Condiții deplorabile pentru poliția germană: Mucegai, mașini vechi și scurgeri din tavan

14:30

O flacără aprinsă care a lăsat loc tuturor vulnerabilităților. Un moment care a schimbat totul și a dus încrederea la limita dezamăgirii și siguranța la răscrucea cu neliniștea. O ediție în care imaginile au vorbit mai mult decât orice cuvânt pronunțat. Aseară, Insula Iubirii a fost lider de audiență, reușind să le aducă celor de acasă cele mai intense trăiri de la startul sezonului și până-n prezent. Repercursiunile tuturor acțiunilor se văd astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!