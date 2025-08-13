Braşov: Bărbat cercetat pentru omor, fiind suspectat că şi-a ucis tatăl cu un burghiu. Bătrânul s-a refugiat în baie, însă agresorul a spart mai multe uşi şi a ajuns la el
News.ro, 13 august 2025 17:30
Un bărbat în vârstă de 35 de ani din judeţul Braşov este cercetat pentru omor, fiind suspectat că şi-a ucis tatăl cu un burghiu. Încercând să scape de furia fiului său, bătrânul s-a refugiat în baie, însă agresorul a spart mai multe uşi şi a ajuns la el.
UPDATE - Bacău: Patru persoane, rănite în urma unei explozii, urmate de incendiu, într-o locuinţă/ MS: O fată cu arsuri pe 40% din corp, dusă la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”; trei adulţi cu arsuri pe 50-70% din corp, la ”Bagdasar-Arseni” şi SCJU Timişo # News.ro
O explozie s-a produs, miercuri, într-o locuinţă din Letea Veche, judeţul Bacău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Ministerul Sănătăţii a precizat că o fată cu arsuri pe 40% din corp va fi dusă cu un elicopter SMURD la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, iar trei adulţi cu arsuri pe 50-70% din suprafaţa corporală vor fi direcţionaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Bagdasar-Arseni” şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara. Totodată, va fi activat Mecanismul European de Protecţie Civilă pentru transferul pacienţilor în străinătate.
Bacău: Patru persoane, rănite în urma unei explozii, urmate de incendiu, într-o locuinţă/ Două victime au arsuri pe circa jumătate din suprafaţa corpului # News.ro
O explozie s-a produs, miercuri, într-o locuinţă din Letea Veche, judeţul Bacău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Doi adulţi au suferit arsuri pe aproximativ jumătate din suprafaţa corpului, fiind în stare gravă, iar alte două persoane - un adult şi un adolescent - au arsuri pe circa un sfert din suprafaţa corporală. ”Menţionăm că, în funcţie de evoluţia stării pacienţilor, suntem pregătiţi să efectuăm transferuri către alte unităţi medicale”, a anunţat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).
Botoşani: Bărbat reţinut după ce şi-a dezactivat dispozitivul de monitorizare electronică, montat după ce şi-a agresat soţia # News.ro
Un bărbat de 66 de ani din judeţul Botoşani a fost reţinut, miercuri, după ce şi-a dezactivat dispozitivul de monitorizare electronică, montat după ce şi-a agresat soţia. În urma alertei generate, bărbatul a fost prins în scurt timp, într-o pădure.
Rusia revendică cucerirea a două sate în Doneţk, Nîkanorivka şi Suvorove, într-un sector strategic în care armata rusă a înaintat rapid în ultimele zile # News.ro
Rusia revendică miercuri cucerirea a două localităţi în estul Ucrainei, într-un sector strategic în care Moscova a înaintat rapid în ultimele zile, prevestind o înaintare de amploare, relatează AFP.
Incendiile forestiere alimentate de caniculă şi vânturi puternice fac ravagii în Europa. Un pompier voluntar a murit în Spania. Mii de localnici şi turişti au fost evacuaţi în Grecia # News.ro
Incendiile provocate de om sau furtuni şi alimentate de caniculă şi vânturi puternice au continuat să facă ravagii în sudul Europei miercuri, mistuind case, ferme şi fabrici şi forţând evacuarea a mii de locuitori şi turişti, relatează Reuters.
BACALAUREAT 2025 - Rata de participare la proba la alegere a profilului şi specializării a fost de 84,6%/ 21 de candidaţi, eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă # News.ro
Rata de participare la proba la alegere a profilului şi specializării din cadrul celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului, desfăşurată miercuri, a fost de 84,6%, anunţă Ministerul Educaţiei. Totodată, 21 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.
Nazare: Nu mai putem lansa proceduri de licitaţii dacă nu avem certitudinea că există bani la buget/ Ipotezele actualului buget nu au fost realiste # News.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, este de părere că autorităţile din România trebuie să ţină cont de datele corecte atunci când concep bugetele şi să nu mai organizeze proceduri de atribuire a unor contracte de lucrări pentru care nu există banii în bugetul curent sau în cel din anii următori. Nazare a reafirmat că „ipotezele” pe care s-a bazat construirea actualului buget nu au fost unele realiste.
Ministrul Finanţelor: Riscul unei recesiuni e real. Nu era aşa de greu de anticipat că ne vom îndrepta, la un moment dat, către o recesiune, dacă analizam scăderea creşterii economice în fiecare an # News.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, susţine că riscul unei recesiuni economice este unul real. Nazare atrage atenţia asupra faptului că „nu era aşa de greu de anticipat” că economia să va îndrepta către o recesiune, având în vedere scăderea constantă a economiei din ultimii ani.
Ministrul Finanţelor: Coaliţia trebuie să revină la masa discuţiilor/ Avem nevoie de decizia coaliţiei pentru a putea înainta cu acest pachet de măsuri fiscale/ Sunt linii roşii pentru partide şi sunt linii roşii pentru ţară # News.ro
Ministrul Finanţelor Publice afirmă că este nevoie ca partidele din coaliţia aflată la guvernare să reia discuţiile şi să ajungă la un acord cu privire la pachetul de măsuri fiscale. Nazare speră ca luna aceasta pachetul al doilea de măsuri, anunţat şi pus în dezbatere miercuri, să fie adoptat, pentru a putea fi prezentat autorităţilor europene luna viitoare. „Sunt linii roşii pentru partide şi sunt linii roşii pentru ţară”, mai spune Alexandru Nazare.
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele şase luni cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro # News.ro
Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie - iunie, cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).
Clubul spaniol Gimnastic Tarragona a revenit asupra deciziei de a angaja un jucător după ce comentariile acestuia i-au supărat pe catalani # News.ro
Clubul spaniol din liga a treia Gimnastic Tarragona şi-a schimbat rapid decizia de a angaja un jucător după ce fanii s-au plâns de comentariile jignitoare pe care acesta le-a făcut la adresa catalanilor pe Instagram Live anul trecut, relatează AP.
Ministrul Finanţelor anunţă modificarea regimului firmelor inactive: Societăţile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere, după caz # News.ro
România are aproape jumătate de milion de firme inactive, care au datorii la stat de 3,5 miliarde de lei. Ministrul Finanţelor anunţă noi reglementări legislative privind regimul acestor companii. „Societăţile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere, după caz”, spune ministrul Finanţelor.
Timiş: Şofer găsit carbonizat într-o maşină care s-a ciocnit cu un TIR, pe centura municipiului Lugoj/ Traficul este blocat # News.ro
Un autoturism şi un TIR s-au ciocnit, miercuri, pe centura municipiului Lugoj, judeţul Timiş, în urma impactului, autoturismul luând foc. Şoferul maşinii nu s-a mai putut salva, el fiind găsit carbonizat de pompieri. Traficul pe centura Lugojului este blocat şi se estimează reluarea aceastuia după ora 18.00.
Ministrul Finanţelor, anunţ privind propunerea de eliminare a plafonului de 50.000 de lei la plata cu cardul # News.ro
Guvernul renunţă la plafonul de 50.000 de lei impus până acum plăţilor cu cardul bancar, aceste tip de plată urmând a nu mai avea plafon.În acest context, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a lansat un apel public către bănci pentru ca acestea să reducă cât mai mult comisioanele percepute la tranzacţiile cu cardul.
UPDATE - Trump spune că liderii europeni sunt oameni extraordinari, care doresc să vadă încheiat un acord de pace în Ucraina / Rusia consideră „nesemnificative” discuţiile liderilor din UE cu şeful Casei Albe # News.ro
Donald Trump i-a calificat miercuri pe liderii europeni cu care urma să vorbească mai târziu despre Ucraina drept „oameni extraordinari”, comentariul, făcut pe Truth Social, venind într-o perioadă în care suspansul creşte cu două zile înainte de întâlnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska. În schimb, mesajul transmis de la Moscova a vrut să minimezeze importanţa acestui dialog transatlantic, un oficial al MAE rus afirmând că este vorba de discuţii „nesemnificative”, în timp ce condiţiile Kremlinului pentru un acord de pace rămân neschimbate.
Moscova califică drept „nesemnificative” consultările europenilor cu Trump şi spune că cererile Kremlinului rămân neschimbate: retragerea completă a Ucrainei din regiunile revendicate de Rusia # News.ro
Rusia a calificat miercuri drept „nesemnificative” consultările prin videoconferinţă prevăzute între liderii europeni şi Donald Trump pentru a încerca să-l convingă să apere interesele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale de vineri, din Alaska, cu Vladimir Putin. În plus, Moscova a transmis că poziţia sa cu privire la încheierea războiului din Ucraina nu s-a schimbat: vrea retragerea completă a forţelor Kievului din regiunile cheie ale Ucrainei revendicate de Kremlin.
Prezentatorul american Jimmy Kimmel a solicitat şi a obţinut cetăţenia italiană după venirea la putere a lui Trump: „Ceea ce se întâmplă este mai rău” # News.ro
Opozant de lungă durată al lui Donald Trump, comediantul şi prezentatorul american Jimmy Kimmel a reuşit să obţină cetăţenia italiană datorită bunicii sale materne. Gazda celebrului late show „Jimmy Kimmel Live!” a solicitat cetăţenia italiană după venirea la putere a lui Donald Trump. A reuşit să o obţină datorită bunicii sale materne Edith, a explicat el într-un episod al podcastului lui Sarah Silverman, difuzat pe 7 august.
Colliers: Valoarea estimată a tranzacţiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale, cu excepţia celor industriale, a scăzut în primul semestru sub nivelul din perioada similară a anului trecut, la aproape 200 de milioane de euro # News.ro
Valoarea estimată a tranzacţiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale (cu excepţia celor industriale) s-a apropiat în primul semestru de 200 de milioane de euro, sub nivelul din perioada similară a anului trecut, dar cu perspective mai bune pentru a doua jumătate a anului şi pentru 2026, arată un raport al companiei de consultanţă imobiliară Colliers.
Procurori: Nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj cu privire la incendiul de la fabrica de armanent de la Cugir / Focul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnic # News.ro
Procurorii au anunţat, miercuri, că nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj cu privire la incendiul de la fabrica de armanent de la Cugir şi au stabilit că focul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică.
Trump spune că liderii europeni sunt oameni extraordinari, care doresc să vadă încheiat un acord de pace în Ucraina # News.ro
Donald Trump i-a calificat miercuri pe liderii europeni cu care urma să vorbească mai târziu despre Ucraina drept „oameni extraordinari”, comentariul, făcut pe Truth Social, venind într-o perioadă în care suspansul creşte cu două zile înainte de întâlnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska.
Firmele care activează în România vor fi obligate să aibă cont la bancă şi card bancar. Măsura, implementată în condiţiile în care sute de mii de companii lucrează numai cu cash # News.ro
Societăţile comerciale care activează în România vor fi obligate să aibă cont la bancă şi card bancar. Măsura, care face parte din pachetul al doilea de măsuri fiscale, este propusă în condiţiile în care aproape 700.000 de companii lucrează numai cu cash, multe dintre acestea având datorii către bugetul de stat.
Patriarhia Română: Preoţii nu au fost niciodată exceptaţi de la plata contribuţiilor de sănătate şi nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuţie # News.ro
Preoţii nu au fost niciodată exceptaţi de la plata contribuţiilor de sănătate şi nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuţie, transmite Patriarhia Română într-un comunicat. Precizarea vine ca urmare a vehiculării de informaţiile false în spaţiul public cu privire la presupusa pierdere, începând cu data de 1 septembrie, a calităţii de persoană asigurată în sistemul de sănătate de către preoţi şi personalul monahal. În plus, Patriarhia Română solicită respectarea adevărului şi evitarea propagării informaţiilor neconfirmate sau tendenţioase cu privire la statutul personalului clerical şi monahal în sistemul de asigurări de sănătate.
Comisia de Disciplină a anunţat sancţiunile pentru incidentele de la derbiul Dinamo – FCSB şi l-a suspendat trei meciuri pe Dan Petrescu / Hotărârile comisiei # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât, miercuri, ca tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, să fie suspendat trei meciuri ca urmare a eliminării de la meciul din Superligă cu Universitatea Craiova.
Ministerul Finanţelor propune „stabilirea unui capital social minim de 8000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL”. Statul va putea recupera aceşti bani de la companiile ajunse în insolvenţă # News.ro
Ministerul Finanţelor propune, în pachetul al doilea de măsuri fiscale, „stabilirea unui capital social minim de 8000 de lei” în cazul societăţilor comerciale cu răspundere limitată. Suma va fi în continuare la dispoziţia companiei, însă statul va putea recupera aceşti bani de la companiile ajunse în insolvenţă.
Bogdan Ivan: România - record în energia verde / Capacităţile de producţie în energie curată întăresc independenţa energetică a României şi aduc viitorul verde mai aproape # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, miercuri, un record în energia verde, referindu-se la faptul că, în doar o rundă de licitaţie a Contractelor pentru Diferenţă, România a atras investiţii pentru 2.751 MW de energie curată şi ieftină. ”Capacităţile de producţie în energie curată întăresc independenţa energetică a României şi aduc viitorul verde mai aproape”, a transmis Ivan.
Ministrul Finanţelor anunţă modificări în privinţa eşalonării datoriilor firmelor către bugetul de stat: termenele se reduc semnificativ, iar firmele noi vor trebui să depună garanţii # News.ro
Ministerul Finanţelor propune modificarea modului în care companiile care au datorii către bugetul de stat pot beneficia de plata acestora în mod eşalonat. Măsura face parte din pachetul al doilea propus de guvern pentru reducerea deficitului bugetar şi a fost propusă în contextul în care numeroase companii care au beneficiat de eşalonări fără garanţii au ajuns să înregistreze debite tot mai mari la buget. Pe lângă introducerea de garanţii pentru companiile noi, propunerea vizează şi reducerea termenelor de plată.
Avocaţii lui Ion Ceban, primarul Chişinăului care are interdicţie de a intra în UE, au contestat decizia luată de România şi au cerut suspendarea măsurii până la rezolvarea cazului # News.ro
Avocaţii primarului Chişinăului, Ion Ceban, care are o interdicţie de intrare în România şi în spaţiul Schengen pe o perioadă de cinci ani, au cerut revocarea măsurii şi în paralel au depus la Curtea de Apel Bucureşti o cerere de suspendare a actului administrativ până la soluţionarea cauzei pe fond.
Cesionarea acţiunilor firmelor cu datorii la buget în scopul sustragerii de la plata debitelor va fi încadrată ca faptă penală # News.ro
Acţiunea de cesionare a părţilor sociale ale firmelor cu răspundere limitată care au datorii la buget în scopul sustragerii de la plata debitelor va fi încadrată ca faptă penală, dacă se dovedeşte că transmiterea acţiunilor către alte persoane este făcută cu intenţia de a eluda plata datoriilor. Anunţul a fost făcut miercuri, de către ministrul Finanţelor Publice, iar demersul face parte din pachetul al doilea de măsuri fiscale propus de Guvern.
Nazare: Relaţia dintre Ministerul de Finanţe şi ANAF a fost tensionată, iar rezultatul acestei tensiuni s-a văzut în nivelul foarte slab de colectare/ În privinţa activităţilor specifice, ANAF va fi coordonat de Ministerul de Finanţe # News.ro
Ministrul Finanţelor anunţă modificări în ceea ce priveşte relaţia dintre minister şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Alexandru Nazare admiţând că, în ultimii ani, între cele două instituţii au existat„ tensiuni” care au afectat nivelul încasărilor la bugetul de stat. Nazare a explicat că de activitatea de control se va ocupa, în continuare, exclusiv ANAF, reiterând că structurile de control din cadrul instituţiei vor fi dotate cu camere video pe care le vor activa pe tot timpul desfăşurării verificărilor la agenţii economici.
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. El spune că vrea să se reabiliteze şi să revină în politica de la Chişinău. Decizia finală aparţine Ministerului Justiţiei din Grecia # News.ro
Curtea de Apel din Atena a decis miercuri extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, potrivit corespondenţilor TV8 şi 1TV, dar decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Justiţiei al Republicii Elene.
Tanczos Barna: Programul Anghel Saligny, iniţiat de UDMR, a contribuit la dezvoltarea locală în toată ţara / În cadrul Guvernului susţinem ca, în ciuda situaţiei financiare dificile, să nu se oprească investiţiile publice şi să găsim soluţii # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a transmis, miercuri, că Programul Anghel Saligny, iniţiat de UDMR, a contribuit la dezvoltarea locală în toată ţara. ”În cadrul Guvernului susţinem ca, în ciuda situaţiei financiare dificile, să nu se oprească investiţiile publice şi să găsim soluţii”, a transmis vicepremierul.
Cristian Romero a fost numit căpitan al echipei Tottenham, în locul lui Son Heung-min, transferat la începutul lunii august la Los Angeles FC, a anunţat miercuri clubul londonez, înainte de Supercupa Europei împotriva Paris Saint-Germain.
Coletele cu valori mai mici de 150 de euro, aduse în România din afara spaţiului UE, vor fi taxate cu 25 de lei/ Ministrul Finanţelor: 40 de mii de antreprenori români sunt profund afectaţi de creşterea coletelor din zone extracomunitare # News.ro
Ministerul Finanţelor propune introducerea unei taxe fixe, în cuantum de 25 de lei, pentru coletele care ajung în ţară din afara Uniunii Europene şi care valorează maximum 150 de euro. Măsura este luată în contextul în care numărul coletelor primite în România a crescut, în ultimii ani, de la câteva mii, la peste 200 de mii de colete. Ministrul Finanţelor a precizat că, prin implementarea acestei măsuri, se aşteaptă ca prin implementarea acestei măsuri suma adusă la bugetul de stat să fie de aproximativ 1,3 miliarde de lei.
Consiliul Concurenţei analizează preluarea producătorului de ambalaje Dentas România SRL de către Hartmann Packaging # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă, miercuri, că analizează tranzacţia prin care Hartmann Packaging A/S din Danemarca intenţionează să preia producătorul de ambalaje Dentas România SRL.
Familia şi prietenii românului decedat în incendiul din Spania cer ajutor pentru a-i repatria trupul # News.ro
Familia şi prietenii lui Mircea Spiridon, românul care a murit în incendiul din Tres Cantons, regiunea Madrid, încercând să salveze caii unui prieten, au iniţiat o campanie de donaţii pentru a face faţă cheltuielilor de repatriere după moartea tragică a bărbatului, relatează Telecinco.
Casa Albă a anunţat marţi Smithsonian Institution, organizaţia care gestionează principalele muzee din Washington, că administraţia americană va efectua o revizuire aprofundată pentru a se asigura că acestea sunt „aliniate” la viziunea lui Donald Trump asupra Americii, care, potrivit scrisorii sale, se bazează pe „adevăr şi raţiune”.
Alfred Simonis, după ce liderul AUR a afirmat că “PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare cu prim-ministru Călin Georgescu”: Nu poate vorbi în numele poporului în niciun fel/ Poporul s-a exprimat la vot # News.ro
Preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis, a declarat, miercuri, că liderul AUR, George Simion, care a afirmat că “PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu”, nu poate vorbi în numele poporului. ”Poporul s-a exprimat la vot”, a transmis Simionis.
Ministrul Finanţelor anunţă taxă de 16% pentru cheltuieli pentru administrare, consultanţă, proprietate intelectuală şi dobânzi intragrup în cazul multinaţionalelor cu cifre de afaceri mari # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă „schimbarea paradigmei” în ceea ce priveşte companiile multinaţionale cu cifre de afaceri mari, suspectate că exportă profitul, sub forma unor cheltuieli deductibile, ministrul arătând că vor exista noi metode de taxare în ceea ce priveşte cheltuielile deductibile ale acestora. Conform propunerii formulate de autorităţile fiscale din România, cheltuieli pentru administrare, consultanţă, proprietate intelectuală şi dobânzi în interiorul grupului de firme se vor percepe taxe, dacă acestea sunt mai mari de 3 procente din cifra de afaceri. Ministrul anunţă modificarea subliniind că prevederile privind impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) nu şi-au atins efectele, statul încasând din acest impozit, de la companiile multinaţionale mari, 1,2 miliarde de lei, de câteva ori mai puţin decât estimase la introducerea impozitului.
Sibiu: Tânăr de 23 de ani, reţinut, fiind suspectat că şi-a ucis bunicul / Victima a murit la spital # News.ro
Un tânăr de 23 de ani din Sibiu a fost reţonut pentru 24 de ore, fiind acuzat că şi-a ucis bunicul. Victima a fost gsită în casă, în stare de inconştienţă, cu multiple răni la cap şi pe corp, şi a murit la spital.
Filmările pentru adaptarea celei de-a şasea cărţi din saga „Narnia”, intitulată „The Magician's Nephew”, au început la Londra. Condus de regizoarea Greta Gerwig, autoarea filmului „Barbie” din 2023 şi a recentei producţii Disney „Albă ca Zăpada”, realizarea filmului ar trebui să dureze cel puţin şapte luni, până în martie 2026, înainte de o lansare prevăzută pentru luna noiembrie a aceluiaşi an în Statele Unite.
Raluca Turcan: USR şi PSD: duşmani de faţadă şi parteneri de blocaj?/ De ce repetăm acelaşi scenariu şi aşteptăm rezultate diferite?/ România are nevoie de o coaliţie, nu de un ring de box politic la nici două luni de la votarea în Parlament # News.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan afirmă, miercuri, că spaţiul public pare dominat în ultimele zile de un schimb continuu de replici între USR şi PSD, care duce la blocarea coaliţiei şi imposibilitatea luării unor măsuri concrete. ”De ce repetăm acelaşi scenariu şi aşteptăm rezultate diferite?”, a transmis Turcan.
Poeţi din 30 de ţări, de pe patru continente, vin la Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti, ediţia a XV-a # News.ro
Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB) debutează în 15 septembrie, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. Evenimentul se încheie în 21 septembrie. Ediţia a XV-a reuneşte aproape două sute de poeţi din peste 30 de ţări, de pe patru continente, oferind publicului o experienţă multiculturală amplă: lecturi publice, expoziţii, conferinţe, performance-uri şi momente muzicale - toate sub semnul poeziei ca formă de memorie vie şi prezenţă activă în viaţa cetăţii.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania că, având în vedere temperaturile ridicate, lipsa precipitaţiilor şi vânturile puternice, factori ce pot favoriza izbucnirea spontană şi extinderea rapidă a incendiilor de vegetaţie pe suprafeţe întinse, este necesar să se informeze în prealabil cu privire la avertizările şi măsurile dispuse de autorităţile locale din zonele în care se află sau spre care intenţionează să călătorească şi să respecte cu stricteţe instrucţiunile acestora în situaţii de risc, în special în caz de evacuare.
Ilie Bolojan, întâlnire cu reprezentanţii tuturor celor 36 de instituţii subordonate Guvernului – Le-a cerut, până în 22 august, propuneri de reorganizare, creştere a eficienţei şi indicatori de performanţă / Trebuie analizate şi sporurile # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o întâlnire cu reprezentanţii tuturor celor 36 de instituţii subordonate Guvernului şi a cerut, până în 22 august, propuneri de reorganizare, creştere a eficienţei şi indicatori de performanţă. ”Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administraţia locală, cât şi în cea centrală”, a declarat premierul Ilie Bolojan.
FC Botoşani a anunţat, miercuri, că a obţinut serviciile jucătorului Andrei Dan Dumitru.
Sebastian Burduja: Încă 2751 MW noi capacităţi de producţie de energie vor fi realizate cu finanţare europeană. Asta înseamnă o putere instalată cât patru reactoare noi de la Cernavodă. Energie ieftină şi curată # News.ro
Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja anunţă că încă 2751 MW noi capacităţi de producţie de energie din surse regenerabile vor fi realizate prin mecanismul CfD (Contracte pentru Diferenţa), cu finanţare europeană, ceea ce înseamnă o putere instalată cât patru reactoare noi de la Cernavodă. Potrivit lui Burduja, trei miliarde de euro sunt fonduri europene obţinute exclusiv pentru mecanismul CfD, care au scopul de a construi noi parcuri fotovoltaice şi eoliene în România, „energie ieftină şi curată”. Fostul ministru susţine că, odată cu finalizarea acestor proiecte în anii următori, românii vor avea „facturi mai mici”, iar România va deveni „mare exportator de energie în regiune”.
Asistentă medicală: Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideţi cât câştigă asistentele/ Dacă nu ai spus niciodată familiei tale că tura ta este bine, pentru a-i scuti, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele # News.ro
O asistentă medicală din Vâlcea a transmis un mesaj, distriibuit apoi interns pe reţelele de socializare de oameni din sistem, afirmânc că cei care nu ştiu exact ân ce constă activitatea într-o tură, nu ar trebui să decidă cât câştigă o asistentă medicală.
Victor Negrescu şi Alexandru Rogobete, discuţie despre fondurile europene destinate investiţiilor şi programelor din domeniul sanitar / Victor Negrescu: Trebuie să utilizăm fiecare euro disponibil în beneficiul pacienţilor din România # News.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a discutat cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, despre fondurile europene destinate investiţiilor şi programelor din domeniul sanitar.
