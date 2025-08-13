Salariul mediu net crește ușor în iunie: Plus 31 de lei față de luna precedentă

04:50

Egiptul a anunţat marţi că acţionează împreună cu Qatarul şi Statele Unite în vederea unui armistiţiu de 60 de zile în Fâşia Gaza, unde armata israeliană se pregăteşte să preia controlul Gazei, cel mai mare oraş din teritoriul palestinian, relatează AFP, citat de news.ro. Citește mai departe...