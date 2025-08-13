Cinci condiții pentru pace - Europa intervine în negocierile dintre Trump și Putin
Aliaţii europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri preşedintelui american Donald Trump cinci condiţii a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferinţă avută de un grup de lideri europeni cu Trump înaintea Citește mai departe...
Elias Charalambous înainte de Drita - FCSB: 'Chiar dacă am câştigat în tur şansele de calificare sunt egale' # Stiripesurse.ro
Elias Charalambous a declarat, miercuri, înaintea meciului cu formaţia kosovară FC Drita, din cea de-a doua manşă a turului al treilea preliminar al competiţiei de fotbal Europa League, că şansele de calificare în play-off sunt egale chiar dacă în partida tur a câştigat cu 3-2 pe Citește mai departe...
VIDEO Reglare de conturi. Un pugilist medaliat cu bronz l-a făcut KO pe un tânăr de 16 ani în plină stradă: 'Exclus din sport. Nu creștem huligani' # Stiripesurse.ro
Campionul european de box, Renato Nica, 16 ani, a băgat în spital un alt sportiv de la secția de kikboxing. Incidentul a avut loc luni noaptea, în fața unei săli de jocuri. Citește mai departe...
Sorana Cîrstea a pierdut miercuri, în optimile turneului de la Cincinnati Open, în faţa polonezei Iga Swiatek, şi a părăsit turneul american. Citește mai departe...
Șeful Senatului comentează decizia Guvernului Bolojan de a taxa tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate, prin care se suspectează că s-ar frauda bugetul de stat. Schema e simplă, banii se transferă ca să nu se achite impozite. Citește mai departe...
Summitul la care vor participa vineri în Alaska preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin se va desfăşura la baza militară Elmendorf-Richardson din oraşul Anchorage, a confirmat miercuri Casa Albă, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Nicușor Dan, după discuțiile UE-Trump despre Ucraina, întâlnire la care România nu a participat: 'Orice acord de pace trebuie să fie însoțit de garanții' # Stiripesurse.ro
Donald Trump s-a întâlnit, miercuri, printr-o videoconferință cu liderii europeni, pentru a discuta despre Ucraina. Nicușor Dan, care a a prticipat online doar la conferința de după discuția liderului SUA cu principalele puteri din UE, a dat un mesaj pe rețeaua de socializare X. Citește mai departe...
AUR îl critică pe președintele Nicușor Dan. Ramona Bruynseels (deputat AUR): "În timp ce liderii marilor puteri europene şi Donald Trump discută viitorul continentului, România lipseşte cu desăvârşire de la masa negocierilor""În loc să fim acolo unde se Citește mai departe...
VIDEO Agenții FBI și DEA defilează pe străzile cartierului Georgetown din Washington DC # Stiripesurse.ro
În ultimele zile, agenți federali din cadrul FBI și DEA au fost văzuți patrulând în cartierul Georgetown din Washington, DC, ca parte a unei operațiuni extinse de securitate ordonate de președintele Donald Trump. Citește mai departe...
Oana Țoiu i-a școlit pe afaceriștii de la Concordia: Cheia afacerilor de succes e în afara României # Stiripesurse.ro
Afaceriștii de la Concordia au primit sfaturi neașteptate privind afacerile de viitor. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit marţi cu reprezentanţii Confederaţiei Patronale Concordia pentru a discuta priorităţile României în domeniul diplomaţiei economice. Citește mai departe...
Hidroelectrica a afişat un profit net în scădere cu 41% după primele şase luni, la 1,587 miliarde de lei, în condiţiile în care producţia netă de energie electrică a consemnat un declin de 27% pe fondul secetei severe, potrivit Raportului companiei pentru primul semestru, transmis Citește mai departe...
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță, pentru perioada 13–21 august 2025, o vreme în general caldă, cu episoade de caniculă persistentă în vest, sud-vest și local în sudul țării, dar și cu intervale de instabilitate atmosferică accentuată spre începutul Citește mai departe...
„Mingea este acum în terenul lui Putin”, declară miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, după convorbirea cu președintele american Donald Trump, potrivit The Guardian, relatează Mediafax. Citește mai departe...
Venus Williams a fost invitată, la 45 de ani, să participe la al 24-lea US Open din carieră # Stiripesurse.ro
Federaţia Americană de Tenis a anunţat miercuri wild-cardurile pentru turneul feminin de la US Open. Printre jucătoarele invitate se numără şi Venus Williams, în vârstă de 45 de ani. Citește mai departe...
S-a aflat cine este bărbatul mort sub o remorcă - Fost politician, a fost primar timp de 18 ani # Stiripesurse.ro
Bărbatul de 64 de ani care a murit, miercuri, după ce a fost prins sub o remorcă în timp ce efectua activităţi agricole pe raza unei localităţi de lângă Blaj este fostul primar al comunei Bucerdea Grânoasă, Ioan Aldea. Citește mai departe...
Primele două aparate din noua serie de dispozitive inteligente destinate hrănirii pisicilor comunitare au fost amplasate, miercuri, în Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti", care are în grijă peste 50 de patrupede. Citește mai departe...
România vrea să interzică ținerea câinilor în lanț: amenzi usturătoare și pedepse cu închisoarea # Stiripesurse.ro
Un nou proiect de lege aflat în dezbatere publică propune interzicerea completă a ținerii câinilor legați în lanț. Acest proiect marcând o schimbare majoră în modul în care animalele de companie sunt îngrijite în gospodăriile din România. Citește mai departe...
Alfred Simonis nu s-a mai abținut după reformele lui Bolojan și atacurile USR: Reformele nu se fac cu creșteri de taxe și blocarea investițiilor # Stiripesurse.ro
Șeful PSD Timiș, Alfred Simonis, rupe tăcerea după scandalurile din coaliție și măsurile luate de premierul Ilie Bolojan, măsuri despre care PSD a declarat deja că au fost luate fără ca social- democrații să le gireze. Citește mai departe...
Succes răsunător: Al nouălea caz confirmat de vindecare a unui pacient infectat cu HIV, prin transplant de celule stem. Se rescrie istoria luptei cu virusul? # Stiripesurse.ro
Un bărbat din Germania a intrat în istorie ca al șaptelea pacient vindecat complet de HIV, la aproape patru decenii de la izbucnirea epidemiei de SIDA. Între timp, alte două persoane ar fi fost confirmate ca recuperate în urmă cu câteva luni, potrivit Healio. Citește mai departe...
Noul manager al Spitalului Judeţean Brașov, medicul Dan Grigorescu, se angajează să îmbunătăţească situaţia financiară a instituţiei # Stiripesurse.ro
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov are, începând de miercuri, un nou manager în persoana doctorului Dan Grigorescu, care a semnat contractul de mandat cu preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Cătălin Drulă, după ce AUR a început să curteze PSD: 'George Simion joacă un rol, așa cum ne-a obișnuit' # Stiripesurse.ro
Cătălin Drulă i-a dat replica lui George Simion, după ce liderul AUR a declarat că își dorește să formeze un guvern cu PSD. Fostul președinte USR consideră că „o parte din electoratul PSD a migrat către AUR”. Citește mai departe...
Scandal PSD–PNL pe tema microbuzelor electrice: 'Când nu faci nimic pentru oameni, îți rămâne doar să faci spume la gură' # Stiripesurse.ro
Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu (PSD), a lansat miercuri, pe Facebook, un atac dur la adresa reprezentanților PNL Olt, acuzându-i de inactivitate și de încercarea de a crea „scandal politic” pe tema achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. Citește mai departe...
Minivacanţa de Sfânta Maria: românii petrec în Ibiza, în insulele greceşti, dar şi în Bulgaria sau Turcia # Stiripesurse.ro
Românii profită de minivacanţa de Sfânta Maria pentru a evada în mijlocul verii în destinaţii aflate la doar câteva ore distanţă, cu plaje spectaculoase şi atmosferă de vacanţă autentică, în topul preferinţelor fiind insulele greceşti precum Lefkada, Zakynthos, Kefalonia, Citește mai departe...
BVB: Piaţa de capital din România,cea mai bună performanţă de preţ în rândul pieţelor UE, în ultimele 30 de zile # Stiripesurse.ro
Principalul indice al pieţei de capital din România, BET, a depăşit miercuri al treilea prag de 1.000 de puncte din ultima lună, închizând şedinţa de tranzacţionare la 21.176,99 puncte, cu un avans de 1,68%, a anunţat Bursa de la Bucureşti, pe pagina sa de Facebook. Citește mai departe...
Israelul caută soluții pentru expulzarea palestinienilor din Gaza - Negocieri cu o țară africană # Stiripesurse.ro
Israelul ar fi în negocieri pentru relocarea palestinienilor din Gaza în Sudanul de Sud, situat în Africa de Est, în cadrul unui plan de plecare voluntară, informează AFP, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
Bursa de la Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de miercuri # Stiripesurse.ro
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de miercuri, cu o valoare a schimburilor de 67,98 miliarde de lei (13,42 milioane de euro). Citește mai departe...
Pasajul Basarab va fi recepţionat la sfârşitul anului viitor, după ce Municipalitatea a ajuns la o înţelegere cu constructorul, a declarat directorul Direcţiei Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), Cătălin Aflat, informează Agerpres. Citește mai departe...
2751MW de energie verde, cu 37% mai mult decât planul asumat prin PNRR: Ministerul Energiei anunță rezultatele celei de-a doua licitații pentru Schema de ajutor # Stiripesurse.ro
Ministerul Energiei, împreună cu operatorul schemei Contracte pentru Diferență (CfD), CNTEE Transelectrica SA, anunță finalizarea evaluării în cadrul celei de-a doua licitații pentru Schema de ajutor de stat sub formă de CfD, destinată susținerii producției de energie electrică Citește mai departe...
Atacantul exilat al Manchester United, Marcus Rashford, a făcut o evaluare dură a dificultăţilor cu care se confruntă echipa din Premier League, afirmând că gruparea rămâne blocată în „no man's land” din cauza schimbărilor constante de antrenori cu filosofii diferite. Citește mai departe...
VIDEO Dacia putea revoluționa industria auto: Modelul care i-a inspirat inclusiv pe cei de la Audi # Stiripesurse.ro
În timp ce constructorul german Audi lansa, în 1999, modelul Allroad – un break cu tracțiune integrală și abilități off-road care a dat startul unei tendințe în industria auto europeană – inginerii români experimentaseră deja, încă din 1981, un concept similar: Dacia Deceneu, Citește mai departe...
'Lepra rasistă' contaminează totul - Doi bărbați au urinat pe o femeie fără adăpost însărcinată şi pe copii acesteia # Stiripesurse.ro
Parchetul din Paris a deschis o anchetă cu privire la violenţe în grup după ce doi bărbaţi au urinat pe o femeie fără adăpost însărcinată şi pe copii acesteia în timp ce dormeau în weekend în faţa Primăriei Parisului, notează news.ro. Citește mai departe...
Ireal! Un deținut a evadat din ambulanța care-l aducea la 'Jilava' și a fugit într-un lan de porumb # Stiripesurse.ro
Un deținut care era transportat la penitenciarul Jilava de lângă București a sărit din ambulanță. Fugarul este căutat acum de mai multe forțe ale ANP și Poliției.Potrivit surselor STIRIPESURSE. Citește mai departe...
Muzeul Naţional de Artă şi muzeele şi colecţiile din structura Muzeului Municipiului - închise vineri; Antipa - deschis # Stiripesurse.ro
Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Colecţiilor de Artă, Muzeul Theodor Pallady şi Muzeul K.H. Zambaccian, precum şi muzeele şi colecţiile din structura Muzeului Municipiului Bucureşti vor fi închise, vineri, la praznicul Adormirii Maicii Domnului, zi de sărbătoare legală, Citește mai departe...
Cancelarul german dezvăluie un detaliu crucial după discuția cu Trump: 'Există speranța că ar putea fi pace în Ucraina' # Stiripesurse.ro
„Există speranța că ceva se mișcă. Există speranța că ar putea fi pace în Ucraina”, declară miercuri cancelarul german Friedrich Merz după convorbirea cu președintele american Donald Trump, relatează Mediafax. Citește mai departe...
Ștefania Uță a devenit campioană europeană la 400 metri garduri în cadrul Campionatelor Europene de Atletism U20 din Finlanda, după o cursă decisă pe linia de finiș. Cu 55.55 secunde, eleva Alinei Enescu a stabilit și un nou record al competiției. Citește mai departe...
VIDEO Ministrul Finanțelor avertizează coaliția: 'Avem nevoie de o decizie pentru a putea înainta cu acest pachet de măsuri fiscale' # Stiripesurse.ro
Ministrul Finanţelor Publice afirmă că este nevoie ca partidele din coaliţia aflată la guvernare să reia discuţiile şi să ajungă la un acord cu privire la pachetul de măsuri fiscale, relatează News.ro. Citește mai departe...
Polonia a semnat un contract în valoare de 3,8 miliarde de dolari pentru modernizarea flotei sale de avioane de vânătoare americane F-16, a anunţat miercuri ministrul polonez al apărării, potrivit Reuters. Citește mai departe...
Caz șocant în Brașov! Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul. Lovituri au fost inclusiv în cap # Stiripesurse.ro
Un caz absolut șocant s-a petrecut în localitatea Zărnești din județul Brașov. Un bărbat a fost ucis de propriul fiu, după ce l-a atacat cu burghiul.Un bărbat în vârstă de 35 de ani este cercetat pentru omor, fiind suspectat că şi-a ucis tatăl cu un burghiu. Citește mai departe...
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au crescut la 2,779 miliarde de euro după primele şase luni # Stiripesurse.ro
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au crescut la 2,779 miliarde de euro după primele şase luni ale acestui an, comparativ cu 2,414 miliarde de euro în perioada ianuarie - iunie 2024, potrivit datelor Băncii Naţionale a României, publicate miercuri. Citește mai departe...
Emmanuel Macron, după discuția cu Donald Trump: 'Președintele SUA a fost clar. Chestiunea teritorială trebuie negociată, dar să participe și Zelenski' # Stiripesurse.ro
Emmanuel Macron a făcut câteva declarații după întâlnirea dintre Donald Trump și liderii Europei. Președintele Franței a subliniat că SUA dorește încetarea imediată a focului. Citește mai departe...
Deficitul bugetar al Statelor Unite a urcat în iulie la 291 miliarde de dolari, în creştere cu aproape 20% faţă de aceeaşi lună din 2024, arată datele Departamentului Trezoreriei publicate marţi, citate de Reuters, informează News.ro. Citește mai departe...
George Simion cere ca Republica Moldova să fie alipită României: E un stat creat artificial! # Stiripesurse.ro
George Simion împrumută discursul celor care acuză că Ucraina e un stat creat artificial și spune același lucru despre Republica Moldova, stat în care e interzis. Moldova trebuie să fie alipită României, cere liderul AUR. Citește mai departe...
10 noi automate pentru hrănirea pisicilor fără stăpân, amplasate în București: Asociația Sache și RetuRO, parteneriat pentru binele comunității # Stiripesurse.ro
Rețeaua de automate care eliberează hrană pentru pisicile fără stăpân din București se extinde prin instalarea a 10 noi unități, cu ajutorul RetuRO. Citește mai departe...
Președintele PSD, ședință cu ministrul finanțelor - Măsuri radicale cerute de Grindeanu # Stiripesurse.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți că a avut o primă întâlnire cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul căreia au fost discutate atât situația finanțelor publice, cât și posibile măsuri fiscale pentru o „reformă mai amplă” a Citește mai departe...
Petrișor Peiu (senator AUR): 'Guvernul Bolojan-Dan vrea să legalizeze hoția fiscală a multinaționalelor sub pretextul optimizării' # Stiripesurse.ro
Petrișor Peiu, senator AUR, aucză Guvernul Bolojan că vrea să legalizeze „hoția fiscală a multinaționalelor”, totul sub pretextul „optimizării”.„Guvernul Bolojan-Dan vrea să legifereze permiterea „optimizării fiscale” pentru multinaționale. Citește mai departe...
Prezentatorul american Jimmy Kimmel a solicitat şi a obţinut cetăţenia italiană după venirea la putere a lui Trump: Ceea ce se întâmplă este mai rău # Stiripesurse.ro
Opozant de lungă durată al lui Donald Trump, comediantul şi prezentatorul american Jimmy Kimmel a reuşit să obţină cetăţenia italiană datorită bunicii sale materne. Citește mai departe...
Folosirea inteligenței artificiale în colonoscopii riscă să submineze competențele medicilor # Stiripesurse.ro
Inteligența artificială poate face colonoscopiile mai precise, dar cu un cost: medicii ar putea pierde tocmai abilitățile pe care tehnologia ar trebui să le susțină, potrivit unui nou studiu, potrivit mediafax. Citește mai departe...
BNR dă date fierbinți despre economia României: datoria externă efectiv a 'explodat' # Stiripesurse.ro
Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie - iunie, cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR), informeaă News.ro. Citește mai departe...
Adrian Pîrvu (ANIF): Investiţii de peste 200 de milioane de euro în infrastructura de irigaţii din judeţul Galaţi # Stiripesurse.ro
Directorul executiv al ANIF Galaţi, Adrian Pîrvu, a anunţat că, în prezent, în judeţul Galaţi se află în derulare trei proiecte de modernizare a infrastructurii principale de irigaţii în valoare de peste 100 de milioane de euro, urmând ca alte proiecte în valoare de încă 100 de Citește mai departe...
Accident extrem în Timiș, unde o femeie a avut parte de o moarte cumplită, ca în filmele de groază O femeie şi-a pierdut viaţa într-un accident care a avut loc, miercuri, pe centura de ocolire a municipiului Lugoj, dinspre Caransebeş spre Timişoara, după ce un autovehicul pe care îl Citește mai departe...
