
Poliția londoneză a confiscat supermașini în valoare de peste 6 milioane de lire sterline în cadrul unei acțiuni de combatere a comportamentului agresiv pe drumurile publice
Acum 2 ore
22:20
Un fenomen astronomic inedit, confundat cu apariția unor OZN-uri, în Germania. Ce erau, de fapt, luminile bizare de pe cer # StirileProtv.ro
Centrul german naţional pentru raportarea OZN-urilor a primit numeroase apeluri de la cetăţeni care au relatat că au văzut pe cerul dimineţii obiecte luminoase asemănătoare ''unei perechi de drone sau farurilor unei maşini”, informează DPA.
22:20
Alertă maximă în Franţa în contextul valului de caniculă. Temperaturile depăşesc 40 de grade Celsius # StirileProtv.ro
Un val de caniculă care a adus temperaturi de peste 40 de grade Celsius a determinat autorităţile din Franţa să intre în alertă, informează marţi DPA.
21:50
China avertizează companiile să nu folosească cipurile Nvidia și AMD, potrivit unui raport # StirileProtv.ro
China le-a spus companiilor să se abțină de la utilizarea cipurilor H20 de la Nvidia, după ce producătorul de cipuri a primit recent aprobarea de a relua livrările produsului de inteligență artificială mai puțin avansat, scrie CNBC.
21:40
Elevii din Lituania vor învăța să piloteze și să construiască drone. Când vor fi deschise primele centre de instruire # StirileProtv.ro
Guvernul Lituaniei a anunțat marți că plănuiește să deschidă, în următorii trei ani, nouă centre de instruire pentru drone, unde mii de persoane – inclusiv elevi – vor învăța să piloteze și să construiască astfel de aparate.
21:30
Horoscop 13 august 2025, cu Neti Sandu. Zi de ajustări, decizii inspirate și întâlniri cu rost # StirileProtv.ro
Horoscop 13 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. Ne vom gestiona energia astfel încât să ne ajungă pentru toate urgențele care pot apărea pe parcursul zilei. Să fim prompți în replică și eficienți în acțiuni.
Acum 4 ore
21:20
Consiliul Europei (CoE) avertizează marţi împotriva vânzării de armament Israelului şi le cele celor 46 de state membre să se asigure că acest armament nu este folosit în încălcarea drepturilor omului în Fâșia Gaza.
21:20
Poliţia a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în zona Gării de Nord din Timişoara # StirileProtv.ro
Poliția Timiș a instituit o zonă specială de siguranță publică în zona Gării de Nord din Timișoara, pentru a preveni disconfortul și incidentele cauzate de persoane fără adăpost și cerșetorie, măsura fiind valabilă până pe 13 septembrie.
21:20
Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat de la Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa # StirileProtv.ro
Un bărbat de 32 de ani, condamnat la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, a evadat, marţi seară, de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, judeţul Dâmboviţa.
21:20
Casa Albă, întrebată dacă Trump este pregătit să părăsească summitul în cazul în care Putin nu este serios # StirileProtv.ro
Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a fost întrebată despre detalii legate de o convorbire telefonică între Donald Trump și Volodimir Zelenski.
20:50
Un bărbat din Italia și-a cumpărat un dulap second-hand și a descoperit o comoară ascunsă de 190.000 de euro # StirileProtv.ro
Un bărbat din Crema a cumpărat un dulap second-hand cu doar câteva sute de euro și a descoperit în interior obligațiuni poștale în valoare de aproape 190.000 de euro.
20:50
Viktor Orban: Ucrainenii au pierdut războiul. Europa riscă să vadă cum Putin şi Trump îi decid viitorul # StirileProtv.ro
Vladimir Putin și Donald Trump vor discuta vineri, la summitul din Alaska, nu doar războiul din Ucraina, ci și probleme economice mondiale importante, precum și alte subiecte, a declarat premierul ungar Viktor Orban, citat de Reuters și MTI.
20:40
Decizie fără precedent în Franța: Macron recunoaşte în mod oficial că țara sa a purtat un război în Camerun # StirileProtv.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun împotriva unor mişcări insurecţionale, atât înainte, cât şi după proclamarea independenţei în 1960.
20:40
Un bărbat a dezvoltat o afecțiune rară după ce a întrebat ChatGPT cum să elimine sarea din dieta sa # StirileProtv.ro
Un jurnal medical american a avertizat asupra riscurilor folosirii ChatGPT pentru informații medicale, după ce un bărbat a dezvoltat o afecțiune rară în urma unei conversații cu chatbotul despre eliminarea sării de masă din dietă.
20:10
Jessica Alba a întors toate privirile la New York. Cum a fost surprinsă după ce s-a întors din vacanță. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Jessica Alba a atras toate privirile într-o fustă albastră strălucitoare și un top asortat, la scurt timp după ce s-a întors dintr-o vacanță petrecută alături de cei trei copii ai săi.
20:10
Se pregătește Ucraina de pace? Zelenski acceptă ridicarea restricţiilor de călătorie în străinătate pentru bărbații tineri # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că a cerut guvernului să elimine restricţiile asupra călătoriilor în străinătate pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani, informează Reuters.
20:10
Continuă haosul din Marea Britanie după adoptarea „Legii siguranței online” - caracterizată drept un Big Brother Digital # StirileProtv.ro
Platforma Wikipedia a primit permisiunea de la un judecător al Curții Superioare să conteste în continuare noua lege care privește siguranța online (Online Safety Act).
19:50
Zelenski avertizează: Putin nu pregătește pacea, ci noi operațiuni militare, înainte de summitul din Alaska # StirileProtv.ro
Kievul ar putea accepta să încheie un armistițiu și să cedeze de facto teritoriile deja ocupate de Rusia, dar nu este de acord să renunţe și la zonele pe care le controlează în Donețk.
19:50
Pe litoral, salvamarii au dus o luptă continuă cu turiștii care încercau să intre în valurile mari. Pericolul este uriaș # StirileProtv.ro
Pe litoral marea a fost periculoasă, marți, așa că salvamarii au arborat steagul roșu în toate stațiunile, iar îmbăierea a fost strict interzisă.
19:50
Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale # StirileProtv.ro
Turismul la „urs” se extinde și în Poiana Brașov. Autoritățile au descoperit locuri în care este pusă intenţionat mâncare pentru a atrage aceste animale ca să fie apoi fotografiate de turiști.
19:50
DNA a descins la Ministerul Energiei. Percheziții la directorul Ionel Georgescu, suspectat de corupție # StirileProtv.ro
Procurorii DNA au descins marți dimineață la Ministerul Energiei, dar și în apartamentul unui director pe care îl anchetează pentru suspiciuni de corupție.
19:40
Achiziția a 1.300 de microbuze școlare este verificată. Prețuri duble față de piață și licitații cu o singură ofertă admisă # StirileProtv.ro
Corpul de Control al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene verifică achiziția a 1.300 de microbuze școlare electrice cumpărate în ultimii doi ani cu bani din PNRR.
19:40
Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul” # StirileProtv.ro
Jucătorii de pe piaţa imobiliară caută soluţii astfel încât să nu le stagneze vânzările. Unii dintre dezvoltatori anunță că vor suporta ei mare parte din creşterea TVA.
19:40
Guvernarea este în impas după boicotul PSD. Pachetul doi de măsuri fiscale riscă să rămână doar pe hârtie # StirileProtv.ro
Partenerii de guvernare le cer social-democraților să lase orgoliile și să revină cât mai repede la masa discuțiilor. Și asta pentru că adoptarea pachetului doi de măsuri fiscale se izbește acum de blocajul din coaliție.
19:40
Angelina Jolie vrea să-și vândă reședința istorică din Los Angels. Unde intenționează să se mute. FOTO # StirileProtv.ro
Angelina Jolie, în vârstă de 50 de ani, plănuiește oficial să „pună casa spre vânzare”, în timp ce ia în considerare o mutare în străinătate, a declarat o sursă pentru PEOPLE.
19:30
Măsurile luate la Spitalul Floreasca după ce încă patru pacienți au fost diagnosticați cu Candida auris # StirileProtv.ro
Scandalul de la Spitalul Floreasca ia amploare. Patru pacienți din terapie intensivă au fost diagnosticați cu Candida auris.
19:30
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut # StirileProtv.ro
Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.
19:30
Scumpiri record în România după ce inflația a explodat în iulie. „Plătim facturile și mâncăm ce mai rămâne” # StirileProtv.ro
Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.
19:30
Mugur Isărescu: Măsurile fiscale sunt necesare și trebuie continuate în condiții de stabilitate politică și pace socială # StirileProtv.ro
Vârful scumpirilor va fi în septembrie, după cum a anunțat marți guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu.
Acum 6 ore
19:20
Regiuni întinse din Spania, Muntenegru, Grecia și alte țări europene sunt devastate de incendii. Un român a murit la lucru # StirileProtv.ro
Focul seamănă spaimă și chiar moarte în sudul Europei. Un român și-a pierdut viața în incendiul de vegetație izbucnit în regiunea Tres Cantos din apropiere de Madrid.
19:20
Incendiile de vegetație fac ravagii în sudul României. Peste o mie de hectare au ars în 24 de ore # StirileProtv.ro
Situația se complică în România. În aceste zile, câmpurile uscate se aprind din orice. Peste o mie de hectare au ars în 24 de ore. Dar pe măsură ce salvatorii reușesc să stingă flăcările într-un loc, se aprind în altul.
19:20
Ucraina trimite întăriri pentru a stăvili înaintarea rusă pe sectorul de front de la Pokrovsk # StirileProtv.ro
Armata ucraineană a transmis marţi că este angajată în lupte grele în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropilia, pe frontul din estul Ucrainei, şi a trimis acolo rezerve pentru a stăvili înaintarea trupelor ruse, relatează Reuters.
18:20
O femeie și-a uitat geanta de peste 10.000 de euro într-un taxi, în Marea Britanie. A doua zi a avut parte de o surpriză # StirileProtv.ro
Un șofer de taxi londonez a fost lăudat pentru onestitatea sa după ce a returnat o geantă de firmă în valoare de 100.000 de lire sterline (echivalentul a 115.690 de euro) proprietarei, scrie Metro.
18:10
Honor Magic V5: Ce spune Marian Andrei de la I Like IT despre cel mai subțire telefon pliabil din lume # StirileProtv.ro
Știu că nu se fac cozi la telefoanele pliabile. Pentru cei mai mulți dintre noi, sunt un lux nenecesar. Sunt scumpe rău de tot, iar mulți utilizatori se plâng că nici nu au o durată mare de viață.
18:00
Președintele Nicușor Dan anunță că va face o vizită oficială în Ucraina: ”Am acceptat invitația lui Zelenski” # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, într-un mesaj publicat pe X.com, că a acceptat invitația președintelui Volodimir Zelenski și va efectua o vizită oficială în Ucraina ”în această toamnă”.
17:40
Un avocat din Baroul Iași va sta 5 ani la închisoare. A vrut să-și omoare vecinul, care nu-i dădea voie să-și parcheze mașina # StirileProtv.ro
Un avocat din Baroul Iași va sta 5 ani la închisoare în condiții de maximă siguranță, după ce Înalta Curte de Casație l-a condamnat definitiv pentru tentativă de omor.
17:40
Țara unde aruncarea gunoiului din mașină se pedepsește aspru. Un muc de țigară te poate costa peste 1.000 de euro # StirileProtv.ro
În Italia, aruncarea deșeurilor pe geamul mașinii, fie că este vorba despre un muc de țigară sau o pungă cu gunoaie, a devenit o infracțiune sever pedepsită prin amenzi drastice și sancțiuni dure.
17:40
Localnicii evacuați din zona Salinei Praid pot reveni acasă începând cu 13 august. Anunțul CJSU Harghita # StirileProtv.ro
Localnicii evacuați din zona Salinei Praid pot reveni acasă începând cu data de 13 august, a decis Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Harghita.
17:40
Mai multe incendii au izbucnit marţi în mai multe zone turistice populare din Grecia, iar Ministerul pentru Protecţie Civilă a emis al doilea cel mai ridicat nivel de alertă privind incendiile.
17:30
Cum ar fi pus la cale o vânzare falsă de armă bărbatul suspect de crima de la Padina. I-ar fi dat 10.000 euro unui recidivist # StirileProtv.ro
Arestat la domiciliu în dosarul crimei din Padina, de anul trecut, unul dintre membrii clanului Fabian, acuzat că ar fi înjunghiat mortal un bărbat la petrecere, a ajuns din nou în atenția poliției.
17:30
Un șofer a fost filmat în Galați când intră pe contrasens și lovește o mașină, apoi fuge de la locul accidentului # StirileProtv.ro
Un șofer neatent a fost filmat pe Drumul Național 25, în județul Galați, în timp ce, într-o curbă ușoară, intră pe contrasens și acroșează o altă mașină, care este răsucită în urma impactului.
Acum 8 ore
17:10
Băiatul de 4 ani care a murit în vacanță, în Italia, era din R. Moldova. Cum s-a produs tragedia # StirileProtv.ro
Caz șocant într-o familie din Republica Moldova aflată în vacanță în Italia. Copilul de 4 ani al cuplului a murit, răpus de un șoc termic, după ce a stat mai mult timp într-o mașină parcată la soare.
17:10
Federaţia Pensionarilor: Pilonul II avantajează Guvernul şi firmele private, nicidecum viitorii pensionari # StirileProtv.ro
Pilonul II este avantajos pentru Guvern şi pentru firmele private care administrează fonduri de pensii, nicidecum pentru angajaţi viitori pensionari sau pentru pensionarii în plată, susţin reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România.
