Cerul se întunecă, fulgeră, dar nu plouă: Fenomenul periculos al acestei veri care declanșează incendiile de vegetație
Stiripesurse.ro, 13 august 2025 11:10
Imaginează-ți un peisaj apocaliptic de caniculă, peste care se abat nori negri și fulgere amenințătoare, dar fără ca vreo picătură de ploaie să atingă pământul. Citește mai departe...
Date oficiale Eurostat| România are cea mai fulminantă creștere a prețurilor din Europa, la bunuri și servicii # Stiripesurse.ro
Economia României se bazează pe consum, iar potrivit datelor oficiale Eurostat, țara noastră a avut cea mai mare creștere din Europa la capitolul bunurilor și serviciilor de consum. România înregistrează o creștere de 5,8% pentru anul 2024. Citește mai departe...
Ethereum depășește pragul de 4.000 de dolari. De unde vine impulsul pieței și cât de stabil este # Stiripesurse.ro
Criptomoneda Ethereum (ETH) a revenit puternic pe scena investițională, depășind pragul de 4.000 dolari și stârnind discuții intense printre investitori privind posibilitatea atingerii unui nou maxim istoric. Citește mai departe...
Soția fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, aflat în închisoare, a fost arestată la rândul ei, iar anchetatorii urmăresc să o acuze de luare de mită, manipularea bursieră și amestecul în selecția unui candidat, scrie AP, citat de Mediafax. Citește mai departe...
Mitropolitul Andrei va oficia pelerinajul și slujbele de Adormirea Maicii Domnului la Mănăstirea Nicula # Stiripesurse.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului va conduce joi procesiunea de 7 kilometri din centrul orașului Gherla până la biserica de lemn din incinta Mănăstirii Nicula. Citește mai departe...
Barbie a lansat o nouă păpușă Venus Williams, în onoarea eforturilor atletei decorate de a obține echitate salarială în sporturile feminine. Citește mai departe...
FOTO| Plicuri portocalii pe asfalt: ce înseamnă noul marcaj și cât te costă dacă îl încalci # Stiripesurse.ro
În stațiunea poloneză Zakopane (30.000 de locuitori; sudul țării, districtul Tatra, Voievodatul Polonia Mică) au apărut locuri de parcare neobișnuite, marcate cu „plicuri” portocalii cu dungi albe. Citește mai departe...
Un bărbat de 50 de ani a fost reținut de polițiști după ce a fost prins la volan cu 3.94 g/l alcool pur în sânge. El a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a fost oprit doar după ce a fost următit în trafic. Citește mai departe...
O promoție McDonald's din Japonia a fost oprită deoarece clienții au luat cadoul și au aruncat mâncarea. Campania Happy Meal, dedicată copiilor, a inclus cartonașe Pokemon, informează Mediafax. Citește mai departe...
Caz șocant. Un bărbat a murit asfixiat, după ce soţia obeză a căzut peste el și nu s-a putut ridica # Stiripesurse.ro
Caz absolut șocant în Portugalia. Un bărbat în vârstă de 59 de ani a murit asfixiat, după ce soţia sa obeză s-a împiedicat. A căzut peste el și nu s-a mai putut ridica. Citește mai departe...
Bursa de la Bucureşti, evoluţie în creştere pe majoritatea indicilor, în şedinţa de miercuri # Stiripesurse.ro
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a evoluat în creştere pe majoritatea indicilor în şedinţa de miercuri, iar rulajul se cifra la 7,74 milioane de lei (1,53 milioane euro), după o oră de la debutul tranzacţiilorIndicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de Citește mai departe...
Exodul firmelor românești: Antreprenorii fug în Bulgaria din cauza taxelor uriașe din România # Stiripesurse.ro
Creșterea anunțată mult prea din scurt a taxelor în această vară a declanșat un adevărat val de nemulțumire în mediul de afaceri românesc. Tot mai mulți antreprenori analizează posibilitatea de a-și muta firmele în Bulgaria, unde fiscalitatea este mult mai prietenoasă. Citește mai departe...
Un poliţist aflat în timpul liber a fost implicat într-un accident produs pe o stradă din Ploieşti, autoturismul condus de acesta lovind un bătrân care traversa strada pe trecerea pentru pietoni. Citește mai departe...
BIAS anunță lansarea primei colecții exclusive de NFT-uri, într-o colaborare inovativă cu ICI București # Stiripesurse.ro
Bucharest International Air Show (BIAS) anunță lansarea primei colecții exclusive de NFT-uri, într-o colaborare inovativă cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, pe platforma instituțională ICI D|SERVICES. Citește mai departe...
Tentativele de fraudă prin telefon se înmulțesc/Ce recomandă Directoratul Național de Securitate Cibernetică # Stiripesurse.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon, potrivit News.ro. Ei au emis și o serie se recomandări pentru a preveni aceste situații. Citește mai departe...
Zece staţii publice de încărcare pentru vehicule electrice au fost puse în funcţiune, miercuri, în oraşul Mioveni din judeţul Argeş, investiţia fiind realizată în cadrul unui proiect finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
A fugit ca-n filme... pe două roți electrice! Poliția din Galați, învinsă de un tânăr pe trotinetă # Stiripesurse.ro
Polițiștii din Galați sunt în căutarea unui tânăr care a reușit să dispară fără urmă, deși era urmărit de un echipaj de poliție... pe o trotinetă electrică. Citește mai departe...
Un camion plin cu alimente a luat foc, miercuri, pe DN 7, în judeţul Vâlcea, traficul la Milcoiu fiind blocat.”DN 7, pe raza localităţii Milcoiu, este blocat pe sensul de mers Râmnicu Vâlcea-Piteşti, din cauza unui incendiu la un autocamion. Citește mai departe...
Rusia a ieșit victorioasă în războiul din Ucraina, a afirmat marți premierul Ungariei, Viktor Orban, cu doar câteva zile înainte de summitul programat vineri între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, transmite Reuters. Citește mai departe...
Magistrații din Europa îl acuză pe Ilie Bolojan de ostilitate politică și denigrarea sistemului judiciar din România # Stiripesurse.ro
Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți au fost informați de către magistrații din România despre măsurile Guvernului și anunțate de Ilie Bolojan, care prevăd eliminarea pensiilor speciale, creșterea pragului de pensionare etc. Citește mai departe...
Descoperire spectaculoasă în Australia: Fosila unei balene cu dinți ascuțiți de acum 26 de milioane de ani # Stiripesurse.ro
O echipă de cercetători australieni a descoperit fosila unei balene cu dinţi extrem de ascuţiţi, un prădător înfricoşător care străbătea mările în urmă cu 26 de milioane de ani, transmite miercuri AFP. Citește mai departe...
Președintele Zelenski va merge la Berlin pentru o videoconferință cu Trump, alături de cancelarul german Merz # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală, informează News.ro. Citește mai departe...
De ce au vândut Tăpălagă și Pantazi G4Media către Radu Budeanu? Cătălin Tolontan: 'Să rămânem la fapte / Nu e un document de abdicare' # Stiripesurse.ro
Tranzacția prin care jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi și-au cedat părțile sociale din G4Media către omul de afaceri Radu Budeanu a produs o undă de șoc în presa românească. Citește mai departe...
Un poliţist din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, aflat în timpul liber, a accidentat un bărbat care traversa strada pe trecerea de pietoni, evenimentul având loc pe o stradă din nordul municipiului Ploieşti, conform Agerpres. Citește mai departe...
Ambasada SUA la București: 'Știați că Fresno, California, și Galați, România, sunt orașe înfrățite?' # Stiripesurse.ro
Ambasada Statelor Unite la București vorbește într-o postare pe Facebook despre parteneriatul dintre Fresno, California, și Galați, România, două orașe cu profil economic distinct, dar complementar. Citește mai departe...
Pompierii militari, ajutaţi de lucrători de la ocolul silvic şi voluntari, intervin, miercuri dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată şi litieră în zona localităţii Văliug, din judeţul Caraş-Severin, locul fiind unul greu accesibil, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Acuzaţiile de violenţă domestică împotriva campionului WBA la categoria uşoară, Gervonta Davis, în urma unui incident din iunie cu fosta sa iubită, au fost retrase marţi, relatează AFP. Citește mai departe...
Armata chineză a declarat că a 'alungat' un distrugător american în Marea Chinei de Sud # Stiripesurse.ro
Armata chineză a afirmat miercuri că a monitorizat şi "a alungat" un distrugător american care naviga în apropierea controversatului recif Scarborough, pe calea navigabilă aglomerată a Mării Chinei de Sud, relatează Reuters, precizând că marina SUA a asigurat că Citește mai departe...
VIDEO Captură uriașă în Portul Constanța: contrabandă de 4 milioane de euro descoperită într-un container din Emiratele Arabe # Stiripesurse.ro
Polițiștii de frontieră ai Gărzii de Coastă, împreună cu inspectorii vamali de la Constanța Sud Agigea și cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au descoperit, în urma unui control amănunțit, peste 15,5 milioane de țigarete fără timbru accizabil, cu Citește mai departe...
Grupul Bursa de Valori Bucureşti raportează un profit net de 1,48 milioane de lei în primul semestru # Stiripesurse.ro
Grupul Bursa de Valori Bucureşti a realizat în primul semestru din acest an un profit net de 1,48 milioane de lei, în scădere cu 83% faţă de primul semestru din 2024, când a raportat un profit net de 8,44 milioane de lei, conform unui raport transmis BVB, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Meteorologii ANM anunță temperaturi greu de suportat, în jumătate de țară/ HARTA județelor vizate # Stiripesurse.ro
Meteorologii ANM au emis 2 avertizări de caniculă pentru miercuri și joi, în aproape jumătate de țară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. Citește mai departe...
Unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuţiei de bunuri de larg consum din România şi în regiune, Aquila, a înregistrat în primul semestru din 2025 venituri de peste 1,5 miliarde lei, în creştere cu aproximativ 18% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, respectiv Citește mai departe...
Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem: ‘România intră în blocaj administrativ!’. Sindicatele din administrație, revoltă împotriva planului Bolojan # Stiripesurse.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) acuză Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan că pregătește o „amputare forțată” a administrației publice locale prin planul de reducere a peste 40. Citește mai departe...
Taifunul Podul a lovit miercuri coasta sud-estică, slab populată, a Taiwanului, cu rafale de până la 191 km/h, în timp ce într-o mare parte din zonele sudice şi estice ale insulei au fost suspendate activităţile, iar sute de zboruri au fost anulate, informează Reuters, conform Citește mai departe...
Ministrul Sănătății și-a pus mâinile în cap când a văzut raportul de la Spitalul Floreasca: Era să cad de pe scaun! # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat dur după ce a primit raportul privind Centrul de Mari Arși de la Spitalul Floreasca. Citește mai departe...
Arheologii italieni dezvăluie trecutul: mozaicuri și mormânt de nou-născut în Amiternum, L’Aquila” # Stiripesurse.ro
Un mormânt conţinând rămăşiţele unui nou-născut, precum şi fragmente ale unei podele mozaic şi părţi ale fundaţiei unei clădiri au fost descoperite în prima campanie de săpături arheologice promovată de Muzeul Naţional Abruzzo (MuNDA) în L'Aquila, în cadrul Parcului Citește mai departe...
Bursa japoneză a încheiat şedinţa de miercuri în creştere cu 1,30%, pe fondul atenuării temerilor privind taxele vamale americane şi a avansului pieţei bursiere din SUA, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea record de 43. Citește mai departe...
Incendiile forestiere care fac ravagii în Spania de câteva zile s-au soldat cu doi morţi şi zeci de răniţi, dintre care cel puţin doi în stare gravă. Citește mai departe...
Raportul din SUA care schimbă relațiile internaționale: Critică Europa și România, dar păsuiesc Israelul. Rusia nu mai este acuzată că a invadat Ucraina # Stiripesurse.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump a diminuat un raport-cheie al guvernului SUA despre drepturile omului în întreaga lume, atenuând dramatic criticile aduse unor ţări care sunt parteneri de bază ai preşedintelui republican. Citește mai departe...
Fluierul românesc devine global: Un nou muzeu inovator deschis la Săliștea, Vâlcea # Stiripesurse.ro
Muzeul Fluierelor Lumii, un nou spaţiu cultural care va fi dezvoltat în localitatea Săliştea, comuna Malaia din judeţul Vâlcea, propune o soluţie sustenabilă pentru conservarea tradiţiilor legate de meşteşugul fluierelor tradiţionale din Ţara Loviştei, punându-le totodată Citește mai departe...
Au fost aprobate grupurile de lucru pentru elaborarea noilor porgrame de studiu la liceu # Stiripesurse.ro
Ministrul Educației și Cercetării Daniel David a semnat nota pentru aprobarea grupurilor de lucru care vor elabora noile programe ale disciplinelor din planul-cadru pentru învățământul liceal. Citește mai departe...
Ședință de foc la Palatul Victoria: Ilie Bolojan îi bagă în ședință pe șefii instituțiilor din subordine / Ce tăieri sunt prevăzute (surse) # Stiripesurse.ro
Executivul accelerează planurile de reorganizare a instituțiilor aflate în subordinea sa. Premierul Ilie Bolojan va convoca, miercuri, la Palatul Victoria, reprezentanții entităților guvernamentale pentru a discuta „măsuri de reorganizare și raționalizare a cheltuielilor publice”, Citește mai departe...
Vești proaste pentru fanii 'vacanțelor all inclusive': Țara preferată de români renunță la acest tip de ofertă # Stiripesurse.ro
Turcia se confruntă cu pierderi masive de alimente, care afectează atât economia, cât și mediul, în timp ce autoritățile pregătesc măsuri stricte pentru a limita risipa într-un context global marcat de creșterea insecurității alimentare. Citește mai departe...
Venus Williams este din nou Barbie. De această dată, păpuşa cu imaginea ei face parte din colecţia 'Femei care Inspiră' # Stiripesurse.ro
Venus Williams are o nouă păpuşă Barbie cu imaginea sa, care face parte din colecţia „”Femei care Inspiră” a producătorului de păpuşi, relatează AP, citat de news.ro. Citește mai departe...
Încrederea investitorilor în economia germană s-a deteriorat semnificativ în august, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimele trei luni, după încheierea unui acord comercial dezamăgitor între SUA şi UE, transmit Xinhua şi DPA. Citește mai departe...
Forțele ruse au atacat Ucraina în noaptea de marți spre miercuri cu 49 de drone Shahed și drone de diversiune, lansate din regiunile ruse Koursk, Primorsko-Ahtarsk și Shatalovo, potrivit armatei aeriene ucrainene, conform Mediafax. Citește mai departe...
Un 'vice' din fieful lui Ilie Bolojan încalcă linia roșie a Guvernului: Poliția a fost deja sesizată # Stiripesurse.ro
În județul condus ani de zile de actualul premier Ilie Bolojan, chiar în timp ce Guvernul pe care îl conduce critică aspru fraudele cu concedii medicale, doi aleși locali din comuna Girișu de Criș au pus la punct o combinație care sfidează atât Codul Administrativ, cât și Codul Citește mai departe...
Câştigul salarial mediu net a fost în luna iunie 2025 de 5.539 lei, în creştere cu 31 lei, adică 0,6%, față de luna anterioară, potrivit datelor prezentate miercuri de INS.În luna iunie 2025, câştigul salarial mediu brut a fost 9. Citește mai departe...
Criză la Oncologie în Buzău: Singurul medic din ambulatoriu a plecat, pacienții așteaptă până în octombrie # Stiripesurse.ro
Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău a anunţat că, până în luna octombrie, nu vor mai putea fi acordate consultaţii în ambulatoriul de Oncologie, după ce singurul medic angajat a luat decizia de a se retrage, pentru a funcţiona în mediul privat. Citește mai departe...
