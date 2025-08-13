Gestul teribilist al unui tânăr pe motocicletă care i-a adus o amendă de 800 de lei și suspendarea permisului

18:10

De la cizme la mocasini, de la martor la inculpat, toate într-o singură zi. Fiecare apariție publică a lui Georgescu este un plot-twist care setează adrenalina fanilor de pe Tik-Tok. Din nefericire, pentru mulți români, această parodie a absurdului, acest serial tagic, îi ține prizonieri într-un punct fixat în timp, iar acel moment cardinal este ziua de 25 noiembrie 2024, imediat după încheierea turului I al alegerilor prezidențiale de anul trecut. Sunt opt luni de atunci iar admiratorii săi încă nu au reușit să meargă mai departe cu viața lor și să găsească cheia și lacătul pentru a ieși de sub hipnoză. Putem admite, într-o anumită măsură, că acest lucru a fost posibil cu complicitatea clasei politice de după ’89, la care a contribuit din plin războiul hibrid al Federației Ruse în România, documentat și demonstrat pentru oricine a avut ochi să vadă.