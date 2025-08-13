Pregătiri intense pentru summitul Trump-Putin – Stabilirea locaţiei a pus probleme, întrucât vara este sezonul turistic de vârf în Alaska / ”Face parte din plan” care cei doi să discute singuri, fiind însoţiţi doar de traducători
News.ro, 13 august 2025 06:30
Oficialii americani, care s-au străduit să identifice şi să rezerve un loc pentru summitul de vineri dintre preşedintele Donald Trump şi omologul său rus, au descoperit rapid o problemă majoră: vara este sezonul turistic de vârf în Alaska, iar opţiunile disponibile şi echipate pentru a găzdui cei doi lideri mondiali erau extrem de limitate, transmite CNN.
• • •
06:10
Puternic incendiu în judeţul Sălaj – Ard două cicloane de rumeguş şi o hală în localitatea Crişeni / Pericol de extindere # News.ro
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care a cuprins două cicloane de rumeguş şi o hală în localitatea Crişeni, judeţul Sălaj.
Acum 2 ore
06:00
Caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei / Temperaturile vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade # News.ro
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă, valabilă, miercuri, în intervalul 12.00 – 21.00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.
05:50
Autorităţile chineze au transmis companiilor să evite utilizarea cipurilor Nvidia H20, chiar dacă producătorul american a primit recent aprobare să reia livrările acestui model mai puţin avansat, relatează Bloomberg, citând surse apropiate situaţiei.
05:20
Deficitul bugetar al SUA a crescut la 291 miliarde dolari în iulie, în pofida veniturilor record din tarife vamale # News.ro
Deficitul bugetar al Statelor Unite a urcat în iulie la 291 miliarde de dolari, în creştere cu aproape 20% faţă de aceeaşi lună din 2024, arată datele Departamentului Trezoreriei publicate marţi, citate de Reuters.
Acum 6 ore
01:40
Egiptul anunţă că lucrează împreună cu mediatorii în vederea unui armistiţiu în Războiul din Fâşia Gaza # News.ro
Egiptul a anunţat marţi că acţionează împreună cu Qatarul şi Statele Unite în vederea unui armistiţiu de 60 de zile în Fâşia Gaza, unde armata israeliană se pregăteşte să preia controlul Gazei, cel mai mare oraş din teritoriul palestinian, relatează AFP.
Acum 8 ore
01:00
Departamentul de Stat al lui Trump deplânge o ”deteriorare” a drepturilor omului în Europa în raportul pe 2024, vizând mai ales restricţionarea libertăţii de exprimare. Raportul reflectă priorităţile politicii externe a miliardarului # News.ro
Statele Unite deplâng o ”deteriorare” a drepturilor omului în numeroase ţări din Europa, vizând mai ales restricţionarea libertăţii de exprimare, potrivit unui raport anual foarte aşteptat al Departamentului de Stat, făcut public marţi, relatează AFP.
00:50
00:00
Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate în această vară, trei dintre ele fiind confirmate. Acestea au fost semnalate în municipiul Bucureşti şi în judeţele Vrancea, Sălaj şi Dolj, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP).
12 august 2025
23:50
Real Madrid a transmis, marţi, un comunicat ferm prin care se opune organizării meciului din etapa a 17-a din La Liga dintre Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Florida.
23:40
Rubio şi Lavrov vorbesc la telefon, în pregătirea summitului Trump-Putin în Alaska. Reuniunea, ”la cererea” lui Putin, subliniază Washingtonul. Rubio: ”Oamenii trebuie să înţeleagă că, pentru preşedintele Trump, o reuniune nu este o concesie” # News.ro
Secretarul de Stat american Marco Rubio a discutat marţi la telefon cu omologul său rus Serghei Lavrov, pentru a pregăti summitul între liderii american Donald Trump şi rus Vladimir Putin în Alaska, vineri, anunţă o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce, relatează AFP.
23:30
Como a anunţat, marţi, sosirea lui Alvaro Morata sub formă de împrumut de la AC Milan. Atacantul central spaniol tocmai şi-a încheiat prematur împrumutul la Galatasaray, la doar şase luni de la sosirea sa.
23:10
Clubul Ceahlăul Piatra Neamţ a anunţat, marţi, decesul lui Toader Şteţ, fost antrenor al echipei de ligă secundă.
Acum 12 ore
23:00
Portarul Gianluigi Donnarumma a postat, marţi seară, un mesaj pe contul său de Instagram în care le mulţumeşte suporterilor clubului şi coechipierilor săi şi confirmă plecarea sa de la Paris Saint-Germain.
22:50
Poliţia Timiş a instituit o zonă specială de siguranţă publică la Gara de Nord din Timişoara, din cauza prezenţei cerşetorilor şi a persoanelor fără adăpost/ Ce presupune măsura # News.ro
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş a instituit o zonă specială de siguranţă publică la Gara de Nord din Timişoara, din cauza prezenţei persoanelor fără adăpost şi a cerşetorilor, fenomen care ”poate genera disconfort public şi incidente izolate”. Măsura, valabilă până în 13 septembrie, presupune suplimentarea forţelor din ordine publică, investigaţii criminale şi rutieră, acţiuni comune cu alte structuri ale Ministerului de Interne, patrule mixte, controale zilnice şi monitorizare permanentă a zonei.
22:50
Întâlnirea lui Trump cu Putin în Alaska este deja o ”victorie personală” a lui Putin, consideră Zelenski. El exclude orice retragere a forţelor ucrainene din estul ţării în cadrul vreunui acord de pace şi confirmă înaintarea unor ”grupuri” ruse 10 km în a # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski apreciază marţi că întâlnirea prevăzută între Vladimir Putin şi Donald Trump vineri în Alaska este o ”victorie personală” a liderului de la Kremlin, şi subliniază că Kievul exclude orice a forţelor ucrainene din estul Ucrainei în cadrul unui posibil acord de pace, relatează AFP.
22:40
Real Madrid, victorie cu 4-0 în amical cu WSG Tirol. Mbappe a marcat de două ori şi a făcut un selfie cu un spectator intrat pe teren - FOTO, VIDEO # News.ro
Real Madrid şi-a încheiat pregătirea pentru campionatul Spaniei cu o victorie, marţi, în faţa WSG Tirol, liderul primei ligi austriece după două etape.
22:20
Everton a anunţat, marţi, că l-a împrumutat pe Jack Grealish de la Manchester City pentru un sezon.
22:00
Anchetă la Paris după ce doi bărbaţi tineri urinează pe o femeie fără adăpost însărcinată şi pe copiii ei, în timpul unei mobilizări în faţa Primăriei Parisului. Mobilizarea de sute de persoane în favoarea migranţilor fără adăpost, evacuată # News.ro
Parchetul din paris a deschis o anchetă cu privire la violenţe în grup după ce doi bărbaţi au urinat pe o femeie fără adăpost însărcinată şi pe copii acesteia în timp ce dormeau în weekend în faţa Primăriei Parisului.
21:50
Sprinterul american Fred Kerley a fost suspendat provizoriu pentru că „nu şi-a respectat obligaţiile privind localizarea” # News.ro
Americanul Fred Kerley, dublu medaliat olimpic la 100 m (argint în 2021 la Tokyo, bronz în 2024 la Paris), a fost suspendat provizoriu, a anunţat, marţi, Unitatea pentru Integritate în Atletism (AIU)
21:30
Administraţia Apele Române, despre presupusa întârziere în operaţionalizarea aplicaţiei Radarul Balastierelor: Aceste afirmaţii nu corespund realităţii, proiectul fiind implementat conform graficului şi etapelor stabilite # News.ro
Administraţia Naţională Apele Române susţine că afirmaţiile privind întârzieri în operaţionalizarea aplicaţiei Radarul Balastierelor ”nu corespund realităţii, proiectul fiind implementat conform graficului şi etapelor stabilite”. ”Nu s-a solicitat până în prezent comunicarea unui calendar distinct pentru punerea în funcţiune a aplicaţiei”, arată Apele Române.
21:30
Trump îl pune pe directorul DEA Terrance Cole să conducă Poliţia din Washington. ”Ai interesul să fii dur, Terry, sau te dau afară într-o clipă”, îl ameninţă el # News.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a numit pe directorul Agenţiei însărcinate cu lupta împotriva traficului şi distribuţiei de droguri în Statele Unite (DEA), Terrance Cole, la conducerea Poliţiei din Washington, după ce şi-a mobilizat trupele pentru a ”curăţa” Washingtonul, a anunţat plasarea menţinerii ordinii în capitala americană sub controlul administraţiei sale şi că desfăşoară militari din Garda Naţională în oraş, relatează RFI.
21:20
Crystal Palace denunţă retrogradarea în Conference League şi privilegiile de care se bucură alte cluburi # News.ro
Retrogradată oficial în Conference League după ce un apel a fost respins de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, Crystal Palace a reacţionat marţi printr-un comunicat. Clubul londonez a atacat UEFA şi a denunţat „privilegiul şi puterea unică” de care se bucură alte organisme.
21:10
Perplexity AI oferă 34,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra browserul Chrome de la Google # News.ro
Startup-ul american de inteligenţă artificială Perplexity AI a înaintat o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru achiziţia browserului Chrome de la Google, a confirmat marţi CNBC.
21:10
Deţinut condamnat pentru act sexual cu un minor, evadat de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni (Dâmboviţa) # News.ro
Un bărbat de 32 de ani, condamnat la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, a evadat, marţi seară, de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, judeţul Dâmboviţa. El este căutat de echipe ale penitenciarului, de poliţişti, jandarmi şi poliţişti de frontieră.
20:40
Monica Seles, fostă mare jucătoare de tenis, suferă de miastenia gravis. Boala îi afectează vederea şi muşchii # News.ro
Monica Seles, fosta regină a tenisului feminin din anii '90 cu 53 de titluri, dintre care 9 de Grand Slam, a dezvăluit, marţi, pentru Associated Press, că suferă de miastenia gravis, o boală autoimună neuromusculară cu care se luptă de trei ani.
20:30
UPDATE - Din altă lume. „Mondo” Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară # News.ro
Suedezul Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, şi-a îmbunătăţit recordul mondial cu încă un centimetru, ajungând la 6,29 metri, marţi seara la Budapesta.
20:20
Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun, în timpul decolonializării # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun împotriva unor mişcări insurecţionale, atât înainte, cât şi după proclamarea independenţei. în 1960, marcat de ”violenţe represive”, într-o scrisoare adresată omologului său camerunez Paul Biya, făcută publică marţi, relatează AFP.
20:20
Deputatul PNL Ionel Bogdan, despre achiziţia de microbuze şcolare: Solicit ministrului Dragoş Pâslaru o analiză urgentă pe fundamentarea preţurilor şi ofertele reale din piaţa, să urgenteze raportul Corpului de Control şi să-l facă public cât mai repede # News.ro
Deputatul PNL Ionel Bogdan, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, a explicat, legat de achiziţia de microbuze şcolare prin PNRR, că iniţial era vorba despre microbuze de 8+1 locuri, dar ulterior s-a constatat că peste 90% dintre localităţi aveau nevoie de unele mai mari, de 16+1 locuri. El a adăugat că, dacă există suspiciuni, ele trebuie clarificate de instituţiile statului. ”Solicit, de asemenea, ministrului Dragoş Pâslaru să facă o analiză urgentă pe fundamentarea preţurilor şi ofertele reale din piaţa, să urgenteze raportul Corpului de Control şi să-l facă cât mai repede public”, a afirmat el.
20:00
Consiliul Europei cere statelor membre să nu vândă armament Israelului care poate fi folosit în încălcarea drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar în Războiul din Fâşia Gaza # News.ro
Consiliul Europei (CoE) avertizează marţi împotriva vânzării de armament Israelului şi le cele celor 46 de state membre să se asigure că acest armament nu este folosit în încălcarea drepturilor omului în Războiul din Fâşia Gaza, relatează AFP.
20:00
Formaţia Poli Iaşi a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Bacău, în etapa a doua a Ligii a 2-a.
19:40
Două persoane au murit şi alte două au fost rănite, după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe DN 57, în Mehedinţi # News.ro
O femeie şi un bărbat au murit şi alte două persoane au fost rănite, marţi seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe DN 57, în judeţul Mehedinţi.
19:30
Curtea Supremă a SUA urmează să decidă în toamnă dacă se pronunţă sau nu asupra anulării căsătoriei între persoane de acelaşi sex # News.ro
Curtea Supremă ar putea bulversa America, la zece ani de la legalizarea la nivel federal a căsătoriei între persoane de acelaşi sex, şi ar putea infirma pentru prima oară, în toamnă, această decizie, relatează ABC News.
19:20
Arbitrii care vor conduce meciurile din LaLiga vor fi anunţaţi doar cu 24 de ore înainte. Care este motivul # News.ro
Comisia de arbitraj pentru competiţiile profesionale spaniole (CACP) a anunţat că numele arbitrilor pentru meciurile din La Liga şi divizia a doua va fi dezvăluit doar cu o zi înainte de fiecare meci.
19:20
Clubul Universitatea Craiova şi Basilio Ndong au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale
19:20
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private: Într-o dezbatere despre provocările sistemului medical, ”nefolosirea banilor publici” reprezintă o afirmaţie în spatele căreia se ascunde o cronică subfinanţare sistemică şi o planificare superficială # News.ro
Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) afirmă că sunt mai multe motive complementare pentru care pacienţii ajung să plătească pentru efectuarea, în timp util, a analizelor medicale, între care faptul că fondurile alocate de CNAS rămân, de multe ori, ”doar pe hârtie”, dar şi că plafonul de laborator se epuizează în primele zile ale lunii. ”Într-o dezbatere despre provocările sistemului medical, «nefolosirea banilor publici» reprezintă o afirmaţie în spatele căreia se ascunde, în realitate, o cronică subfinanţare sistemică şi o planificare superficială, gestionată de o platformă informatică în moarte clinică”, susţin reprezentanţii PALMED.
18:40
Litoralulromanesc.ro: Peste 200.000 de turişti, aşteptaţi pe litoral în minivacanţa de Sfânta Maria. Va fi cel mai aglomerat weekend la mare # News.ro
Gradul de ocupare în unităţile de cazare de la Marea Neagră în minivacanţa de Sfânta Maria va depăşi 95%, estimează Litoralulromanesc.ro, turoperator specializat pe această destinaţie. Aproximativ 200.000 de turişti sunt aşteptaţi la mare la finalul acestei săptămâni, confirmând faptul că jumătatea lunii august reprezintă vârful sezonului estival pe litoralul autohton.
18:40
Cel puţin 68 de persoane date în continuare dispărute la o săptămână după o inundaţie în oraşul turistic Dharali, în Himalya # News.ro
Cel puţin 68 de persoane erau date în continuare dispărute în urma unei revărsări care a ”măturat” săptămâna trecută o localitate în Himalaya indiană, anunţă marţi autorităţile locale, relatează AFP.
18:20
Nicuşor Dan l-a asigurat pe Zelenski, într-o discuţie telefonică, de faptul că România sprijină o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina/ Dan a acceptat invitaţia de a face o vizită la Kiev, în această toamnă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat, într-o discuţie telefonică avută cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sprijinul României pentru o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia. Nicuşor Dan a acceptat invitaţia lui Zelenski de a face o vizită la Kiev, în această toamnă.
18:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după ce presa a relatat că şi-a nominalizat şeful de Cabinet şi finul ca administrator provizoriu la Hidroelectrica: Am decis revocarea acestei nominalizări/ A avut la bază criterii de competenţă profesională # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, marţi seară, după ce presa a relatat că l-a nominalizat pe şeful său de Cabinet, Alin Ioan Demian, care este şi finul său, ca administrator provizoriu la Hidroelectrica, faptul că a decis să revoce această nominalizare. ”Deşi nominalizarea pe o perioada limitată de 2 luni, făcută cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori, a avut la bază criterii de competenţă profesională, am luat act de percepţia publică şi de dezbaterile generate”, a transmis Ivan.
18:20
Luc Holtz a demisionat din funcţia de selecţioner al Luxemburgului. El a preluat o echipă germană de liga a treia # News.ro
Federaţia luxemburgheză de fotbal a anunţat, luni, că Luc Holtz şi-a reziliat contractul de selecţioner după 15 ani.
18:10
Primăria Sectorului 1: Am trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie. Începem demolarea construcţiilor ilegale de pe domeniul public # News.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă că a trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie şi va începe demolarea construcţiilor ilegale de pe domeniul public, asigurându-se însă că preluarea pieţei nu va fi anulată în instanţă. Precizările vin după ce presa a relatat că piaţa este ocupată ilegal de un controversat om de afaceri, trimis în judecată.
Acum 24 ore
18:00
17:50
O furtună tropicală, Erin, la Oceanul Atlantic, se poate transforma în primul uragan din acest an în regiune # News.ro
O furtună tropicală care s-a format la începutul săptămânii în estul Oceanului Atlantic - Erin - s-ar putea transforma în uragan în cursul acestei săptămâni, primul din sezonul din acest an în această zonă, relatează CNN şi The Associated Press.
17:40
Portughez de 60 de ani, prins în flagrant delict în timp ce transporta cocaină, pe care voia să o vândă, în judeţele Vaslui, Neamţ şi Iaşi/ Bărbatul a fost reţinut pentru trafic de droguri de mare risc şi va fi dus la instanţă cu propunerea de arestare # News.ro
Un portughez în vârstă de 60 de ani a fost prins în flagrant delict de către poliţişti în timp ce transporta cocaină, pe care voia să o vândă, în judeţele Vaslui, Neamţ şi Iaşi. Bărbatul, suspectat că a introdus în ţară un kilogram de cocaină pe care intenţiona să o comercializeze, a fost reţinut pentru trafic de droguri de mare risc şi va fi dus în faţa instanţei cu propunerea de arestare preventivă.
17:30
Donald Trump se declară în favoarea unei ”acţiuni în justiţie majoră” împotriva preşedintelui Fed Jerome Powel # News.ro
Preşedintele american Donald Trump, nemulţumit de deciziile Băncii centrale americane (Fed) şi de costul renovării sediului instituţiei, ameninţă marţi să autorizeze o ”acţiune în justiţie majoră” împotriva preşedintelui acesteia Jerome Powell, relatează AFP.
