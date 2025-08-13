Bolojan: Eu am acceptat această mare responsabilitate ştiind că, cu măsurile pe care le voi adopta, risc să-mi compromit imaginea publică. Dar nu asta este important. Dar doar să stai pe un post şi să nu poţi face nimic, mai bine pleci
News.ro, 13 august 2025 22:30
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, miercuri seară, despre impasul în care se află coaliţia aflată la guvernare, care nu s-a reunit în ultima perioadă, după ce USR a criticat organizarea de funeralii de stat pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, criticile ofensându-i pe cei de la PSD. Bolojan a afirmat, în contextul discuţiei despre impasul din coaliţie, că a acceptat funcţia de premier ştiind că îşi poate compromite imaginea publică prin măsurile nepopulare pe care le promovează. ”Dar doar să stai pe un post şi să nu poţi face nimic, mai bine pleci de acolo şi cei care au idei foarte bune n-au decât să vină să le pună în practică”, a arătat Bolojan, subliniind că e cert că partidele din coaliţie trebuie să se ”adune cât mai repede posibil”.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
22:30
Bolojan: Eu am acceptat această mare responsabilitate ştiind că, cu măsurile pe care le voi adopta, risc să-mi compromit imaginea publică. Dar nu asta este important. Dar doar să stai pe un post şi să nu poţi face nimic, mai bine pleci # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, miercuri seară, despre impasul în care se află coaliţia aflată la guvernare, care nu s-a reunit în ultima perioadă, după ce USR a criticat organizarea de funeralii de stat pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, criticile ofensându-i pe cei de la PSD. Bolojan a afirmat, în contextul discuţiei despre impasul din coaliţie, că a acceptat funcţia de premier ştiind că îşi poate compromite imaginea publică prin măsurile nepopulare pe care le promovează. ”Dar doar să stai pe un post şi să nu poţi face nimic, mai bine pleci de acolo şi cei care au idei foarte bune n-au decât să vină să le pună în practică”, a arătat Bolojan, subliniind că e cert că partidele din coaliţie trebuie să se ”adune cât mai repede posibil”.
22:30
Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc la Anchorage, în Alaska, într-un tête-à-tête deja istoric, însă se va schiţa, oare, vineri, la 7.500 de kilometri de Kiev, o rezolvare a celui mai sângeros conflict din Europa după al Doilea Război Mondial, se întreabă AFP.
Acum 15 minute
22:20
UPDATE - Se decide supercampioana Europei: PSG şi Tottenham luptă pentru trofeu la Udine / La eveniment participă şi copii refugiaţi. Mesajul afişat # News.ro
Paris Saint-Germain, câştigătoarea Ligii Campionilor, înfruntă echipa Tottenham Hotspur, câştigătoarea Ligii Europei, în meciul contând pentru Supercupa Europei, pe stadionul Friuli din Udine. La Tottenham este legitimat şi românul Radu Drăguşin, în prezent accidentat.
22:20
Bolojan: Dacă doar vom face câte un pachet sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost şi efectiv riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă al doilea pachet de măsuri propuse de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar nu va fi adoptat, România riscă să intre într-o ”fundătură”. ”Dacă doar vom face câte un pachet, cum a fost primul pachet, sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost şi efectiv riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare”, atrage atenţia premierul, subliniind că va face tot ce ţine de el ca atât pachetul de măsuri propus, cât şi măsurile complementare să fie adoptate.
22:20
Conference League: Istanbul Başakşehir s-a calificat în play-of-ul competiţiei după 1-1 cu Viking Stavanger / Dacă Universitatea Craiova se califică în play-off, Başakşehir va fi adversara oltenilor # News.ro
Echipa turcă Istanbul Başakşehir a încheiat la egalitate miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia norvegiană Viking Stavanger, în manşa secundă a turului al treilea din Conference League. Dacă Universitatea Craiova se califică în play-off, Başakşehir va fi adversara oltenilor.
Acum 30 minute
22:10
Paris Saint-Germain, câştigătoarea Ligii Campionilor, înfruntă echipa Tottenham Hotspur, câştigătoarea Ligii Europei, în meciul contând pentru Supercupa Europei, pe stadionul Friuli din Udine. La Tottenham este legitimat şi românul Radu Drăguşin, în prezent accidentat.
Acum o oră
21:50
Franţa: AC Ajaccio, exclus din toate competiţiile naţionale de către FFF. Un român este legitimat la gruparea franceză # News.ro
Federaţia Franceză de Fotbal a anunţat miercuri excluderea clubului AC Ajaccio din toate competiţiile naţionale, ceea ce înseamnă că echipa la care este legitimat românul Tony Strata va juca teoretic în Régional 1, cu excepţia cazului în care va câştiga apelul.
21:40
Trump anunţă că vrea un summit cu Putin şi Zelenski, ”rapid” după summitul din Alaska, după o reuniune virtuală cu europeni. ”Vom avea o a doua reuniune care va fi mai productivă”, anticipează el şi ameninţă Rusia cu ”consecinţe foarte grave” dacă Putin n # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă miercuri că vrea o reuniune cu omologii săi rus Vladimir Putin şi ucrainean Volodimir Zelenski ”rapid” după întâlnirea sa cu liderul de la Kremlin, prevăzută în Alaska, vineri.
21:40
Iaşi: Un tânăr fără permis şi cu autorizaţia de circulaţie provizorie expirată a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor. El a fost urmărit pe străzile oraşului, fiind apoi prins # News.ro
Un tânăr de 21 de ani care conducea fără permis a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor din Iaşi după ce fusese prins rulând cu viteză peste cea legal admisă, ulterior descoperindu-se că expirase şi autorizaţia de circulaţie provizorie.
21:40
Ilie Bolojan: Din punctul de vedere al investiţiilor, suntem într-o situaţie dificilă, pentru că am contractat în anii trecuţi lucrări în nişte valori foarte mari, pe care nu le mai putem susţine în ritmul care s-ar dori # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că ”provocările” privind investiţiile în această perioadă sunt legate, pe de o parte, de faptul că au fost contractate din fonduri publice naţionale, cheltuieli pentru care nu există fonduri, el spunând că investiţiile făcute din aceste fonduri vor încetini. Bolojan susţine că partea cea mai mare a bugetului pentru investiţii este alocată cofinanţării proiectelor din fonduri europene, pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente acestor proiecte.
21:40
Ministrul Educaţiei, întâlnire cu reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai structurilor asociative cu activitate în domeniul educaţiei/ Consolidarea parteneriatului şcoală–familie–comunitate în contextul crizei fiscal-bugetare, una din temele discutate # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a avut, miercuri, o întâlnire cu reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai structurilor asociative cu activitate în domeniul educaţiei, printre temele discutate fiind îmbunătăţirea accesului la educaţie, sprijinirea cadrelor didactice şi consolidarea parteneriatului şcoală–familie–comunitate în contextul crizei fiscal-bugetare.
Acum 2 ore
21:30
Incendiu puternic la un complex turistic din municipiul Petroşani/ Pompierii intervin cu şase autospeciale/ Primele informaţii arată că nu sunt victime # News.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri seara, la un complex turistic din municipiul Petroşani, forţele de intervenţie fiind suplimentate cu pompieri din Deva şi Hunedoara. Astfel, se intervine cu şase autospeciale pentru stingerea focului. Primele informaţii arată că nu sunt victime.
21:30
Bolojan: Aceste măsuri care sunt necesar a fi luate pentru a corecta acest deficit sunt generatoare de încetinire economică # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar ”sunt generatoare de încetinire economică”, acesta fiind unul dintre motivele pentru care se constată în această perioadă o scădere a economiei. Bolojan arată că fenomenul este cauzat nu doar de măsurile luate pe plan intern, ci şi de un factor extern, care înseamnă reducerea creşterii economice şi în alte state europene, care sunt parteneri economici ai României.
21:10
Bujduveanu: Cel mai important este să avem un Plan Urbanistic General, aprobat, nou, la momentul 2025-2026. Nu-l vom putea aproba în acest an, dar vom putea avea o primă variantă # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, afirmă că vrea să continue politica iniţiată de Nicuşor Dan în ceea ce priveşte atitudinea Primăriei faţă de dezvoltatorii imobiliari. Edilul subliniază importanţa noului Plan Urbanistic General pentru municipiul Bucureşti, în condiţiile în care actualul PUG este unul extrem de vechi şi nu ţine pasul cu realităţile din prezent.
21:00
Fotbal: Clubul sârb Partizan Belgrad a fost sancţionat de UEFA pentru bannerul cu Kosovo, afişat de fani # News.ro
UEFA a anunţat miercuri că a amendat clubul sârb Partizan Belgrad cu peste 100.000 de dolari şi a ordonat închiderea unei părţi a tribunei, din cauza scandărilor şi afişelor rasiste şi politice ale fanilor.
20:50
”Voinţa americană” este ”obţinerea unui armistiţiu” în Ucraina, anunţă Macron de la Fort de Brégançon, după discuţii virtuale cu europeni şi Trump, cu două zile înaintea summitului Trump-Putin în Alaska. ”Probleme teritoriale pot fi negociate” doar de căt # News.ro
”Voinţa americană” este ”obţinerea unui armistiţiu” în Ucraina, anunţă miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, în urma unei discuţii virtuale cu preledintele american Donald Trump, cu două zile înaintea unui summit al locatarului Casei Albe cu Vladimir Putin în Alaska, relatează AFP.
20:50
Sezonul 2025/2026 aduce o îmbunătăţire în ceea ce priveşte procentajul de minute oferite jucătorilor cu cetăţenie română, din totalul de minute jucate, conform unei analize Intelligence Center FRF. După primele cinci etape ale sezonului, 8 echipe au respectat regula 5+6 în toate meciurile disputate până acum: Oţelul Galaţi, Csikszereda, Rapid Bucureşti, Petrolul 52, Dinamo Bucureşti, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova şi UTA Arad.
20:50
Baschet masculin: România, victorie cu Macedonia de Nord şi se califică în preliminariile europene ale FIBA World Cup 2027 # News.ro
Naţionala României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 79-66 (45-34), în al treilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Tricolorii se califică mai departe, în turul I al preliminariilor europene.
Acum 4 ore
20:10
”Putin blufează”, anunţă Zelenski că le-a spus lui Trump şi europenilor într-o videconferinţă înaintea summitului Trump-Putin în Alaska # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă miercuri că le-a spus miercuri omologului său american Donald Trump şi unor lideri europeni, într-o videoconferinţă, înaintea summitului de vineri, în Alaska, cu Vladimir Putin, că liderul de la Kremlin ”blufează”, relatează The Associatd Press.
20:00
Franţa retrage mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai alb după două decese provocate de listerioză # News.ro
Autorităţile franceze au anunţat retragerea de pe piaţă a mai multor sortimente de brânzeturi moi cu mucegai alb, inclusiv camembert şi brie, după ce două persoane au murit şi mai multe au fost spitalizate în urma unei infecţii cu listerioză, transmite Reuters.
20:00
Nicuşor Dan, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: Viitorul şi securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. Avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a participat, miercuri, la reuniunea prin videoconferinţă a Coaliţiei de Voinţă, subliniind că pentru România coordonarea şi unitatea transatlantică sunt elemente-cheie. ”Viitorul şi securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei. De asemenea, suntem de acord că orice acord de pace ar trebui să fie însoţit de garanţii de securitate solide pentru Ucraina”, a arătat el.
19:50
”Există o speranţă de pace în Ucraina”, anunţă Merz după o videoconferinţă a unor lideri europeni şi Zelenski cu Trump, înaintea summitului cu Putin în Alaska # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz anunţă miercuri că lideri europeni şi Volodimir Zekenski au avut o discuţie ”constructivă” cu preşedintele american Donald Trump despre Ucraina şi că i-au urat locatarului Casei Albe ”toate cele bune” înaintea unui summit cu preşedintele rus Vladimir Putin vineri, în Alaska, relatează The Associated Press.
19:50
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a pierdut miercuri, în optimile turneului de la Cincinnati Open, în faţa polonezei Iga Swiatek, şi a părăsit turneul american.
19:20
UPDATE - Deţinut, evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, care se deplasa la Penitenciarul Jilava/ El a sărit din mers, la o ieşire de pe A7, şi a fugit într-o zonă agricolă din apropiere de municipiul Bacău # News.ro
Un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă pentru conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, a evadat, miercuri seară, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, la secţia de Psihiatrie. Bărbatul a sărit din mers, în zona unei ieşiri de pe autostrada A7, şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău, el fiind căutat.
19:20
O echipă de avocaţi români atacă la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene taxa pe viciu pentru slot-machine. ”Potenţialul impact ar fi de zeci sau chiar sute de milioane de euro asupra bugetului României în plină perioadă de austeritate” # News.ro
O echipă de avocaţi români specializaţi în dreptul Uniunii Europene şi drept fiscal anunţă că a obţinut deschiderea unui proces la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) împotriva „taxei pe viciu” aplicate aparatelor de tip slot-machine. Dacă CJUE decide că această taxă încalcă regulile europene privind libertatea de prestare a serviciilor şi principiile fiscale, operatorii de jocuri de noroc din România ar putea fi scutiţi de plata ei şi ar putea solicita restituirea sumelor achitate în ultimii ani.
19:10
Tenis: Venus Williams a fost invitată, la 45 de ani, să participe la al 24-lea US Open din carieră # News.ro
Federaţia Americană de Tenis a anunţat miercuri wild-cardurile pentru turneul feminin de la US Open. Printre jucătoarele invitate se numără şi Venus Williams, în vârstă de 45 de ani.
19:00
Germania, Regatul Unit şi Franţa anunţă, într-o scrisoare adresată ONU, că sunt pregătite să reimpună toate sancţiunile internaţionale Iranului, în cazul în care nu se ajunge la o soluţie negociată în dosarul nuclear iranian, până la sfârşitul lui august # News.ro
Germania, Regatul Unit şi Franţa se declară pregătite să declanşeze mecanismul de reimpunere a sancţiunilor vizând Iranul, în cazul în care nu se ajunge la o soluţie negociată în dosarul nuclear iranian - până la sfârşitul lui august -, anunţă cele trei ţări într-o scrisoare transmisă ONU, relatează AFP.
19:00
Aerotravel: În minivacanţa de Sfânta Maria, românii petrec în Ibiza, în insulele greceşti, dar şi în Bulgaria şi Turcia. Pachetele de vacanţă au preţuri între 350 şi 1.200 de euro de persoană # News.ro
Românii profită de minivacanţa de Sfânta Maria pentru a evada în mijlocul verii în destinaţii aflate la doar câteva ore distanţă, cu plaje spectaculoase şi atmosferă de vacanţă autentică, în topul preferinţelor fiind insulele greceşti precum Lefkada, Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Creta, Lesbos, Skiathos, dar şi staţiuni cunoscute din Turcia (Antalya, Bodrum, Kusadasi, Marmaris), destinaţiile de litoral din Spania (Mallorca, Ibiza, Insulele Canare), Bulgaria (Nisipurile de Aur, Albena, Sunny Beach, Sozopol) ori Ischia (Italia). Pachetele cu zbor charter direct au preţuri între 350 de euro/persoană şi 1.200 de euro/persoană, arată agenţia de turism Aerotravel.
19:00
Deţinut, evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, care se deplasa la Penitenciarul Jilava/ El a sărit din mers, la o ieşire de pe A7, şi a fugit într-o zonă agricolă din apropiere de municipiul Bacău # News.ro
Un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă, a evadat, miercuri seară, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. Bărbatul a sărit din mers, în zona unei ieşiri de pe autostrada A7, şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău, el fiind căutat.
18:50
Clubul francez Racing Strasbourg a refuzat miercuri o ofertă de 31 de milioane de euro, din partea clubului englez Nottingham Forest, pentru atacantul Dilane Bakwa.
18:50
Un transformator al unei centrale electrice explodează, în SUA, în urma unui trăsnet, un moment surprins de un şofer pe o autostradă aglomerată la la Mount Pleasant, în South Carolina - VIDEO # News.ro
Un şofer a reuşit să înregistreze momentul în care un trăsnet a lovit un transformator al unei centrale electrice, luni, la Mount Pleasant, în South Carolina, declanşând o explozie, relatează Reuters.
Acum 6 ore
18:30
Germania, Regatul Unit şi Franţa anunţă într-o scrisoare adresată ONU că sunt pregătite să reimpună toate sancţiunile internaţionale vizând Iranul, în cazul în care nu se ajunge la o soluţie negociată a dosarului nuclear iranian până la sfârşitul lui augu # News.ro
Germania, Regatul Unit şi Franţa se declară pregătite să declanşeze mecanismul de reimpunere a sancţiunilor vizând Iranul, în cazul în care nu se ajunge la o soluţie negociată în dosarul nuclear iranian - până la sfârşitul lui august -, anunţă cele trei ţări într-o scrisoare transmisă ONU, relatează AFP.
18:00
Nouă morţi şi şapte răniţi în sudul Braziliei, într-o explozie accidentală la o fabrică de materiale explozive # News.ro
Şase bărbaţi şi trei femei, daţi iniţial dispăruţi, au murit într-o explozie accidentală, într-o fabrică de materiale explozive în sudul Braziliei, anunţă autorităţile, relatează AFP.
18:00
Manchester United se află în ”no man's land” din cauza schimbărilor constante la nivel de conducere tehnică, spune Rashford # News.ro
Atacantul exilat al Manchester United, Marcus Rashford, a făcut o evaluare dură a dificultăţilor cu care se confruntă echipa din Premier League, afirmând că gruparea rămâne blocată în „no man's land” din cauza schimbărilor constante de antrenori cu filosofii diferite, relatează Reuters.
17:50
Sorin Grindeanu: Salutăm măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaţionalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil. Consider că este un pas necesar, dar nu suficient # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, miercuri, că a discutat cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, despre situaţia finanţelor publice. ”Salutăm măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaţionalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil. Consider că este un pas necesar, dar nu suficient”, a subliniat el.
17:40
UPDATE - Bacău: Patru persoane, rănite în urma unei explozii, urmate de incendiu, într-o locuinţă/ MS: O fată cu arsuri pe 40% din corp, dusă la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”; trei adulţi cu arsuri pe 50-70% din corp, la ”Bagdasar-Arseni” şi SCJU Timişo # News.ro
O explozie s-a produs, miercuri, într-o locuinţă din Letea Veche, judeţul Bacău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Ministerul Sănătăţii a precizat că o fată cu arsuri pe 40% din corp va fi dusă cu un elicopter SMURD la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, iar trei adulţi cu arsuri pe 50-70% din suprafaţa corporală vor fi direcţionaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Bagdasar-Arseni” şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara. Totodată, va fi activat Mecanismul European de Protecţie Civilă pentru transferul pacienţilor în străinătate.
17:30
Braşov: Bărbat cercetat pentru omor, fiind suspectat că şi-a ucis tatăl cu un burghiu. Bătrânul s-a refugiat în baie, însă agresorul a spart mai multe uşi şi a ajuns la el # News.ro
Un bărbat în vârstă de 35 de ani din judeţul Braşov este cercetat pentru omor, fiind suspectat că şi-a ucis tatăl cu un burghiu. Încercând să scape de furia fiului său, bătrânul s-a refugiat în baie, însă agresorul a spart mai multe uşi şi a ajuns la el.
17:30
Bacău: Patru persoane, rănite în urma unei explozii, urmate de incendiu, într-o locuinţă/ Două victime au arsuri pe circa jumătate din suprafaţa corpului # News.ro
O explozie s-a produs, miercuri, într-o locuinţă din Letea Veche, judeţul Bacău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Doi adulţi au suferit arsuri pe aproximativ jumătate din suprafaţa corpului, fiind în stare gravă, iar alte două persoane - un adult şi un adolescent - au arsuri pe circa un sfert din suprafaţa corporală. ”Menţionăm că, în funcţie de evoluţia stării pacienţilor, suntem pregătiţi să efectuăm transferuri către alte unităţi medicale”, a anunţat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).
17:20
Botoşani: Bărbat reţinut după ce şi-a dezactivat dispozitivul de monitorizare electronică, montat după ce şi-a agresat soţia # News.ro
Un bărbat de 66 de ani din judeţul Botoşani a fost reţinut, miercuri, după ce şi-a dezactivat dispozitivul de monitorizare electronică, montat după ce şi-a agresat soţia. În urma alertei generate, bărbatul a fost prins în scurt timp, într-o pădure.
17:10
Rusia revendică cucerirea a două sate în Doneţk, Nîkanorivka şi Suvorove, într-un sector strategic în care armata rusă a înaintat rapid în ultimele zile # News.ro
Rusia revendică miercuri cucerirea a două localităţi în estul Ucrainei, într-un sector strategic în care Moscova a înaintat rapid în ultimele zile, prevestind o înaintare de amploare, relatează AFP.
17:10
Incendiile forestiere alimentate de caniculă şi vânturi puternice fac ravagii în Europa. Un pompier voluntar a murit în Spania. Mii de localnici şi turişti au fost evacuaţi în Grecia # News.ro
Incendiile provocate de om sau furtuni şi alimentate de caniculă şi vânturi puternice au continuat să facă ravagii în sudul Europei miercuri, mistuind case, ferme şi fabrici şi forţând evacuarea a mii de locuitori şi turişti, relatează Reuters.
17:00
BACALAUREAT 2025 - Rata de participare la proba la alegere a profilului şi specializării a fost de 84,6%/ 21 de candidaţi, eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă # News.ro
Rata de participare la proba la alegere a profilului şi specializării din cadrul celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului, desfăşurată miercuri, a fost de 84,6%, anunţă Ministerul Educaţiei. Totodată, 21 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.
17:00
Nazare: Nu mai putem lansa proceduri de licitaţii dacă nu avem certitudinea că există bani la buget/ Ipotezele actualului buget nu au fost realiste # News.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, este de părere că autorităţile din România trebuie să ţină cont de datele corecte atunci când concep bugetele şi să nu mai organizeze proceduri de atribuire a unor contracte de lucrări pentru care nu există banii în bugetul curent sau în cel din anii următori. Nazare a reafirmat că „ipotezele” pe care s-a bazat construirea actualului buget nu au fost unele realiste.
17:00
Ministrul Finanţelor: Riscul unei recesiuni e real. Nu era aşa de greu de anticipat că ne vom îndrepta, la un moment dat, către o recesiune, dacă analizam scăderea creşterii economice în fiecare an # News.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, susţine că riscul unei recesiuni economice este unul real. Nazare atrage atenţia asupra faptului că „nu era aşa de greu de anticipat” că economia să va îndrepta către o recesiune, având în vedere scăderea constantă a economiei din ultimii ani.
16:50
Ministrul Finanţelor: Coaliţia trebuie să revină la masa discuţiilor/ Avem nevoie de decizia coaliţiei pentru a putea înainta cu acest pachet de măsuri fiscale/ Sunt linii roşii pentru partide şi sunt linii roşii pentru ţară # News.ro
Ministrul Finanţelor Publice afirmă că este nevoie ca partidele din coaliţia aflată la guvernare să reia discuţiile şi să ajungă la un acord cu privire la pachetul de măsuri fiscale. Nazare speră ca luna aceasta pachetul al doilea de măsuri, anunţat şi pus în dezbatere miercuri, să fie adoptat, pentru a putea fi prezentat autorităţilor europene luna viitoare. „Sunt linii roşii pentru partide şi sunt linii roşii pentru ţară”, mai spune Alexandru Nazare.
16:50
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele şase luni cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro # News.ro
Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie - iunie, cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).
16:50
Clubul spaniol Gimnastic Tarragona a revenit asupra deciziei de a angaja un jucător după ce comentariile acestuia i-au supărat pe catalani # News.ro
Clubul spaniol din liga a treia Gimnastic Tarragona şi-a schimbat rapid decizia de a angaja un jucător după ce fanii s-au plâns de comentariile jignitoare pe care acesta le-a făcut la adresa catalanilor pe Instagram Live anul trecut, relatează AP.
16:40
Ministrul Finanţelor anunţă modificarea regimului firmelor inactive: Societăţile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere, după caz # News.ro
România are aproape jumătate de milion de firme inactive, care au datorii la stat de 3,5 miliarde de lei. Ministrul Finanţelor anunţă noi reglementări legislative privind regimul acestor companii. „Societăţile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere, după caz”, spune ministrul Finanţelor.
16:40
Timiş: Şofer găsit carbonizat într-o maşină care s-a ciocnit cu un TIR, pe centura municipiului Lugoj/ Traficul este blocat # News.ro
Un autoturism şi un TIR s-au ciocnit, miercuri, pe centura municipiului Lugoj, judeţul Timiş, în urma impactului, autoturismul luând foc. Şoferul maşinii nu s-a mai putut salva, el fiind găsit carbonizat de pompieri. Traficul pe centura Lugojului este blocat şi se estimează reluarea aceastuia după ora 18.00.
Acum 8 ore
16:30
Ministrul Finanţelor, anunţ privind propunerea de eliminare a plafonului de 50.000 de lei la plata cu cardul # News.ro
Guvernul renunţă la plafonul de 50.000 de lei impus până acum plăţilor cu cardul bancar, aceste tip de plată urmând a nu mai avea plafon.În acest context, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a lansat un apel public către bănci pentru ca acestea să reducă cât mai mult comisioanele percepute la tranzacţiile cu cardul.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.