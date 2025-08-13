Motivul pentru care Cornel Dinu n-a mai ieșit din casă de un an și jumătate. Drama Procurorului: „Îmi aștept sfârșitul”
Adevarul.ro, 13 august 2025 06:30
Cornel Dinu a împlinit vârsta de 77 de ani pe 2 august.
• • •
07:00
Vladimir Putin şi Kim Jong Un se angajează să „consolideze” cooperarea între Rusia și Coreea de Nord # Adevarul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au angajat, în cadrul unei convorbiri telefonice, să „consolideze cooperarea” între ţările lor.
06:45
Mihaela Rădulescu, sfâșiată de durere, la o lună de la decesul lui Felix Baumgartner. Mesajele postate de prezentatoarea TV # Adevarul.ro
Povestea de dragoste dintre fosta prezentatoare TV și sportiv a început în urmă cu 11 ani.
06:45
Titus Corlățean sau Sorin Grindeanu? Ce șanse are PSD sa se reformeze cu unul dintre cei doi la conducere # Adevarul.ro
Situația internǎ din PSD, cea mai mare formațiune politica a României, cu cel mai numeros aparat și cei mai mulți parlamentari, este tensionatǎ după pierderea alegerilor prezidențiale și scăderea în sondaje.
06:45
Netanyahu anunță că Israelul le va „permite” locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze # Adevarul.ro
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a anunțat marți că Israelul va „autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza care doresc să fugă de războiul din teritoriul palestinian asediat.
06:30
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate” # Adevarul.ro
Deși este principala țară europeană la Marea Neagră și a sprijinit Ucraina, cu care are o graniță de circa 600 de kilometri, România nu a fost chemată să semneze declarația care reflectă poziția Europei față de summitul din Alaska. Generalul (r) Alexandru Grumaz explică de ce.
06:30
Cum este consemnată anularea alegerilor din 2024 în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în România # Adevarul.ro
Departamentul de Stat al Statelor Unite a consemnat în raportul său privind situaţia drepturilor omului în România în anul 2024, publicat marţi pe site-ul instituţiei, anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut.
06:30
06:00
Pensiile în rate. Ce ar trebui să cuprindă legea după ce Guvernul a făcut un pas în spate # Adevarul.ro
Institutul European pentru Studii Economice a analizat propunerile formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind plata pensiilor din fondurile strânse în Pilonul II și Pilonul III avansând o serie de recomandări viabile și favorabile beneficiarilor.
05:45
Phoenix Baia Mare, combinatul îngropat în propria cenușă. Cum arată acum locul interzis din nord-vestul României # Adevarul.ro
Timp de aproape un secol, uzinele metalurgice din Baia Mare, actualul fost combinat Phoenix, s-au numărat printre cele mai performante unități industriale din România. Locul în care au funcționat a rămas însă unul dintre cele mai poluate din țară.
05:30
Cum exploatează Turcia legenda sângeroasă a lui Dracula, cel mai cunoscut mit românesc # Adevarul.ro
Descoperă cum Turcia transformă legenda sângeroasă a lui Vlad Țepeș, cel mai cunoscut mit românesc, într-un magnet turistic, prin renovarea Cetății Tokat. Află adevărul și strategia din spatele promovării acestui simbol istoric.
05:00
Ciocolata crește „colesterolul bun”, descoperirea surprinzătoare a oamenilor de știință # Adevarul.ro
Descoperă cum teobromina din ciocolata neagră poate crește nivelul colesterolului bun (HDL) și sprijină sănătatea inimii. Află rezultatele studiului și ce înseamnă pentru tine.
04:30
Un diplomat veteran explică de ce summitul Trump-Putin care urmează să aibă loc este amatoristic și motivat politic # Adevarul.ro
Un summit organizat în grabă între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin urmează să aibă loc pe 15 august, în Alaska. Subiectul principal: un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina.
04:15
Cererea de aur a atins un nivel record în cel de-al doilea trimestru al anului 2025, ajungând la o valoare de 132 miliarde de dolari, în ciuda unei creșteri modeste a volumului fizic de aur, potrivit ultimului raport al World Gold Council.
03:45
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde când îl împingi” # Adevarul.ro
Autoturismele Trabant s-au numărat printre puținele mașini de import care au intrat pe piața românească în deceniile de comunism. Deși românii așteptau chiar și câțiva ani pentru a intra în posesia lor, aceste mașini au fost frecvent subiecte de bancuri în fostul bloc comunist din Europa de Est.
03:15
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și Transfăgărașanul # Adevarul.ro
La un an de la inaugurare, Transapuseana, șoseaua care traversează una dintre cele mai spectaculoase zone din Munții Apuseni, a câștigat aprecierea multor români. Unii spun că este chiar mai atrăgătoare decât celebrele Transalpina și Transfăgărășan.
02:15
Odată cu creșterea tranzacțiilor digitale și accesul mai facil la ținte valoroase, escrocheriile au devenit tot mai sofisticate: e-mailurile de tip phishing, care conțin fișiere malware, reprezintă acum o amenințare serioasă.
01:45
Întâlnire cu vedere la ghețar. Trump și Putin ar putea discuta la un resort de lux din Alaska # Adevarul.ro
Stațiunea exclusivistă Alyeska Resort, situată în orășelul montan Girdwood, în apropierea Munților Chugach, ar putea găzdui, pe 15 august, o întâlnire cu potențial geopolitic major: președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar urma să se întâlnească într-un cadru
01:15
Alertă medicală la Spitalul Floreasca. Ce este Candida auris și de ce reprezintă o amenințare majoră # Adevarul.ro
O ciupercă periculoasă a fost depistată la alți patru pacienți, de data aceasta internați în secția ATI 1 din Spitalul Floreasca. Spitalul era deja în centrul unui scandal. Ce este Candida Auris și de ce este aceasta periculoasă.
00:30
Litoralul pentru toți, ediția 2025. Prețuri și oferte în luna septembrie în stațiunile românești de la Marea Neagră # Adevarul.ro
Programul „Litoralul pentru toți 2025” revine, în această toamnă, cu reduceri substanțiale pentru cei care vor să se bucure de mare la început de toamnă. Perioada a doua a programului, desfășurată între 1 septembrie și 15 octombrie 2025, aduce tarife cu până la 40% mai mici față de sezonul de vârf.
00:15
Părintele Arsenie Papacioc a slujit timp de 40 de ani la mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, devenind cel mai iubit şi căutat duhovnic al Dobrogei. Tot pe 13 august s-a născut regizorul britanic Alfred Hitchcock.
00:00
Alertă în Franța din cauza valului de caniculă: spitale pregătite, trenuri anulate și risc iminent de incendii. Măsuri fără precedent # Adevarul.ro
Franța se confruntă cu o situație critică, după ce un val intens de caniculă a dus temperaturile peste pragul de 40 de grade. A fost declanșată alertă roșie în 14 regiuni. Autoritățile avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea populației, anulări în transporturi și pericol extrem de incendii.
12 august 2025
23:45
Panică în Germania: Două puncte luminoase pe cer provoacă isterie. Au fost confundate cu OZN-urile. Ce spun autoritățile # Adevarul.ro
Două puncte strălucitoare apărute pe cerul Germaniei au provocat panică și zeci de apeluri către centrul național de raportare a OZN-urilor. S-au generat temeri legate de posibile fenomene neobișnuite. În realitate, specialiștii explică că fenomenul astronomic inedit este perfect natural.
23:30
Clujenii, cei mai „cool” români? Nicio reclamație pentru zgomot după un Untold cu 250 de artiști și 10 scene în centrul orașului # Adevarul.ro
470.000 de participanți, 250 de artiști și 10 scene, pe scurt, bilanțul Untold X, festival organizat în centrul Clujului. Cu toate acestea, Garda de Mediu nu a înregistrat nicio reclamație pentru disconfort fonic. Au fost comise 152 de infracțiuni dintre care 112 au vizat consumul de droguri.
23:30
Departamentul de Stat al SUA avertizează asupra deteriorării drepturilor omului în Europa. Țările cu restricții tot mai mari # Adevarul.ro
Departamentul de Stat al SUA trage un semnal de alarmă privind deteriorarea drepturilor omului în mai multe țări europene, în special în Germania, Regatul Unit și Franța, unde restricțiile asupra libertății de exprimare au crescut semnificativ în ultimul an.
23:30
Cioroianu: Nicușor Dan trebuia să respecte instituția președintelui României și să participe la funeraliile lui Ion Iliescu # Adevarul.ro
Adrian Cioroianu consideră că președintele Nicușor Dan a greșit lipsind de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. Acesta a subliniat că respectul era îndreptat către instituția prezidențială, nu neapărat către persoana lui Iliescu.
23:00
Pericolul imens din aparatele de aer condiționat. Ce trebuie să faci ca să eviți transformarea acestuia într-un focar de infecție # Adevarul.ro
Aerul condiționat, esențial în zilele caniculare, poate deveni un pericol major pentru sănătate dacă nu este întreținut corespunzător. Lipsa curățării și a igienizării filtrelor transformă aparatul într-un focar de bacterii, fungi și viruși, care pot cauza afecțiuni respiratorii.
22:45
Cine a fost românul care a activat la academia clubului PSV Eindhoven, înainte ca Man să semneze cu prima echipă # Adevarul.ro
Înaintea lui Man, un alt Denis a trecut pe la academia olandezilor
22:45
Cel mai mare avion din lume va fi construit în Italia. Pentru ce misiuni a fost gândit colosul aerian # Adevarul.ro
În Italia va fi construit WindRunner, cel mai mare avion din lume, proiectat special pentru transportul mărfurilor foarte grele și voluminoase, în special turbine eoliene de dimensiuni uriașe, necesare pentru noile centrale electrice.
22:30
Viktor Orban, convins că Ucraina a pierdut deja războiul cu Rusia. Ce a spus despre summitul Putin-Trump # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că războiul din Ucraina este deja pierdut pentru Kiev și câștigat de Rusia, iar singura necunoscută rămâne momentul și condițiile în care Occidentul va recunoaște acest lucru.
22:15
Turcia ar putea renunța la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară # Adevarul.ro
Guvernul Turciei ar vrea să elimine sistemul all-inclusive din hoteluri, urmând să-l înlocuiască cu un model „a la carte”, potrivit presei din Turcia.
22:00
Felix Baumgartner avea o asigurare de 500 de milioane de euro. Cine a încasat banii şi ce a primit Mihaela Rădulescu # Adevarul.ro
Asigurarea de viață uriașă încheiată de Felix Baumgartner, în valoare de 500 de milioane de euro, a fost încasată de familia sa, în timp ce Mihaelei Rădulescu i-au revenit bunuri cu valoare sentimentală.
22:00
Magistrații cer întâlnire urgentă cu premierul Ilie Bolojan. Procurorii și judecătorii: „Atacurile la adresa justiției subminează profesia” # Adevarul.ro
Patru asociații profesionale importante din magistratură au solicitat o întâlnire urgentă cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta impactul campaniei de subminare a profesiei de magistrat, care, spun acestea, a erodat încrederea publicului în justiție.
22:00
Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au rezervat astrele tuturor celor 12 semne zodiacale pentru ziua de miercuri, 13 august.
22:00
Tot mai mulți români se plâng de prețurile exorbitante din Aeroportul Otopeni: „24 de euro două sandwich-uri obosite” # Adevarul.ro
Tot mai mulți români reclamă prețurile ridicate din România, dar și din Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București. O româncă a descris experiența trăită la plecarea din Otopeni, cu accent pe tarife și serviciile de calitate îndoielnică.
21:45
Mai multe trenuri în mini-vacanța de Sfânta Maria. Care sunt rutele unde CFR Călători adaugă mai multe garnituri # Adevarul.ro
Pentru minivacanța de Sf. Maria, CFR Călători va suplimenta trenurile de pe rutele cu cerere ridicată, inclusiv „Trenurile Soarelui” spre litoral și garniturile către centrele de pelerinaj, astfel încât turiștii și pelerinii să își poată face călătoria în condiții mai bune.
21:45
Un deținut periculos a evadat din Penitenciarul Mărgineni. A sărit gardul și este de negăsit. Avertismentul Poliției # Adevarul.ro
Un deținut condamnat pentru act sexual cu minor a evadat marți seară din Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița, după ce a urcat pe acoperișul unei clădiri și a sărit gardul închisorii. Nimeni nu știe unde s-a dus.
21:45
Oamenii din Rep. Moldova, amenințați cu moartea din numele puterii. Reacția Guvernării: O nouă sperietoare a Rusiei # Adevarul.ro
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare în Republica Moldova, denunță faptul că mai mulți oameni au fost sunați și amenințați cu moartea din numele său, subliniind că Rusia urmărește, prin această metodă, să inducă neîncredere și să pună presiune pe instituții.
21:30
Descinderi DNA la Ministerul Energiei: directorul Ionel Georgescu, suspectat că aranja examenele pentru posturi publice # Adevarul.ro
Procurorii DNA au efectuat marți dimineață percheziții la Ministerul Energiei și la domiciliul directorului Ionel Georgescu, vizat într-un dosar de corupție.
21:15
Număr record de persoane la pavilionul României la Osaka, conceput de două tinere. Vizitatorul cu numărul 500.000, premiat # Adevarul.ro
Două tinere absolvente de 24 de ani sunt autoarele conceptului Pavilionului României la Expo 2025 Osaka, vizitat deja de peste 500.000 de persoane, moment marcat de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, care a premiat vizitatorul cu acest număr-record.
21:15
Un italian a descoperit o comoară într-un dulap vechi, cumpărat cu 200 de euro. Ce prevede legea italiană în astfel de situaţii # Adevarul.ro
Un italian în vârstă de 45 de ani a avut parte de o descoperire neaşteptată, atunci când s-a apucat să restaureze un dulap vechi, cumpărat cu 200 de euro de pe internet. Într-un copartiment secret, el a descoperit o adevărată comoară, în valoare de 181.000 de euro.
21:00
Cum se vede de pe front summitul Trump-Putin din Alaska: „Nu ne facem iluzii că Rusia se va opri” # Adevarul.ro
Soldaților din prima linie aflați continuu sub bombardament le este greu să-și imagineze că pacea ar putea fi aproape, relatează Associated Press, într-un reportaj.
21:00
Economistul Andrei Caramitru a publicat pe Facebook o analiză în care afirmă că România se confruntă cu un nivel scăzut al IQ-ului mediu, situat între 87 și 91. „Aproape ultimii din Europa”, spune el, citând date din testele PISA și din studii internaționale.
20:45
Revolta primarilor PSD. Aleșii locali amenință că trec la AUR dacă Guvernul Bolojan mărește impozitul pe proprietate. „Ne iau oamenii cu furca”| Surse # Adevarul.ro
Majoritatea primarilor PSD s-au arătat revoltați de măsura propusă de premierul Ilie Bolojan, ca impozitul pe proprietate să crească până la 70%. Aleșii locali i-au transmis lui Sorin Grindeanu că majorarea taxelor va trezi revolta oamenilor, care-i vor penaliza la alegerile locale din 2028.
20:30
Lider PNL, primele explicații în tunul microbuzelor cumpărate la preț dublu. „Se compară mere cu pere” # Adevarul.ro
Deputatul PNL de Maramureș, Ionel Bogdan, respinge acuzațiile privind achiziția microbuzelor școlare prin PNRR. Acesta susține că diferențele de preț invocate public provin din comparații incorecte și că majoritatea vehiculelor cumpărate au o capacitate dublă față de varianta inițială.
20:15
Cine ar putea fi numit guvernator al Fâşiei Gaza după încheierea conflictului, potrivit presei israeliene # Adevarul.ro
Presa israeliană a relatat marți, 12 august, că există discuții în legătură cu cine ar putea fi numit în funcţia de guvernator al Fâşiei Gaza după încheierea conflictului.
20:15
„Mi-a dispărut permisul”. Magicianul Robert Tudor, lăsat fără carnet şi amendat pentru viteză. „Prostia se plătește” # Adevarul.ro
Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis și a primit o amendă de 1.800 de lei, după ce a fost surprins de radar pe autostradă. Episodul, povestit cu umor pe Facebook, a stârnit mii de reacții și o dezbatere aprinsă în mediul online.
20:00
O nouă tulpină COVID-19 se răspândește la nivel global. Ce zice OMS despre riscul variantei Stratus # Adevarul.ro
O nouă variantă a coronavirusului, denumită „Stratus” sau XFG, considerată o ramură a variantei Omicron, se răspândește rapid în întreaga lume, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).
20:00
Zelenski exclude luarea unor decizii referitoare la Ucraina în cadrul întâlnirii dintre Trump și Putin din Alaska # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski exclude luarea unor decizii referitoare la Ucraina în cadrul întâlnirii dintre liderii Donald Trump și Vladimir Putin de vineri, 15 august, în Alaska.
20:00
Doar 4% din proiectele „Anghel Saligny” au fost finalizate. Multe nu mai pot fi plătite și vor rămân neterminate - Analiză Expert Forum # Adevarul.ro
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, vital pentru infrastructura României, se confruntă cu o criză severă după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat tăieri importante de buget. Doar o treime dintre proiectele aprobate mai pot primi finanțare.
19:45
Miguel Uribe, candidat la președinția Columbiei, a murit la două luni după ce a fost împușcat. Mesajul emoţionant al soţiei # Adevarul.ro
Senatorul columbian Miguel Uribe, candidat la președinția Columbiei, a murit la vârsta de 39 de ani, la două luni după ce a fost împuşcat în timp ce susţinea un discurs.
