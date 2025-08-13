Rusia consideră discuțiile dintre liderii europeni și Trump 'neimportante': UE sabotează eforturile Washingtonului și Moscovei
Stiripesurse.ro, 13 august 2025 16:00
Moscova nu ia în serios consultările de miercuri dintre liderii europeni și președintele american Donald Trump, calificându-le drept „neimportante”, relatează Mediafax. Citește mai departe...
Primul creier 'viu' în miniatură creat în laborator: Are 7 milioane de neuroni și e cel mai bun 'cobai' pentru studiul bolilor neurologice # Stiripesurse.ro
Cercetătorii de la Universitatea Johns Hopkins au realizat un model tridimensional viu al creierului uman, capabil să reproducă interacțiunile dintre mai multe regiuni cerebrale. Citește mai departe...
Avocații lui Ion Ceban au intervenit la Curtea de Apel București: Se cere suspendarea interdicției de intrare în România # Stiripesurse.ro
Cereri de ultimă oră la Curtea de Apel București. Avocaţii primarului Chişinăului, Ion Ceban, care are o interdicţie de intrare în România şi în spaţiul Schengen pe o perioadă de cinci ani, au cerut revocarea măsurii. Citește mai departe...
Iranul are mai puțin de trei săptămâni pentru a relua negocierile privind programul său nuclear sau va fi supus reimpunerii sancțiunilor, au anunțat Franța, Germania și Marea Britanie într-o scrisoare comună trimisă Organizației Națiunilor Unite. Citește mai departe...
'George Simion nu poate vorbi în numele poporului' - Replică acidă din PSD la ideea unui guvern cu Călin Georgescu premier # Stiripesurse.ro
Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a respins miercuri propunerea liderului AUR, George Simion, care afirmase că „PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”. Citește mai departe...
Captură importantă în Arad: cocaină, canabis și mii de lei, confiscate de polițiști # Stiripesurse.ro
Patru bărbați și o femeie sunt acuzați că au vândut cocaină și canabis cu sume între 450 și 3.000 de lei consumatorilor din Arad. Bărbații, între care un italian, au fost arestați preventiv, iar femeia este în arest la domiciliu. Citește mai departe...
Patriarhia Română, clarificări despre pierderea asigurării medicale a preoților și monahilor de la 1 septembrie # Stiripesurse.ro
În ultimele zile, au apărut informații potrivit cărora preoții și personalul monahal ar urma să-și piardă calitatea de persoane asigurate în sistemul de sănătate începând cu 1 septembrie 2025. Patriarhia Română transmite însă că aceste informații sunt false. Citește mai departe...
Netanyahu șochează: vrea un 'Israel Mare' care să includă și teritorii palestiniene, Iordania și Egipt # Stiripesurse.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit despre viziunea sa privind un „Israel Mare”, care ar cuprinde nu doar teritoriile Israelului, ci și zonele destinate unui viitor stat palestinian, precum și regiuni din Iordania și Egipt. Citește mai departe...
Mesaj viral al unei asistente: 'Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă' # Stiripesurse.ro
O asistentă medicală din Vâlcea a publicat pe Facebook un mesaj dur, preluat masiv pe rețelele de socializare de colegi din sistemul sanitar, în care susține că doar cei care înțeleg realitatea unei ture de spital ar trebui să decidă nivelul de salarizare al asistentelor. Citește mai departe...
Marea Britanie: 18 arestări după un program pilot cu polițiste sub acoperire pentru combaterea hărțuirii femeilor # Stiripesurse.ro
Optsprezece persoane au fost arestate după ce polițiștii din Surrey au desfășurat un program pilot cu polițiste sub acoperire care s-au dat drept alergătoare pentru a identifica și opri hărțuirea femeilor în timpul activității fizice, informează The Guardian, citat de Mediafax. Citește mai departe...
Nanoroboți dentari, dezvoltați în India, promit să elimine hipersensibilitatea dinților dintr-o singură intervenție # Stiripesurse.ro
Stomatologia intră într-o nouă eră, odată cu testarea unor nanoroboți capabili să pătrundă adânc în structura dintelui și să sigileze canalele microscopice responsabile de hipersensibilitatea dentară. Citește mai departe...
Un bărbat de 33 de ani din comuna Șimian, județul Mehedinți, a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-a agresat soția, în urma unui conflict spontan. Femeia a sunat luni seara la 112 și a anunțat poliția că a fost lovită de soțul său în timp ce se afla la poarta locuinței. Citește mai departe...
Pensionara Narcos, săltată de DIICOT: O femeie de 66 de ani vindea heroină și metadonă în București # Stiripesurse.ro
Pentru multe femei vârsta de 66 de ani e una a relaxării, când ieșite la pensie fie se ocupă de nepoței fie de pasiuni pentru care nu au avut timp când munceau. Alte femei însă aleg pasiuni mai extreme, cum ar fi traficul de droguri. Citește mai departe...
FACIAS cere demisii după o lună de la crima din Mureș: Inacceptabil ca Emil Gânj să fie încă liber # Stiripesurse.ro
La o lună de la uciderea Andei Gyurca, tânăra din județul Mureș, criminalul identificat și condamnat anterior, Emil Gânj, rămâne de negăsit. Citește mai departe...
VIDEO 'Pentru preşedintele Donald Trump o reuniune cu Vladimir Putin nu reprezintă o concesie' # Stiripesurse.ro
Secretarul de Stat american Marco Rubio a discutat marţi la telefon cu omologul său rus Serghei Lavrov, pentru a pregăti summitul între liderii american Donald Trump şi rus Vladimir Putin în Alaska, vineri, anunţă o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce, Citește mai departe...
Un tânăr de 23 de ani, din Sibiu, și-a bătut cu sălbăticie bunicul, un bărbat de 82 de ani, în locuință. Agresorul a fost reținut, iar miercuri, după decesul bărbatului, nepotul este propus pentru arestare preventivă. Citește mai departe...
Anamaria Gavrilă îl somează pe Călin Georgescu: Să ne spună dacă vrea să fie premier în guvern cu PSD # Stiripesurse.ro
Ipoteza ruperii actualiei coaliții și formarea unui guvern PSD -AUR prinde tot mai tare contur. Anamaria Gavrilă, șefa POT, lansează un mesaj public și îi cere lui Călin Georgescu să spună dacă ar vrea să fie premier într-un asemenea guvern. Citește mai departe...
Un accident rutier a avut loc miercuri pe Transfăgărășan, după kilometrul 30, la coada barajului, unde un vehicul a căzut într-o râpă. Două persoane au fost rănite, ambele fiind conștiente, dar cu posibile traumatisme la nivelul picioarelor. Citește mai departe...
SURSE România este efectiv blocată: Restanțe uriașe la facturile PNRR și constructorii cer oprirea lucrărilor la marile proiecte de infrastructură # Stiripesurse.ro
Situația economică dificilă a României este deja cunoscută, dar mai puțin cunoscut este ceea ce se întâmplă în birourile mai mici sau mai mari de la Guvern. În ultimele 3 luni, perioadă în care România a avut și Guvern interimar, totul s-a blocat în țara noastră. Citește mai departe...
Românii își schimbă strategiile de achiziție: Motivul pentru care tot mai mulți aleg apartamentele vechi și locuințele mici # Stiripesurse.ro
Piața imobiliară din România înregistrează o schimbare semnificativă în primul semestru al anului 2025, românii orientându-se tot mai mult către apartamentele vechi și locuințele mai mici. Citește mai departe...
O bacterie intestinală cu efect de Ozempic 'natural' ar putea reduce pofta de zahăr și regla glicemia # Stiripesurse.ro
O echipă de cercetători de la Universitatea Jiangnan din China a descoperit că o bacterie din microbiomul intestinal ar putea ajuta organismul să regleze în mod natural nivelul de zahăr din sânge și să diminueze pofta pentru dulciuri, prin mecanisme similare cu cele ale unor Citește mai departe...
Casa Albă impune o revizuire a muzeelor pentru a reflecta 'viziunea lui Donald Trump' # Stiripesurse.ro
Casa Albă a anunţat marţi Smithsonian Institution, organizaţia care gestionează principalele muzee din Washington, că administraţia americană va efectua o revizuire aprofundată pentru a se asigura că acestea sunt „aliniate” la viziunea lui Donald Trump asupra Americii, care, Citește mai departe...
Liderul AUR comentează vizita șefului statului în Republica Moldova: Întoarce favorul # Stiripesurse.ro
George Simion susține, referitor la vizita pe care președintele Nicușor Dan a făcut-o în Republica Moldova, că acesta întoarce favorul, dat fiind faptul că Maia Sandu l-a susținut la alegerile prezidențiale din luna mai a acestui an. Citește mai departe...
Estonia expluzează un diplomat al ambasadei Rusiei, acuzat de 'ingerință' în problemele statului baltic # Stiripesurse.ro
Estonia a expulzat un diplomat al ambasadei Rusiei, pe care îl acuză de 'ingerinţă' în treburile statului baltic, a anunţat miercuri Ministerul Afacerilor Externe estonian, informează AFP, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Alum a înregistrat, în primul semestru al anului, o pierdere de 7,65 milioane de lei, comparativ cu profitul net din perioada similară a anului trecut, de 5,19 milioane de lei, care a fost generat de veniturile obţinute din vânzarea de certificate de emisii în sumă de 21,02 milioane de Citește mai departe...
LPF introduce noi reguli de consultare a cluburilor înaintea modificărilor de regulament # Stiripesurse.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a adoptat, miercuri, în cadrul unei Adunări Generale Extraordinare, un set de proceduri menite să asigure transparență și consultare obligatorie a cluburilor din Superligă înaintea oricărei decizii cu impact asupra competiției, a anunțat Citește mai departe...
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania că, având în vedere temperaturile ridicate, lipsa precipitaţiilor şi vânturile puternice, factori ce pot favoriza izbucnirea spontană şi Citește mai departe...
VIDEO Nazare declanșează operațiunea 'Vânătorii de fantome': 1,5 milioane de companii inactive și datorii uriașe. 'Nu i-a deranjat nimeni nici cu o floare' # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a lansat un mesaj ferm către mediul de afaceri, anunțând măsuri dure împotriva firmelor inactive fiscal care acumulează datorii uriașe la buget și blochează corecta funcționare a economiei. Citește mai departe...
Crin Antonescu, ironic la adresa lui Nicușor Dan: 'Întrebare pentru turistul din Basarabia și suita de propagandiști - suntem reprezentați de Zelenski?' # Stiripesurse.ro
Crin Antonescu a lansat miercuri, pe Facebook, o ironie la adresa președintelui Nicușor Dan, în contextul ]n care are lor o reuniune a marilor lideri europeni și ai SUA cu Zelenski și Donald Trump„Politico: Miercuri, la ora 14 (ora Germaniei), va avea loc o discuție virtuală de o oră, Citește mai departe...
Peste 200 de poeți din 30 de țări vin la București pentru Festivalul Internațional de Poezie # Stiripesurse.ro
Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB) debutează în 15 septembrie, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. Evenimentul se încheie în 21 septembrie. Citește mai departe...
VIDEO Nazare anunță o rectificare bugetară complicată: 'Nu va fi ușor de făcut'. Ce spune despre banii ceruți de ministrul Transporturilor (PSD) # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că deja au început discuțiile pentru rectificarea bugetară, despre care spune că „nu va fi ușor de făcut”. Citește mai departe...
Crema cu melatonină, noua tendință în anti-aging. Dr. Dana Miricioiu: 'Crește eficiența protecției solare și protejează pielea de îmbătrânire prematură' # Stiripesurse.ro
Dr. Dana Miricioiu, chirurg estetician, afirmă că efectul cremelor cu protecție solară poate fi amplificat prin aplicarea melatoninei direct pe piele, sub formă de cremă, datorită proprietăților sale antioxidante și de regenerare celulară. Citește mai departe...
The exchange rate of the national leu currency resulting from the quotations announced on Wednesday by the banks authorised to operate on the currency market is as follows:CURRENCY SYMBOL RON1 Euro EUR 5.06331 US dollar USD 4.31731 Swiss franc CHF 5.37911 British pound GBP 5. Citește mai departe...
VIDEO Ministrul Finanțelor admite cel mai negru scenariu: Există un risc real ca România să intre în recesiune # Stiripesurse.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a explicat că există riscul real ca România să intre în recesiune. De asemenea, Nazare a explicat faptul că rata inflației a crescut pentru că a fost eliminată plafonarea la energie. Citește mai departe...
VIDEO Ținta de deficit, recalculată: 'Nu vorbim de 7,1', spune ministrul Finanțelor # Stiripesurse.ro
România nu își va putea respecta ținta de deficit bugetar de 7,1% stabilită la începutul anului, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniind că estimarea inițială a fost construită pe „ipoteze nerealiste”. Citește mai departe...
VIDEO Dobânzi record și fonduri limitate: 'Așteptăm mâine o decizie' - cum încearcă Guvernul să protejeze lucrările pe 'Anghel Saligny' # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că deblocarea proiectelor din programul „Anghel Saligny” și eventualele alocări suplimentare vor fi decise doar după finalizarea discuțiilor cu ordonatorii de credite și o evaluare clară a sumelor rămase de cheltuit. Citește mai departe...
Arestată după scandal: Femeie din Buftea, acuzată că a lovit și amenințat un polițist # Stiripesurse.ro
O femeie care a agresat un polițist care a intervenit la un scandal la care era parte, în Buftea, județul Ilfov, a fost încătușată și arestată preventiv. Citește mai departe...
'Vă rog să faceți un calcul corect' - Ilie Bolojan cere tăieri de personal și cheltuieli reduse. Ultimatum pentru 36 de instituții subordonate Guvernului # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului, pe tema măsurilor de reorganizare, reducere a cheltuielilor de personal și îmbunătățire a activității acestora. Citește mai departe...
VIDEO Moment tensionat la concertul lui Maluma. Artistul ceartă o fană: 'Crezi că e o idee bună?' # Stiripesurse.ro
Artistul columbian Maluma a întrerupt un concert susținut în Mexico City pentru a-i atrage atenția unei mame care își adusese copilul de un an în sala de spectacole, expunându-l la un nivel ridicat de zgomot, scrie NBC News. @dani.liceaga Que oso que te regañe Maluma. Citește mai departe...
VIDEO Ministrul Finanțelor anunță măsuri extrem de dure și oferă un tablou haluciant al firmelor din România: Aproape 700.000 nu au card bancar # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat o serie de măsuri pentru firme și companii. O măsură extrem de importantă este legată de obligativitatea firmelor de a avea card bancar și cont în bancă, pentru că aproape 700.000 de firme nu dețin card sau cont în bancă. Citește mai departe...
Papa Leon al XIV-lea, mesaje pentru credincioși: 'Rugați-vă pentru pacea popoarelor lovite de tragedia războiului' # Stiripesurse.ro
Papa Leon al XIV-lea le-a cerut credincioşilor să se roage lui Dumnezeu să dăruiască pace tuturor popoarelor care "trăiesc tragedia războiului", în cadrul audienţei generale de miercuri, al cărei loc de desfăşurare a fost mutat din Piaţa Sfântul Petru în Aula Citește mai departe...
Curs valutar, 13 august: Leul s-a apreciat, miercuri, în raport cu principalele valute # Stiripesurse.ro
Miercuri, leul a câștigat teren în fața monedei europene, BNR anunțând un curs de referință de 5,0633 lei pentru un euro, în ușoară scădere față de 5,0683 lei marți.Dolarul a ajuns la 4,3173 lei, de la un curs de 4,3688 lei. Citește mai departe...
VIDEO Nazare: 'Nu mai putem lansa licitații fără bani' – reacție la acuzațiile privind firmele care nu facturează # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat astăzi că problema firmelor care nu emit facturi trebuie privită nu doar din perspectiva legalității, ci și a modului în care statul își planifică bugetele. Citește mai departe...
Beijingul a anunţat miercuri că va impune contramăsuri împotriva a două instituţii financiare din blocul comunitar, ca represalii la sancţiunile impuse de UE împotriva a doua bănci chineze, transmit DPA şi Reuters. Citește mai departe...
'În apă măsor secundele. Pe şosea, măsor zâmbetele'. David Popovici a devenit primul Friend of the Brand Porsche din România # Stiripesurse.ro
Multiplul campion olimpic, mondial şi european la înot David Popovici a devenit primul Friend of the Brand Porsche din România, informează news.ro.“În apă măsor secundele. Pe şosea, măsor zâmbetele.De azi, sunt oficial primul Friend of the Brand Porsche din România. Citește mai departe...
VIDEO Nazare anunță măsuri dure pentru ANAF: Coordonare directă de la Finanțe, teste de integritate și bodycamuri la controale # Stiripesurse.ro
Ministerul Finanțelor pregătește un pachet de măsuri menite să crească gradul de colectare și să asigure transparență în activitatea ANAF și a altor instituții fiscale. Citește mai departe...
VIDEO Ministrul Finanțelor mai dă o lovitură românilor. Taxă pe coletele din afara UE # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanțelor anunță că ia o măsură cu privire la o taxă pe fluxurile extracomunitare de colete. Astfel românii care vor comanda produse din afara UE, spre exemplu din China, cu o valoare mai mare de 150 de euro vor plăti 25 de lei pentru fiecare colet. Citește mai departe...
Clubul de fotbal din Superligă FC Botoșani a anunțat oficial, miercuri, transferul tânărului mijlocaș central Andrei Dan Dumitru, scrie news.ro. Citește mai departe...
Mesajul Patriarhului Daniel către românii din diaspora: 'Rugăciunea și iubirea nu cunosc hotare' # Stiripesurse.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a adresat un mesaj, miercuri, cu prilejul Duminicii migranţilor români, marcată pe 17 august, în care îndeamnă la păstrarea "cu sfinţenie" a limbii, credinţei şi identităţii româneşti. Citește mai departe...
VIDEO Se schimbă regulile jocului pentru marile companii din România: 'Am creat o nouă formulă, inspirată din SUA' - Nazare # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat miercuri un nou set de măsuri din „Pachetul 2” de reformă fiscală, care vizează în special activitatea companiilor multinaționale și a ANAF. Citește mai departe...
