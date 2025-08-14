Dr. Horaţiu Alin Mureşan, OncoTeam Diagnostic: „Noi suntem aici ca să sprijinim!”

12:10

Zeci de turişti aflaţi, în aceste zile, în concediu pe litoralul românesc, inclusiv copii, sunt consultaţi gratuit de către medici dermatologi, endocrinologi, pmeumologi şi pediatri în cadrul campaniei de prevenţie şi educaţie ”Asumă-ţi să fii sănătos”, mulţi fiind surprinşi să afle că, deşi se simt bine, au risc pentru anumite boli. Campania a început în 2021, când a crescut numărul cazurilor de cancer cutanat din cauza expunerii prelungite şi fără protecţie la soare. Potrivit medicilor, cancerul de piele este cel mai frecvent la populaţia cu piele de culoare deschisă, specialiştii estimând că în următorul sfert de veac numărul acestui tip de cancer va creşte cu 40%. Datele colectate în ultimii patru ani ai campaniei iniţiate de UMF „Carol Davila” din Bucureşti arată că aproape trei sferturi dintre cei evaluaţi erau supraponderali sau obezi şi aproape jumătate aveau hipertensiune arterială, rezultatele fiind şi mai îngrijorătoare la persoanele de peste 45 de ani. Un medic rezident afirmă că sistemul sanitar din România are nevoie de educţie şi prevenţie. În acest an, consultaţiile au inclus, în premieră, afecţiunile pulmonare, iar la anul va fi inclusă şi urologia.