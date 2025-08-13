Peste 200 de poeți din 30 de țări vin la București pentru Festivalul Internațional de Poezie
Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB) debutează în 15 septembrie, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. Evenimentul se încheie în 21 septembrie. Citește mai departe...

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania că, având în vedere temperaturile ridicate, lipsa precipitaţiilor şi vânturile puternice, factori ce pot favoriza izbucnirea spontană şi Citește mai departe...
VIDEO Nazare declanșează operațiunea 'Vânătorii de fantome': 1,5 milioane de companii inactive și datorii uriașe. 'Nu i-a deranjat nimeni nici cu o floare' # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a lansat un mesaj ferm către mediul de afaceri, anunțând măsuri dure împotriva firmelor inactive fiscal care acumulează datorii uriașe la buget și blochează corecta funcționare a economiei. Citește mai departe...
Crin Antonescu, ironic la adresa lui Nicușor Dan: 'Întrebare pentru turistul din Basarabia și suita de propagandiști - suntem reprezentați de Zelenski?' # Stiripesurse.ro
Crin Antonescu a lansat miercuri, pe Facebook, o ironie la adresa președintelui Nicușor Dan, în contextul ]n care are lor o reuniune a marilor lideri europeni și ai SUA cu Zelenski și Donald Trump„Politico: Miercuri, la ora 14 (ora Germaniei), va avea loc o discuție virtuală de o oră, Citește mai departe...
VIDEO Nazare anunță o rectificare bugetară complicată: 'Nu va fi ușor de făcut'. Ce spune despre banii ceruți de ministrul Transporturilor (PSD) # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că deja au început discuțiile pentru rectificarea bugetară, despre care spune că „nu va fi ușor de făcut”. Citește mai departe...
Crema cu melatonină, noua tendință în anti-aging. Dr. Dana Miricioiu: 'Crește eficiența protecției solare și protejează pielea de îmbătrânire prematură' # Stiripesurse.ro
Dr. Dana Miricioiu, chirurg estetician, afirmă că efectul cremelor cu protecție solară poate fi amplificat prin aplicarea melatoninei direct pe piele, sub formă de cremă, datorită proprietăților sale antioxidante și de regenerare celulară. Citește mai departe...
The exchange rate of the national leu currency resulting from the quotations announced on Wednesday by the banks authorised to operate on the currency market is as follows:CURRENCY SYMBOL RON1 Euro EUR 5.06331 US dollar USD 4.31731 Swiss franc CHF 5.37911 British pound GBP 5. Citește mai departe...
VIDEO Ministrul Finanțelor admite cel mai negru scenariu: Există un risc real ca România să intre în recesiune # Stiripesurse.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a explicat că există riscul real ca România să intre în recesiune. De asemenea, Nazare a explicat faptul că rata inflației a crescut pentru că a fost eliminată plafonarea la energie. Citește mai departe...
VIDEO Ținta de deficit, recalculată: 'Nu vorbim de 7,1', spune ministrul Finanțelor # Stiripesurse.ro
România nu își va putea respecta ținta de deficit bugetar de 7,1% stabilită la începutul anului, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniind că estimarea inițială a fost construită pe „ipoteze nerealiste”. Citește mai departe...
VIDEO Dobânzi record și fonduri limitate: 'Așteptăm mâine o decizie' - cum încearcă Guvernul să protejeze lucrările pe 'Anghel Saligny' # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că deblocarea proiectelor din programul „Anghel Saligny” și eventualele alocări suplimentare vor fi decise doar după finalizarea discuțiilor cu ordonatorii de credite și o evaluare clară a sumelor rămase de cheltuit. Citește mai departe...
Arestată după scandal: Femeie din Buftea, acuzată că a lovit și amenințat un polițist # Stiripesurse.ro
O femeie care a agresat un polițist care a intervenit la un scandal la care era parte, în Buftea, județul Ilfov, a fost încătușată și arestată preventiv. Citește mai departe...
'Vă rog să faceți un calcul corect' - Ilie Bolojan cere tăieri de personal și cheltuieli reduse. Ultimatum pentru 36 de instituții subordonate Guvernului # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului, pe tema măsurilor de reorganizare, reducere a cheltuielilor de personal și îmbunătățire a activității acestora. Citește mai departe...
VIDEO Moment tensionat la concertul lui Maluma. Artistul ceartă o fană: 'Crezi că e o idee bună?' # Stiripesurse.ro
Artistul columbian Maluma a întrerupt un concert susținut în Mexico City pentru a-i atrage atenția unei mame care își adusese copilul de un an în sala de spectacole, expunându-l la un nivel ridicat de zgomot, scrie NBC News. @dani.liceaga Que oso que te regañe Maluma. Citește mai departe...
VIDEO Ministrul Finanțelor anunță măsuri extrem de dure și oferă un tablou haluciant al firmelor din România: Aproape 700.000 nu au card bancar # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat o serie de măsuri pentru firme și companii. O măsură extrem de importantă este legată de obligativitatea firmelor de a avea card bancar și cont în bancă, pentru că aproape 700.000 de firme nu dețin card sau cont în bancă. Citește mai departe...
Papa Leon al XIV-lea, mesaje pentru credincioși: 'Rugați-vă pentru pacea popoarelor lovite de tragedia războiului' # Stiripesurse.ro
Papa Leon al XIV-lea le-a cerut credincioşilor să se roage lui Dumnezeu să dăruiască pace tuturor popoarelor care "trăiesc tragedia războiului", în cadrul audienţei generale de miercuri, al cărei loc de desfăşurare a fost mutat din Piaţa Sfântul Petru în Aula Citește mai departe...
Curs valutar, 13 august: Leul s-a apreciat, miercuri, în raport cu principalele valute # Stiripesurse.ro
Miercuri, leul a câștigat teren în fața monedei europene, BNR anunțând un curs de referință de 5,0633 lei pentru un euro, în ușoară scădere față de 5,0683 lei marți.Dolarul a ajuns la 4,3173 lei, de la un curs de 4,3688 lei. Citește mai departe...
VIDEO Nazare: 'Nu mai putem lansa licitații fără bani' – reacție la acuzațiile privind firmele care nu facturează # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat astăzi că problema firmelor care nu emit facturi trebuie privită nu doar din perspectiva legalității, ci și a modului în care statul își planifică bugetele. Citește mai departe...
Beijingul a anunţat miercuri că va impune contramăsuri împotriva a două instituţii financiare din blocul comunitar, ca represalii la sancţiunile impuse de UE împotriva a doua bănci chineze, transmit DPA şi Reuters. Citește mai departe...
'În apă măsor secundele. Pe şosea, măsor zâmbetele'. David Popovici a devenit primul Friend of the Brand Porsche din România # Stiripesurse.ro
Multiplul campion olimpic, mondial şi european la înot David Popovici a devenit primul Friend of the Brand Porsche din România, informează news.ro.“În apă măsor secundele. Pe şosea, măsor zâmbetele.De azi, sunt oficial primul Friend of the Brand Porsche din România. Citește mai departe...
VIDEO Nazare anunță măsuri dure pentru ANAF: Coordonare directă de la Finanțe, teste de integritate și bodycamuri la controale # Stiripesurse.ro
Ministerul Finanțelor pregătește un pachet de măsuri menite să crească gradul de colectare și să asigure transparență în activitatea ANAF și a altor instituții fiscale. Citește mai departe...
VIDEO Ministrul Finanțelor mai dă o lovitură românilor. Taxă pe coletele din afara UE # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanțelor anunță că ia o măsură cu privire la o taxă pe fluxurile extracomunitare de colete. Astfel românii care vor comanda produse din afara UE, spre exemplu din China, cu o valoare mai mare de 150 de euro vor plăti 25 de lei pentru fiecare colet. Citește mai departe...
Clubul de fotbal din Superligă FC Botoșani a anunțat oficial, miercuri, transferul tânărului mijlocaș central Andrei Dan Dumitru, scrie news.ro. Citește mai departe...
Mesajul Patriarhului Daniel către românii din diaspora: 'Rugăciunea și iubirea nu cunosc hotare' # Stiripesurse.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a adresat un mesaj, miercuri, cu prilejul Duminicii migranţilor români, marcată pe 17 august, în care îndeamnă la păstrarea "cu sfinţenie" a limbii, credinţei şi identităţii româneşti. Citește mai departe...
VIDEO Se schimbă regulile jocului pentru marile companii din România: 'Am creat o nouă formulă, inspirată din SUA' - Nazare # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat miercuri un nou set de măsuri din „Pachetul 2” de reformă fiscală, care vizează în special activitatea companiilor multinaționale și a ANAF. Citește mai departe...
Pare a fi mascul, dar este femelă: Până la 6% dintre păsările sălbatice prezintă inversiune sexuală # Stiripesurse.ro
Cercetătorii australieni au descoperit dovezi conform cărora inversiunea sexuală în rândul păsărilor este mai frecventă decât se credea anterior, o constatare ce ar putea avea un impact asupra eforturilor de conservare, transmite miercuri agenţia DPA. Citește mai departe...
Pelerini din țară și străinătate se reunesc la Cacica pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului # Stiripesurse.ro
Mii de pelerini se vor afla, pe 14 şi 15 august, la sanctuarul naţional marian de la Cacica, judeţul Suceava, pentru a sărbători Adormirea Maicii Domnului. Citește mai departe...
Un bărbat de 64 de ani a murit după ce a fost prins, miercuri, sub o remorcă în timp ce lucra pământul.Potrivit IPJ Alba, polițiștii au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Bucerdea Grânoasă, o persoană ar fi fost prinsă sub o remorcă, Citește mai departe...
SURSE Ilie Bolojan taie în carne vie la Guvern: Premierul a cerut concedieri masive, în ședința cu șefii cei mari # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu șefii din Guvern pentru a discuta reorganizarea Secretariatului General al Guvernului și a instituțiilor din subordine. Citește mai departe...
Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din Statele Unite a autorizat primul medicament cu administrare orală destinat tratării bronșiectaziei fără fibroză chistică (NCSB), o boală pulmonară cronică care afectează atât adulții, cât și adolescenții de peste 12 ani. Citește mai departe...
Președintele CJ Hunedoara, reacție dură la acuzațiile privind Amfiteatrul roman: 'Așa-zisele acuzații sunt complet nefondate' # Stiripesurse.ro
Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a transmis pe Facebook un mesaj ferm în urma criticilor apărute în spațiul public legate de lucrările de la Amfiteatrul roman din Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Citește mai departe...
'Nu pentru afaceri și profit' - Cartel Alfa intervine virulent în scandalul Pilonului II de pensii și cere corectarea unei greșeli care durează de 16 ani # Stiripesurse.ro
Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA avertizează că Pilonul II de pensii trebuie să rămână un mecanism de protecție socială și nu un instrument financiar orientat spre profit. Citește mai departe...
Agentul lui Gianluigi Donnarumma critică PSG: 'O imensă lipsă de respect, pe care o voi evalua împreună cu avocaţii mei' # Stiripesurse.ro
Agentul lui Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, a denunţat marţi, într-un interviu acordat Sky Sport Italia, „o enormă lipsă de respect” din partea PSG şi a vorbit despre posibilitatea unei acţiuni în justiţie, relatează L'Equipe, conform news.ro. Citește mai departe...
Summitul dintre Donald Trump și Putin este un 'exercițiu de ascultare' pentru președintele SUA, spune Casa Albă # Stiripesurse.ro
Casa Albă a anunțat marți că întâlnirea de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin „este un exercițiu de ascultare pentru președinte”, subliniind astfel că nu trebuie așteptat un acord rapid de încetare a focului între Citește mai departe...
Ministerul Energiei reacționează după perchezițiile DNA: 'Vom colabora transparent și eficient' / Suspiciuni de corupție la concursurile din 2021-2022 # Stiripesurse.ro
Ministerul Energiei a anunțat miercuri că ia act „cu deplină responsabilitate” de acțiunile recente ale Direcției Naționale Anticorupție, precizând că ancheta vizează activități desfășurate în perioada 2021-2022. Citește mai departe...
[P] Pot renumitele tactici de joc ale lui Jose Mourinho să conducă o echipă de vikingi către victorie? Află în ce mai nou spot publicitar Snickers # Stiripesurse.ro
José Mourinho revine în cel mai nou capitol al emblematicei campanii „Nu ești tu când ți-e foame” Când Snickers apelează la o vedetă, o face cu stil! În cea mai recentă campanie, brandul l-a recrutat pe legendarul și carismaticul antrenor José Mourinho pentru a ilustra cum Citește mai departe...
Videoconferință de urgență între liderii UE și SUA: Marea Britanie se teme să nu-l enerveze pe președintele SUA / Nicușor Dan participă la discuții # Stiripesurse.ro
Liderii Ucrainei, Germaniei, Finlandei, Franței, Marii Britanii, Italiei, Poloniei și Uniunii Europene, împreună cu președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor participa miercuri, de la ora 15:00 (ora României), la o videoconferință găzduită de Citește mai departe...
Planificarea unei vacanțe ar trebui să aducă entuziasm, nu griji sau pierdere de timp cu detalii logistice. Din acest motiv, tot mai mulți aleg variantele de sejur charter – un pachet complet care asigură transport, cazare și servicii suplimentare, toate pregătite din timp pentru tine. Citește mai departe...
SURSE Măsurile propuse de PSD în discuțiile de la Guvern pentru impozitarea multinaționalelor # Stiripesurse.ro
La Guvern s-a lucrat, în ultima perioadă, la un nou sistem de taxare a companiilor multinaționale. În cadrul discuțiilor, reprezentanții PSD au venit cu un pachet de propuneri, printre care să aibă drept scop eliminarea abuzului de intrare în insolvență în scopul sustragerii de la Citește mai departe...
Deţinutul evadat din Penitenciarul de la Mărgineni - Dâmboviţa a fost prins/Bărbatul fusese condamnat pentru act sexual cu un minor # Stiripesurse.ro
Bărbatul de 32 de ani care a evadat de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, judeţul Dâmboviţa, a fost prins. El se afla în localitatea natală, unde au fost concentrate mai multe echipe de căutare, după cum informează News.ro. Citește mai departe...
Cântăreț japonez condamnat pentru agresiune sexuală în Hong Kong: Fanii au izbucnit în plâns # Stiripesurse.ro
O vedetă a muzicii pop din Japonia a fost condamnată pentru agresiune sexuală în Hong Kong. Decizia instanței a fost anunțată miercuri. Cântărețul nu va face închisoare, însă fanii săi aflați în sala de judecată au izbucnit în plâns atunci când s-a anunțat sentința. Citește mai departe...
Fumatul interzis în spațiile publice. Orașul din România care le dă interdicții fumătorilor pentru un aer mai curat # Stiripesurse.ro
Primarul Emil Boc a anunțat un nou proiect de hotărâre care extinde restricțiile privind fumatul în spațiile publice din Cluj-Napoca. Conform noilor reguli, fumatul va fi complet interzis în toate stațiile de transport public. Citește mai departe...
Accident de muncă în Satu Mare: bărbat grav rănit după o cădere într-o cameră a pompelor # Stiripesurse.ro
Un bărbat de 65 de ani a fost rănit grav, miercuri, după ce a căzut într-o cameră a pompelor situată pe un șantier în lucru din Satu Mare. Citește mai departe...
Procurorii au închis 'mina de aur' din sistemul Medical. 'Știi că e doar jumătate, da?' - Para-ndărăt în rate, băuturi fine și case de vacanță (DOCUMENT) # Stiripesurse.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au trimis în judecată pe Laura Iuliana Cocor, fostă șefă a Serviciului Administrativ din Spitalul Orășenesc Cernavodă, acuzată de luare de mită în formă continuată (42 de acte materiale). Citește mai departe...
FOTO Daniel Băluță, imagini de pe șantierul de la Piața Unirii: 'Atât de trainică era placa de beton, încât se sfărâmă la cea mai mică atingere' # Stiripesurse.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat miercuri pe Facebook imagini recente de pe șantierul de la Piața Unirii, unde se desfășoară lucrările de reconstrucție a planșeului. „Imagini proaspete din șantierul de la Piața Unirii. Citește mai departe...
Lovitură de 20.000 de euro: patru bărbați au furat un seif cu bani și bijuterii în Sectorul 2 # Stiripesurse.ro
Patru bărbați sunt cercetați după ce în luna aprilie ar fi furat un seif cu bani și bijuterii în valoare de 20.000 de euro dintr-o locuință din Sectorul 2 al Capitalei. Trei suspecți au fost duși la audieri, iar al patrulea este căutat de polițiști. Citește mai departe...
Un moment absolut neașteptat a avut loc pe 7 august, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, în timpul unei slujbe speciale dedicate Acatistelor Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. Citește mai departe...
Inflaţia în Germania s-a situat la 2% în iulie, neschimbată faţă de iunie, arată datele revizuite publicate miercuri de Oficiul federal de statistică (Destatis), transmite DPA. Citește mai departe...
Spectatorii de la Festivalul Internaţional de Film ANONIMUL de la Sfântu-Gheorghe vor putea vedea în avanpremieră unul dintre cele patru episoade ale mini-seriei „Joanna Lumley's Danube: Europe's Mightiest River”. Citește mai departe...
Summitul Trump–Putin: Pericolele pe care le va întâmpina Europa în cazul respingerii acordului și posibilele scenarii de negociere # Stiripesurse.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, vor discuta despre un posibil acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina când se vor întâlni vineri în Alaska pentru un summit ce ar putea afecta şi securitatea europeană în general, comentează Reuters. Citește mai departe...
Sha'Carri Richardson i-a prezentat scuze partenerului său Christian Coleman, după altercaţia în urma căreia a petrecut o noapte în arest # Stiripesurse.ro
Sha'Carri Richardson, campioană mondială la 100 m şi medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris, i-a prezentat marţi scuze publice partenerului său Christian Coleman, în urma altercaţiei care i-a adus americancei o noapte în arest în apropiere de Seattle, în urmă cu două Citește mai departe...
