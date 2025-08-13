Merz: Există speranţe de pace în Ucraina, dacă Rusia cedează în negocierile din Alaska
13 august 2025
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri, după o videoconferinţă la care au participat lideri europeni, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump, că discuţiile au fost and #8222;constructive and #8221; şi că există speranţe pentru pace în Ucraina, relatează The Associated Press, care afrimă cele ce urmează. Reuniunea a avut loc înaintea summitului Trump-Putin programat vineri la Anchorage, Alaska.
• • •
Polonia a semnat un contract de 3,8 miliarde de dolari pentru modernizarea celor 48 de avioane de vânătoare F-16C/D Block 52+ achiziţionate între 2006 şi 2008, a anunţat miercuri ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, citat de Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Lucrările vor fi efectuate în ţară, la uzina Wojskowe Zaklady Lotnicze.
Trump promite implicarea Ucrainei în negocieri, liderii europeni exclud recunoaşterea teritoriilor ocupate # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a transmis că Ucraina trebuie să fie implicată în orice discuţie privind teritoriile ocupate de Rusia, a declarat miercuri preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, citat de Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Declaraţia, făcută după videoconferinţa la care au participat liderii europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, este văzută ca un semnal pozitiv pentru Kiev înaintea summitului Trump-Putin programat vineri în Alaska.
Ministerul Dezvoltării Digitale de la Moscova a anunţat miercuri că a început să restricţioneze apelurile pe WhatsApp şi Telegram, acuzând platformele deţinute de companii străine că nu cooperează cu autorităţile în cazuri de fraudă şi terorism, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Autoritatea de reglementare Roskomnadzor a precizat că măsurile vizează exclusiv funcţia de apel, restul serviciilor rămânând active.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, la Berlin, că nu va accepta cedarea regiunii Donbas către Rusia, subliniind că această poziţie este prevăzută de Constituţia ţării şi and #8222;nu se schimbă and #8221;, relatează presa internaţională. Liderul de la Kiev a adăugat că i-a transmis preşedintelui american Donald Trump convingerea sa că Vladimir Putin and #8222;blufează and #8221; şi că încearcă să pună presiune înaintea summitului de vineri din Alaska.
Germania, Franţa şi Regatul Unit au transmis, într-o scrisoare adresată marţi secretarului general al ONU şi Consiliului de Securitate, că sunt pregătite să reactiveze toate sancţiunile internaţionale împotriva Iranului dacă, până la sfârşitul lunii august, nu se ajunge la o soluţie negociată în dosarul nuclear, relatează AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunţat încă din iunie intenţia de a plafona salariile şi de a reduce personalul suport la autorităţile autofinanţate, vizând inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care cheltuieşte lunar peste 2,4 milioane de euro pentru plata celor aproximativ 500 de angajaţi.
Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, a declarat miercuri pe pagina sa oficială de Facebook că una dintre măsurile prevăzute în programul de guvernare al premierului Ilie Bolojan începe să fie implementată - introducerea unei taxe pe tranzacţiile excesive dintre firmele afiliate, vizând în special marile companii multinaţionale care transferă profitul în afara ţării.
Sindicatul Naţional and #8221;Forţa Legii and #8221; acuză Guvernul Bolojan de and #8222;execuţie politică and #8221; împotriva angajaţilor corecţi din sectorul bugetar # Bursa
Sepi Marius, vicepreşedinte executiv al Sindicatului Naţional and #8221;Forţa Legii and #8221;, a transmis miercuri o scrisoare deschisă către opinia publică şi mass-media, în care acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că loveşte and #8222;nedrept and #8221; în profesioniştii din sectorul bugetar, în timp ce protejează and #8222;sinecuriştii şi pilele de partid and #8221;.
Petrişor Peiu acuză Guvernul Bolojan-Dan că and #8222;vrea să legalizeze hoţia fiscală a multinaţionalelor and #8221; # Bursa
Senatorul AUR Petrişor Peiu a declarat miercuri că măsura anunţată de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, privind introducerea unei taxe de 16% pe and #8222;optimizarea fiscală and #8221; care depăşeşte 3% din cifra de afaceri a companiilor afiliate, ar avantaja marile multinaţionale în detrimentul firmelor româneşti.
Schneider Electric şi E.ON semnează un acord strategic pentru aparataj electric de medie tensiune fără SF and #8326; # Bursa
Schneider Electric a anunţat semnarea unui acord-cadru pe termen lung cu E.ON, una dintre cele mai mari companii de energie din Europa, vizând accelerarea tranziţiei către o infrastructură energetică sustenabilă şi digitalizată, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Conform înţelegerii, Schneider Electric va furniza anual aparataj de medie tensiune AirSeT, fără gaz cu efect de seră SF and #8326;, alături de tehnologii digitale de ultimă generaţie.
Macron, Merz şi Rutte îşi exprimă sprijinul pentru poziţia lui Trump înaintea întâlnirii cu Putin # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, la Berlin, că l-a avertizat pe preşedintele american Donald Trump asupra faptului că Vladimir Putin and #8222;blufează and #8221; în privinţa dorinţei sale de a pune capăt războiului, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează. Zelenski a subliniat că Rusia exercită presiuni pe toate fronturile înaintea discuţiilor din Alaska şi a cerut ca nicio negociere privind Ucraina să nu excludă Kievul.
Oil Terminal Constanţa, cel mai mare terminal petrolier din România, a raportat un profit net de 12,8 milioane lei în primele şase luni din 2025, în scădere cu 64,7% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor companiei.
Producătorul de componente auto Compa din Sibiu a raportat o pierdere de 5,55 milioane lei în primele şase luni din 2025, faţă de un profit de 1,84 milioane lei în perioada similară din 2024, arată datele companiei, citate de Economedia, care relatează cele ce urmează.
Ţara noastră, lider european în sectorul avicol cu peste 200 de milioane de pui exportaţi în 2024 # Bursa
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri la Brăila că România este and #8222;cea mai puternică forţă and #8221; în sectorul avicol din Uniunea Europeană, după ce anul trecut a exportat peste 200 de milioane de pui în ţări precum Franţa, Italia şi Anglia, transmite Agerpres, de la care relatăm cele ce urmează.
Preşedintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, la Academia de vară and #8222;Mihai Viteazul and #8221; organizată la Palatul Parlamentului, că Republica Moldova este and #8222;un stat artificial and #8221; care nu poate asigura securitate şi bunăstare propriilor cetăţeni, iar and #8222;soluţia normală, din punct de vedere istoric, identitar şi geopolitic and #8221; este reunirea cu România, transmite Agerpres, care afirmă cele ce urmează.
Ministerul Finanţelor pregăteşte dizolvarea automată a firmelor inactive cu datorii de miliarde la stat # Bursa
Ministerul Finanţelor anunţă măsuri pentru reducerea datoriilor acumulate de firmele inactive, după ce 462.000 de contribuabili au fost identificaţi cu restanţe totale de 3,5 miliarde de lei. Ministrul Alexandru Nazare a precizat că unele companii nu au desfăşurat activitate de peste 15 ani, iar o parte dintre cele inactive de peste trei ani cumulează datorii de 1,5 miliarde de lei.
Producătorul de alumină Alum Tulcea a raportat o pierdere netă de 7,65 milioane lei în primul semestru din 2025, după un profit de 5,19 milioane lei în perioada similară a anului trecut, când rezultatul pozitiv fusese susţinut de vânzarea certificatelor de emisii, în valoare de 21 milioane lei, transmite Agerpres, de la care relatăm cele ce urmează.
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că a convenit cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, realizarea unor analize de impact pentru o serie de măsuri fiscale, inclusiv triplarea impozitului pe marile averi şi creşterea taxării câştigurilor din criptomonede de la 10% la 16%.
Societăţile comerciale care activează în România vor fi obligate să deţină cont la bancă şi card bancar, a anunţat miercuri ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Măsura face parte din al doilea pachet de modificări fiscale şi este propusă în contextul în care aproape 700.000 de companii lucrează exclusiv cu numerar, multe dintre acestea având datorii către bugetul de stat.
BNR: Datoria externă a României a crescut cu 7,48 miliarde euro în primele şase luni, la 212,37 miliarde euro # Bursa
Banca Naţională a României anunţă că datoria externă totală a ţării a urcat, în perioada ianuarie-iunie 2025, cu 7,48 miliarde euro, ajungând la 212,37 miliarde euro.
Ţara noastră va primi vineri, 15 august, evaluarea agenţiei Fitch Ratings privind ratingul de ţară, iar ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, îşi exprimă speranţa că acesta va fi reconfirmat.
Ministerul Energiei a anunţat un record în domeniul energiei regenerabile, după ce, în prima rundă de licitaţii a Contractelor pentru Diferenţă (CfD), au fost atrase investiţii pentru 2.751 MW de capacităţi noi de producţie din surse curate, peste ţinta de 2.000 MW stabilită prin PNRR.
Bolojan cere instituţiilor subordonate propuneri de reorganizare şi reducere a cheltuielilor până la 22 august # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri, că Guvernul pregăteşte un pachet legislativ pentru reorganizarea celor 36 de instituţii subordonate, vizând reducerea cheltuielilor de funcţionare şi creşterea eficienţei acestora, potrivit unui comunicat oficial.
DRI, subsidiara Grupului DTEK, a semnat cu UniCredit şi Garanti BBVA un acord de finanţare de până la 60 milioane euro pentru construcţia parcului fotovoltaic Văcăreşti, în judeţul Dâmboviţa, potrivit unui comunicat al companiei. Este prima finanţare internaţională sindicalizată, multivalută, certificată ca împrumut verde obţinută de companie.
Baza militară Mihail Kogălniceanu a găzduit ceremonia de certificare a detaşamentului german pentru misiunea NATO de Poliţie Aeriană Întărită în zona de sud (eAPS), în prezenţa reprezentanţilor Forţelor Aeriene Române, NATO AIRCOM şi ai Ambasadei Germaniei la Bucureşti, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
Consiliul Concurenţei a anunţat că analizează tranzacţia prin care grupul danez Hartmann Packaging A/S intenţionează să preia compania Dentas România SRL, conform unui comunicat al Consiliului Concurentei.
Piaţa imobiliară comercială înregistrează creşteri de cerere şi scăderi ale ratelor de neocupare # Bursa
Cererea pentru spaţii de birouri, retail şi industrial în România a crescut semnificativ în prima jumătate a acestui an, determinând o scădere vizibilă a ratelor de neocupare în toate segmentele, potrivit celui mai recent raport CBRE România.
evomag a lansat un serviciu de livrare în aceeaşi zi pentru comenzile din Bucureşti şi mai multe localităţi din Ilfov, devenind singurul magazin online de electronice şi electrocasnice din România care oferă această opţiune, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
Ministerul Finanţelor anunţă că ediţia FIDELIS derulată între 1 şi 8 august 2025 a atras investiţii de peste 1,5 miliarde lei prin 17.293 de ordine de subscriere, confirmând interesul ridicat pentru titlurile de stat, potrivit unui comunicat al instituţiei.
Piaţa terenurilor îşi revine în 2025 pe fondul interesului crescut pentru retail şi rezidenţial # Bursa
Piaţa terenurilor din România a devenit mai activă în prima jumătate a acestui an, după un 2024 marcat de incertitudini politice şi cerere scăzută, arată cel mai recent raport Colliers. Valoarea estimată a tranzacţiilor pentru proiecte imobiliare comerciale (excluzând segmentul industrial) s-a apropiat de 200 de milioane de euro, nivel sub cel din perioada similară din 2024, dar cu perspective mai bune pentru a doua parte a anului şi pentru 2026.
AnimaWings îşi extinde reţeaua de rute regulate şi va opera, din octombrie 2025, zboruri directe către Istanbul de pe cinci aeroporturi din ţara noastră: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara şi Craiova, potrivit unui comunicat al companiei emis redacţiei. Tarifele pornesc de la 49,99 euro pe sens, cu bagaj de cabină inclus, iar cursele vor fi efectuate cu aeronave Airbus A220 de ultimă generaţie, dotate cu cabină business.
Studiu BCG: Clienţii ultra-high-end, doar 0,1% din piaţă, generează peste o treime din valoarea globală a luxului # Bursa
Boston Consulting Group (BCG) arată, în cea de-a 11-a ediţie a raportului Altagamma Consumer and Retail Insight, că segmentul ultra-high-end - reprezentând doar 0,1% din totalul consumatorilor - concentrează 37% din valoarea globală a pieţei de lux, fiind motorul principal al creşterii în următoarele 18 luni, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
Flanco, primul Smart Discounter electro-IT din România, dă startul campaniei Black Friday de vară, desfăşurată între 14 şi 20 august, atât în reţeaua de 166 de magazine, cât şi online pe flanco.ro, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Noutatea acestei ediţii o reprezintă extra reducerile oferite prin aplicaţia mobilă Flanco Smart Discounter, aplicabile inclusiv produselor deja aflate în catalogul promoţional.
Piaţa imobiliară din România a înregistrat în prima jumătate a acestui an o orientare tot mai pronunţată către apartamentele vechi, potrivit Barometrului Imobiliar RE/MAX România. Tendinţa este alimentată de scăderea numărului de tranzacţii pe fondul instabilităţii politice şi economice, dar şi de nevoia cumpărătorilor de locuinţe disponibile imediat, la preţuri mai accesibile.
Ethereum trece de 4.000 de dolari pe fondul investiţiilor instituţionale şi al creşterii activităţii on-chain # Bursa
Ethereum (ETH) a depăşit pragul de 4.000 USD, susţinut de o combinaţie de factori care includ intensificarea tranzacţiilor pe reţea, intrările masive de capital instituţional şi un climat de reglementare mai favorabil, arată o analiză Bitget.
BIAS lansează prima colecţie de NFT-uri din istoria show-urilor aeriene, în parteneriat cu ICI Bucureşti # Bursa
Bucharest International Air Show (BIAS) a anunţat lansarea primei sale colecţii exclusive de NFT-uri, în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, pe platforma ICI D|SERVICES, potruvit unui comunicat emis redacţiei. Este o premieră mondială în domeniul aviaţiei, BIAS devenind primul show aerian care îşi lansează propria colecţie digitală.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că România se confruntă cu and #8222;un risc real and #8221; de a intra în recesiune, subliniind că evoluţia din ultimii patru ani - marcată de o creştere economică tot mai redusă - a indicat direcţia actuală.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri că discuţiile pentru rectificarea bugetară sunt and #8222;foarte complicate and #8221; şi că procesul and #8222;nu va fi uşor de făcut and #8221;. Potrivit acestuia, Ministerul Finanţelor poartă negocieri cu fiecare ordonator de credite pentru a asigura continuarea investiţiilor esenţiale, inclusiv în proiectele de infrastructură majoră.
Porsche România îl desemnează pe David Popovici primul and #8222;Friend of the Brand and #8221; din ţară # Bursa
Campionul olimpic, mondial şi european la înot David Popovici a fost numit oficial primul and #8222;Friend of the Brand and #8221; Porsche din România, a anunţat compania într-un comunicat.
Kaufland România aniversează 20 de ani de la deschiderea primului magazin în Bucureşti, perioadă în care a investit peste 15,6 miliarde lei în economia locală şi a contribuit cu peste 6,3 miliarde lei la bugetul de stat doar în ultimul deceniu, potrivit unui comunicat al companiei.
Taxa pe viciu pentru slot-machine, contestată la CJUE - risc de impact major asupra bugetului # Bursa
O echipă de avocaţi români specializaţi în dreptul Uniunii Europene şi drept fiscal a deschis la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) un proces împotriva and #8222;taxei pe viciu and #8221; aplicate aparatelor de tip slot-machine, potrivit unui comunicat al avocaţilor Tudor Vidrean-Căpuşan şi Adrian Şandru.
Numărul angajaţilor din clădirile moderne de birouri din Bucureşti a depăşit 340.000 la finalul primului semestru din 2025, reprezentând circa 30% din totalul salariaţilor din Capitală, potrivit raportului Office Marketbeat Q2 2025 al Cushman and Wakefield Echinox.
Ministerul Finanţelor introduce bodycam-uri pentru activitatea de control din ANAF, Vamă şi ONJN # Bursa
ANAF, Autoritatea Vamală Română şi Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc vor fi dotate cu bodycam-uri pentru activităţile de control, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Ministerul Finanţelor anunţă noi măsuri fiscale pentru marile companii şi comerţul online extracomunitar # Bursa
Guvernul pregăteşte înlocuirea impozitului pe cifra de afaceri aplicat companiilor cu venituri de peste 50 milioane euro cu o taxă pe afiliaţi, precum şi introducerea unei taxe fixe pentru coletele extracomunitare sub 150 euro, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o conferinţă de presă.
Aproape trei sferturi dintre companii (72%) au integrat şi implementat la scară largă inteligenţa artificială în iniţiative desfăşurate la nivelul întregii organizaţii, însă doar o treime dispun de protocoale adecvate pentru a respecta toate principiile utilizării responsabile, potrivit studiului and #8222;Responsible AI Pulse and #8221; publicat de EY.
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu inspectorii vamali de la Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea şi poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, au găsit peste 15 milioane de ţigarete ascunse într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite, potrivit Poliţiei de Frontieră.
Compania Reporting Center, specializată în soluţii informatice de analiză şi raportare pentru instituţiile financiare, îşi marchează a 10-a aniversare prin extinderea pe piaţa din Emiratele Arabe Unite şi lansarea unor funcţionalităţi avansate bazate pe Generative AI în platforma proprie, Elite, potrivit unui comunicat al companiei.
Hub-ul global de IT al JTI din Bucureşti a crescut de la 140 de angajaţi la începutul anului la 170 în prezent, urmând să depăşească 200 până la finalul lui 2025, potrivit unui comunicat al companiei
Potrivit RE/MAX România, migrarea cererii către apartamentele vechi reprezintă principala tendinţă observată pe piaţa imobiliară în primul semestru al acestui an
