Ateliere de lectură, joacă și scriere creativă, la Orășelul Copiilor
PSNews.ro, 14 august 2025 10:30
Până la deschiderea patinoarului pentru iubitorii sportului pe gheață, la începutul toamnei, echipa Berceni Arena organizează, în fiecare weekend, evenimente pentru copii. Duminică, 17 august, organizatorii anunță o serie de ateliere de lectură, joacă și imaginație, la iarbă verde, în Orășelul Copiilor. În cadrul evenimentului, copiii se vor întâlni cu personaje de poveste, vor învăța […] Articolul Ateliere de lectură, joacă și scriere creativă, la Orășelul Copiilor apare prima dată în PS News.
