Bolojan: and #8221;Am acceptat funcţia de premier, cu riscul să-mi compromit imaginea publică and #8221;

08:50

* and #8221;Condiţiile hidrologice nefavorabile au condus la o scădere cu 27% a producţiei nete de energie electrică and #8221;, conform conducerii companiei* and #8221;Hidroelectrica evoluează spre un profil de integrator şi furnizor, îmbinând producţia internă cu volume în creştere achiziţionate, pentru a-şi susţine poziţia competitivă ca furnizor and #8221;, se menţionează în raportul emitentului* and #8221;Compania a reuşit o recuperare semnificativă în trimestrul al doilea, susţinută în special de achiziţii de energie şi de atenuarea scăderii producţie and #8221;, se mai punctează în document Producătorul şi furnizorul de energie electrică Hidroelectrica (H2O) a obţinut un profit net de 1,59 miliarde lei, în primele şase luni ale anului, cu 41% sub cel din primele şase luni ale anului trecut, în vreme ce veniturile au coborât cu 16%, până la 4,31 miliarde lei, potrivit raportului companiei publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).