Noua Caledonie: Independenţii din FLNKS anunţă respingerea Acordului de la Bougival / Textul, semnat la jumătatea lunii iulie, prevede în special crearea unui ”Stat al Noii Caledonii” înscris în Constituţia Republicii Franceze şi a unei naţionalităţi cale

Liberalul Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, nu exclude posibilitatea de a candida pentru un mandat cu puteri depline la alegerile parţiale care vor avea loc fie în toamna acestui an, fie în primăvara anului viitor. Într-un interviu pentru agenţia News.ro, Stelian Bujduveanu susţine varianta unui candidat comun pentru Capitală care să fie susţinut şi de PSD, nu doar de PNL şi USR. În caz contrar, există riscul ca actuala coaliţie de guvernare să se destrame. ”Când ţara arde, noi să ne luptăm între noi în faimoasa vorbă ciolaniada?”, se întreabă, retoric, Bujduveanu. Liberalul este de părere că fostul lider USR Cătălin Drulă s-a pozat cu preşedintele Nicuşor Dan pentru a forţa intrarea în cursa pentru Primăria Capitalei şi atrage atenţia că divizarea voturilor de dreapta ar putea duce la o victorie a candidatului suveranist. ”Dacă facem doar un joc de glezne să punem candidaţi care nu au vreo o şansă reală, riscăm ca în toamnă sau în primăvară să dăm Capitala pe mâna unui suveranist”, crede Bujduveanu. De asemenea, actualul primar interimar susţine că va dărâma Cathedral Plaza în momentul în care va exista o sentinţă definitivă şi explică de ce a fost prezent la catafalcul fostului preşedinte Ion Iliescu.