Gestul teribilist al unui tânăr pe motocicletă care i-a adus o amendă de 800 de lei și suspendarea permisului
Digi24.ro, 13 august 2025 23:40
Un gest teribilist și o filmare pentru rețelele sociale i-au adus unui tânăr motociclist din Capitală o amendă de peste 800 de lei, dar și statutul de pieton pentru următoarea lună.
Acum 5 minute
23:40
23:40
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările pe care le-a avut” # Digi24.ro
Statul român nu mai poate continua abordările pe care le-a avut, a transmis premierul Ilie Bolojan profesorilor, în contextul protestelor anunţate faţă de măsurile fiscal-bugetare. Au scăzut normele didactice ale profesorilor, a scăzut numărul de copii în clasă şi au crescut şi salariile, fără însă a se vedea şi o îmbunătăţire globală a sistemului de învăţământ, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.
Acum 15 minute
23:50
Ce spune Bolojan despre alegerile anticipate: „România nu mai suportă alte crize politice” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan consideră că „orice fel de discuţie legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism”. El atrage atenţia că, dacă România nu merge într-o direcţie „normală”, este doar o chestiune de timp până când situaţia ţării va deveni mai complicată decât este în prezent.
23:50
Donald Trump: „Am pus capăt politicii woke” la Kennedy Center. Sylvester Stallone și Gloria Gaynor, premiați la Washington # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat câștigătorii premiilor Kennedy Center și a declarat că a pus capăt „politicii woke” în prestigioasa instituție culturală din Washington. Printre laureați se numără Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, trupa KISS și actorul britanic Michael Crawford.
Acum 30 minute
23:20
Ministrul Economiei: În mijlocul Fabricii de Pulberi din Făgăraș se află o groapă de gunoi ilegală, unde apar incendii # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că în incinta Fabricii de Pulberi Făgăraș funcționează ilegal o groapă de gunoi unde izbucnesc incendii, fiind aflată la doar 200 de metri de un depozit de muniție. Acesta acuză pierderi majore și o rețea care ar controla numirile în conducerea companiilor de stat, în defavoarea interesului public, iar „păzitorul combinațiilor, al corupției și al minciunii în instituțiile statului” este Ordonanța 109/2011 care stabilește cum sunt administrate și conduse companiile de stat.
23:10
Premierul polonez spune că Trump a cerut ca preşedintele Nawrocki să participe în locul său la videoconferinţa pentru Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a solicitat în ultimul moment ca preşedintele eurosceptic al Poloniei, Karol Nawrocki, să se alăture teleconferinţei de miercuri dedicate Ucrainei cu lideri europeni, organizată în perspectiva întrevederii dintre preşedinţii Trump şi Putin din Alaska de vineri, conform premierului proeuropean Donald Tusk, rivalul politic al lui Nawrocki, care ar fi trebuit să participe la reuniune.
Acum o oră
22:40
Bolojan, despre criza din coaliţie: „A fost o situaţie în care şedinţele nu s-au derulat în condiţii normale” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că în zilele următoare lucrurile se vor debloca în coaliţia de guvernare şi se vor putea face paşi importanţi pentru adoptarea pachetului doi de măsuri fiscale.
Acum 2 ore
22:30
Bolojan, despre tăierile de personal din instituțiile de stat: „Uneori, cei din posturile de conducere sunt cât cei care lucrează” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri seara, la Digi 24, motivele pentru care guvernul, ministerele și insituțiile guvernamentale vor trebui să taie cu 20% din numărul de angajați. El spune că la nivelul acestor instituții se vor face „calcule” astfel încât măsurile de restructurare să fie adoptate până în toamnă. Șeful Executivului a adăugat că nu vor exista plăți compensatorii pentru angajații guvernamentali care vor fi dați afară.
22:20
Bolojan: Proiectul privind pensionarea magistraților este gata. „Până acum am plătit 2 miliarde doar diferenţe suplimentare de salarii” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că proiectul privind pensionarea magistraților este gata și joi ar putea fi făcut public. Premierul a anunțat și că luni va avea o întâlnire cu asociațiile magistraților. „Este o problemă de inechitate socială evidentă și trebuie să o corectăm,” a precizat premierul despre pensiile magistraților.
22:20
Bolojan: Măsurile luate pentru reducerea deficitului „sunt generatoare de încetinire economică” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi24, că măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar „sunt generatoare de încetinire economică”, acesta fiind unul dintre motivele pentru care se constată în această perioadă o scădere a economiei.
22:10
Bolojan: Proiectul privind Pilonul II „nu e abandonat”. „ASF l-a trimis pur și simplu în Guvern și ne-am trezit cu el pe ordinea de zi” # Digi24.ro
Proiectul privind modalitățile de retragere a banilor din Pilonul II de pensii „nu este abandonat”, a spus la Digi24 premierul Ilie Bolojan. El a adăugat că legislația e necesară pentru aderarea la OCDE, dar că proiectul a fost promovat într-o manieră „neinspirată” și că e nevoie de mai multă dezbatere.
21:50
Ilie Bolojan: Riscul de a intra în incapacitate de plată e foarte mare, dacă nu adoptăm pachetul doi de măsuri fiscale # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că fără pachetul doi de măsuri fiscale riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare. „Dacă vom face doar un pachet cum a fost primul sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost”, a avertizat el.
Acum 4 ore
21:30
Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Conference League dacă trece de Spartak Trnava # Digi24.ro
După victoria clară cu 3-0 în tur împotriva slovacilor de la Spartak Trnava, Universitatea Craiova este foarte aproape de calificarea în play-off-ul Conference League, unde o așteaptă Istanbul Bașakșehir, dacă nu apare o surpriză în meciul de retur de la Trnava.
21:30
Avertismenul spionajului militar ucrainean: Rusia intenționează să producă aproape 80.000 de drone Shahed în 2025 # Digi24.ro
Rusia intenționează să producă în acest an 79.000 de drone kamikaze de tip Shahed, a anunțat miercuri Vadim Skibițki, adjunctul șefului serviciului militar de spionaj al Ucrainei (GUR), într-un interviu acordat presei ucrainene, preluat de Kyiv Independent.
21:20
Rusia vrea negocieri și pentru reducerea trupelor americane în Europa, la summitul din Alaska, avertizează premierul polonez # Digi24.ro
Rusia vrea să includă tema reducerii prezenţei trupelor NATO în orice discuţii despre viitorul Ucrainei, a declarat miercuri presei premierul polonez Donald Tusk, potrivit Reuters.
21:10
Afacerea microbuzelor școlare la suprapreț. Cum justifică autoritățile locale diferențele de zeci de mii de euro între județe # Digi24.ro
Anchetă de proporții în cazul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi cu fonduri PNRR. Două ministere au anunțat că fac verificări după ce a apărut informația că mașinile ar fi fost cumpărate la suprapreț. Autoritățile care au organizat licitațiile spun însă că a câștigat firma care a oferit cel mai mic preț.
21:00
Mărturia tulburătoare a victimei unei relații abuzive: „Începe prin a te izola de familie, de prieteni, asta în primul rând” # Digi24.ro
Continuăm seria mărturiilor femeilor care au trecut prin relații abuzive, iar acum își doresc ca vocea lor să fie auzită și să salveze vieți. În această seară, povestea unei femei care a tăcut ani la rând, cu speranța că situația se va schimba și că le va fi mai bine copiilor să aibă alături ambii părinți. Mulți ani după ce a rupt relația toxică, încă se teme, așa că mărturia ei o veți asculta sub protecția anonimatului. Sunt informații care vă pot afecta emoțional. Victimele violenței domestice pot cere ajutor la linia gratuită 0800 500 333.
20:20
Franţa retrage mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai alb după ce două persoane au murit în urma consumului # Digi24.ro
Autorităţile franceze au anunţat retragerea de pe piaţă a mai multor sortimente de brânzeturi moi cu mucegai alb, inclusiv camembert şi brie, după ce două persoane au murit şi mai multe au fost spitalizate în urma unei infecţii cu listerioză, transmite Reuters.
20:20
Premierul Ilie Bolojan este invitat în această seară la Digi24. El va vorbi despre temele economice și politice actuale, iar Digi24 va transmite principalele declarații în format live text.
20:20
Cele cinci condiții pentru pace pe care liderii europeni i le-au transmis lui Trump. Zelenski cere să fie primit la întâlnirea cu Putin # Digi24.ro
Liderii europeni i-au prezentat președintelui american Donald Trump, într-o videoconferință înaintea summitului cu Vladimir Putin, cinci condiții considerate esențiale pentru un acord de pace cu Rusia. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut să fie prezent la discuțiile din Alaska și a subliniat că tema centrală a negocierilor trebuie să fie o încetare imediată a focului pe frontul din Ucraina.
20:10
Ministerul Apărării din Kazahstan a anunţat miercuri că unul dintre angajaţii săi a fost arestat în Polonia, care anunţase anterior că a reţinut un cetăţean străin acuzat de spionaj, relatează AFP.
20:10
Un transformator electric a explodat după ce a fost lovit de trăsnet, în SUA, creând haos pe o autostradă aglomerată # Digi24.ro
Un şofer american a înregistrat momentul în care un trăsnet a lovit un transformator al unei centrale electrice, luni, în Carolina de Sud, declanşând o explozie spectaculoasă.
19:50
Nicuşor Dan, la reuniunea Coaliției Bunăvoinței: „Pacea e importantă pentru România. Securitatea regiunii Mării Negre e în joc” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că în cadrul reuniunii „Coaliției Bunăvoinței” a subliniat că „pentru România coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale” și că liderii europeni sunt cu toții de acord că e nevoie de un armistițiu în Ucraina, înainte de orice negocieri. În același timp, el salută „determinarea lui Donald Trump de a pune capăt agresiunii ruse”.
19:40
Ambasadorul israelian la Bruxelles acuză lideri europeni că fac jocul teroriștilor Hamas: „Europa va avea de pierdut” # Digi24.ro
Ambasadorul israelian la Bruxelles, Haim Regev, acuză mai mulți lideri europeni că fac jocul teroriștilor Hamas și al antisemiților. Într-un interviu la final de mandat acordat publicației Politico, Regev spune că cei care critică Israelul ar trebui să renunțe la obsesia lor pentru drepturile omului în Gaza.
Acum 6 ore
19:30
Un arestat preventiv a evadat dintr-o ambulanţă care îl ducea la Penitenciarul Jilava. A sărit din mers, în apropiere de Bacău # Digi24.ro
Un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă, a evadat miercuri dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. Bărbatul a sărit din mers, în zona unei ieşiri de pe autostrada A7, şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.Bărbatul este acum căutat de polițiști.
19:10
Circulație restricționată pe Valea Prahovei, după un accident la Comarnic. Patru oameni au fost răniți # Digi24.ro
Patru persoane au fost rănite miercuri într-un accident rutier care s-a produs pe DN 1, în orașul Comarnic, în zona kilometrului 105+400. Traficul în zonă este restricţionat.
19:10
Hoții care au devastat vila lui Brad Pitt, legați de o bandă care viza vedete. Patru adolescenți au fost arestați la Los Angeles # Digi24.ro
Patru adolescenți au fost arestați la Los Angeles, fiind suspectați că fac parte dintr-o bandă care jefuia locuințele unor celebrități, inclusiv pe cea a actorului Brad Pitt. Potrivit poliției, gruparea folosea metode sofisticate pentru a evita sistemele de supraveghere și viza vedete din lumea filmului și a sportului.
18:50
Jimmy Kimmel a obținut cetățenia italiană, ca reacție la revenirea lui Trump la președinția SUA: „E mai rău decât ne-am imaginat” # Digi24.ro
Comediantul şi prezentatorul american Jimmy Kimmel a dezvăluit că a obținut cetăţenia italiană, ca răspuns la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Gazda celebrului show „Jimmy Kimmel Live!” a reuşit să obţină cetăţenia italiană datorită bunicii sale materne, a explicat el într-un episod al podcastului lui Sarah Silverman.
18:40
PNL avertizează că o serie de postări online cu numele premierului Ilie Bolojan și Digi24 sunt „100% false” # Digi24.ro
PNL avertizează asupra unor campanii online înșelătoare care folosesc imaginea premierului Ilie Bolojan și Digi24 pentru a promova investiții false și acuzații mincinoase. Formațiunea susține că acestea sunt create de grupuri interesate să inducă în eroare publicul și să colecteze date personale.
18:20
Ce sumă va plăti Polonia pentru modernizarea flotei de avioane F-16. „După 20 de ani, au devenit insuficiente în fața amenințărilor” # Digi24.ro
Polonia a semnat un contract în valoare de 3,8 miliarde de dolari pentru modernizarea flotei sale de avioane de vânătoare americane F-16, a anunţat miercuri ministrul polonez al apărării, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.
18:10
Patru oameni au fost răniți într-o explozie la Bacău. A fost activat mecanismul european pentru transferul lor în străinătate # Digi24.ro
Patru persoane au fost rănite într-o explozie care a avut loc în județul Bacău, în localitatea Letea Veche. Victimele, care au suferit arsuri, sunt transportate la mai multe spitale din țară și a fost activat și Mecanismul european de protecție civilă, pentru transferul lor în străinătate.
18:10
„Mesia” în mocasini, despre România prizonieră în timp și de ce idolii trădează bunele intenții # Digi24.ro
De la cizme la mocasini, de la martor la inculpat, toate într-o singură zi. Fiecare apariție publică a lui Georgescu este un plot-twist care setează adrenalina fanilor de pe Tik-Tok. Din nefericire, pentru mulți români, această parodie a absurdului, acest serial tagic, îi ține prizonieri într-un punct fixat în timp, iar acel moment cardinal este ziua de 25 noiembrie 2024, imediat după încheierea turului I al alegerilor prezidențiale de anul trecut. Sunt opt luni de atunci iar admiratorii săi încă nu au reușit să meargă mai departe cu viața lor și să găsească cheia și lacătul pentru a ieși de sub hipnoză. Putem admite, într-o anumită măsură, că acest lucru a fost posibil cu complicitatea clasei politice de după ’89, la care a contribuit din plin războiul hibrid al Federației Ruse în România, documentat și demonstrat pentru oricine a avut ochi să vadă.
18:10
Jandarmii înarmați la metrou au dat naștere unor teorii ale conspirației. Ce spun oamenii care s-au întâlnit cu ei în stații # Digi24.ro
Imaginile cu jandarmi înarmați la metroul bucureștean au stârnit val de reacții în online și nu numai. A fost un prilej de rostogolire a fricii și a unor teorii ale conspirațiilor. Unii oameni s-au chiar s-au întrebat dacă suntem sub asediu și de ce este nevoie de prezența jandarmilor la metrou cu armele la vedere. Nu a întârziat nici reacția Jandarmeriei Române, care a transmis că prezența forțelor de ordine în subteran este preventivă, iar armele fac parte din echipamentul lor standard. Acțiunea nu este una nouă, jandarmii patrulează la metrou încă din 2016.
18:00
Ligia Munteanu: „Cred că împreună putem contribui la o viziune măreață, putem construi, putem dezvolta” # Digi24.ro
Ligia Munteanu: „Cred că împreună putem contribui la o viziune măreață, putem construi, putem dezvolta”
17:50
Rusia a interzis parțial apelurile prin WhatsApp și Telegram. Cum își justifică autoritățile decizia # Digi24.ro
În Rusia, apelurile prin Telegram și WhatsApp au fost parțial restricționate, a anunțat serviciul de presă al Roskomnadzor.
17:40
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării multinaționalelor: „Un pas necesar, dar nu suficient” # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că a avut o întrevedere cu ministrul Finanțelor și că noua formulă de taxare a multinaționalelor este „un pas necesar, dar nu suficient”. Liderul social-democraților spune că a convenit cu Alexandru Nazare ca în perioada următoare să fie analizate măsuri suplimentare precum triplarea impozitului pe marile averi și creșterea taxelor pe criptomonede.
17:40
Un băiat de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră # Digi24.ro
O familie din Germania a plecat în vacanță în Austria, dar a avut parte de peripeții pe drum. Părinții l-au uitat pe fiul cel mic, în vârstă de 10 ani, într-o benzinărie.
17:40
Elveţia vrea în continuare să cumpere avioane de luptă americane F-35, chiar dacă va plăti mai mult pentru ele # Digi24.ro
Elveţia îşi „menţine planul de achiziţionare” de avioane de luptă americane F-35, în pofida unor costuri suplimentare foarte mari şi a refuzului absolut al administraţiei Donald Trump de a face concesii, a anunţat miercuri guvernul federal elveţian, relatează AFPm potrivit Agerpres.
17:40
Ministrul britanic de externe s-a autodenunțat după ce a pescuit fără licență cu JD Vance # Digi24.ro
David Lammy, ministrul britanic de externe, s-a autodenunțat la autoritatea de mediu după ce a pescuit fără licență împreună cu vicepreședintele SUA, JD Vance, pe lacul privat al reședinței Chevening House din Kent. Licențele au fost cumpărate ulterior, iar toți peștii prinși au fost eliberați, relatează The Guardian.
Acum 8 ore
17:30
Drulă, despre alegerile din București: „Îmi doresc o candidatură comună. Văd o colaborare bună între Primărie și premierul Bolojan” # Digi24.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă, care a anunțat că va candida la Primăria Capitalei, a declarat miercuri la Digi24 că își dorește o candidatură comună, iar discuțiile cu PNL pentru susținere „sunt în curs”.
17:20
O femeie şi-a pierdut viaţa într-un accident care a avut loc, miercuri, pe centura de ocolire a municipiului Lugoj, dinspre Caransebeş spre Timişoara, după ce un autovehicul pe care îl conducea a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un TIR.
17:20
Rusia și Belarus vor exersa folosirea armelor nucleare și a rachetelor Oreșnik la viitorul exercițiu militar comun Zapad-2025 # Digi24.ro
Rusia şi Belarus vor practica la exerciţiile militare comune Zapad-2025 planificarea utilizării armelor nucleare şi a rachetelor hipersonice ruseşti Oreşnik, conform informaţiilor furnizate miercuri de ministrul apărării din Belarus, Viktor Jrenin, informează EFE.
17:10
BNR: Datoria externă a României a crescut cu 7,48 miliarde euro în primele șase luni din 2025 # Digi24.ro
În primele șase luni din 2025, datoria externă a României a crescut cu 7,48 miliarde de euro, ajungând la 212,37 miliarde de euro, potrivit BNR. Creșterea se datorează în principal majorării datoriei pe termen lung și unui deficit mai mare al contului curent.
16:50
România așteaptă decizia Fitch privind ratingul de țară. Nazare: „Sper ca toate măsurile luate până acum să aibă efect” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, că România aşteaptă vineri o decizie de la Fitch privind ratingul de ţară şi speră „ca acesta să fie reconfirmat, după toate măsurile pe care le-am luat până acum”.
16:40
Propuneri în al doilea pachet fiscal: cont bancar și card obligatorii pentru firme, capital social de 8000 lei pentru SRL-uri # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor propune ca firmele din România să fie obligate să aibă cont bancar și card. Pentru SRL-uri, noul pachet fiscal ar putea prevedea creșterea capitalului social minim la 8000 de lei, măsură menită să crească transparența și să faciliteze recuperarea datoriilor către stat.
16:40
Bujduveanu vrea să scape de mașinile parcate pe prima bandă a șoselelor: „Traficul se reduce cu 33%” # Digi24.ro
Echipajele Poliţiei Locale fac demersuri pentru diminuarea numărului de maşini parcate neregulamentar, având în vedere că o mare parte a problemei traficului este generată de ocuparea primei benzi de circulaţie de pe șosele, a anunţat primarul general interimar, Stelian Bujduveanu.
16:40
Ce spun procurorii despre ipoteza sabotajului în cazul incendiului de la fabrica de armament Cugir # Digi24.ro
Procurorii au anunţat miercuri că nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj cu privire la incendiul de la fabrica de armanent de la Cugir şi au stabilit că focul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică, informează news.ro.
16:30
Forţele armate germane au paraşutat până acum 192 de tone de ajutoare umanitare deasupra Fâşiei Gaza pentru locuitorii din enclava palestiniană devastată de război.
16:20
Fii salvator. Prim ajutor în cazul mușcăturii de șarpe
16:00
Alexandru Nazare vrea teste de integritate pentru angajații ANAF și „reglarea relației tensionate cu Ministerul Finanţelor” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor anunţă modificări în ceea ce priveşte relaţia dintre minister şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Alexandru Nazare a recunoscut că, în ultimii ani, între cele două instituţii au existat„ tensiuni”, care au afectat nivelul încasărilor la bugetul de stat. Nazare a subliniat însă că de activitatea de control se va ocupa, în continuare, exclusiv ANAF, adăugând că structurile de control din cadrul instituţiei vor fi dotate cu camere video, pe care acestea le vor activa pe tot timpul desfăşurării verificărilor la agenţii economici.
