Puternic incendiu în judeţul Sălaj – Ard două cicloane de rumeguş şi o hală în localitatea Crişeni / Pericol de extindere

Deputatul PNL Ionel Bogdan, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, a explicat, legat de achiziţia de microbuze şcolare prin PNRR, că iniţial era vorba despre microbuze de 8+1 locuri, dar ulterior s-a constatat că peste 90% dintre localităţi aveau nevoie de unele mai mari, de 16+1 locuri. El a adăugat că, dacă există suspiciuni, ele trebuie clarificate de instituţiile statului. ”Solicit, de asemenea, ministrului Dragoş Pâslaru să facă o analiză urgentă pe fundamentarea preţurilor şi ofertele reale din piaţa, să urgenteze raportul Corpului de Control şi să-l facă cât mai repede public”, a afirmat el.