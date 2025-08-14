Sindicaliștii din Administrație amenință cu proteste masive, după ce Bolojan a cerut concedierea a 20% din angajați

14:00

Premierul Ilie Bolojan şi mai mulţi miniştri s-au întâlnit, joi, cu primarii de comune pentru a discuta despre reforma administraţiei locale, dar şi despre finanţarea proiectelor. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că nu se opresc plăţile pentru proiectele la care lucrările au început deja, dar cele care nu au încă şantiere deschise nu vor […]