Bacău: Patru persoane, rănite în urma unei explozii, urmate de incendiu, într-o locuinţă/ Două victime au arsuri pe circa jumătate din suprafaţa corpului

Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja anunţă că încă 2751 MW noi capacităţi de producţie de energie din surse regenerabile vor fi realizate prin mecanismul CfD (Contracte pentru Diferenţa), cu finanţare europeană, ceea ce înseamnă o putere instalată cât patru reactoare noi de la Cernavodă. Potrivit lui Burduja, trei miliarde de euro sunt fonduri europene obţinute exclusiv pentru mecanismul CfD, care au scopul de a construi noi parcuri fotovoltaice şi eoliene în România, „energie ieftină şi curată”. Fostul ministru susţine că, odată cu finalizarea acestor proiecte în anii următori, românii vor avea „facturi mai mici”, iar România va deveni „mare exportator de energie în regiune”.