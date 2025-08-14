Sindicaliștii din Administrație amenință cu proteste masive, după ce Bolojan a cerut concedierea a 20% din angajați
PSNews.ro, 14 august 2025 15:20
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) solicită Guvernului României să pună capăt procesului „arbitrar” de reducere a personalului cu 20% în administrația centrală. Sindicaliștii au dat un termen limită data de 22 august pentru găsirea unei soluții, în caz contrar vor organiza proteste masive. Sindicaliștii din Administrație sunt furibunzi și amenință cu proteste masive, […] Articolul Sindicaliștii din Administrație amenință cu proteste masive, după ce Bolojan a cerut concedierea a 20% din angajați apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 15 minute
15:20
Sindicaliștii din Administrație amenință cu proteste masive, după ce Bolojan a cerut concedierea a 20% din angajați # PSNews.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) solicită Guvernului României să pună capăt procesului „arbitrar” de reducere a personalului cu 20% în administrația centrală. Sindicaliștii au dat un termen limită data de 22 august pentru găsirea unei soluții, în caz contrar vor organiza proteste masive. Sindicaliștii din Administrație sunt furibunzi și amenință cu proteste masive, […] Articolul Sindicaliștii din Administrație amenință cu proteste masive, după ce Bolojan a cerut concedierea a 20% din angajați apare prima dată în PS News.
15:20
Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 19:30 GMT (ora 22:30, ora României, n. red.), şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a spus joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, potrivit […] Articolul Kremlinul vine cu noi detalii despre summitul Trump-Putin. Ce teme vor fi abordate apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
15:10
Umbrărescu abandonează șantierele la autostrăzi, de frică că nu va fi plătit. Ce spun Finanțele # PSNews.ro
România termină banii de autostrăzi în septembrie, a ajuns la fundul sacului bugetului 2025 aprobat în februarie. Și, prevententiv, deși sunt plătite la zi, firmele lui Umbrărescu, „Regele asfaltului”, abandonează șantierele de pe Autostrada Moldovei și Autostrada București. Autostrăzile aflate în lucru în România riscă să ajungă „muzeu”. De frică că nu vor mai fi […] Articolul Umbrărescu abandonează șantierele la autostrăzi, de frică că nu va fi plătit. Ce spun Finanțele apare prima dată în PS News.
15:10
Conducerea CFR SA a decis plata a jumătate din chenzina pe luna curentă în ziua de joi, 14 august, ca urmare a celor trei zile libere ce urmează. „Aşa cum este prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă, plata chezinei a II-a se efectuează, de regulă, până la data de 20 a fiecărei luni. Întrucât în […] Articolul Salarii plătite parțial în avans de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului apare prima dată în PS News.
Acum o oră
15:00
Guvernul a scos judecatorii CCR din noul proiect de lege privind pensiile magistratilor. Miroase a blat! # PSNews.ro
MIROASE A BLAT CU CCR PE TAIEREA PENSIILOR MAGISTRATILOR – Exclusiv! Guvernul a scos judecatorii CCR din noul proiect de lege privind pensiile magistratilor. Judecatorii si procurorii se vor pensiona la 65 de ani cu 35 ani vechime in munca, dintre care 25 ani vechime in magistratura, si cu pensie de cel mult 70% din […] Articolul Guvernul a scos judecatorii CCR din noul proiect de lege privind pensiile magistratilor. Miroase a blat! apare prima dată în PS News.
15:00
STENOGRAME. Primarii sunt furioși. „Avertizăm miniștrii: dacă votează prostia asta le retragem sprijinul” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a comunicat primarilor că România nu mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani. Revoltați, edilii au transmis pe un grup de WhatsApp inițial că sunt gata să vină peste premier în ședința de guvern, ca să nu oprească investițiile din România. „Își pune […] Articolul STENOGRAME. Primarii sunt furioși. „Avertizăm miniștrii: dacă votează prostia asta le retragem sprijinul” apare prima dată în PS News.
14:50
Ministerul Culturii adaptează legislaţia pentru aplicarea Regulamentului european privind libertatea presei # PSNews.ro
Implementarea Regulamentului european privind libertatea mass-mediei (EMFA), obligatoriu în toate statele membre UE din 8 august, este coordonată de Ministerul Culturii şi include colaborarea cu instituţiile statului – Parlament, CNA, ANCOM, cu Media Publică SRR şi SRTV, cu societatea civilă, cu asociaţii profesionale de presă. România urmează să finalizeze propunerile de completări şi modificări pentru […] Articolul Ministerul Culturii adaptează legislaţia pentru aplicarea Regulamentului european privind libertatea presei apare prima dată în PS News.
14:50
Opoziția reacționează la dezvăluirile Oanei Țoiu despre Visa Waiver. „Nu se poate evita la nesfârșit un adevăr” # PSNews.ro
După ce Oana Țoiu, ministrul de Externe, a declarat că unul dintre elementele care au dus la anularea programului Visa Waiver pentru România a fost „lipsa de explicații față de anularea alegerilor”, Cosmin Corendea (AUR), vicepreședintele Comisiei pentru politică Externă din Camera Deputaților, a oferit o reacție în exclusivitate pentru Gândul. Acesta a precizat că […] Articolul Opoziția reacționează la dezvăluirile Oanei Țoiu despre Visa Waiver. „Nu se poate evita la nesfârșit un adevăr” apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
14:30
Ministrul Finanțelor cere Consiliului Concurenței să verifice cum stabilesc marile magazine prețurile # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cere Consiliului Concurenței să verifice modul în care lanțurile de magazine stabilesc prețurile. Controalele vin în contextul în care scumpirile au adus schimbări de prețuri la raft, iar ministrul vrea să afle dacă retailerii au majorat prețurile peste ritmul inflației. I-am adresat o scrisoare președintelui Consiliului Concurenței să verifice modul în […] Articolul Ministrul Finanțelor cere Consiliului Concurenței să verifice cum stabilesc marile magazine prețurile apare prima dată în PS News.
14:20
Harta creditelor ipotecare din România. Cum se împrumută oamenii, în funcție de regiuni. Diferențele sunt majore # PSNews.ro
Românii au luat, în prima jumătate a acestui an, împrumuturi pentru locuinţe cu o valoare mai mare decât în intervalul similar din 2024, potrivit Imobiliare.ro Finance. Climatul a fost unul favorabil pe piaţa de creditare, în ciuda şocurilor succesive resimţite. În iulie cei care se gândeau deja să apeleze la finanţare pentru a deveni proprietari […] Articolul Harta creditelor ipotecare din România. Cum se împrumută oamenii, în funcție de regiuni. Diferențele sunt majore apare prima dată în PS News.
14:20
Ministerele nu mai au bani să plătească salariile. „S-au pus sume, din pix, inexistente” # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, acuză că bugetul de stat a fost construit „din pix”, cu sume fictive, fără legătură cu realitatea, iar în prezent ministerul pe care îl conduce nu mai are fonduri pentru plata salariilor din această lună. El spune că a fost nevoit să redirecționeze bani de la proiecte ajunse în atenția DNA […] Articolul Ministerele nu mai au bani să plătească salariile. „S-au pus sume, din pix, inexistente” apare prima dată în PS News.
14:20
Nouă dispută a PSD cu Bolojan: Ordonanța de suspendare a unor finanțări din PNRR nu a primit avizul miniștrilor PSD # PSNews.ro
PSD consideră că actuala formă a proiectului de OUG care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție. Propunerea de OUG introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de Guvern nu se bazează pe un consens între […] Articolul Nouă dispută a PSD cu Bolojan: Ordonanța de suspendare a unor finanțări din PNRR nu a primit avizul miniștrilor PSD apare prima dată în PS News.
14:00
Întâlnirea cu primarii de la Guvern. Precizările ministrului Dezvoltării cu privire la finanțarea proiectelor din PNRR # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan şi mai mulţi miniştri s-au întâlnit, joi, cu primarii de comune pentru a discuta despre reforma administraţiei locale, dar şi despre finanţarea proiectelor. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că nu se opresc plăţile pentru proiectele la care lucrările au început deja, dar cele care nu au încă şantiere deschise nu vor […] Articolul Întâlnirea cu primarii de la Guvern. Precizările ministrului Dezvoltării cu privire la finanțarea proiectelor din PNRR apare prima dată în PS News.
13:50
Răsturnare de situație în cazul taxei de 25 lei pe coletele non-UE. Ar putea fi plătită de chinezi # PSNews.ro
Pachetul 2 de măsuri fiscale cuprinde și taxarea cu 25 de lei a coletelor cu valoare mai mică de 150 de euro care intră în România, măsura fiind menită să redreseze pierderile pe care le au firmele românești de comerț online din cauza Shein, Temu, Trendyol și AliExpress. Platforme asiatice precum Temu și Shein au […] Articolul Răsturnare de situație în cazul taxei de 25 lei pe coletele non-UE. Ar putea fi plătită de chinezi apare prima dată în PS News.
13:50
Ilie Bolojan preia ca interimar funcția de vicepremier după demisia lui Dragoş Anastasiu. Nicușor Dan a semnat decretul # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, un decret prin care premierul Ilie Bolojan preia ca interimar şi funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu. Postul pe care îl preia ca interimar a rămas vacant după demisia lui Dragoş Anastasiu. Fostul vicepremier a recunoscut că a dat, timp de opt ani, mită unei funcţionare […] Articolul Ilie Bolojan preia ca interimar funcția de vicepremier după demisia lui Dragoş Anastasiu. Nicușor Dan a semnat decretul apare prima dată în PS News.
13:50
Reforma face victime: O învățătoare din Timiș a murit la scurt timp după ce a aflat că își va pierde postul # PSNews.ro
O învățătoare din Timiș a încetat tragic din viață, la scurt timp după ce a aflat că își va pierde postul din cauza reglementările impuse de Ministerul Educației. Modificările recente care presupun o normă didactică mai mare cu două ore per săptămâmă au obligat oamenii de la conducerea unităților de învățământ să recalculeze și reorganizeze […] Articolul Reforma face victime: O învățătoare din Timiș a murit la scurt timp după ce a aflat că își va pierde postul apare prima dată în PS News.
13:50
Ciolacu: Doar prin măsuri de austeritate oarbă, nu ajungem nicăieri. Programul Anghel Saligny trebuie să continue # PSNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu spune că e nevoie de investiții pentru ca România să nu intre în recesiune, după ce ministrul Finanțelor a declarat că „trebuie să fim pregătiți în orice moment” pentru un astfel de scenariu. Fostul președinte al PSD insistă cu programul „Anghel Saligny“. Fostul premier a făcut referire la ultimele date oficiale […] Articolul Ciolacu: Doar prin măsuri de austeritate oarbă, nu ajungem nicăieri. Programul Anghel Saligny trebuie să continue apare prima dată în PS News.
13:40
Întâlnirea Trump-Putin: Va accepta Rusia un armistițiu? UE și Ucraina resping condițiile # PSNews.ro
Există mari așteptări de la întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump, care va avea loc vineri, în Alaska, însă Uniunea Europeană reprezintă cel mai mare impediment pentru președintele american. O împărțire a teritoriilor nu poate să aibă loc doar între SUA și Rusia, iar la nivel internațional nu există un acord în acest sens. […] Articolul Întâlnirea Trump-Putin: Va accepta Rusia un armistițiu? UE și Ucraina resping condițiile apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
13:30
STENOGRAME. Primari importanți, scandalizați de OUG care blochează PNRR și Anghel Saligny. „Iar ne sabotăm singuri!” # PSNews.ro
Mai mulți primari de seamă din România s-au arătat scandalizați de măsurile prevăzute în OUG care vizează oprirea unor proiecte prin PNRR și Anghel Saligny. Printre aceștia, Lia Olguța Vasilescu, primărița Craiovei, precum și Constantin Toma sau Mario de Mezzo s-au plâns pe grupurile de lucru ale primarilor că nu au fost consultați în privința proiectului. Lia […] Articolul STENOGRAME. Primari importanți, scandalizați de OUG care blochează PNRR și Anghel Saligny. „Iar ne sabotăm singuri!” apare prima dată în PS News.
13:30
Sorin Grindeanu, întâlnire cu un reprezentat SUA la București. Ce au discutat despre Visa Waiver? # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a discutat, joi, cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, despre ”teme de interes strategic”. Liderul social-democrat a transmis că ”suntem interesaţi, în primul rând, de consolidarea prezenţei militare americane în România”. ”Discuţii punctuale cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, […] Articolul Sorin Grindeanu, întâlnire cu un reprezentat SUA la București. Ce au discutat despre Visa Waiver? apare prima dată în PS News.
13:20
După televiziuni și site-uri, R. Moldova blochează sute de conturi de TikTok, în prag de alegeri # PSNews.ro
443 de canale de TikTok, cu peste 1,2 milioane de urmăritori, sunt vizate de autoritățile din Republica Moldova pentru răspândirea dezinformărilor care amenință securitatea națională. Poliția Națională a anunțat că a solicitat oficial blocarea a 443 de canale de TikTok care difuzează mii de materiale cu conținut considerat fals și manipulator. Unele dintre acestea vizează […] Articolul După televiziuni și site-uri, R. Moldova blochează sute de conturi de TikTok, în prag de alegeri apare prima dată în PS News.
13:10
Ţeapă de 73.000 € cu vacanţe false în Zanzibar. Zeci de oameni, lăsaţi fără bani de escroci # PSNews.ro
Peste 30 de persoane au fost înşelate după ce au plătit, în total, aproximativ 73.000 de euro pentru vacanţe în Zanzibar care nu au mai fost organizate, dosarul penal deschis în acest caz fiind trimis spre soluţionare în instanţă, informează, joi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare. Potrivit sursei citate, procurorul de caz a […] Articolul Ţeapă de 73.000 € cu vacanţe false în Zanzibar. Zeci de oameni, lăsaţi fără bani de escroci apare prima dată în PS News.
13:10
Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu primarii de comune. Ce nemulțumiri au aceștia # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, cu primarii de comune care sunt nemulțumiți de reducerile de personal, spunând că nu au angajați suficienți. La Palatul Victoria se discută și despre taxele locale care ar urma să crească. Reprezentanții comunelor sunt la Palatul Victoria și discută cu premierul Ilie Bolojan, în contextul în care cel de-al […] Articolul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu primarii de comune. Ce nemulțumiri au aceștia apare prima dată în PS News.
13:10
Mesajul integral transmis de premierul Bolojan primarilor, după stoparea proiectelor supracontractate # PSNews.ro
Premierul României Ilie Bolojan a postat miercuri seara un mesaj pe grupul de lucru al Asociației Municipiilor din România, în care a subliniat gravitatea situației bugetare. Ilie Bolojan a avertizat că țara nu mai are capacitatea financiară de a susține toate proiectele de investiții semnate în ultimii ani, inclusiv pe PNRR și că rezilierea unilaterală […] Articolul Mesajul integral transmis de premierul Bolojan primarilor, după stoparea proiectelor supracontractate apare prima dată în PS News.
13:00
‘România nu își mai permite experimente fiscale’. Avertismentul mediului de afaceri, legat de renunțarea la cota unică # PSNews.ro
Ţara noastră are nevoie de un pact naţional pentru stabilitate fiscală, nu de „experimente riscante” în impozitare, susţine Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL), care avertizează că înlocuirea cotei unice cu un sistem progresiv ar avea „consecinţe devastatoare” pentru economie. Potrivit RBL, cota unică – introdusă în 2005 – a fost un pilon al dezvoltării economice […] Articolul ‘România nu își mai permite experimente fiscale’. Avertismentul mediului de afaceri, legat de renunțarea la cota unică apare prima dată în PS News.
12:50
Ministerul Mediului împreună cu ceilalți reprezentanți ai Guvernului României discută în aceste zile despre reluarea Programului Rabla, sesiunea pentru persoane fizice. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat până acum câteva detalii, inclusiv că valoarea tichetului va fi redusă pentru mașinile electrice. Surse din apropierea echipelor de negociere au declarat pentru Profit.ro care este suma convenită […] Articolul Tichetul Rabla pentru electrice va fi redus la jumătate. Când se reia programul apare prima dată în PS News.
12:50
Oferta lui Trump pentru Putin: Minerale din Alaska ca miză pentru sfârșitul războiului din Ucraina # PSNews.ro
Donald Trump intenţionează să-i propună lui Vladimir Putin, la summitul lor de vineri, o serie de stimulente economice, în special acces la resursele naturale din Alaska şi ridicarea parţială a sancţiunilor impuse industriei aeronautice ruse, în schimbul încetării războiului împotriva Ucrainei, scrie ziarul britanic The Telegraph. Potrivit publicaţiei, printre propunerile pe care Trump i le-ar […] Articolul Oferta lui Trump pentru Putin: Minerale din Alaska ca miză pentru sfârșitul războiului din Ucraina apare prima dată în PS News.
12:40
Român arestat în Italia după ce a luat ostatici într-o farmacie și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști # PSNews.ro
Un român din Italia a jefuit o farmacie, a luat ostatic un client și a încercat să fugă deghizându-se în farmacist. A fost imediat identificat și reținut de carabinieri. Un român de 46 de ani, aflat în regim semiliber în Italia, a fost arestat după ce a jefuit o farmacie și a luat un client ostatic. […] Articolul Român arestat în Italia după ce a luat ostatici într-o farmacie și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști apare prima dată în PS News.
12:20
Fitch decide vineri soarta ratingului României: Cum se poate evita retrogradarea la categoria “junk” # PSNews.ro
Vineri, 15 august, este un nou moment cheie pentru Guvernul Bolojan și pentru România. Agenția de rating Fitch reanalizează calificativul conferit țării noastre. Adoptatea primelor măsuri de reducerea a deficitului ar putea convinge agenția să ne păstreze în afara categoriei „junk”, la rating BBB- cu perspectivă negativă, cred majoritatea analiștilor. Nimic nu este însă clar, […] Articolul Fitch decide vineri soarta ratingului României: Cum se poate evita retrogradarea la categoria “junk” apare prima dată în PS News.
12:20
ANOSR: Peste 44.000 de studenți pierd bursele, impactul bugetar al modificărilor este de 0,2% # PSNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a publicat joi o analiză privind evoluția fondului de burse și protecție socială pentru studenți, semnalând nevoia de corectare a sistemului de acordare a burselor, modificat de măsurile de austeritate din Legea nr. 141/2025 și de schimbările aduse OME nr. 6463/2023. Potrivit analizei, sistemul de burse a […] Articolul ANOSR: Peste 44.000 de studenți pierd bursele, impactul bugetar al modificărilor este de 0,2% apare prima dată în PS News.
12:10
Imaginea care a emoționat două țări: Pompierii români în Grecia, dormind pe asfalt, lângă furtunurile de intervenție # PSNews.ro
Pompierii români trimiși în Grecia pentru a sprijini stingerea incendiilor au fost surprinși dormind pe asfalt, lângă furtunurile de intervenție. Fotografia a devenit un simbol al curajului și sacrificiului lor. Fotografia cu pompierii români întinși pe marginea drumului, adormiți în uniformă după 48 de ore de luptă cu flăcările, a emoționat o țară întreagă. „Pompierii noștri […] Articolul Imaginea care a emoționat două țări: Pompierii români în Grecia, dormind pe asfalt, lângă furtunurile de intervenție apare prima dată în PS News.
12:10
Guvernanții ar urma să stabilească noi reguli privind publicitatea politică și finanțarea partidelor # PSNews.ro
Conform angajamentelor asumate prin PNRR, România trebuie să pună în aplicare cel puțin 70% din măsurile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție până la 31 decembrie 2025, iar printre aceste măsuri se numără creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice, precum și a integrității alegerilor, câit și creșterea integrității în activitatea membrilor Parlamentului. Într-un document guvernamental, Ministerul […] Articolul Guvernanții ar urma să stabilească noi reguli privind publicitatea politică și finanțarea partidelor apare prima dată în PS News.
12:00
Oana Țoiu recunoaște că România a fost exclusă de SUA din programul Visa Waiver din cauza anulării alegerilor # PSNews.ro
Ministrul de Externe spune pe față: anularea alegerilor, unul dintre motivele care au dus la excluderea României din Visa Waiver. Mai degrabă, „lipsa de explicații”, spune aceasta, din partea oficialilor români. Într-un interviu recent, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a recunoscut că una dintre cauze ține de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. „În dreptul […] Articolul Oana Țoiu recunoaște că România a fost exclusă de SUA din programul Visa Waiver din cauza anulării alegerilor apare prima dată în PS News.
11:50
Organizaţii internaţionale susţin că, din martie, majoritatea agenţiilor umanitare nu au reuşit să livreze nici măcar un camion cu ajutoare în Gaza, în ciuda afirmaţiilor Israelului că nu există restricţii. Conform The Guardian, peste 100 de ONG-uri internaţionale au acuzat Israelul că blochează intenţionat livrarea de ajutor umanitar către Gaza, transformând asistenţa în „armă” împotriva […] Articolul Peste 100 de ONG-uri acuză Israelul că foloseşte ajutorul umanitar ca armă în Gaza apare prima dată în PS News.
11:50
Cel mai mare balon cu aer cald din Olanda s-a prăbușit cu 34 de pasageri la bord. Bilanțul victimelor # PSNews.ro
O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, miercuri seară, după ce un balon cu aer cald în care se aflau 34 de pasageri a aterizat violent pe un teren din provincia Friesland, în nordul Olandei. Autoritățile au deschis o anchetă. Accidentul a avut loc miercuri seară, în jurul orei 21:00, pe un […] Articolul Cel mai mare balon cu aer cald din Olanda s-a prăbușit cu 34 de pasageri la bord. Bilanțul victimelor apare prima dată în PS News.
11:40
Ceartă online între doi lideri de la PNL și PSD: Partidul tău în mod special, dar și al meu, au nenorocit bugetul # PSNews.ro
Vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu s-au contrat, prin postări pe Facebook, pe tema măsurilor promovate de Ministerul Educației și s-au acuzat reciproc că partidele din care fac parte, fiind la guvernare până acum, au „nenorocit bugetul”. „În timp ce ‘pachetul doi’ de reforme e tras pe linie moartă, educația e măcelărita […] Articolul Ceartă online între doi lideri de la PNL și PSD: Partidul tău în mod special, dar și al meu, au nenorocit bugetul apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
11:30
Cum arată primele monede euro din Bulgaria. Ce personaj istoric au ales vecinii noștri să îi reprezinte # PSNews.ro
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a prezentat publicului, printr-o postare pe rețelele sociale, primele imagini cu monedele euro ale Bulgariei. Fotografiile cu moneda de 1 euro evidențiază designul ales de Banca Națională a Bulgariei, care păstrează elemente de continuitate cu monedele actuale și integrează simboluri profund legate de patrimoniul țării, scrie novinite.com. „Vești extraordinare pentru […] Articolul Cum arată primele monede euro din Bulgaria. Ce personaj istoric au ales vecinii noștri să îi reprezinte apare prima dată în PS News.
11:30
LISTĂ. Proiectele care vor mai fi finanțate prin PNRR, după pierderea a 7 miliarde euro. Harta celor mai mari tăieri # PSNews.ro
Guvernul urmează să aprobe lista finală de investiții realizate prin PNRR, după ce forma revizuită și convenită a programului prevede că România nu va putea accesa aproape 7 miliarde euro. Alocarea PNRR modificat este de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi). În urma renegocierii […] Articolul LISTĂ. Proiectele care vor mai fi finanțate prin PNRR, după pierderea a 7 miliarde euro. Harta celor mai mari tăieri apare prima dată în PS News.
11:20
Bolojan: Dacă pachetul doi nu e adoptat până la finalul lunii august, ajungem iar în fundătură # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară că pachetul doi de măsuri nu poate fi adoptat decât prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament și a spus că speră să fie adoptat până la finalul lunii august. Premierul a spus că, dacă nu se întâmplă acest lucru, vom fi iar în situația de „a ajunge într-o […] Articolul Bolojan: Dacă pachetul doi nu e adoptat până la finalul lunii august, ajungem iar în fundătură apare prima dată în PS News.
11:20
O nouă lege pentru urși. Ministrul Mediului vrea simplificarea împușcării animalelor sălbatice # PSNews.ro
O nouă lege va incrimina hrănirea urșilor, pe Transfăgărăsan vor fi amplasate camere video, iar amenzile vor fi mărite. Pe de altă parte, pentru protejarea comunităților vor fi simplificate procedurile pentru împușcarea urșilor tomberonezi deaorece aceste animale nu pot fi „resălbăticite”, iar locurile în adăposturi sunt mult prea puține. Sunt măsurile pe care le are […] Articolul O nouă lege pentru urși. Ministrul Mediului vrea simplificarea împușcării animalelor sălbatice apare prima dată în PS News.
11:10
Preţul Bitcoin a urcat joi la un nivel record de 124.002,49 dolari, susţinut de anticipaţiile privind reduceri ale dobânzii de către Rezerva Federală şi de măsurile administraţiei Trump care facilitează investiţiile în active digitale. Potrivit Reuters, Bitcoin, cea mai mare criptomonedă din lume după capitalizarea de piaţă, a crescut cu până la 0,9% în tranzacţiile […] Articolul Bitcoin atinge un nou record. 124.000 dolari pe fondul reformelor pro-cripto apare prima dată în PS News.
11:00
Maramureşul, Crişana, Banatul, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Olteniei, precum şi vestul, centrul şi sudul Munteniei sunt joi şi vineri sub atenţionare cod galben de caniculă. Joi (14 august) în Maramureş, Crişana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în vestul şi sudul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local […] Articolul METEO.Jumătate de ţară sub avertizare de caniculă. Maxime de 37 de grade apare prima dată în PS News.
11:00
Secretar de stat la „Dezvoltare”: 12.500 lei pensie, 10.000 lei salariu. Anunță 40.000 de concedieri # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat concedierea a 40.000 de angajați. Țole Marin, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, cumulează pensia și salariul și are un venit de 22.500 lei/lună. Asta, în timp ce Bolojan cere eliminarea cumulului pensiei cu salariul la stat. Guvernul Bolojan trece la concedieri masive. Sute de mii de angajați la […] Articolul Secretar de stat la „Dezvoltare”: 12.500 lei pensie, 10.000 lei salariu. Anunță 40.000 de concedieri apare prima dată în PS News.
11:00
Fifor (PSD) compară reforma din Educație cu un ”măcel”. ‘Un atentat la existenţa statului român’ # PSNews.ro
Fostul ministru Mihai Fifor critică dur măsurile anunțate în cadrul reformei educației, acuzând Executivul că, prin mărirea normelor didactice, comasarea școlilor și lipsa investițiilor în transportul școlar, „lovește direct în șansele generațiilor viitoare”, informează Mediafax. Într-o postare pe Facebook, Fifor avertizează că aceste decizii vor duce la concedieri, la pierderea cadrelor didactice calificate și la […] Articolul Fifor (PSD) compară reforma din Educație cu un ”măcel”. ‘Un atentat la existenţa statului român’ apare prima dată în PS News.
10:50
UMB, cel mai mare constructor român de drumuri, va relua activitatea începând de luni, 18 august, pe șantierele de autostrăzi, au confirmat pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Amintim că săptămâna aceasta angajații UMB de pe A7 Focșani – Pașcani au fost trimiși în „concediu forțat”, din cauza incertitudinii privind […] Articolul Veste bună! Muncitorii UMB revin pe șantierele de autostrăzi din 18 august apare prima dată în PS News.
10:50
Mai multe locuințe și un drum județean din Ceahlău riscă să fie afectate de o alunecare de teren # PSNews.ro
Mai multe locuințe, dar și drumul județean DJ 155F, din comuna nemțeană Ceahlău, riscă să fie afectate de o alunecare de teren, din cauza precipitațiilor care au căzut în ultima perioadă. Prefectul județului Neamț, Adrian Bourceanu, a mers în zona afectată, alături de reprezentanți ai mai multor instituții, pentru a evalua situația. ”În zona […] Articolul Mai multe locuințe și un drum județean din Ceahlău riscă să fie afectate de o alunecare de teren apare prima dată în PS News.
10:40
Bolojan, despre blocajul coaliției: Dacă nu pot lua măsuri pentru stabilitatea României, plec # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că și-a asumat riscul de a-și compromite imaginea publică prin măsuri dure, dar necesare pentru stabilitatea româniei. el a subliniat că, dacă nu poate pune în practică aceste decizii, preferă să plece din funcție. Premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri seară, la Digi 24, despre blocajul din coaliția de guvernare, după ce […] Articolul Bolojan, despre blocajul coaliției: Dacă nu pot lua măsuri pentru stabilitatea României, plec apare prima dată în PS News.
10:40
Un val de căldură extrem a lovit ţările nordice. Fenomenul, amplificat de criza climatică # PSNews.ro
Norvegia, Suedia şi Finlanda au înregistrat temperaturi record în iulie, de peste 30°C, într-un val de căldură despre care oamenii de ştiinţă spun că a fost de cel puţin 10 ori mai probabil şi cu 2°C mai intens din cauza încălzirii globale provocate de om. Valul de căldură prelungit care a afectat în iulie ţările […] Articolul Un val de căldură extrem a lovit ţările nordice. Fenomenul, amplificat de criza climatică apare prima dată în PS News.
10:40
AETA lanseaza productia in serie a P Box – prima familie de cutii de depozitare modulare cu acces lateral din Europa # PSNews.ro
AETA SA, producator roman cu capital integral autohton, anunta lansarea productiei in serie pentru P Box, o gama inovatoare de cutii de depozitare care schimba complet modul in care pot fi organizate spatiile. P Box este prima si singura familie de cutii de depozitare din Europa care ofera acces lateral direct, chiar si atunci cand […] Articolul AETA lanseaza productia in serie a P Box – prima familie de cutii de depozitare modulare cu acces lateral din Europa apare prima dată în PS News.
10:40
România, la un pas de recesiune. Plus de doar 0,3 % la jumătatea anului. Scenariul negru anunțat de autorități # PSNews.ro
Economia României a crescut marginal, în prima jumătate a acestui an, datele anunțate astăzi de Institutul Național de Statistică confirmând așteptările pesimiste. România este aproape de recesiune. De altfel, atât ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, cât și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, au lăsat de înțeles că probabilitatea unei recesiuni este ridicată, mai ales în contextul în […] Articolul România, la un pas de recesiune. Plus de doar 0,3 % la jumătatea anului. Scenariul negru anunțat de autorități apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.