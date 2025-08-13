Noua Caledonie: Independenţii din FLNKS anunţă respingerea Acordului de la Bougival / Textul, semnat la jumătatea lunii iulie, prevede în special crearea unui ”Stat al Noii Caledonii” înscris în Constituţia Republicii Franceze şi a unei naţionalităţi cale
Independenţii din FLNKS (Frontul de Eliberare Naţională Kanak Socialist), mişcare din Noua Caledonie, au anunţat miercuri, 13 august, că resping Acordul de la Bougival, semnat la jumătatea lunii iulie cu statul francez. Decizia a fost luată în cadrul unui congres extraordinar al mişcării, sâmbătă, şi confirmată miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă la Nouméa, transmite Le Figaro.
Bulgarul Grigor Dimitrov, fost număr 3 mondial, nu va evolua la US Open (24 august - 7 septembrie), au anunţat, marţi, organizatorii ultimului Grand Slam al anului.
Independenţii din FLNKS (Frontul de Eliberare Naţională Kanak Socialist), mişcare din Noua Caledonie, au anunţat miercuri, 13 august, că resping Acordul de la Bougival, semnat la jumătatea lunii iulie cu statul francez. Decizia a fost luată în cadrul unui congres extraordinar al mişcării, sâmbătă, şi confirmată miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă la Nouméa, transmite Le Figaro.
Startupul de inteligenţă artificială Anthropic, susţinut de Amazon, a anunţat marţi că va pune la dispoziţia guvernului american modelul său AI Claude pentru suma simbolică de 1 dolar, alăturându-se astfel unei liste tot mai mari de companii care propun oferte avantajoase pentru a câştiga contracte federale, transmite Reuters.
Turul României ajunge anul acesta în locuri noi şi propune şapte competiţii pentru amatori # News.ro
După ce anul trecut a avut loc în august, anul acesta Turul României este organizat din nou în luna consacrată, fiind programat a se desfăşura între 9 şi 14 septembrie.
Un rechin alb mare, de aproximativ trei metri, a fost văzut în apropierea unor plaje populare din Maine, determinând Poliţia să emită o avertizare / În 2020, un rechin alb mare a ucis-o pe Julie Dimperio Holowach, în vârstă de 63 de ani – FOTO / VIDEO # News.ro
Rapoartele privind prezenţa unui rechin alb mare în apropierea unor plaje populare din Maine au determinat Poliţia dintr-un oraş de coastă să emită o avertizare marţi, transmite The Associated Press.
Utilizatorii Google vor putea să-şi aleagă sursele preferate de ştiri, pentru ca subiectele acestora să apară cu preponderenţă în paginile motorului de căutare.
OPEC majorează estimarea cererii globale de petrol pentru 2026 şi reduce prognoza de creştere a ofertei din afara alianţei OPEC+ # News.ro
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anunţat marţi că se aşteaptă ca cererea mondială de petrol să crească în 2026 cu 1,38 milioane de barili pe zi, cu 100.000 de barili mai mult faţă de prognoza anterioară, indicând un posibil echilibru mai strâns între cerere şi ofertă. Estimarea pentru acest an a rămas neschimbată, transmite Reuters.
Armata chineză afirmă că a ”alungat” un distrugător american din apele disputate ale Scarborough Shoal # News.ro
Armata chineză a anunţat, miercuri, că a monitorizat şi a ”alungat” distrugătorul american USS Higgins din apele disputate ale Scarborough Shoal din Marea Chinei de Sud.
UPDATE - Puternic incendiu în judeţul Sălaj – Ard două cicloane de rumeguş şi o hală în localitatea Crişeni / Au ars utilaje, hala, dar şi lemn şi rumeguş - FOTO / VIDEO # News.ro
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care a cuprins două cicloane de rumeguş şi o hală în localitatea Crişeni, judeţul Sălaj.
INTERVIU - Stelian Bujduveanu: Nu exclud o candidatură la Primăria Capitalei. Benefic ar fi ca toate forţele de guvernare să susţină un singur candidat. Riscăm să dăm Capitala pe mâna unui suveranist / Ce spune despre Cătălin Drulă şi Ciprian Ciucu # News.ro
Liberalul Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, nu exclude posibilitatea de a candida pentru un mandat cu puteri depline la alegerile parţiale care vor avea loc fie în toamna acestui an, fie în primăvara anului viitor. Într-un interviu pentru agenţia News.ro, Stelian Bujduveanu susţine varianta unui candidat comun pentru Capitală care să fie susţinut şi de PSD, nu doar de PNL şi USR. În caz contrar, există riscul ca actuala coaliţie de guvernare să se destrame. ”Când ţara arde, noi să ne luptăm între noi în faimoasa vorbă ciolaniada?”, se întreabă, retoric, Bujduveanu. Liberalul este de părere că fostul lider USR Cătălin Drulă s-a pozat cu preşedintele Nicuşor Dan pentru a forţa intrarea în cursa pentru Primăria Capitalei şi atrage atenţia că divizarea voturilor de dreapta ar putea duce la o victorie a candidatului suveranist. ”Dacă facem doar un joc de glezne să punem candidaţi care nu au vreo o şansă reală, riscăm ca în toamnă sau în primăvară să dăm Capitala pe mâna unui suveranist”, crede Bujduveanu. De asemenea, actualul primar interimar susţine că va dărâma Cathedral Plaza în momentul în care va exista o sentinţă definitivă şi explică de ce a fost prezent la catafalcul fostului preşedinte Ion Iliescu.
Accident pe Autostrada Bucureşti - Piteşti – O autoutilitară a lovit glisiera mediană şi s-a răsturnat pe carosabil / Şoferul a decedat - FOTO # News.ro
O autoutilitară a lovit glisiera mediană pe Autostrada Bucureşti – Piteşti, în judeţul Dâmboviţa, şi s-a răsturnat pe carosabil, pe sensul către Bucureşti, la kilometrul 76. Şoferul a decedat.
Cine va fi supercampioana europeană? PSG şi Tottenham luptă miercuri, pentru Supercupa Europei # News.ro
Paris Saint-Germain, câştigătoarea Ligii Campionilor, întâlneşte echipa Tottenham Hotspur, câştigătoarea Ligii Europei, în meciul pentru Supercupa Europei, care este programat, miercuri, de la ora 22.00, pe stadionul Friuli din Udine. La Tottenham este legitimat şi românul Radu Drăguşin, în prezent accidentat.
Soţia fostului preşedinte sud-coreean, care este încarcerat, a fost arestată / Acuzaţiile care i se aduc # News.ro
Soţia fostului preşedinte sud-coreean încarcerat, Yoon Suk Yeol, a fost arestată sub o serie de acuzaţii, printre care manipularea bursieră şi luarea de mită, transmite BBC.
SUA ameninţă cu represalii statele care susţin planul Organizaţiei Maritime Internaţionale pentru emisii net zero # News.ro
Statele Unite au respins marţi propunerea ”Net-Zero Framework” a Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), menită să reducă emisiile globale de gaze cu efect de seră din transportul maritim internaţional, şi au avertizat că vor lua măsuri împotriva ţărilor care o sprijină, transmite Reuters.
Fondul suveran al Norvegiei, evaluat la 2 trilioane de dolari, îşi menţine investiţiile în Israel # News.ro
Fondul suveran al Norvegiei, administrat de Norges Bank Investment Management (NBIM), va continua să investească în Israel, a declarat marţi Trond Grande, director adjunct al NBIM, într-un interviu pentru CNBC.
Pregătiri intense pentru summitul Trump-Putin – Stabilirea locaţiei a pus probleme, întrucât vara este sezonul turistic de vârf în Alaska / ”Face parte din plan” care cei doi să discute singuri, fiind însoţiţi doar de traducători # News.ro
Oficialii americani, care s-au străduit să identifice şi să rezerve un loc pentru summitul de vineri dintre preşedintele Donald Trump şi omologul său rus, au descoperit rapid o problemă majoră: vara este sezonul turistic de vârf în Alaska, iar opţiunile disponibile şi echipate pentru a găzdui cei doi lideri mondiali erau extrem de limitate, transmite CNN.
Puternic incendiu în judeţul Sălaj – Ard două cicloane de rumeguş şi o hală în localitatea Crişeni / Pericol de extindere # News.ro
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care a cuprins două cicloane de rumeguş şi o hală în localitatea Crişeni, judeţul Sălaj.
Caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei / Temperaturile vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade # News.ro
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă, valabilă, miercuri, în intervalul 12.00 – 21.00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.
Autorităţile chineze au transmis companiilor să evite utilizarea cipurilor Nvidia H20, chiar dacă producătorul american a primit recent aprobare să reia livrările acestui model mai puţin avansat, relatează Bloomberg, citând surse apropiate situaţiei.
Deficitul bugetar al SUA a crescut la 291 miliarde dolari în iulie, în pofida veniturilor record din tarife vamale # News.ro
Deficitul bugetar al Statelor Unite a urcat în iulie la 291 miliarde de dolari, în creştere cu aproape 20% faţă de aceeaşi lună din 2024, arată datele Departamentului Trezoreriei publicate marţi, citate de Reuters.
Egiptul anunţă că lucrează împreună cu mediatorii în vederea unui armistiţiu în Războiul din Fâşia Gaza # News.ro
Egiptul a anunţat marţi că acţionează împreună cu Qatarul şi Statele Unite în vederea unui armistiţiu de 60 de zile în Fâşia Gaza, unde armata israeliană se pregăteşte să preia controlul Gazei, cel mai mare oraş din teritoriul palestinian, relatează AFP.
Departamentul de Stat al lui Trump deplânge o ”deteriorare” a drepturilor omului în Europa în raportul pe 2024, vizând mai ales restricţionarea libertăţii de exprimare. Raportul reflectă priorităţile politicii externe a miliardarului # News.ro
Statele Unite deplâng o ”deteriorare” a drepturilor omului în numeroase ţări din Europa, vizând mai ales restricţionarea libertăţii de exprimare, potrivit unui raport anual foarte aşteptat al Departamentului de Stat, făcut public marţi, relatează AFP.
Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate în această vară, trei dintre ele fiind confirmate. Acestea au fost semnalate în municipiul Bucureşti şi în judeţele Vrancea, Sălaj şi Dolj, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP).
Real Madrid a transmis, marţi, un comunicat ferm prin care se opune organizării meciului din etapa a 17-a din La Liga dintre Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Florida.
Rubio şi Lavrov vorbesc la telefon, în pregătirea summitului Trump-Putin în Alaska. Reuniunea, ”la cererea” lui Putin, subliniază Washingtonul. Rubio: ”Oamenii trebuie să înţeleagă că, pentru preşedintele Trump, o reuniune nu este o concesie” # News.ro
Secretarul de Stat american Marco Rubio a discutat marţi la telefon cu omologul său rus Serghei Lavrov, pentru a pregăti summitul între liderii american Donald Trump şi rus Vladimir Putin în Alaska, vineri, anunţă o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce, relatează AFP.
Como a anunţat, marţi, sosirea lui Alvaro Morata sub formă de împrumut de la AC Milan. Atacantul central spaniol tocmai şi-a încheiat prematur împrumutul la Galatasaray, la doar şase luni de la sosirea sa.
Clubul Ceahlăul Piatra Neamţ a anunţat, marţi, decesul lui Toader Şteţ, fost antrenor al echipei de ligă secundă.
Portarul Gianluigi Donnarumma a postat, marţi seară, un mesaj pe contul său de Instagram în care le mulţumeşte suporterilor clubului şi coechipierilor săi şi confirmă plecarea sa de la Paris Saint-Germain.
Poliţia Timiş a instituit o zonă specială de siguranţă publică la Gara de Nord din Timişoara, din cauza prezenţei cerşetorilor şi a persoanelor fără adăpost/ Ce presupune măsura # News.ro
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş a instituit o zonă specială de siguranţă publică la Gara de Nord din Timişoara, din cauza prezenţei persoanelor fără adăpost şi a cerşetorilor, fenomen care ”poate genera disconfort public şi incidente izolate”. Măsura, valabilă până în 13 septembrie, presupune suplimentarea forţelor din ordine publică, investigaţii criminale şi rutieră, acţiuni comune cu alte structuri ale Ministerului de Interne, patrule mixte, controale zilnice şi monitorizare permanentă a zonei.
Întâlnirea lui Trump cu Putin în Alaska este deja o ”victorie personală” a lui Putin, consideră Zelenski. El exclude orice retragere a forţelor ucrainene din estul ţării în cadrul vreunui acord de pace şi confirmă înaintarea unor ”grupuri” ruse 10 km în a # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski apreciază marţi că întâlnirea prevăzută între Vladimir Putin şi Donald Trump vineri în Alaska este o ”victorie personală” a liderului de la Kremlin, şi subliniază că Kievul exclude orice a forţelor ucrainene din estul Ucrainei în cadrul unui posibil acord de pace, relatează AFP.
Real Madrid, victorie cu 4-0 în amical cu WSG Tirol. Mbappe a marcat de două ori şi a făcut un selfie cu un spectator intrat pe teren - FOTO, VIDEO # News.ro
Real Madrid şi-a încheiat pregătirea pentru campionatul Spaniei cu o victorie, marţi, în faţa WSG Tirol, liderul primei ligi austriece după două etape.
Everton a anunţat, marţi, că l-a împrumutat pe Jack Grealish de la Manchester City pentru un sezon.
Anchetă la Paris după ce doi bărbaţi tineri urinează pe o femeie fără adăpost însărcinată şi pe copiii ei, în timpul unei mobilizări în faţa Primăriei Parisului. Mobilizarea de sute de persoane în favoarea migranţilor fără adăpost, evacuată # News.ro
Parchetul din paris a deschis o anchetă cu privire la violenţe în grup după ce doi bărbaţi au urinat pe o femeie fără adăpost însărcinată şi pe copii acesteia în timp ce dormeau în weekend în faţa Primăriei Parisului.
Sprinterul american Fred Kerley a fost suspendat provizoriu pentru că „nu şi-a respectat obligaţiile privind localizarea” # News.ro
Americanul Fred Kerley, dublu medaliat olimpic la 100 m (argint în 2021 la Tokyo, bronz în 2024 la Paris), a fost suspendat provizoriu, a anunţat, marţi, Unitatea pentru Integritate în Atletism (AIU)
Administraţia Apele Române, despre presupusa întârziere în operaţionalizarea aplicaţiei Radarul Balastierelor: Aceste afirmaţii nu corespund realităţii, proiectul fiind implementat conform graficului şi etapelor stabilite # News.ro
Administraţia Naţională Apele Române susţine că afirmaţiile privind întârzieri în operaţionalizarea aplicaţiei Radarul Balastierelor ”nu corespund realităţii, proiectul fiind implementat conform graficului şi etapelor stabilite”. ”Nu s-a solicitat până în prezent comunicarea unui calendar distinct pentru punerea în funcţiune a aplicaţiei”, arată Apele Române.
Trump îl pune pe directorul DEA Terrance Cole să conducă Poliţia din Washington. ”Ai interesul să fii dur, Terry, sau te dau afară într-o clipă”, îl ameninţă el # News.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a numit pe directorul Agenţiei însărcinate cu lupta împotriva traficului şi distribuţiei de droguri în Statele Unite (DEA), Terrance Cole, la conducerea Poliţiei din Washington, după ce şi-a mobilizat trupele pentru a ”curăţa” Washingtonul, a anunţat plasarea menţinerii ordinii în capitala americană sub controlul administraţiei sale şi că desfăşoară militari din Garda Naţională în oraş, relatează RFI.
Crystal Palace denunţă retrogradarea în Conference League şi privilegiile de care se bucură alte cluburi # News.ro
Retrogradată oficial în Conference League după ce un apel a fost respins de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, Crystal Palace a reacţionat marţi printr-un comunicat. Clubul londonez a atacat UEFA şi a denunţat „privilegiul şi puterea unică” de care se bucură alte organisme.
Perplexity AI oferă 34,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra browserul Chrome de la Google # News.ro
Startup-ul american de inteligenţă artificială Perplexity AI a înaintat o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru achiziţia browserului Chrome de la Google, a confirmat marţi CNBC.
Deţinut condamnat pentru act sexual cu un minor, evadat de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni (Dâmboviţa) # News.ro
Un bărbat de 32 de ani, condamnat la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, a evadat, marţi seară, de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, judeţul Dâmboviţa. El este căutat de echipe ale penitenciarului, de poliţişti, jandarmi şi poliţişti de frontieră.
Monica Seles, fostă mare jucătoare de tenis, suferă de miastenia gravis. Boala îi afectează vederea şi muşchii # News.ro
Monica Seles, fosta regină a tenisului feminin din anii '90 cu 53 de titluri, dintre care 9 de Grand Slam, a dezvăluit, marţi, pentru Associated Press, că suferă de miastenia gravis, o boală autoimună neuromusculară cu care se luptă de trei ani.
UPDATE - Din altă lume. „Mondo” Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară # News.ro
Suedezul Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, şi-a îmbunătăţit recordul mondial cu încă un centimetru, ajungând la 6,29 metri, marţi seara la Budapesta.
Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun, în timpul decolonializării # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun împotriva unor mişcări insurecţionale, atât înainte, cât şi după proclamarea independenţei. în 1960, marcat de ”violenţe represive”, într-o scrisoare adresată omologului său camerunez Paul Biya, făcută publică marţi, relatează AFP.
Deputatul PNL Ionel Bogdan, despre achiziţia de microbuze şcolare: Solicit ministrului Dragoş Pâslaru o analiză urgentă pe fundamentarea preţurilor şi ofertele reale din piaţa, să urgenteze raportul Corpului de Control şi să-l facă public cât mai repede # News.ro
Deputatul PNL Ionel Bogdan, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, a explicat, legat de achiziţia de microbuze şcolare prin PNRR, că iniţial era vorba despre microbuze de 8+1 locuri, dar ulterior s-a constatat că peste 90% dintre localităţi aveau nevoie de unele mai mari, de 16+1 locuri. El a adăugat că, dacă există suspiciuni, ele trebuie clarificate de instituţiile statului. ”Solicit, de asemenea, ministrului Dragoş Pâslaru să facă o analiză urgentă pe fundamentarea preţurilor şi ofertele reale din piaţa, să urgenteze raportul Corpului de Control şi să-l facă cât mai repede public”, a afirmat el.
Consiliul Europei cere statelor membre să nu vândă armament Israelului care poate fi folosit în încălcarea drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar în Războiul din Fâşia Gaza # News.ro
Consiliul Europei (CoE) avertizează marţi împotriva vânzării de armament Israelului şi le cele celor 46 de state membre să se asigure că acest armament nu este folosit în încălcarea drepturilor omului în Războiul din Fâşia Gaza, relatează AFP.
Formaţia Poli Iaşi a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Bacău, în etapa a doua a Ligii a 2-a.
Două persoane au murit şi alte două au fost rănite, după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe DN 57, în Mehedinţi # News.ro
O femeie şi un bărbat au murit şi alte două persoane au fost rănite, marţi seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe DN 57, în judeţul Mehedinţi.
Curtea Supremă a SUA urmează să decidă în toamnă dacă se pronunţă sau nu asupra anulării căsătoriei între persoane de acelaşi sex # News.ro
Curtea Supremă ar putea bulversa America, la zece ani de la legalizarea la nivel federal a căsătoriei între persoane de acelaşi sex, şi ar putea infirma pentru prima oară, în toamnă, această decizie, relatează ABC News.
Arbitrii care vor conduce meciurile din LaLiga vor fi anunţaţi doar cu 24 de ore înainte. Care este motivul # News.ro
Comisia de arbitraj pentru competiţiile profesionale spaniole (CACP) a anunţat că numele arbitrilor pentru meciurile din La Liga şi divizia a doua va fi dezvăluit doar cu o zi înainte de fiecare meci.
Clubul Universitatea Craiova şi Basilio Ndong au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale
