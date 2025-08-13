Genoa lui Dan Șucu, record istoric înainte de noul sezon de Serie A! Topul în care stă mai bine decât Juventus și Lazio
Fanatik, 13 august 2025 13:00
Genoa a bifat sub conducerea lui Dan Șucu un record istoric în perspectiva startului noului sezon de Serie A! Despre ce este vorba
Acum 5 minute
13:10
Cum îți poți crește pensia în România. Specialiștii explică diferența dintre Pilonul I, II și III și ce cotizații plătești # Fanatik
Fostul angajat ASF, George Moț, explică diferențele dintre Pilonul I, II și III de pensii. Află care sunt cotizațiile și cum îți poți asigura un venit mai mare la bătrânețe.
Acum 10 minute
13:00
Acum 30 minute
12:50
FCSB a plecat în Kosovo pentru returul cu Drita din Europa League. Lotul deplasat de Charalambous + de ce lipsește Risto Radunovic # Fanatik
Problemele medicale ale Risto Radunovic sunt mai grave decât au părut și jucătorul nu a făcut deplasarea pentru meciul Drita - FCSB din Europa League.
12:40
Ministrul de finanțe anunță noile taxe din al doilea pachet de măsuri fiscale. Ce pregătește Guvernul # Fanatik
Ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, va susține o conferință de presă în care va vorbi despre a doua parte din pachetul numărul doi de măsuri fiscale,
Acum o oră
12:30
Când se va bate din nou Dinamo la titlu? Costel Orac face radiografia echipei lui Kopic: “Banca e încă subţire” # Fanatik
Dinamoviștii vor să vadă din nou echipa de suflet luptând pentru titlu. Ce a spus Costel Orac despre șansele „câinilor” la cucerirea marelui trofeu.
12:10
Câți bani pierde Gigi Becali dacă FCSB e eliminată de Drita din Europa League. Gaură uriașă în bugetul clubului # Fanatik
Gigi Becali riscă să piardă o sumă mai mult decât importantă în cazul în care FCSB ratează calificarea în Europa League în fața celor de la Drita! Toate detaliile
Acum 2 ore
12:00
Bătrân lovit pe trecerea de pietoni de un polițist aflat în timpul liber. Bărbatul a fost dus de urgență la spital # Fanatik
Un bătrân de 73 de ani a fost lovit pe trecerea de pietoni de un polițist aflat în timpul liber. Bărbatul a ajuns de urgență la spital.
12:00
Donald Trump vinde pe bani grei pacea lumii. Ce ascunde întâlnirea istorică pe care preşedintele SUA o are cu Vladimir Putin # Fanatik
Donald Trump este implicat în prezent în rezolvarea a şase conflicte, pe tot globul. Președinte american își asumă rolul de "negustor al păcii", dar nu pe gratis.
12:00
ANM anunță Cod galben de caniculă miercuri și joi. Mai multe județe vor fi afectate de temperaturile ridicate și disconfortul termic
12:00
Intervenție în forță a polițiștilor la o petrecere în care a participat Leonardo DiCaprio și alte super-staruri, în Ibiza! Ce au descoperit autoritățile # Fanatik
O petrecere la care a participat Leonardo DiCaprio în Ibiza a fost ”spartă” de polițiștii spanioli. De ce a fost legitimat actorul?
11:50
Cine transmite la TV meciul PSG – Tottenham, din Supercupa Europei. Câți bani primesc de la UEFA cele două combatante # Fanatik
Primul mare duel al sezonului va fi între PSG și Tottenham, iar meciul se va putea vedea și la TV. Află cine transmite Supercupa Europei.
11:30
George Simion a anunțat că AUR își propune să intre la guvernare din toamnă, alături de PSD, într-un Guvern condus de Călin Georgescu.
11:30
Marius Şumudică a vrut să transfere vedeta Universităţii Craiova în Turcia: “Mi-au cerut o sumă uriaşă! L-am luat pe Drăguş în locul lui” # Fanatik
Marius Șumudică, dezvăluire de senzație la FANATIK SUPERLIGA! Antrenorul a fost aproape să îl transfere pe starul de la Universitatea Craiova
11:20
Începe vânzarea biletelor pentru amicalul România – Canada. ”Tricolorii” încep toamna pe Arena Națională # Fanatik
Meciul amical România - Canada se apropie cu pași repezi, iar FRF a anunțat că va începe vânzarea biletelor pentru primul joc al toamnei.
11:10
Cu cât a crescut salariul mediu net în iunie 2025. Domeniile în care s-a câștigat cel mai bine # Fanatik
În iunie 2025, salariul mediu net a crescut ușor. Află în ce domenii s-a câștigat cel mai bine în a șasea lună a acestui an
Acum 4 ore
11:00
Hakim Abdallah le-a pus gând rău foștilor colegi înainte de Dinamo – UTA: „Vrem victoria!”. Ce spune despre oferta de la FCSB # Fanatik
Hakim Abdallah (27 de ani), atacantul revelației UTA Arad, spune că echipa lui va merge să obțină victoria pe Arena Națională, contra lui Dinamo București, fosta sa formație.
10:40
Alaska, cumpărată de americani cu 7 milioane de dolari de la ruși. Adevăratul motiv pentru care vineri se va decide aici soarta Ucrainei # Fanatik
Alaska, locul unde vineri, 15 august, se va decide soarta Ucrainei. Adevăratele motive pentru care acest teritoriul a fost ales drept locul întâlnirii între Trump și Putin.
10:40
Cristi Chivu pregătește o revoluție la Inter, cu „renegatul” Calhanoglu în prim-plan! Ce scriu italienii # Fanatik
Jurnaliștii din Italia anunță o revoluție la Inter sub comanda lui Cristi Chivu! Surpriză totală în ceea ce îl privește pe Calhanoglu!
10:20
Accident cumplit în Mehedinți, între un autoturism și o autoutilitară a Poliției de Frontieră. Două persoane au murit # Fanatik
Un accident cumplit a avut loc în Mehedinți aseară. Un autoturism s-a ciocnit cu o autoutilitară a Poliției de Frontieră, două persoane au decedat
10:20
Internetul a izbucnit după postarea prin care CS Dinamo a încercat să promoveze meciul cu Steaua din Liga 2! Ce s-a întâmplat
10:10
Andrei Borza, pedepsit de Gâlcă?! Marius Şumudică, intervenție în forță: “E viitorul fundaș al echipei naționale!” # Fanatik
Marius Șumudică a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Borza și a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre faptul că Gâlcă nu l-a titularizat în startul sezonului.
10:00
Orașul din România care a interzis fumatul în spații publice. Ce amenzi pot primi cei care încalcă legea # Fanatik
Fumatul în spații publice, interzis într-un oraș mare din România. Află cum vor fi sancționate persoanele care nu respectă legea
09:50
Louis Munteanu, absent la returul Braga – CFR Cluj. Motivul pentru care atacantul nu a făcut deplasarea în Portugalia # Fanatik
Veste proastă pentru Dan Petrescu înaintea returului Braga - CFR Cluj. Louis Munteanu va absenta de la jocul de Europa League.
09:40
Anomalie la Sala Polivalentă din București: capacitatea s-a redus la jumătate în doar o săptămână! # Fanatik
Cum arată planul lui Stelian Bujduveanu, primarul Capitalei, pentru construcția unei săli polivalente în inima Bucureștiului.
09:20
După ce un TIR încărcat cu bere s-a răsturnat în Botoșani, o mare parte din încărcătură a ajuns pe șosea. Ce s-a întâmplat cu șoferul
09:20
Fotbalistul cu două finale de Champions League de la Adunații Copăceni nu crede că Mircea Lucescu e alesul: „Aș prefera să văd pe cineva mai tânăr” # Fanatik
Danijel Pranjic, fost fotbalist la Bayern Munchen, cu două finale de Champions League în palmares, activează în prezent la Adunații Copăceni în Liga 3 din România
Acum 6 ore
09:00
Provocări înainte de summitul Trump – Putin. De ce a fost stabilită cu greu locația întâlnirii # Fanatik
Ce problemă au întâmpinat organizatorii înainte de summitul Trump - Putin. Află cum a fost ales statul Alaska drept loc de întâlnire
09:00
Specialiștii FANATIK SUPERLIGA au analizat eșecul surprinzător suferit de FCSB, 0-1 pe teren propriu contra Unirii Slobozia.
08:40
Gianluigi Donnarumma și-a anunțat oficial plecarea de la PSG chiar înainte de Supecupa Europei: „Cineva a decis că trebuie să plec!” # Fanatik
Este oficial! Gianluigi Donnarumma și-a anunțat plecarea de la PSG! Mesaj emoționant al portarului italian transmis pe rețelele de socializare
08:10
Fostul președinte a dezvăluit ce salariu are Gino Iorgulescu la LPF. „Atât ia în mână”. Exclusiv # Fanatik
Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste, Dumitru Dragomir, a dezvăluit salariul uriaş primit de preşedintele LPF, Gino Iorgulescu.
08:10
Incendiu de proporții la o hală, în Sălaj. Flăcările au distrus utilaje și materiale lemnoase # Fanatik
Un incendiu de proporții a izbucnit la o hală din județul Sălaj, unde erau depozitate materiale lemnoase. Pompierii au acționat cu mai multe autospeciale
07:30
Mbappe show! Noul număr 10 de la Real Madrid a încheiat pre-sezonul cu un selfie și o evoluție aproape perfecta # Fanatik
Madrilenii au învins clar, scor 4-0, echipa austriacă Tirol, un meci în care francezul Kylian Mbappe a dat și goluri a făcut și selfiuri
07:30
Accident grav pe A1: o autoutilitară a lovit glisiera metalică și s-a răsturnat. Șoferul a decedat # Fanatik
Un accident grav s-a produs pe A1 miercuri dimineață. Șoferul unei autoutilitare s-a răsturnat și a decedat în urma impactului
07:10
Cine este soția lui Răzvan Lucescu și cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce studii are Ana Maria Lucescu # Fanatik
Soția lui Răzvan Lucescu, Ana Maria, a stat mereu departe de luminile reflectoarelor. Află ce studii are, ce profesie practică și cum îl sprijină în carieră.
07:10
A murit asfixiat, după ce soția obeză a căzut peste el. Femeia nu s-a mai putut ridica, decât cu ajutorul vecinilor # Fanatik
Un bărbat de 59 de ani a avut parte de o moarte neobișnuită. Acesta a fost asfixiat de soția sa, care cântărea peste 100 de kilograme. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Acum 8 ore
06:20
S-a dat drept polițist și a tâlhărit un bărbat în plină stradă. Cu ce sumă de bani a reușit să fugă un tânăr de 24 de ani din București # Fanatik
Un tânăr de 24 de ani s-a dat drept polițist și a jefuit un bărbat, în plină stradă. Oamenii legii l-au identificat la scurt timp și l-au prins
05:50
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire” # Fanatik
De ce Casa de Pensii a MAI dă în judecată sute de foști polițiști, cărora tot ea le-a aprobat pensionările? O decizie care ridică multe semne de întrebare
Acum 12 ore
03:40
Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Cum vor evolua principalele monede la mijloc de săptămână? # Fanatik
Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Banca Națională a României va oferi, la ora 13.00, cele mai noi date despre monedele relevante ale lumii
00:40
Vești bune pentru Radu Drăgușin! Liverpool scoate 40 de milioane de euro din buzunare pentru transfer # Fanatik
Radu Drăgușin poate răsufla ușurat! Liverpool plătește 40 de milioane de euro pentru un nou transfer în această perioadă de mercato
00:10
„Nu are loc să joace la Konya”. Marius Șumudică îi dă o veste proastă fostului jucător de la FCSB: „Campionatul e foarte tare” # Fanatik
Marius Șumudică îi spulberă visele unui fost fotbalist de la FCSB. Ce a spus despre situația acestuia la noua sa echipă.
Acum 24 ore
23:40
Viktor Orban, dezvăluiri înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. „Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu” # Fanatik
Premierul ungar Viktor Orban face o serie de declarații înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Acesta consideră că Rusia a câștigat războiul
23:40
Isvan Kovacs l-a scos din minți pe Jose Mourinho! Antrenorul portughez, criză de nervi în Fenerbahçe – Feyenoord # Fanatik
Ce s-a întâmplat în meciul Fenerbahçe - Feyenoord. Istvan Kovacs nu a scăpat de furia lui Jose Mourinho. Faza care l-a enervat pe antrenorul portughez.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 13 august, din SuperLiga. Mizăm pe un pariu antepost la categoria „duel echipe” între Rapid și FCSB # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 13 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost la categoria „duel echipe”
23:20
Gigi Becali nu e mulțumit de contractul pentru drepturile TV obținut de Gino Iorgulescu: „Nu este în regulă!” # Fanatik
Gigi Becali s-a declarat nemulțumit de înțelegerea pe care Gino Iorgulescu a perfectat-o pentru drepturile TV ale SuperLigii. Ce l-a deranjat pe patronul FCSB
23:00
Gigi Donnarumma, out de la PSG! Luis Enrique a făcut anunțul: „Îmi asum 100% responsabilitatea” # Fanatik
PSG rămâne fără unul dintre cei mai importanți jucători din lot. Gigi Donnarumma pleacă de pe Parc des Princes după 4 ani.
22:50
Adolescentă de 17 ani din Iași, chinuită și violată simultan de doi tineri. Cum a reușit să scape din mâinile agresorilor # Fanatik
O adolescentă de 17 ani a trecut prin clipe îngrozitoare, după ce a fost violată de doi tineri, de 24 și 25 de ani. Cum a reușit să scape din mâinile acestora
22:40
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 13 august 2025, poate aduce un câștig de 478 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Conference League și Supercupa Europei.
22:40
Marius Şumudică e sigur că s-au creat două tabere, FCSB și anti-FCSB în SuperLiga: ”E greu să te pui cu băiatul ăla care s-a dezbrăcat în benzinărie” # Fanatik
Marius Șumudică a analizat la FANATIK SUPERLIGA ultimul scandal din fotbalul românesc și crede că s-au făcut două tabere.
22:20
Suedezul Armand Duplantis a strălucit la Budapesta. Sportivul a depășit din nou recordul la săritura cu prăjina. Câți bani a primit.
22:10
Sorin Cârțu și-a reamintit de „barbulisme” și „costreisme” după scandalul week-end-ului în SuperLiga: „Gigi, cum adică ne distrugi? Tot cu arbitrii?” # Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Sorin Cârțu a venit cu replica pentru Gigi Becali după ultimele declarații ale patronului de la FCSB
