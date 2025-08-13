Gabriela Cristea, dezvăluiri despre noul ei proiect! Și-a pus fanii pe jar după ce a renunțat la televiziune: ”Am mai făcut un pas important!”
13 august 2025
După ce a renunțat la televiziune și a tras obloanele și peste afacerea cu dulciuri, Gabriela Cristea pare pregătită să înceapă un nou capitol în carieră. Vedeta și-a pus fanii pe jar, anunțând că lucrează […]
Marius Tucă Show începe joi, 14 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Categoria de români care riscă să NU mai primească pensia! Ce e musai să faci în următoarele săptămâni # Cancan.ro
O parte dintre români se află în pericol să rămână fără pensie în următoarea perioadă. Casa Națională de Pensii a transmis un anunț care îi vizează direct. Totul se poate întâmpla dacă nu este depus, […]
Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți și un minor au suferit arsuri grave # Cancan.ro
A fost activat planul roșu pentru transfer în străinătate prin Mecanismul european în Bacău, după ce o explozie puternică a izbucnit într-o locuință. Mai multe persoane – dintre care un adolescent de 14 ani – […]
Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava # Cancan.ro
Scene desprinse din filme s-au petrecut miercuri seară pe autostrada A7. Un deținut aflat în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor Botoșani a reușit să evadeze chiar dintr-o ambulanță a instituției, în timp ce era transferat […]
Iustin Petrescu, prima reacție după ce Marilu Dobrescu a revenit în mediul online. Unde s-a angajat influencerul # Cancan.ro
A trecut ceva timp de când a izbucnit scandalul dinbtre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu. Acum ambele tabere s-au mai calmat și pare că au mers mai departe și au început noi capitole din viața […]
Dacă ai visat vreodată la o viață ca-n vacanță, dar fără să pleci departe de casă, Cosmopolis e locul unde visul devine rutină. Aflat în Nordul Bucureștiului, la câteva minute de Pipera, acest complex rezidențial […]
Horoscopul zilei de joi, 14 august 2025. Vezi care sunt previziunile astrale pentru fiecare zodie și ascendent în parte. Berbec Posibil să fii tentat să faci alegeri impulsive, ceea ce îți va afecta stabilitatea […]
Motivul REAL pentru care Meghan Markle nu vrea ca Prințul Harry și Regele Charles să se împace. Abia acum s-a aflat! # Cancan.ro
Zvonurile despre o posibilă împăcare a lui Meghan Markle și a Prințului Harry cu Familia Regală britanică au atras din nou atenția presei. Informațiile legate de împăcarea dintre Ducele de Sussex și Regele Charles au […]
Alertă de dispariție în România! Ciupitu Gabriel Mirel este de negăsit. În urmă cu mai bine de 7 zile, bărbatul – în vârstă de 49 de ani – a fost externat de la Spitalul Clinic […]
Cătălin Botezatu a contactat-o pe Mihaela Rădulescu, imediat după moartea lui Felix Baumgartner: ”Lumea ar trebui să o lase în pace” # Cancan.ro
Mihaela Rădulescu trece printr-o perioadă extrem de grea după moartea partenerului ei, Felix Baumgartner. Însă, aceasta are parte de susținere, iar prietenii din România îi sunt alături în acestea momente, chiar dacă se află la […]
Medicii i-au spus că are o simplă viroză și au trimis-o acasă. La câteva zile distanță, această adolescentă a paralizat # Cancan.ro
Grace Turnball avea doar 14 ani atunci când a crezut că se confruntă cu o infecție virală la stomac, dar starea ei de sănătate continua să se înrăutățească de la o zi la alta. Descrisă […]
Fiul Romaniței Iovan părăsește România! Creatoarea de modă, dezvăluiri despre plecarea lui Albert: “Va fi o etapă dificilă!” # Cancan.ro
Romanița Iovan și fiul ei, Albert, au o relație extrem de apropiată și deschisă. Sunt născuți în aceeași zi, iar legătura dintre ei s-a dezvoltat armonios în timp, mai ales că o bună perioadă creatoarea […]
Cum arată mama Ellei Vișan de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj i-a transmis concurenta după imaginile controversate cu ispita Teo # Cancan.ro
Se poate spune că apropierea dintre Ella Vișan și ispita Teo Costache este mai mult decât vizibilă. Cei doi se feresc tot mai puțin de camerele video, iar publicul din fața micilor ecrane a remarcat […]
Toată lumea își amintește perioada pandemiei, cu măști, restricții și distanțare socială. Pentru mulți, acele momente par acum o amintire îndepărtată, însă specialiștii avertizează că nu este exclus să ne confruntăm din nou cu măsuri […]
Impact devastator pe o șosea din Lugoj! Un şofer a murit carbonizat în maşină, după ce a intrat în coliziune cu un TIR # Cancan.ro
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină, după un impact devastator cu un TIR. Tragicul eveniment s-a petrecut pe centura ocolitoare a municipiului Lugoj dinspre Caransebeș spre Timișoara. Iată ce s-a întâmplat! Șoferul a […]
Moștenirea Ikea, o dramă de miliarde! Fiica adoptivă exclusă din imperiu, frații vitregi au fugit cu banii din Suedia! # Cancan.ro
Deși avea o avere uriașă, miliardarul care a fondat gigantica companie de mobila Ikea se lăuda cu stilul său de viață simplu și frugal. El insista deasemenea că fii săi au învățat de la el […]
Ce beau concurenții și ispitele de la Insula Iubirii 2025, în fiecare seară. Florin Ristei și Speak au rămas mască: ”Nu știu cum nu le e rău a doua zi” # Cancan.ro
Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar toți ochii sunt ațintiți pe concurenți și ispite. Tentația este în toi în Thailanda, iar petrecerile nu lipsesc. Fanii emisiunii de la Antena 1 știu că […]
Ce face Radu Vâlcan imediat după ce termină filmările la Insula Iubirii: ”Nu numai eu, toți colegii! # Cancan.ro
Timp de 9 sezoane, Radu Vâlcan a fost la cârma emisiunii Insula iubirii. Meseria de prezentator a venit și cu anumite dezavantaje, unul dintre ele fiind timpul petrecut departe de familia sa. Cum își gestionează […]
Motivul REAL pentru care Marcela Fota s-a despărțit de iubitul mai tinerel cu 22 de ani. A spus TOT abia acum: ”Am știut de la bun început” # Cancan.ro
Marcela Fota și iubitul ei și-au separat drumurile. Interpreta de muzică populară a fost des criticată pentru relația cu bărbatul mai tânăr cu 22 de ani, iar acum a făcut dezvăluiri despre ruptură. Iată care […]
Test de logică | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 15 de secunde # Cancan.ro
Este miercuri și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin intermediul unui test de diferențe. Tot ce trebuie să faci este să privești atent […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 14 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie: ”Adevărata realizare este să rămâi bun” # Cancan.ro
Divorț cu răsune în showbizul internațional! Ashley Biden, fiica cea mare a lui Joe Biden, fostul președinte SUA, divorțează după 13 ani de căsnicie de reputatul medic plastician Howard Krein. Ashley Biden, în vârstă de […]
Drama neștiută a Mariei Avram de la Insula Iubirii 2025. A fost la un pas de tragedie: ”Mi s-au învinețit buzele, mâinile” # Cancan.ro
Maria este una dintre cele mai controversate concurente ale sezonului 9 Insula Iubirii. Cu o atitudine autoritară și cu un soț nu prea cuminte, tânăra a atras rapid atenția. Dacă mulți o judecă pentru atitudinea […]
Miercuri, 13, sigur nu e zi cu ghinion, mai ales dacă urmărești live-ul dedicat SuperJocurilor din casino! Xbraker e gazda, jocurile sunt super tari – doar tu lipsești pentru un peisaj complet! SuperJocurile ediției din […]
Cele 2 ZODII care vor învârti banii cu lopata până pe 31 august 2025. Jupiter și Venus le aduc bunăstare și prosperitate! # Cancan.ro
Două zodii se vor bucura de o perioadă excepțională și vor avea parte de oportunități și abundență până în septembrie. Pentru acești nativi se anunță surprize mari în plan profesional. Află în rândurile de mai […]
REGULA după care îşi ghidează relaţia Valentina Pelinel și Cristi Borcea: “Am trecut prin multe împreună și am realizat că…” # Cancan.ro
Cristi Borcea și Valentina Pelinel au avut o vară plină, în care au îmbinat munca și relaxarea, păstrându-și obiceiul de a reuni toți copiii afaceristului și de a se distra cu toții într-o vacanță. Cuplul […]
Milosiu Ion, bărbatul care a reușit să scape din Penitenciarul de Maximă Siguranță Mărgineni pe data de 12 august, a fost prins de către autorități. Atunci când a evadat, individul își ispășea pedeapsa de 5 […]
Pericol mare la Marea Neagră! Salvamarii se luptă să convingă turiștii că trebuie să respecte regulile # Cancan.ro
Pericol pe litoralul românesc! Marea continuă să fie agitată, însă mulți turiști nu țin cont de indicațiile salvamarilor. Deși a fost arborat steagul roșu în toate stațiunile, oamenii nu pot înțelege că îmbăierea este strict […]
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în doar trei luni și a împărtășit secretul ei cu fanii. Vedeta este foarte mândră de evoluția sa și mărturisește că poate chiar să îi poarte hainele Gloriei, […]
Orașul din România în care fumatul a devenit interzis! Decizia a intrat în vigoare azi, 13 august # Cancan.ro
Orașul din România în care s-a anunțat că fumatul a devenit interzis! Decizia a fost aprobată de Consiliul Local și a intrat în vigoare astăzi, 13 august! Cei ce nu respectă prevederile riscă amendă! Vă […]
El e românul care a murit în incendiile din Spania. Mircea Spiridon salvase un bătrân din flăcări # Cancan.ro
Doliu în comunitatea românească din Tres Cantos, Spania! El este Mircea Spiridon, mecanicul în vârstă de 50 de ani, care și-a pierdut viața într-un incendiu, în timp ce încerca să ajute un bărbat de 83 […]
Teo și-a intrat în rol! Primele imagini cu momentele intime cu Ella la Insula iubirii 2025 # Cancan.ro
Se încing spiritele la Insula Iubirii în ediția din această seară! Teo și Ella își duc idila la alt nivel! Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre pe plajă. Telespectatorii se vor „delecta” cu […]
Ce conține, de fapt, nămolul vândut pe plajele din România? Mai are sau nu proprietăți terapeutice # Cancan.ro
Nămolul vândut pe plajele din România nu mai este ceea ce pare, avertizează medicii de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol. Se pare că vânzătorii ambulanți promit un produs terapeutic, dar lucrurile nu sunt […]
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.30. Secretele celor mai în vogă jucători ai lui Dinamo! Imagini și detalii în premieră # Cancan.ro
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.30. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații, despre cei mai „la modă” fotbaliști ai lui Dinamo. Detalii neștiute și imagini în premieră. Mai vin sau nu […]
Bianca, desființată după ce a recunoscut că s-a îndrăgostit de ispita Mattia: ”O femeie pe interes” # Cancan.ro
Bianca Dan pare că l-a dat uitării pe Marian Grozavu! În ediția de marți seara, 12 august 2025, a emisiunii Insula Iubirii, bruneta a recunoscută că începe să aibă sentimente pentru ispita Mattia. Mai mult […]
Ce a pățit băiatul din imagine, după ce a adormit la BAC: ”M-au trezit supraveghetoarele în…” # Cancan.ro
Situație uluitoare în timpul examenului de bacalaureat. Băiatul din imagine a picat examenul maturității pentru că a adormit în sală. Ce s-a întâmplat când profesorii supraveghetori l-au observat? Află în rândurile de mai jos! Sunt […]
Fosta colegă cu Teodora Marcu la Insula iubirii, dezvăluri HALUCINANTE! Prin ce calvar treceau tânăra împușcată și soțul ei, încă din 2022: ”Alex m-a rugat să îl ajut…” # Cancan.ro
Decesul Teodorei Marcu de pe 31 mai a șocat o țară întreagă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost împușcată în plină zi, în Cosmopolis, de către fostul iubit abuzator are nu voia să […]
George Simion rupe tăcerea! În ce relații a rămas cu Gigi Becali: „Este un om teleghidat de sistem” # Cancan.ro
George Simion a rupt tăcerea despre situația dintre el și Gigi Becali! Invitat în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct, fostul candidat la alegerile prezidențiale a dat cărțile pe față! Vă prezentăm cele mai recente declarații! […]
Marisa Paloma, testată cu alcooltestul în urma unui accident rutier: „Nu vreți să știți ce circ a făcut” # Cancan.ro
Clipe de panică pentru Marisa Paloma! Vedeta a fost implicată într-un accident rutier în cursul zilei de ieri și a povestit prin ce a trecut. Poliția a intervenit, iar cele două părți implicate au fost […]
Ce s-a întâmplat între Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu în sala de judecată. A avut loc un nou termen în procesul lor # Cancan.ro
Continuă scandalul între Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu! În urmă cu o zi, a avut loc un nou termen în procesul dintre cele două. În primă instanță, blondina a avut câștig de cauză, dar cântăreața […]
Situația din orașul Washington a început să se schimbe marți, când primii dintre cei 800 de membri ai Gărzii Naționale chemați de Administrația Trump în capitala Statelor Unite au început să sosească. Garda Națională a […]
Turiștii trebuie să-și ia adio de la all-inclusive în Turcia! Iată motivul pentru care se renunță la sistemul adorat de români! S-ar evita o mare problemă! Iată de ce s-a luat o asemenea decizie! Vă […]
Un incendiu devastator petrecut în Grecia a necesitat și implicarea pompierilor români. Incendiul de vegetație a izbucnit în localitatea Neos Voutzas, regiunea Anatoliki Attiki. Iată ce s-a întâmplat! Echipajele, aflate sub coordonarea pompierilor eleni, au […]
George Simion, vești importante pentru susținătorii săi și a lui Călin Georgescu! Câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 nu s-a retras din politică. Află, în articol, care este planul liderului AUR! Marți […]
Premierul Ilie Bolojan a invocat o ședință de urgență! Se pregătesc noi tăieri pentru români! Când vor avea loc discuțiile dintre acesta și șefii principalelor instituții aflate în subordinea Guvernului? Vă prezentăm cele mai noi […]
Probleme pentru Jador la concertul din Giurgiu! Manelistul a fost nevoit să părăsească imediat locația # Cancan.ro
Momente tensionate pentru Jador! Celebrul manelist a susținut un concert la Giurgiu, însă lucrurile nu au decurs așa cum se aștepta. La final, artistul a vrut să rămână să facă poze cu fanii, dar cântărețul […]
Înainte de summitul cu Trump din Alaska, Putin a vorbit cu Kim Jong Un. Ce au discutat cei doi # Cancan.ro
Președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu liderul nord-coreean Kim Jong Un și l-a informat despre discuțiile planificate pe care liderul rus le va avea cu președintele american Donald Trump în Alaska. […]
Un accident mortal s-a petrecut pe autostrada A1, după ce un șofer a pierdut controlul dubei pe care o conducea și a intrat în glisierele de siguranță. Circulația a fost oprită în zona kilometrului 76, […]
Monte Carlo. Numele acestui loc evocă lux, rafinament și mister. Situat în inima Principatului Monaco, acest colț exclusivist de Rivieră atrage constant milionari, vedete de cinema, sportivi celebri și membri ai familiilor regale. Dar ce […]
