Vladimir Putin şi Kim Jong Un se angajează să „consolideze” cooperarea între Rusia și Coreea de Nord

Programul „Litoralul pentru toți 2025” revine, în această toamnă, cu reduceri substanțiale pentru cei care vor să se bucure de mare la început de toamnă. Perioada a doua a programului, desfășurată între 1 septembrie și 15 octombrie 2025, aduce tarife cu până la 40% mai mici față de sezonul de vârf.