Merz: Există speranţe de pace în Ucraina, dacă Rusia cedează în negocierile din Alaska

15:50

Piaţa terenurilor din România a devenit mai activă în prima jumătate a acestui an, după un 2024 marcat de incertitudini politice şi cerere scăzută, arată cel mai recent raport Colliers. Valoarea estimată a tranzacţiilor pentru proiecte imobiliare comerciale (excluzând segmentul industrial) s-a apropiat de 200 de milioane de euro, nivel sub cel din perioada similară din 2024, dar cu perspective mai bune pentru a doua parte a anului şi pentru 2026.