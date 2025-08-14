Ateliere de lectură, joacă și scriere creativă, la Orășelul Copiilor

18:40

Nămolul vândut pe plajă este lipsit de proprietăți terapeutice. Acesta este avertismentul medicilor de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol. Ei spun că vânzătorii ambulanți își procură marfa fie din zonele de deversare, ceea ce înseamnă că a fost deja utilizat, fie de la mal, nu din cel din mijlocul lacului ale cărui calități […] Articolul Avertisment oficial: nămolul vândut pe plajele din România este refolosit. Nu are calități terapeutice apare prima dată în PS News.