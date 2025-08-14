Ministrul de externe Oana Țoiu face apel la companiile românești să se implice în reconstrucția Ucrainei
CaleaEuropeana, 14 august 2025 08:30
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit marți cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia pentru a discuta prioritățile României în domeniul diplomației economice și a lansat un apel către companiile românești să se implice în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, ministrul a subliniat că dialogul cu mediul de afaceri, […]
• • •
Acum 15 minute
08:50
Rusia vrea ca reducerea trupelor NATO în Europa să fie parte a negocierilor privind Ucraina, afirmă Tusk după apelul liderilor europeni cu Trump, la care liderul SUA ar fi cerut ca premierul polonez să fie înlocuit de noul președinte Nawrocki # CaleaEuropeana
Rusia dorește să includă tema reducerii prezenței trupelor americane și NATO din Europa în orice discuții despre viitorul Ucrainei, a declarat miercuri premierul polonez Donald Tusk, după seria de convorbiri care a avut loc cu președintele american Donald Trump și cu liderii europeni în marja summitului dintre liderii SUA și Rusiei. „Am auzit în ultimele […]
Acum o oră
08:30
Acum 12 ore
21:50
Nicușor Dan, după reuniunea “Coaliției de Voință” pentru Ucraina premergătoarea summitului Trump-Putin: Pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Securitatea Europei și a Mării Negre sunt în joc # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că pentru România coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale, poziția fiind exprimată după participarea, în format videoconferință, la reuniunea "Coaliției de Voință", în vederea coordonării pozițiilor europene înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska. "Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică […]
Acum 24 ore
18:00
“Mingea este în terenul lui Putin”: Liderii europeni evocă “coordonarea UE-SUA-NATO” în reacțiile post-discuție cu Trump și afirmă susținere pentru reușita summitului Trump-Putin # CaleaEuropeana
Liderii europeni au reafirmat miercuri unitatea și coordonarea strânsă cu Statele Unite, la nivelul Uniunii Europene și al NATO în sprijinul Ucrainei înaintea summitului de vineri dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, programat în Alaska. În pregătirea summitului din Alaska, liderul american a participat miercuri la o videoconferință cu liderii europeni, inițiată […]
17:40
Liderii europeni sunt “oameni formidabili” care doresc un acord încheiat în Ucraina, afirmă Trump în contextul videoconferinței cu partenerii europeni # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump i-a descris pe liderii europeni cu care a avut miercuri o reuniune prin videoconferință, înaintea întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, drept "oameni formidabili" care doresc încheierea unui acord de pace în Ucraina, relatează agențiile internaționale de presă. "Voi vorbi în curând cu lideri europeni. Sunt oameni formidabili […]
17:20
Germania a început o nouă misiune NATO de poliție aeriană în România: 5 avioane de luptă și 170 de militari vor proteja spațiul aerian aliat la Marea Neagră # CaleaEuropeana
La baza militară Mihail Kogălniceanu a avut loc, pe 12 august, ceremonia de certificare a detașamentului german pentru misiunea NATO de Poliție Aeriană Întărită în zona de sud (eAPS), marcând debutul oficial al unei misiuni ce va dura următoarele opt luni. Evenimentul s-a desfășurat în prezența reprezentanților Forțelor Aeriene Române, NATO AIRCOM și ai Ambasadei […]
16:10
Bogdan Ivan anunță un record în energia verde: România a atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină, cu 37% peste obiectivul asumat prin PNRR # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri un record pentru sectorul energiei verzi: în doar o rundă de licitație a Contractelor pentru Diferență, România a atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină – cu 37% peste obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR și la prețuri cu până la 50% mai mici […]
16:00
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri, într-o conferință de presă privind măsurile de reformă fiscală, introducerea unei noi formule de taxare a companiilor multinaționale, inspirată de modelul american „The Base Erosion and Anti-Abuse Tax" (BEAT). „Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale", a declarat Nazare, explicând că ANAF a identificat patru […]
15:50
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat # CaleaEuropeana
Ministerul Finanțelor propune introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare de până la 150 de euro provenit din afara UE, a anunțat, miercuri, ministrul de resort, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă pe tema măsurilor de reformă fiscală. Potrivit estimărilor, această măsură ar putea aduce la bugetul de stat […]
15:20
Victor Negrescu a stabilit cu ministrul Sănătății „acțiuni la nivel european” pentru ca România să utilizeze „fiecare euro în beneficiul pacienților” # CaleaEuropeana
Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a stabilit cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, „câteva priorități și acțiuni comune la nivel european" pentru a „utiliza fiecare euro disponibil în beneficiul pacienților din România" și pentru a „crește calitatea serviciilor medicale oferite de români". „Am avut o nouă întâlnire de lucru cu ministrul Sănătății, Alexandru […]
14:40
Ilie Bolojan: Guvernul va optimiza bugetul României prin reducerea cheltuielilor de funcționare, eficientizarea colectării și prioritizarea investițiilor # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului, pe tema măsurilor de reorganizare, reducere a cheltuielilor de personal și îmbunătățire a activității acestora, informează un comunicat remis caleaeuropeana.ro. Prim-ministrul a subliniat că Guvernul va aplica trei direcții principale pentru optimizarea bugetului României: […]
14:10
Apelul lansat de Zelenski înainte de întâlnirea Trump-Putin: Trebuie să rămânem uniți pentru a contracara înșelăciunea Rusiei. Moscova nu dă semne că se pregătește să pună capăt războiului # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat apelul său la adresa partenerilor de a rămâne uniți și de a continua să „exercite presiune asupra Rusiei" pentru a ajunge la un acord de pace, informează The Guardian. Acesta a transmis și un avertisment cu privire la Putin. „Trebuie să învățăm din experiența Ucrainei, a partenerilor noștri, pentru […]
14:10
Estonia expulzează un diplomat rus pentru „subminarea ordinii constituționale și încălcarea sancțiunilor” # CaleaEuropeana
Estonia a decis să expulzeze un diplomat rus, acuzat de „implicare directă și activă" în „subminarea ordinii constituționale și a sistemului juridic al Estoniei", potrivit The Guardian. Ministerul de Externe de la Tallinn a precizat că diplomatul a „contribuit la comiterea unor infracțiuni împotriva statului, inclusiv la mai multe fapte legate de încălcarea sancțiunilor". „Amestecul […]
14:00
Ambasadorul Israelului la Bruxelles: Suntem un „vecin de vis” pentru UE, dar presiunea asupra țării din cauza Fâșiei Gaza va înlătura Uniunea din orice rol în regiune # CaleaEuropeana
Israelul este un „vecin de vis" pentru Uniunea Europeană, iar presiunea blocului din cauza situației din Fâșia Gaza ar putea avea consecințe negative, a avertizat ambasadorul israelian la Bruxelles, Haim Regev, într-un interviu acordat Politico, ultimul înainte de întoarcerea sa la Tel Aviv după patru ani în capitala europeană. Regev a criticat dur Irlanda, Țările […]
13:10
Casa Albă temperează așteptările referitoare la rezultatele întâlnirii Trump-Putin: „Este un exercițiu de ascultare”. Președintele SUA dorește să „înțeleagă mai bine cum putem pune capăt războiului” # CaleaEuropeana
Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin, ce va avea loc în Alaska, vineri, reprezintă „un exercițiu de ascultare", a menționat Casa Albă, într-o explicație publică ce pare să tempereze așteptările că summitul de la finalul acestei săptămâni ar putea conduce la un acord de încetare a războiului rus din Ucraina, […]
13:10
Șeful diplomației ungare îl critică pe Zelenski: „Ungaria pledează pentru încetarea focului de trei ani și jumătate. Ucraina ar fi fost într-o situație mai bună dacă Zelenski ar fi procedat la fel” # CaleaEuropeana
După criticile lansate de premierul ungar Viktor Orban, care a refuzat să semneze declarația comună a statelor membre UE prin care liderii europeni i-au cerut lui Donald Trump să apere interesele de securitate ale Europei și ale Ucrainei la întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska, ministrul de externe Péter Szijjártó l-a vizat miercuri direct pe […]
12:30
Relația economică UE–SUA ar trebui să se bazeze pe principii de echilibru și schimburi comerciale corecte, nu pe taxare reciprocă, subliniază Gheorghe Falcă # CaleaEuropeana
Relația economică dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ar trebui să se bazeze pe principii de echilibru și schimburi comerciale corecte, nu pe măsuri de protecționism sau taxare reciprocă, a transmis eurodeputatul Gheorghe Falcă. „Piața unică europeană s-a dovedit a fi una dintre cele mai stabile și competitive structuri economice la nivel global. În locul […]
12:20
Zelenski merge la Berlin pentru discuții cu cancelarul german înaintea unei videoconferințe cu Trump și liderii europeni # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va călători pe 13 august la Berlin pentru a se întâlni cu cancelarul german Friedrich Merz, înaintea unor discuții cu liderii americani și europeni, a anunțat purtătorul de cuvânt al președinției ucrainene, Serhii Nikiforov, relatează Agerpres. Nikiforov a precizat că cei doi lideri vor avea o întrevedere bilaterală înainte de a […]
11:10
Germania, Franța și Marea Britanie se declară pregătite să reintroducă sancțiuni împotriva Iranului dacă nu se ajunge la un acord nuclear până la sfârșitul lui august # CaleaEuropeana
Germania, Regatul Unit și Franța se declară pregătite să declanșeze mecanismul de reintroducere a sancțiunilor împotriva Iranului, dacă până la sfârșitul lunii august nu va fi găsită o soluție negociată privind programul nuclear iranian, transmite AFP, potrivit Agerpres. Într-o scrisoare adresată ONU, miniștrii de externe din cele trei țări subliniază că au „indicat clar că, […]
11:10
Miniștrii de externe din 19 state ale UE condamnă noile reguli impuse de Israel ONG-urilor umanitare din Gaza # CaleaEuropeana
Miniștri de externe din 27 de state occidentale, printre care 19 țări din Uniunea Europeană, au avertizat marți că noile cerințe de înregistrare impuse de Israel organizațiilor umanitare care activează în Teritoriile Palestiniene Ocupate riscă să înrăutățească dramatic situația din Gaza, unde foametea face ravagii. Potrivit Națiunilor Unite, regulile adoptate în martie și care urmează […]
11:00
Premieră în aviația mondială. BIAS anunță lansarea primei colecții exclusive de NFT-uri, într-o colaborare inovativă cu ICI București # CaleaEuropeana
Bucharest International Air Show (BIAS) anunță lansarea primei colecții exclusive de NFT-uri, într-o colaborare inovativă cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, pe platforma instituțională ICI D|SERVICES. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, proiectul marchează o premieră în aviația mondială. BIAS devine astfel primul show aerian din lume care lansează propria colecție de […]
10:50
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, menționată în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România # CaleaEuropeana
Anularea alegerilor prezidențiale din iarna anului 2024 este menționat în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România, un document pe care instituția americană îl publică anual și care în care face o analiză a stării drepturilor omului în toate țările care sunt beneficiare de asistență și pentru statele membre ale […]
10:30
Viktor Orban consideră că Ucraina a pierdut războiul și că Trump va negocia cu Putin inclusiv viitorul Europei # CaleaEuropeana
Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat marți că summitul de vineri din Alaska dintre președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump, va aborda nu doar războiul din Ucraina, ci și chestiuni economice mondiale de importanță majoră, alături de alte subiecte de interes. Într-un interviu acordat unui canal de YouTube denumit „Patriota", Orban […]
Ieri
07:50
Șefa diplomației române, discuție cu însărcinatul cu afaceri al SUA despre summitul Trump-Putin: România sprijină eforturile președintelui american de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina # CaleaEuropeana
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a anunțat marți că a avut o discuție „fructuoasă" cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite la București, Michael Dickerson, având ca temă principală promovarea unei păci durabile în Ucraina. Șefa diplomației române a declarat că a exprimat sprijinul României pentru eforturile președintelui american Donald Trump de a pune […]
07:40
Zelenski exclude ca Ucraina să cedeze Donbas-ul: “Nu putem face asta. Pentru ruși este o rampă de lansare pentru un viitor război” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina nu poate accepta propunerea Rusiei de a ceda o parte din teritoriul țării sale în schimbul unui armistițiu, deoarece Moscova ar folosi ceea ce a câștigat ca rampă de lansare pentru a începe un viitor război, subliniind că nu crede că Donald Trump susține cererile Rusiei și […]
07:30
Rubio și Lavrov și-au confirmat telefonic “angajamentul de a asigura succesul” summitului Trump – Putin din Alaska # CaleaEuropeana
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a avut marți o discuție telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov în contextul summitului dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc vineri, pe sol american, în statul Alaska. Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, Rubio și Lavrov au discutat despre pregătirile pentru […]
12 august 2025
18:30
Zelenski și Nicușor Dan și-au coordonat “pașii comuni în plan diplomatic” înaintea summitului Trump-Putin din Alaska: Liderul român, invitat la Kiev # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni, într-un mesaj publicat pe platforma X, că a avut o convorbire telefonică cu președintele României, Nicușor Dan, în cadrul căreia cei doi lideri au coordonat următorii pași comuni în plan diplomatic. Zelenski a precizat că se pregătesc „contacte importante chiar de mâine" și a mulțumit liderului român, precum […]
17:40
Nicușor Dan l-a asigurat pe Zelenski, într-o discuție telefonică, de sprijinul României: Susținem eforturile președintelui Trump. Pacea trebuie obținută cu Ucraina la masa negocierilor # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a avut marți o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru încheierea unei păci juste și durabile în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a anunțat Administrația Prezidențială. Șeful statului a subliniat că o astfel de pace „nu se poate construi fără Ucraina, fără […]
16:50
Eșecul aderării României la euro, explicat de Isărescu: A fost o decizie politică, toate partidele au mers pe linia asta. Corecția fiscală amână discuția cu “5-7 ani” # CaleaEuropeana
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a readus marți în atenție subiectul aderării României la zona euro, explicând că țara noastră îndeplinea criteriile tehnice între 2013 și 2015, însă obiectivul a fost abandonat din motive politice. În opinia sa, reluarea discuției privind adoptarea monedei unice europene va fi posibilă abia după ce actuala corecție […]
16:20
Fostul premier Marcel Ciolacu propune Guvernului măsuri urgente după ce inflația “a explodat” la 7,8%: Eu am lăsat inflația pe un palier de 5% # CaleaEuropeana
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat marți că inflația “a explodat” la 7,8%, adică România s-a întors în urmă cu doi ani, iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse. “Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea […] The post Fostul premier Marcel Ciolacu propune Guvernului măsuri urgente după ce inflația “a explodat” la 7,8%: Eu am lăsat inflația pe un palier de 5% first appeared on caleaeuropeana.ro.
16:00
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene # CaleaEuropeana
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, reliefează importanța absorbției fondurilor europene în evitarea recesiunii. Într-o conferință de presă susținută la sediul BNR organizată pentru a prezenta raportul trimestrial privind inflația, guvernatorul BNR a estimat că inflația va ajunge la finalul acestui an la 8,8%, „probabil peste 9%”, cunoscând un vârf în luna septembrie, când […] The post Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene first appeared on caleaeuropeana.ro.
15:30
Pacea nu se poate construi fără Ucraina și fără ca ucrainenii să își decidă liber viitorul, afirmă Nicușor Dan înainte de summitul Trump-Putin, salutând eforturile de pace ale liderului SUA # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația comună care afirmă că ”pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”. ”Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului […] The post Pacea nu se poate construi fără Ucraina și fără ca ucrainenii să își decidă liber viitorul, afirmă Nicușor Dan înainte de summitul Trump-Putin, salutând eforturile de pace ale liderului SUA first appeared on caleaeuropeana.ro.
15:20
Zelenski avertizează asupra unor noi ofensive ruse înaintea negocierilor Trump–Putin din Alaska # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luni seara că Rusia se pregătește pentru „noi ofensive” în Ucraina, cu doar câteva zile înaintea negocierilor de pace programate între liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump în Alaska. „Astăzi, a fost prezentat un raport al serviciilor de informații și al comandamentului militar cu privire la […] The post Zelenski avertizează asupra unor noi ofensive ruse înaintea negocierilor Trump–Putin din Alaska first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:10
UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, anunță Kaja Kallas: „Atât timp cât Rusia nu acceptă un armistițiu complet, nu ar trebui să discutăm despre concesii” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană pregătește cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat luni șefa diplomației europene, Kaja Kallas, avertizând că nu trebuie acordate concesii Moscovei. „Atât timp cât Rusia nu a acceptat un armistițiu complet și necondiționat, nu ar trebui să discutăm nici măcar despre concesii”, a spus Kallas într-o declarație, potrivit Reuters. „Ordinea pașilor […] The post UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, anunță Kaja Kallas: „Atât timp cât Rusia nu acceptă un armistițiu complet, nu ar trebui să discutăm despre concesii” first appeared on caleaeuropeana.ro.
13:50
Ministrul german de Externe respinge ideea că europenii sunt doar simpli spectatori în privința viitorului Ucrainei: Întâlnirea Trump-Putin poate fi doar „un început” pentru condițiile demarării negocierilor de pace # CaleaEuropeana
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a respins ideea că europenii sunt simpli spectatori în ceea ce privește viitorul Ucrainei, informează The Guardian. Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul pornit de Moscova împotriva Ucrainei. Potrivit declarațiilor lui Trump, Statele Unite […] The post Ministrul german de Externe respinge ideea că europenii sunt doar simpli spectatori în privința viitorului Ucrainei: Întâlnirea Trump-Putin poate fi doar „un început” pentru condițiile demarării negocierilor de pace first appeared on caleaeuropeana.ro.
13:00
Revoltă internă în rândul funcționarilor instituțiilor europene față de poziția blocului privind Israelul: UE nu își urmează principiile fondatoare # CaleaEuropeana
Un număr tot mai mare de funcționari ai instituțiilor europene intră într-un conflict deschis cu Comisia Europeană, acuzând blocul că nu face suficient pentru a presa Israelul, în timp ce acesta este acuzat de comiterea de crime de război în Gaza, relatează Politico. „UE a impus complicitate angajaților, a încălcat obligațiile noastre morale și legale, […] The post Revoltă internă în rândul funcționarilor instituțiilor europene față de poziția blocului privind Israelul: UE nu își urmează principiile fondatoare first appeared on caleaeuropeana.ro.
12:20
Merz, Macron, Tusk, Nicușor Dan și ceilalți lideri UE, cu excepția lui Orban, fac apel la Trump să apere interesele de securitate ale Europei și Ucrainei la întâlnirea cu Putin din Alaska # CaleaEuropeana
Liderii a 26 de state membre ale Uniunii Europene, cu excepția celui ungar, au transmis luni, într-o declarație comună, că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, documentul fiind dat publicității înaintea summitului […] The post Merz, Macron, Tusk, Nicușor Dan și ceilalți lideri UE, cu excepția lui Orban, fac apel la Trump să apere interesele de securitate ale Europei și Ucrainei la întâlnirea cu Putin din Alaska first appeared on caleaeuropeana.ro.
12:10
România solicită reevaluarea intensificării operațiunilor militare israeliene în Gaza # CaleaEuropeana
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a declarat, la reuniunea prin videoconferință a celor 27 de miniștri de externe ai Uniunii Europene, de luni, că România rămâne solidară cu partenerii europeni, însă consideră că anunțul recent al guvernului israelian privind intensificarea operațiunilor militare în Gaza ar trebui reevaluat, întrucât nu apropie de obiectivul unei încetări […] The post România solicită reevaluarea intensificării operațiunilor militare israeliene în Gaza first appeared on caleaeuropeana.ro.
12:00
Ucraina și Lituania împărtășesc aceeași poziție: Fără garanții clare de securitate pentru Kiev, orice alte aranjamente nu ar face decât să ofere Rusiei ocazia de a-și reface forțele # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat telefonic cu omologul lituanian Gitanas Nauseda căruia i-a mulțumit pentru sprijinul său și al celorlalți lideri ai statelor nordice și baltice care și-au exprimat sprijinul, într-o declarație, pentru „suveranitatea, independența și integritatea teritorială” a Ucrainei. „L-am informat despre contactele cu partenerii și eforturile diplomatice. Am mulțumit Lituaniei și tuturor […] The post Ucraina și Lituania împărtășesc aceeași poziție: Fără garanții clare de securitate pentru Kiev, orice alte aranjamente nu ar face decât să ofere Rusiei ocazia de a-și reface forțele first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:10
Șefa diplomației UE condamnă uciderea a cinci jurnaliști în urma unui atac israelian în Gaza: „Războiul devine tot mai periculos cu fiecare oră” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană condamnă uciderea a cinci jurnaliști de la canalul de știri Al Jazeera, cu sediul în Qatar, în urma unui atac aerian israelian în Fâșia Gaza, a declarat luni șefa diplomației europene, Kaja Kallas. „UE condamnă uciderea a cinci jurnaliști de la Al Jazeera într-un atac aerian (al armatei israeliene) în fața spitalului Al-Shifa […] The post Șefa diplomației UE condamnă uciderea a cinci jurnaliști în urma unui atac israelian în Gaza: „Războiul devine tot mai periculos cu fiecare oră” first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:50
Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre cu fonduri din PNRR, subliniază ministrul Energiei # CaleaEuropeana
Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre, subliniază ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Alături de președintele ANRE, George Niculescu, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, primarul Constanței Vergil Chițac și cu viceprimarul Costin Răsăuțeanu, acesta a verificat stadiul lucrărilor la unitatea de cogenerare de la Constanța, „investiție de peste 740 de milioane lei […] The post Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre cu fonduri din PNRR, subliniază ministrul Energiei first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:30
Rusia vrea să câștige timp, nu să pună capăt războiului, avertizează Zelenski: „Sancțiunile împotriva Moscovei trebuie să rămână în vigoare” # CaleaEuropeana
Înaintea negocierilor ruso-americane privind Ucraina, programate vineri în Alaska, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia prelungește războiul și refuză să oprească masacrele, subliniind necesitatea unei presiuni globale mai puternice și a excluderii oricăror recompense sau beneficii pentru Moscova. Președintele Ucrainei a anunțat că a discutat cu premierul Canadei, Mark Carney, căruia i-a mulțumit […] The post Rusia vrea să câștige timp, nu să pună capăt războiului, avertizează Zelenski: „Sancțiunile împotriva Moscovei trebuie să rămână în vigoare” first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:20
Decizia cancelarului Merz de a impune un embargo parțial asupra armelor pentru Israel este justificată și proporțională, susține ministrul de externe german # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a apărat luni decizia cancelarului Friedrich Merz de a sista exporturile anumitor arme către Israel, calificând măsura drept „justificată și proporțională”, transmite marți agenția dpa, preluat de Agerpres. Wadephul, membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), a declarat la postul public ZDF că a participat la adoptarea hotărârii, explicând că aceasta […] The post Decizia cancelarului Merz de a impune un embargo parțial asupra armelor pentru Israel este justificată și proporțională, susține ministrul de externe german first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:00
Donald Trump prelungește cu 90 de zile armistițiul tarifar cu China, pregătind terenul pentru negocieri comerciale mai ambițioase # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a extins cu 90 de zile armistițiul tarifar cu China, pregătind terenul pentru negocieri mai ample între cele două mari economii ale lumii, informează Politico Europe. Înalți oficiali ai administrației au sugerat pe parcursul a mai mult săptămâni că o prelungire este probabilă, după ce cele două țări au stabilit niveluri […] The post Donald Trump prelungește cu 90 de zile armistițiul tarifar cu China, pregătind terenul pentru negocieri comerciale mai ambițioase first appeared on caleaeuropeana.ro.
09:20
Nicușor Dan participă la reuniunea virtuală a Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiată de Germania. Nu este clar dacă șeful statului va lua parte și la discuțiile europenilor cu Trump # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan va participa miercuri, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”/ „Coalition of the Willing”, grupul țărilor care lucrează la planuri de sprijin pentru Ucraina în cazul unui armistițiu. Anunțul a fost făcut de minstrul de externe, Oana Țoiu, în direct la postul de televiziune Digi24 după ce cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru […] The post Nicușor Dan participă la reuniunea virtuală a Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiată de Germania. Nu este clar dacă șeful statului va lua parte și la discuțiile europenilor cu Trump first appeared on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Trump va încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în discuțiile cu Putin din Alaska: Îi voi informa pe Zelenski și pe europeni dacă Putin propune o “înțelegere corectă” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin. „Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritorii de prim rang. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina”, a spus el […] The post Trump va încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în discuțiile cu Putin din Alaska: Îi voi informa pe Zelenski și pe europeni dacă Putin propune o “înțelegere corectă” first appeared on caleaeuropeana.ro.
20:30
România cere “garanții solide de securitate” în orice acord de pace Rusia – Ucraina și speră că SUA vor folosi “influența lor puternică” pentru o pace justă și durabilă # CaleaEuropeana
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a declarat, după participarea la reuniunea prin videoconferință a celor 27 de miniștri de externe ai Uniunii Europene, că România sprijină o soluție de pace în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, dar aceasta trebuie să respecte pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a acesteia. Discuțiile au avut […] The post România cere “garanții solide de securitate” în orice acord de pace Rusia – Ucraina și speră că SUA vor folosi “influența lor puternică” pentru o pace justă și durabilă first appeared on caleaeuropeana.ro.
17:50
Merz anunță că Trump se va alătura liderilor europeni într-un summit virtual de urgență înainte de discuțiile din Alaska cu Putin. Vor participa Zelenski și liderii Franței, UK, Italiei, Poloniei, Finlandei, UE și NATO # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina. Summitul virtual se va concentra […] The post Merz anunță că Trump se va alătura liderilor europeni într-un summit virtual de urgență înainte de discuțiile din Alaska cu Putin. Vor participa Zelenski și liderii Franței, UK, Italiei, Poloniei, Finlandei, UE și NATO first appeared on caleaeuropeana.ro.
17:20
Vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu: Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport prin A7 și A8 rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României # CaleaEuropeana
Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport, prin autostrăzile A7 și A8, rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României, a transmis luni vicepreședintele Senatului, senatorul liberal Lucian Rusu. „Moldova are nevoie de autostrăzi, nu de blocaje! Declarațiile alarmiste ale unor colegi aflați la guvernare și care conduc Ministerul Transporturilor nu ajută pe […] The post Vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu: Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport prin A7 și A8 rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României first appeared on caleaeuropeana.ro.
16:10
Planurile Israelului pentru Gaza prevestesc „un dezastru de o gravitate fără precedent”, afirmă Emmanuel Macron # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat luni planurile Israelului de a intensifica operațiunile militare în Gaza, calificându-le drept un dezastru iminent, și a propus formarea unei coaliții internaționale sub mandatul Națiunilor Unite pentru a stabiliza situația din Gaza, informează Reuters. Săptămâna trecută, cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan de preluare a controlului […] The post Planurile Israelului pentru Gaza prevestesc „un dezastru de o gravitate fără precedent”, afirmă Emmanuel Macron first appeared on caleaeuropeana.ro.
