Un tânăr s-a dat drept polițist, a oprit un bărbat lângă o agenție de pariuri, în București, și i-a luat bani din buzunar

Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut şi va fi prezentat magistraţilor pentru luarea unei măsuri preventive, după ce s-a dat drept poliţist şi ar fi deposedat un alt tânăr de 500 de lei.

