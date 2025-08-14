Bolojan: and #8221;Am acceptat funcţia de premier, cu riscul să-mi compromit imaginea publică and #8221;
Bursa, 14 august 2025 10:00
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, miercuri seară, despre impasul în care se află coaliţia aflată la guvernare, care nu s-a reunit în ultima perioadă, după ce USR a criticat organizarea de funeralii de stat pentru fostul preşedinte Ion Iliescu, criticile ofensându-i pe cei de la PSD
• • •
Acum 5 minute
10:30
Ministerul Apărării din Rusia a declarat joi că forţele sale au lovit în iulie în Ucraina o serie de fabrici de rachete, birouri de proiectare a armelor şi întreprinderi de producţie a combustibilului pentru rachete
10:30
ANPIS a plătit peste 3,3 miliarde de lei pentru beneficiile de asistenţă socială aferente lunii iulie 2025 # Bursa
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin agenţiile teritoriale, a virat fondurile necesare pentru plata principalelor beneficii de asistenţă socială, aferente lunii iulie 2025
10:30
Radu Miruţă: and #8221;Păzitorul combinaţiilor, al corupţiei şi al minciunii în instituţiile statului este ordonanţa 109 and #8221; # Bursa
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că Ordonanţa 109, care reglementează selecţia persoanelor din conducerile companiilor de stat, trebuie modificată de urgenţă, pentru că and #8221;sub umbrela unei legi, se ascunde o fărădelege and #8221;
10:30
Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, după l-a învins în două seturi, 6-4, 7-6 (7/4), pe francezul Adrian Mannarino, într-o partidă disputată miercuri
10:30
Romanian Business Leaders avertizează că renunţarea la cota unică ar fi o eroare strategică pentru România # Bursa
Ţara noastră are nevoie de un pact naţional pentru stabilitate fiscală, nu de and #8222;experimente riscante and #8221; în impozitare, susţine Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL), care avertizează că înlocuirea cotei unice cu un sistem progresiv ar avea and #8222;consecinţe devastatoare and #8221; pentru economie.
Acum 15 minute
10:20
Jaguar Land Rover (JLR), companie deţinută de Tata Motors, va rechema peste 121.500 de vehicule în Statele Unite, după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a identificat un defect care poate provoca fisurarea articulaţiilor suspensiei faţă
10:20
Donald Trump a ordonat, miercuri, simplificarea procedurilor şi reglementărilor, în special a celor de mediu, pentru a permite sectorului spaţial privat american să îşi sporească and #8222;semnificativ and #8221; lansările, o măsură care ar trebui să îl mulţumească pe fostul său aliat Elon Musk
10:20
Procurorul general al statului New York, Letitia James, a intentat miercuri un proces împotriva platformei de plăţi electronice Zelle, acuzând-o că a refuzat să implementeze măsuri esenţiale de siguranţă, ceea ce ar fi permis escrocilor să fure peste 1 miliard de dolari de la consumatori
10:20
Startup-urile din România pot aplica la hackathonul european EUDIS pentru tehnologii dual-use # Bursa
Startup-urile şi inovatorii din ţara noastră se pot înscrie până la 10 octombrie la ediţia de toamnă a EUDIS Hackathon, un eveniment european de inovaţie digitală în domeniul tehnologiilor cu utilizare civilă şi militară (dual-use), parte a European Defence Innovation Scheme - program al Comisiei Europene finanţat prin Fondul European de Apărare, cu un buget de aproape 7,3 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, potrivit unui comunicat ROTSA.
10:20
Ministerul Culturii adaptează legislaţia pentru aplicarea Regulamentului european privind libertatea presei # Bursa
Implementarea Regulamentului european privind libertatea mass-mediei (EMFA), obligatoriu în toate statele membre UE din 8 august, este coordonată de Ministerul Culturii şi include colaborarea cu instituţiile statului - Parlament, CNA, ANCOM, cu Media Publică SRR şi SRTV, cu societatea civilă, cu asociaţii profesionale de presă
Acum 30 minute
10:10
Gianlugi Donnarumma este cel mai bun portar din lume, a declarat Gabriele Gravina, preşedintele Federaţiei italiene de fotbal (FIGC), în condiţiile în care jucătorul se desparte de Paris Saint-Germain, echipa pe care a ajutat-o în urmă cu câteva luni să câştige Liga Campionilor, scrie site-ul TuttoMercatoWeb.
10:10
Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, a obţinut un wild card pentru US Open, turneu care începe pe 24 august, informează L and #39;Equipe.
10:10
O serie de aliaţi ai Statelor Unite au început să îşi revizuiască planurile de achiziţii de echipamente militare americane, ca răspuns la taxele vamale ridicate impuse de administraţia Trump, scrie Politico, care afirmă cele ce urmează. Spania a renunţat la contractul de miliarde de dolari pentru avioanele F-35, Elveţia ia în calcul abandonarea propriului acord, iar India a suspendat negocierile pentru vehicule şi rachete americane.
10:10
Naţionala masculină de baschet a României s-a calificat în preliminariile Cupei Mondiale FIBA din 2027, după ce a învins echipa Macedoniei de Nord, cu scorul de 79-66 (26-19, 19-15, 14-15, 20-17), miercuri seara, la Oradea, în Grupa E din faza a doua a precalificărilor competiţiei.
Acum o oră
10:00
10:00
Patru echipe din Liga 2 au pierdut şi au fost eliminate miercuri, în turul al treilea din Cupa României, care îşi va disputa play-off-ul în ziua de 27 august
10:00
Bolojan: and #8221;Guvernul va publica, joi, cel mai probabil, proiectul care vizează pensionarea magistraţilor and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul va publica, joi, forma finală a proiectului care vizează modificări în ceea ce priveşte vârsta de pensionare şi cuantumul pensiilor magistraţilor
10:00
Bolojan: and #8221;Anul acesta nu vom mai semna contracte noi prin Programul Anghel Saligny and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan anunţă că anul acesta nu se vor semna contracte noi pe fonduri din cadrul Programului and #8221;Anghel Saligny and #8221;
10:00
Bolojan: and #8221;Orice fel de discuţie legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan consideră că and #8221;orice fel de discuţie legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism and #8221;, el atrăgând atenţia asupra faptului că, dacă România nu merge într-o direcţie and #8221;normală and #8221;, este doar o chestiune de timp până când situaţia ţării va fi una mai complicată decât este în prezent
09:50
Transelectrica a obţinut un profit net de 256 milioane lei, pentru prima jumătate a anului, cu 3% sub rezultatul din primele şase luni ale anului trecut, în vreme ce veniturile operaţionale s-au ridicat la 1,15 miliarde lei, în scădere cu 4%
09:50
Naţionala României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 79-66 (45-34), în al treilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027
09:50
Bujduveanu: and #8221;Cel mai important este să avem un PUG, aprobat, nou, la momentul 2025-2026 and #8221; # Bursa
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, afirmă că vrea să continue politica iniţiată de Nicuşor Dan în ceea ce priveşte atitudinea Primăriei faţă de dezvoltatorii imobiliari
09:50
Serbia: Confruntări între susţinători ai partidului de guvernământ şi protestatari antiguvernamentali # Bursa
Susţinătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au aruncat cu torţe şi petarde asupra protestatarilor antiguvernamentali în Novi Sad, miercuri seara, determinând poliţia să intervină pentru a pune capăt confruntării în ceea ce reprezintă o escaladare majoră a protestelor care durează de nouă luni în Serbia, relatează Reuters.
09:50
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar and #8221;sunt generatoare de încetinire economică and #8221;, acesta fiind unul dintre motivele pentru care se constată în această perioadă o scădere a economiei
09:50
Ilie Bolojan: and #8221;Din punctul de vedere al investiţiilor, suntem într-o situaţie dificilă and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan afirmă că and #8221;provocările and #8221; privind investiţiile în această perioadă sunt legate, pe de o parte, de faptul că au fost contractate din fonduri publice naţionale, cheltuieli pentru care nu există fonduri, el spunând că investiţiile făcute din aceste fonduri vor încetini
09:50
Bolojan: and #8221;Dacă ne vom opri la jumătatea drumului, lucrurile se vor termina prost and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă al doilea pachet de măsuri propuse de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar nu va fi adoptat, România riscă să intre într-o and #8221;fundătură and #8221;
09:50
Conference League: Istanbul Başakşehir s-a calificat în play-of-ul competiţiei după 1-1 cu Viking Stavanger # Bursa
Echipa turcă Istanbul Başakşehir a încheiat la egalitate miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia norvegiană Viking Stavanger, în manşa secundă a turului al treilea din Conference League
Acum 2 ore
09:30
Cifra de afaceri din industrie (piaţa internă şi externă) a urcat, în termeni nominali, cu 0,9% în iunie 2025 faţă de luna precedentă şi cu 7,5% faţă de iunie 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:30
Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în iunie, dar rămân peste nivelul de anul trecut # Bursa
Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut cu 0,9% în iunie 2025 faţă de luna precedentă, dar au urcat cu 9,2% comparativ cu aceeaşi lună din 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:20
Digi Communications N.V. a înregistrat în S1 2025 venituri şi alte câştiguri consolidate de 1,113 miliarde euro, în creştere cu 21% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, transmite compania într-un comunicat.
09:20
Japonia investeşte peste 6 miliarde dolari în drone kamikaze turceşti şi SeaGuardian americane # Bursa
Guvernul japonez intenţionează să aloce în următorul an peste 1 trilion de yeni (aproximativ 6,3 miliarde dolari) pentru achiziţia de drone destinate Forţelor de Autoapărare, ca parte a unei strategii de consolidare rapidă a capacităţilor ofensive şi de recunoaştere, transmite ArmyRecognition, de la care relatăm cele ce urmează.
09:20
Produsul intern brut al României a înregistrat o creştere de 1,2% în trimestrul II 2025 faţă de trimestrul anterior, pe seria ajustată sezonier, şi un avans de 2,1% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, potrivit datelor and #8222;semnal and #8221; publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:20
Producţia industrială a scăzut cu 2,9% în iunie 2025 faţă de mai, pe seria brută, şi cu 1% pe seria ajustată sezonier, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:10
Negocierile pentru elaborarea primului tratat internaţional împotriva poluării cu plastic s-au prăbuşit miercuri la Geneva, cu 30 de ore înainte de termenul-limită, după ce majoritatea statelor au respins textul de sinteză propus de preşedinţia reuniunii, transmite AFP, care afirmă cele ce urmează.
09:10
Apple pregăteşte roboţi, dispozitive smart-home şi o versiune complet refăcută a lui Siri în noua strategie AI # Bursa
Apple pregăteşte o gamă extinsă de produse bazate pe inteligenţă artificială, incluzând roboţi, o versiune avansată a asistentului virtual Siri, boxe inteligente cu ecran şi camere de securitate pentru locuinţă, în cadrul unei strategii de relansare a inovaţiei, relatează Bloomberg, de la care transmitem cele ce urmează.
08:50
Antibiotice Iaşi informează că Raportul financiar la Semestrul I 2025 este disponibil investitorilor prin Bursa de Valori Bucureşti, Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi pe website-ul propriu:
08:50
Vicepreşedintele SUA vizitează trupele americane din Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin # Bursa
Vicepreşedintele american J. D. Vance, aflat în vacanţă în Regatul Unit, a vizitat miercuri baza aeriană Fairford, unde a declarat că prezenţa militarilor americani este esenţială pentru oprirea luptelor din Ucraina, după ce participase la o videoconferinţă între lideri europeni şi Donald Trump privind războiul, transmite AFP, de la care redăm cele ce urmează.
08:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că doreşte să organizeze and #8222;aproape imediat and #8221; o întâlnire cu Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski după întrevederea sa cu liderul rus programată vineri în Alaska, transmite AFP, de la care informăm cele ce urmează.
08:50
* and #8221;Condiţiile hidrologice nefavorabile au condus la o scădere cu 27% a producţiei nete de energie electrică and #8221;, conform conducerii companiei* and #8221;Hidroelectrica evoluează spre un profil de integrator şi furnizor, îmbinând producţia internă cu volume în creştere achiziţionate, pentru a-şi susţine poziţia competitivă ca furnizor and #8221;, se menţionează în raportul emitentului* and #8221;Compania a reuşit o recuperare semnificativă în trimestrul al doilea, susţinută în special de achiziţii de energie şi de atenuarea scăderii producţie and #8221;, se mai punctează în document Producătorul şi furnizorul de energie electrică Hidroelectrica (H2O) a obţinut un profit net de 1,59 miliarde lei, în primele şase luni ale anului, cu 41% sub cel din primele şase luni ale anului trecut, în vreme ce veniturile au coborât cu 16%, până la 4,31 miliarde lei, potrivit raportului companiei publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
08:40
Donald Trump a cerut ca Polonia să fie reprezentată de preşedinte în discuţia despre Ucraina # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a solicitat omologului polonez Karol Nawrocki să participe la o teleconferinţă cu liderii europeni privind Ucraina, în ajunul unei întâlniri bilaterale Trump-Putin, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Premierul Donald Tusk, rival politic al lui Nawrocki, a declarat miercuri că fusese anunţat iniţial drept participant la discuţie.
08:40
Fost candidat republican condamnat la 80 de ani de închisoare pentru atacuri armate împotriva rivalilor democraţi # Bursa
Solomon Pena, fost candidat republican în statul american New Mexico, a fost condamnat miercuri la 80 de ani de închisoare pentru că a angajat persoane să tragă asupra locuinţelor unor oficiali democraţi, după ce a pierdut alegerile din 2022, transmite Reuters, care relatează cele ce urmează.
08:40
Rusia se pregăteşte să testeze racheta de croazieră intercontinentală cu propulsie şi încărcătură nucleară 9M730 Burevestnik, în timp ce preşedintele Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri cu omologul american Donald Trump pentru discuţii privind Ucraina, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.
Acum 4 ore
08:20
Chatbot-ul dezvoltat de Google a învăţat să ţină minte conversaţiile precedente, fără a mai fi instruit în mod special în acest sens.
07:40
Deşi indicele preţurilor de consum al Statelor Unite din luna iulie a arătat că preţurile alimentelor au stagnat faţă de luna precedentă, produsele sensibile la tarife, precum boabele de cafea, ceaiurile de specialitate şi condimentele, au înregistrat scumpiri semnificative, ceea ce îngrijorează micile afaceri care le comercializează, transmite CNBC.
07:10
Consumul de alcool în rândul adulţilor din Statele Unite a coborât la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, potrivit unui sondaj realizat de Gallup, pe măsură ce tot mai mulţi americani consideră că chiar şi consumul moderat este dăunător sănătăţii, transmite Reuters
07:10
Amazon a anunţat miercuri extinderea serviciului de livrare rapidă în Statele Unite, incluzând acum şi produse alimentare perisabile precum căpşuni, lapte, carne şi mâncăruri congelate, disponibile pentru clienţii Prime în aceeaşi zi în care sunt comandate, transmite Reuters.
07:10
Focurile de armă israeliene au ucis miercuri cel puţin 25 de persoane care căutau ajutor în Gaza, au declarat oficiali din domeniul sănătăţii şi martori, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a făcut din nou apel la ceea ce el numeşte migraţia voluntară a palestinienilor din teritoriul devastat de război, potrivit AP.
07:10
Spania a apelat miercuri la mecanismul de ajutor al Uniunii Europene pentru a combate numeroasele incendii care fac ravagii în ţară şi a solicitat and #8222;două avioane Canadair and #8221;, a anunţat ministrul de Interne Fernando Grande-Marlaska.
07:00
Federaţia Franceză de Fotbal a anunţat miercuri excluderea clubului AC Ajaccio din toate competiţiile naţionale, ceea ce înseamnă că echipa la care este legitimat românul Tony Strata va juca teoretic în Regional 1, cu excepţia cazului în care va câştiga apelul.
07:00
Formaţia Paris Saint-Germain a câştigat, miercuri seară, pentru prima dată Supercupa Europei, reuşind o revenire spectaculoasă în confruntarea cu echipa lui Radu Drăguşin, Tottenham, disputată la Udine.
