Criză la Oncologie în Buzău: Singurul medic din ambulatoriu a plecat, pacienții așteaptă până în octombrie
Stiripesurse.ro, 13 august 2025 09:40
Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău a anunţat că, până în luna octombrie, nu vor mai putea fi acordate consultaţii în ambulatoriul de Oncologie, după ce singurul medic angajat a luat decizia de a se retrage, pentru a funcţiona în mediul privat. Citește mai departe...
• • •
