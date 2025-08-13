Piaţa imobiliară comercială înregistrează creşteri de cerere şi scăderi ale ratelor de neocupare
Bursa, 13 august 2025 16:00
Cererea pentru spaţii de birouri, retail şi industrial în România a crescut semnificativ în prima jumătate a acestui an, determinând o scădere vizibilă a ratelor de neocupare în toate segmentele, potrivit celui mai recent raport CBRE România.
Acum 5 minute
16:10
Consiliul Concurenţei a anunţat că analizează tranzacţia prin care grupul danez Hartmann Packaging A/S intenţionează să preia compania Dentas România SRL, conform unui comunicat al Consiliului Concurentei.
Acum 10 minute
16:00
Cererea pentru spaţii de birouri, retail şi industrial în România a crescut semnificativ în prima jumătate a acestui an, determinând o scădere vizibilă a ratelor de neocupare în toate segmentele, potrivit celui mai recent raport CBRE România.
16:00
evomag a lansat un serviciu de livrare în aceeaşi zi pentru comenzile din Bucureşti şi mai multe localităţi din Ilfov, devenind singurul magazin online de electronice şi electrocasnice din România care oferă această opţiune, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
16:00
Ministerul Finanţelor anunţă că ediţia FIDELIS derulată între 1 şi 8 august 2025 a atras investiţii de peste 1,5 miliarde lei prin 17.293 de ordine de subscriere, confirmând interesul ridicat pentru titlurile de stat, potrivit unui comunicat al instituţiei.
Acum 30 minute
15:50
Piaţa terenurilor îşi revine în 2025 pe fondul interesului crescut pentru retail şi rezidenţial # Bursa
Piaţa terenurilor din România a devenit mai activă în prima jumătate a acestui an, după un 2024 marcat de incertitudini politice şi cerere scăzută, arată cel mai recent raport Colliers. Valoarea estimată a tranzacţiilor pentru proiecte imobiliare comerciale (excluzând segmentul industrial) s-a apropiat de 200 de milioane de euro, nivel sub cel din perioada similară din 2024, dar cu perspective mai bune pentru a doua parte a anului şi pentru 2026.
15:50
AnimaWings îşi extinde reţeaua de rute regulate şi va opera, din octombrie 2025, zboruri directe către Istanbul de pe cinci aeroporturi din ţara noastră: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara şi Craiova, potrivit unui comunicat al companiei emis redacţiei. Tarifele pornesc de la 49,99 euro pe sens, cu bagaj de cabină inclus, iar cursele vor fi efectuate cu aeronave Airbus A220 de ultimă generaţie, dotate cu cabină business.
15:40
Studiu BCG: Clienţii ultra-high-end, doar 0,1% din piaţă, generează peste o treime din valoarea globală a luxului # Bursa
Boston Consulting Group (BCG) arată, în cea de-a 11-a ediţie a raportului Altagamma Consumer and Retail Insight, că segmentul ultra-high-end - reprezentând doar 0,1% din totalul consumatorilor - concentrează 37% din valoarea globală a pieţei de lux, fiind motorul principal al creşterii în următoarele 18 luni, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
15:40
Flanco, primul Smart Discounter electro-IT din România, dă startul campaniei Black Friday de vară, desfăşurată între 14 şi 20 august, atât în reţeaua de 166 de magazine, cât şi online pe flanco.ro, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Noutatea acestei ediţii o reprezintă extra reducerile oferite prin aplicaţia mobilă Flanco Smart Discounter, aplicabile inclusiv produselor deja aflate în catalogul promoţional.
Acum o oră
15:30
Piaţa imobiliară din România a înregistrat în prima jumătate a acestui an o orientare tot mai pronunţată către apartamentele vechi, potrivit Barometrului Imobiliar RE/MAX România. Tendinţa este alimentată de scăderea numărului de tranzacţii pe fondul instabilităţii politice şi economice, dar şi de nevoia cumpărătorilor de locuinţe disponibile imediat, la preţuri mai accesibile.
15:30
Ethereum trece de 4.000 de dolari pe fondul investiţiilor instituţionale şi al creşterii activităţii on-chain # Bursa
Ethereum (ETH) a depăşit pragul de 4.000 USD, susţinut de o combinaţie de factori care includ intensificarea tranzacţiilor pe reţea, intrările masive de capital instituţional şi un climat de reglementare mai favorabil, arată o analiză Bitget.
15:20
BIAS lansează prima colecţie de NFT-uri din istoria show-urilor aeriene, în parteneriat cu ICI Bucureşti # Bursa
Bucharest International Air Show (BIAS) a anunţat lansarea primei sale colecţii exclusive de NFT-uri, în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, pe platforma ICI D|SERVICES, potruvit unui comunicat emis redacţiei. Este o premieră mondială în domeniul aviaţiei, BIAS devenind primul show aerian care îşi lansează propria colecţie digitală.
Acum 2 ore
14:50
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că România se confruntă cu and #8222;un risc real and #8221; de a intra în recesiune, subliniind că evoluţia din ultimii patru ani - marcată de o creştere economică tot mai redusă - a indicat direcţia actuală.
14:50
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri că discuţiile pentru rectificarea bugetară sunt and #8222;foarte complicate and #8221; şi că procesul and #8222;nu va fi uşor de făcut and #8221;. Potrivit acestuia, Ministerul Finanţelor poartă negocieri cu fiecare ordonator de credite pentru a asigura continuarea investiţiilor esenţiale, inclusiv în proiectele de infrastructură majoră.
14:40
Porsche România îl desemnează pe David Popovici primul and #8222;Friend of the Brand and #8221; din ţară # Bursa
Campionul olimpic, mondial şi european la înot David Popovici a fost numit oficial primul and #8222;Friend of the Brand and #8221; Porsche din România, a anunţat compania într-un comunicat.
14:40
Kaufland România aniversează 20 de ani de la deschiderea primului magazin în Bucureşti, perioadă în care a investit peste 15,6 miliarde lei în economia locală şi a contribuit cu peste 6,3 miliarde lei la bugetul de stat doar în ultimul deceniu, potrivit unui comunicat al companiei.
14:30
Taxa pe viciu pentru slot-machine, contestată la CJUE - risc de impact major asupra bugetului # Bursa
O echipă de avocaţi români specializaţi în dreptul Uniunii Europene şi drept fiscal a deschis la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) un proces împotriva and #8222;taxei pe viciu and #8221; aplicate aparatelor de tip slot-machine, potrivit unui comunicat al avocaţilor Tudor Vidrean-Căpuşan şi Adrian Şandru.
14:30
Numărul angajaţilor din clădirile moderne de birouri din Bucureşti a depăşit 340.000 la finalul primului semestru din 2025, reprezentând circa 30% din totalul salariaţilor din Capitală, potrivit raportului Office Marketbeat Q2 2025 al Cushman and Wakefield Echinox.
Acum 4 ore
14:00
Ministerul Finanţelor introduce bodycam-uri pentru activitatea de control din ANAF, Vamă şi ONJN # Bursa
ANAF, Autoritatea Vamală Română şi Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vor fi dotate cu bodycam-uri pentru activităţile de control, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
13:50
Ministerul Finanţelor anunţă noi măsuri fiscale pentru marile companii şi comerţul online extracomunitar # Bursa
Guvernul pregăteşte înlocuirea impozitului pe cifra de afaceri aplicat companiilor cu venituri de peste 50 milioane euro cu o taxă pe afiliaţi, precum şi introducerea unei taxe fixe pentru coletele extracomunitare sub 150 euro, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o conferinţă de presă.
13:20
Aproape trei sferturi dintre companii (72%) au integrat şi implementat la scară largă inteligenţa artificială în iniţiative desfăşurate la nivelul întregii organizaţii, însă doar o treime dispun de protocoale adecvate pentru a respecta toate principiile utilizării responsabile, potrivit studiului and #8222;Responsible AI Pulse and #8221; publicat de EY.
13:20
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu inspectorii vamali de la Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea şi poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, au găsit peste 15 milioane de ţigarete ascunse într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite, potrivit Poliţiei de Frontieră.
13:20
Compania Reporting Center, specializată în soluţii informatice de analiză şi raportare pentru instituţiile financiare, îşi marchează a 10-a aniversare prin extinderea pe piaţa din Emiratele Arabe Unite şi lansarea unor funcţionalităţi avansate bazate pe Generative AI în platforma proprie, Elite, potrivit unui comunicat al companiei.
13:10
Hub-ul global de IT al JTI din Bucureşti a crescut de la 140 de angajaţi la începutul anului la 170 în prezent, urmând să depăşească 200 până la finalul lui 2025, potrivit unui comunicat al companiei
12:40
Potrivit RE/MAX România, migrarea cererii către apartamentele vechi reprezintă principala tendinţă observată pe piaţa imobiliară în primul semestru al acestui an
12:30
O tremie dintre companiile multinaţionale (34%) susţin că introducerea unor tarife comerciale suplimentare sau a unor bariere netarifare ar avea un impact semnificativ asupra activităţii lor, în timp ce 57% afirmă că impactul ar fi unul moderat, iar pentru a atenua efectele unor astfel de măsuri, aproape 30% ar majora preţurile, iar 16% ar lua în calcul relocarea producţiei în altă ţară sau exportul pe alte pieţe
12:10
Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au început în creştere, şedinţa de tranzacţionare de astăzi, iar rulajul se cifra la 7,74 milioane de lei (1,53 milioane euro), după o oră de la debutul tranzacţiilor, conform Agerpres.
12:10
Bitget: Ethereum depăşeşte pragul de 4.000 de dolari; De unde vine impulsul pieţei şi cât de stabil este? # Bursa
Criptomoneda Ethereum (ETH) a revenit puternic pe scena investiţională, depăşind pragul de 4.000 dolari şi stârnind discuţii intense printre investitori privind posibilitatea atingerii unui nou maxim istoric
12:10
Elbit Systems primeşte un contract de 1,635 miliarde de dolari pentru a furniza o gamă de soluţii de apărare unei ţări europene # Bursa
Elbit Systems Ltd. a anunţat astăzi că a primit un contract în valoare de 1,635 miliarde de dolari pentru a furniza o gamă de soluţii de apărare unei ţări europene. Implementarea contractului este prevăzută să se desfăşoare pe o perioadă de 5 ani
Acum 6 ore
12:00
În raportul său anual publicat marţi, Mecanismul Independent de Investigaţie pentru Myanmar (IIMM) a anunţat că a realizat and #8222;progrese importante and #8221; în documentarea crimelor şi identificarea celor responsabili, inclusiv a comandanţilor forţelor de securitate care supervizează centrele de detenţie
11:50
Comisia de arbitraj pentru competiţiile profesionale spaniole (CACP) a anunţat că numele arbitrilor pentru meciurile din La Liga şi divizia a doua va fi dezvăluit doar cu o zi înainte de fiecare meci
11:50
Curtea Supremă a SUA urmează să se pronunţe pentru prima oară cu privire la anularea căsătoriei gay # Bursa
Curtea Supremă ar putea bulversa America, la zece ani de la legalizarea la nivel federal a căsătoriei între persoane de acelaşi sex, şi ar putea infirma pentru prima oară, în toamnă, această decizie
11:50
Preşedintele american Donald Trump l-a numit pe directorul Agenţiei însărcinate cu lupta împotriva traficului şi distribuţiei de droguri în Statele Unite (DEA), Terrance Cole, la conducerea Poliţiei din Washington, după ce şi-a mobilizat trupele pentru a and #8221;curăţa and #8221; Washingtonul, a anunţat plasarea menţinerii ordinii în capitala americană sub controlul administraţiei sale şi că desfăşoară militari din Garda Naţională în oraş
11:50
Consiliul Europei (CoE) avertizează împotriva vânzării de armament Israelului şi le cele celor 46 de state membre să se asigure că acest armament nu este folosit în încălcarea drepturilor omului în Războiul din Fâşia Gaza
11:50
* Operatorul bursier a înregistrat o depreciere a participaţiei în CCP.RO de 6,6 milioane lei în primul semestru* Boardul CCP.RO Bucharest solicită o nouă majorare a capitalului social, de 27,9 milioane lei
11:50
Meteorologii au emis avertizări cpd galben de caniculă, pentru zilele de miercuri şi joi, valabile în mai multe zone ale ţării, unde temparaturile ajung la 37 de grade. În Bucureşti va fi cald, dar nu au fost emise avertizări de caniculă
11:50
Magistraţii europeni condamnă ferm campania constantă de denigrare a sistemului judiciar din România # Bursa
Organizaţia Magistraţii Europeni pentru Democraţie şi Libertăţi a transmis un mesaj în care and #8221;condamnă ferm campania constantă de denigrare a sistemului judiciar din România and #8221;, acesta fiind distribuit de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care consideră că subliniează importanţa menţinerii independenţei justiţiei, a respectului faţă de statutul magistraţilor
11:40
Captură record de ţigări de contrabandă, în valoare de patru milioane de euro, în Constanţa Sud Agigea # Bursa
Poliţişti de frontieră ai Gărzii de Coastă, inspectori vamali şi poliţişti au descoperit, în urma unui control amănunţit, peste 15 milioane de ţigarete ascunse într-un container care, potrivit documentelor, ar fi trebuit să conţină role de hârtie
11:40
Grupul APT Lazarus, cunoscut pentru campanii cibernetice complexe ce vizează atât organizaţii guvernamentale, cât şi companii din domeniul tehnologiei, exploatează acum tehnica ClickFix cu scopul distribuirii de malware, atenţionează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică
11:40
Puterile europene ameninţă cu sancţiuni dacă Iranul nu va relua dialogul privind programul nuclear # Bursa
Franţa, Marea Britanie şi Germania au transmis Organizaţiei Naţiunilor Unite că sprijină reintroducerea sancţiunilor and #8222;snapback and #8221; împotriva Iranului, dacă acesta nu va relua dialogul cu Occidentul privind programul său nuclear
11:40
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a evoluat în creştere pe majoritatea indicilor în şedinţa de miercuri, iar rulajul se cifra la 7,74 milioane de lei (1,53 milioane euro), după o oră de la debutul tranzacţiilor.
11:40
Taifunul Podul a lovit, miercuri, coasta sud-estică slab populată a Taiwanului, cu rafale de vânt de până la 191 km/h, în timp ce o mare parte din sudul şi estul insulei a fost închisă şi sute de zboruri au fost anulate
11:10
Un val de căldură de o intensitate rar întâlnită loveşte o mare parte a Europei, aducând temperaturi care depăşesc 42 de grade Celsius în Franţa, Portugalia, Spania şi în mai multe state din Balcani.
11:00
Venus Williams are o nouă păpuşă Barbie cu imaginea sa, care face parte din colecţia and #8222; and #8221;Femei care Inspiră and #8221; a producătorului de păpuşi, relatează AP.
11:00
Suedezul Armand Duplantis (25 ani), dublu campion olimpic, a stabilit un nou record mondial la săritura cu prăjina, marţi la Budapesta, unde a reuşit să treacă peste ştacheta înălţată la 6,29 m, informează AFP.
10:50
Paris Saint-Germain, câştigătoarea Ligii Campionilor, întâlneşte echipa Tottenham Hotspur, câştigătoarea Ligii Europei, în meciul pentru Supercupa Europei, care este programat, miercuri, de la ora 22.00, pe stadionul Friuli din Udine. La Tottenham este legitimat şi românul Radu Drăguşin, în prezent accidentat.
10:40
ADVERTORIAL De la TikTok la Trading: Cum învaţă generaţia Z din România despre bani şi tehnologie # Bursa
Cum învaţă generaţia Z din România despre avere şi tehnologie Românii nu aşteaptă până la 30 de ani pentru a începe să se gândească la bani sau tehnologie. Ei învaţă despre domeniul financiar de pe TikTok, urmăresc trendurile AI pe Twitter şi verifică preţul Bitcoin chiar dacă nu au deţinut niciodată o monedă. Nu este vorba despre a deveni un expert, ci despre a fi informat, curios şi pregătit pentru ceea ce urmează.
10:30
P130-2025: Standardul care face din urmărirea comportării în timp a construcţiilor - o prioritate. Sixense România, în prima linie Interviu cu Mariana Garştea, CEO Sixense România # Bursa
Adoptarea noului P130-2025 vine într-un moment-cheie pentru industria construcţiilor din România, marcată de investiţii majore în constructii si infrastructură critica, fonduri europene şi proiecte cu grad crescut de complexitate.
10:30
Rezultate AQUILA în prima jumătate a anului: venituri în creştere cu 18% şi extindere în piaţa din Ungaria # Bursa
AQUILA (simbol bursier AQ) anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că a înregistrat în primul semestru din 2025 venituri de peste 1,5 miliarde lei, în creştere cu aproximativ 18% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut
10:30
Daniel David: Peste 1.500 de specialişti sunt implicaţi în elaborarea noilor programe de studiu în licee # Bursa
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat miercuri că reforma curriculumului pentru învăţământul liceal mai parcurge o etapă, iar peste 1.500 de specialişti sunt implicaţi în elaborarea noilor programe de studiu, având ca reper profilul de formare al absolventului.
10:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump
