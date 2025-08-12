Fosta primă doamnă a Coreei de Sud a fost arestată. Un pandantiv de lux și două genți Chanel au atras atenția procurorilor
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost arestată după ce marți seară o instanță a emis un mandat de arestare pe numele ei, în urma acuzațiilor de corupție pe care…
O militantă feministă din Maroc, Ibtissame Lachgar, a fost arestată pentru „lezarea religiei islamice” după publicarea pe rețelele sociale a unei fotografii socotită blasfemiatoare, informează AFP. La sfârșitul lunii iulie, femeia de 50 de ani…
Președintele american Donald Trump, nemulțumit de deciziile băncii centrale a Statelor Unite (Rezerva Federală – Fed) și de costurile renovării sediului acesteia, a amenințat marți că va autoriza o „acțiune în justiție majoră” împotriva directorului…
„Coridorul Trump” dintre Armenia și Azerbaidjan sperie Iranul. Teheranul se teme de prezența militarilor americani la graniță # HotNews.ro
Autorităţile armene au anunţat marţi că preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, va efectua săptămâna viitoare o vizită la Erevan în mijlocul tensiunilor cauzate de aşa-numitul „coridor Trump”, o rută strategică în sudul ţării caucaziene care va…
Casa Albă vine cu cele mai noi detalii despre summitul Trump-Putin, dar îl descrie într-un mod neașteptat: „Un exercițiu de ascultare” # HotNews.ro
Summitul de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin „este un exercițiu de ascultare pentru președinte”, a afirmat marți Casa Albă, temperând așteptările privind un acord rapid de încetare…
Val de sesizări privind apariția de OZN-uri în Germania. Explicația oferită de autorități # HotNews.ro
Centrul german naţional pentru raportarea obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) a primit numeroase apeluri de la cetăţeni care au relatat că au văzut pe cerul dimineţii obiecte luminoase asemănătoare „unei perechi de drone, farurilor unei maşini…
Viktor Orban face dezvăluiri despre summitul din Alaska după ce a vorbit cu Trump. „Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu” # HotNews.ro
Președinții Vladimir Putin și Donald Trump vor aborda la summitul lor care va avea loc vineri în Alaska nu doar războiul din Ucraina, ci și chestiuni economice mondiale de interes major, printre alte subiecte, a…
Liderul sârbilor din Bosnia scapă de închisoare. Milorad Dodik speră să-și păstreze și mandatul de președinte # HotNews.ro
Justiţia din Bosnia-Herţegovina a acceptat marţi cererea liderului Republicii Srpska, Milorad Dodik, de a plăti o amendă pentru a evita executarea unei pedepse de un an de închisoare pentru nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale bosniace, relatează…
SuperLiga: O nouă plecare de la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi a renunțat la fotbalistul cu 50 de meciuri în Bănie # HotNews.ro
Marți, 12 august, Universitatea Craiova a mai anunțat o plecare. Este vorba despre Basilio Ndong, ajuns la Universitatea Craiova la începutul anului 2023. Fundașul stânga a strâns 50 de meciuri pentru clubul din Bănie, însă…
Deţinut evadat de la un penitenciar din Dâmboviţa. Semnalmentele bărbatului dat în urmărire # HotNews.ro
Un bărbat de 32 de ani, condamnat la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, a evadat, marţi seară, de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, judeţul…
Cu 3 zile înaintea summitului crucial din Alaska, Zelenski numește regiunea-cheie de unde nu își va retrage trupele: „Putin va avea cale liberă” # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a afirmat marți că va respinge orice propunere a Moscovei de retragere a trupelor ucrainene din regiunea Donbas, din estul țării, deoarece aceasta ar priva Kievul de liniile defensive și ar deschide…
Israelul vrea să numească un afacerist palestinian ca guvernator în Gaza. O soluție agreată și la Casa Albă # HotNews.ro
Ziarul israelian Yedioth Ahronoth (Ultimele ştiri) a relatat marţi că există discuţii în legătură cu un om de afaceri palestinian care ar putea fi numit în funcţia de guvernator al Fâşiei Gaza după încheierea conflictului,…
Secția de la Floreasca unde a fost internată Lavinia își va pierde statutul de centru de arși, anunță ministrul Sănătății. Rezultatele controalelor sunt „de natură penală” # HotNews.ro
Secția de arși a Spitalului de Urgență Floreasca din București își va pierde statulul de centru de arși, a anunțat, marți, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la finalul controlului care a verificat modul în care a…
„Perfect legală”. Ministrul Bogdan Ivan, explicații despre nominalizarea șefului său de cabinet în conducerea Hidroelectrica: „Întâmplător am legat o prietenie cu el de 10 ani” # HotNews.ro
După ce HotNews a scris marți că ministrul Energiei a vrut să-și numească finul, pe Alin Ioan Demian, care este și șeful său de cabinet, în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, Bogdan Ivan a renunțat…
Primăria Sector 1, anunț despre Piaţa 16 Februarie, în contextul dezvăluirilor Snoop. „Începem demolarea construcţiilor ilegale” # HotNews.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă marți că a trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie şi va începe demolarea construcţiilor ilegale de pe domeniul public, asigurându-se însă că preluarea pieţei nu…
Zelenski acceptă ridicarea restricţiilor de călătorie în străinătate pentru bărbaţii cu vârsta de 18-21 de ani # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că a cerut guvernului să elimine restricţiile asupra călătoriilor în străinătate pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani, informează agențiile de presă Reuters și…
Variantele de acord dintre Trump și Putin la summitul din Alaska. Ce soluții are Europa și ce ar putea să accepte Kievul # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin vor discuta un posibil acord pentru încetarea războiului în Ucraina la întâlnirea pe care o vor avea vineri în Alaska, un summit care probabil va afecta…
„Minciuni impresionante” și „o rea-credință meticuloasă”. Ce ne spune istoria recentă despre summitul Trump-Putin de vineri din Alaska # HotNews.ro
Strategia liderului rus este să mintă și să tragă de timp, avertizează oamenii care cunosc tacticile lui Vladimir Putin, înainte de discuția din Alaska, pe tema războiului din Ucraina, scrie Financial Times. Donald Trump și…
SuperLiga: Victor Angelescu atacă LPF: „A creat impresia că un singur club e ajutat, FCSB” # HotNews.ro
Acționarul clubului FC Rapid Victor Angelescu a afirmat, marți, la finalul Adunării Generale a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), că prin modificarea Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice de către Comitetul de urgență al FRF,…
ONG-ul „Stand Up Alaska” intenționează să organizeze un protest înaintea viitoarei întâlniri dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, summit planificat să aibă în acest stat nord-vestic al SUA, potrivit unui…
Panorama.ro, site de jurnalism explicativ parte din grupul ZYX Publishing Group, își încetează activitatea începând cu data de 1 septembrie 2025, anunță Paginademedia.ro, care citează un comunicat al grupului de presă ZYX, din care face…
O țară vecină Rusiei își va instrui populația să folosească dronele. Programul va fi accesibil și copiilor # HotNews.ro
Lituania intenţionează să lanseze în septembrie un nou program de instruire pentru construirea şi operarea dronelor destinat publicului larg şi elevilor, relatează marţi DPA, preluată de Agerpres. Ministerul lituanian al Apărării a afirmat că trei…
Ucraina a aruncat rezerve în luptele grele din Pokrovsk. Miza bătăliei înaintea summitului Trump-Putin # HotNews.ro
Armata ucraineană a transmis marţi că este angajată în lupte grele în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropilia, pe frontul din estul Ucrainei, şi a trimis acolo rezerve pentru a stăvili înaintarea trupelor ruse, relatează Reuters,…
Panorama.ro, site de jurnalism explicativ parte din grupul ZYX Publishing Group, își încetează activitatea începând cu data de 1 septembrie 2025, anunță Paginademedia.ro, care citează un comunicat. Lansat în iulie 2021, Panorama.ro își încetează activitatea…
Marius Șumudică (54 de ani) este liber de contract din luna mai, când s-a despărțit de Rapid, însă urmărește atent fotbalul din SuperLiga, scrie Digi Sport. Aflat în Turcia în acest moment, tehnicianul a vorbit…
Doi bărbaţi care au promis paşapoarte româneşti unor cetăţeni ruşi, condamnaţi în lipsă la Chişinău # HotNews.ro
Doi indivizi au spus unor cetăţeni ai Federaţiei Ruse că au influenţă asupra funcţionarilor de la Consulatul României din Odesa şi de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din Bucureşti şi ar fi cerut şi primit…
În fața unor reacții de dezamăgire sau neîncredere să amintim totuși câteva fapte. După ele se analizează meseriile și cei care le practică. Știrea achiziției publicațiilor din grupul G4Media de către compania de presă a…
Ministrul Energiei anunță că revocă nominalizarea șefului său de cabinet în conducerea Hidroelectrica: „Decizia de retragere nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a lui Alin Demian” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți, 12 august, că a revocat nominalizarea lui Alin Ioan Demian pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al companiei Hidroelectrica, după presa a dezvăluit că Demian…
Sătenii evacuați din Praid se pot întoarce la casele lor. Au fost stabilite cinci coduri de alertă locală # HotNews.ro
Populaţia evacuată din zona Salinei Praid poate reveni acasă începând cu data de 13 august, a decis Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Harghita, informează Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de Instituţia Prefectului, CJSU…
Polonia expulzează 63 de străini, majoritatea ucraineni, după incidente în timpul unui concert. Ce simboluri „insultatoare” au fost afișate # HotNews.ro
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți inițierea procedurilor pentru expulzarea a 57 de ucraineni și 6 belaruși în urma unor incidente petrecute în timpul unui concert al rapperului belarus Max Korj pe Stadionul Național…
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Ce asigurări i-a dat liderului ucrainean, înaintea summitului de miercuri / Președintele va merge la Kiev în toamnă # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a avut marți o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru „o pace justă și durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina,…
Zone turistice din Grecia sunt afectate de incendii de proporții. Alertă ridicată într-o treime din țară # HotNews.ro
Mai multe incendii au izbucnit marţi în mai multe zone turistice populare din Grecia, iar Ministerul pentru Protecţie Civilă a emis al doilea cel mai ridicat nivel de alertă privind incendiile pentru aproximativ o treime…
SC Oţelul Galaţi şi fundaşul stânga Răzvan Trif au reziliat, marţi, de comun acord contractul scadent pe 30 iunie 2026. Transferat în vara acestui an, Trif apăruse de patru ori în tricoul roş-alb-albastru, notează News.ro.…
SUA nu mai sunt principalul furnizor de sprijin militar pentru Ucraina. În ultimele două luni, Germania a trimis un pachet masiv # HotNews.ro
Europa a continuat să-și sporească ajutorul militar acordat Ucrainei, conform datelor din lunile mai și iunie, comparativ cu Statele Unite, care doar au vândut arme Kievului, iar ajutorul militar european se bazează acum mai degrabă…
Statul vrea să lărgească la trei benzi autostrada București – Pitești, pe fondul așteptărilor privind depășirea în viitor a capacității de transport # HotNews.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitație estimată la 30,14 milioane de lei, fără TVA, pentru achiziționarea de servicii destinate elaborării studiului de fezabilitate aferent lărgirii la 3 benzi pe…
Un nou mesaj sfidător al lui Viktor Orban la adresa UE. De ce nu a vrut să semneze declarația comună privind Ucraina, emisă înainte de summitul din Alaska # HotNews.ro
Singura măsură rezonabilă pentru liderii Uniunii Europene ar fi să convoace o întâlnire UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia, a afirmat marți premierul ungar Viktor Orban, într-un mesaj în care explică motivele pentru care nu a…
Omul care a întâlnit cele mai mari legende auto din toate timpurile, inclusiv pe Michael Schumacher, spune de ce „lumea auto are nevoie disperată” de șeful Dacia / ”Sandero, cea mai vândută mașină din Europa în 2024” # HotNews.ro
Denis le Vot, sub conducerea căruia marca românească Dacia a ajuns una dintre cele mai vândute mărci din Europa, a fost inclus în Motoring Hall of Fame 2025. El se alătură astfel altor nume celebre…
Patru asociații de magistrați cer o întâlnire de urgență cu Bolojan privind „campania de subminare a profesiei”: „Există o distincție între critica legitimă și lipsa de respect” # HotNews.ro
Patru asociaţii ale magistraţilor au solicitat o întâlnire „de urgenţă” cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre efectele pe care „campania susţinută de subminare a profesiei de magistrat”, din ultimii trei ani, le are…
Ce școli, grădinițe și licee riscă să fie comasate. Inspectoratele școlare județene au început să facă propuneri # HotNews.ro
La mai puțin de o lună înainte de începerea noului an școlar, pe 8 septembrie, inspectoratele școlare din mai multe județe au trimis Ministerului Educației propuneri de reorganizare a rețelei de învățământ pentru 2025-2026, potrivit…
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina, Kyivstar, a efectuat cu succes primul test pe teren din Europa de Est al tehnologiei pentru sateliți Starlink direct-to-cell (D2C), a lui Elon Musk, a anunțat…
Acțiunile au fost cumpărate de la ziariștii Cristian Pantazi și Dan Tăpălagă, fondatorii G4Media, care vor rămâne, spune comunicatul oficial, „implicați activ în noua structură”. Publicația G4Media și celelalte publicații din trust (Economedia, G4Food, Techrider…
Procedură inedită pentru desemnarea candidatului coaliției la Primăria Capitalei. Propunerea din partea unui fost aspirant la funcția de edil # HotNews.ro
Scenariul optim pentru desemnarea unui candidat unic al partidelor pro-europene la Primăria Capitalei ar fi organizarea de alegeri primare în care bucureștenii să poată desemna favoritul lor dintre cei care și-au anunțat deja candidatura. „Am…
Sebastian Burduja vrea să revoluționeze votul pentru funcția de primar general al Capitalei. Propune alegeri primare, un scrutin asemănător cu ce se întâmplă la prezidențialele din SUA # HotNews.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, cel care militează pentru un candidat unic al Coaliției la Primăria Capitalei, pentru a izola izolaționiștii, vine acum cu o nouă propunere: aceea ca în București să fie organizate alegeri…
Anunț important pentru românii care vor să meargă în SUA. Modificări privind reînnoirea vizei # HotNews.ro
Regulile pentru reînnoirea vizelor SUA fără a fi nevoie de interviu se schimbă semnificativ, începând cu 2 septembrie, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate, a anunțat, marți, Ambasada Statelor Unite la…
Prosumatorii spun că au de recuperat 300 de milioane de euro de la furnizorii de energie și cer plata lunară / ANRE explică de ce nu e posibil # HotNews.ro
Prosumatorii au de recuperat 300 de milioane de euro de la furnizorii de energie pentru electricitatea livrată din 2023 până astăzi. Aceasta deoarece, conform legislației, furnizorii pot achita facturile către prosumatori la 2 ani de…
Nicușor Dan participă miercuri la reuniunea „Coaliției de Voință”, înainte de summitul Trump-Putin din Alaska # HotNews.ro
Participarea președintelui României la reuniunea de miercuri a „Coaliției de Voință” a fost confirmată pentru HotNews de reprezentanți ai Administrației Prezidențiale. Acest summit va avea loc după discuția dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și un…
Lovitură cu drepturile TV din fotbalul românesc / Cine transmite / Cât au ajuns să coste # HotNews.ro
Adunarea Generală a LPF a fost organizată astăzi la LPF cu participarea tuturor cluburilor din Liga 1. S-a supus la vot noul contract de drepturi TV, până în 2035 și a fost aprobat: 15 voturi…
După ce a crescut taxa pentru escaladarea pe Everest, Nepal vine cu un alt anunț pentru alpiniști # HotNews.ro
După ce a crescut până la 15.000 de dolari taxele pentru permisele de ucrare pe Everest, Nepal a anunțat că permite accesul gratuit la aproape 100 dintre munții săi din Himalaya, în încercarea de a…
CFR Călători a anunțat că trenurile de pe rutele cu cea mai mare cerere vor fi suplimentate, pentru minivacanța de Sfânta Maria. Vor fi vagoane în plus la Trenurile Soarelui și la cele spre centrele…
Prima reacție a lui Nicușor Dan de la începerea discuțiilor privind întâlnirea Trump-Putin # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan salută „eforturile” președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului din Ucraina, în prima sa reacție de la începerea pregătirilor pentru întâlnirea Trump-Putin din Alaska, prevăzută vineri, 15 august. „Salut eforturile…
