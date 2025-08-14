Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan să preia ca interimar funcția de vicepremier a lui Anastasiu
Financial Intelligence, 14 august 2025 13:30
Președintele Nicușor Dan a semnat, joi, decretul privind desemnarea premierului Ilie Bolojan ca viceprim-ministru interimar pe domeniile coordonate […] The post Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan să preia ca interimar funcția de vicepremier a lui Anastasiu appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
13:30
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan să preia ca interimar funcția de vicepremier a lui Anastasiu # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a semnat, joi, decretul privind desemnarea premierului Ilie Bolojan ca viceprim-ministru interimar pe domeniile coordonate […] The post Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan să preia ca interimar funcția de vicepremier a lui Anastasiu appeared first on Financial Intelligence.
13:30
IMM-urile se opun măririi capitalului social pentru SRL-uri la 8.000 de lei (IMM România) # Financial Intelligence
IMM-urile se opun măririi capitalului social pentru SRL-uri la 8.000 de lei, a transmis IMM România, printr-un comunicat. […] The post IMM-urile se opun măririi capitalului social pentru SRL-uri la 8.000 de lei (IMM România) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
13:10
Întâlnirea Trump-Putin din Alaska va începe vineri la ora 19:30 GMT, a anunţat Kremlinul # Financial Intelligence
Întâlnirea de la Anchorage (statul Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe […] The post Întâlnirea Trump-Putin din Alaska va începe vineri la ora 19:30 GMT, a anunţat Kremlinul appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
12:50
ASF: Atenție la escrocheriile de tip „grup de investiții” pe WhatsApp și Telegram # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează publicul cu privire la o schemă de înșelăciune complexă, desfășurată prin intermediul […] The post ASF: Atenție la escrocheriile de tip „grup de investiții” pe WhatsApp și Telegram appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
10:00
Nuclearelectrica: Incendiul minor de la o unitate de filtrare a fost stins imediat, iar în prezent nu există niciun risc aferent # Financial Intelligence
SN Nuclearelectrica anunță că în data de 14 august 2025, la Unitatea 2 a CNE a avut loc […] The post Nuclearelectrica: Incendiul minor de la o unitate de filtrare a fost stins imediat, iar în prezent nu există niciun risc aferent appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Nivelul de evaluare al pieței americane de acțiuni, la maximul din 2021 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
de Andrei Rădulescu Piața de acțiuni din SUA a crescut cu peste 30% pe parcursul ultimelor patru luni, […] The post Nivelul de evaluare al pieței americane de acțiuni, la maximul din 2021 (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
09:50
România are nevoie de un pact pentru stabilitate fiscală, nu de experimente riscante în impozitare! (Romanian Business Leaders); Cota unică este un pilon strategic # Financial Intelligence
România are nevoie de un pact pentru stabilitate fiscală, nu de experimente riscante în impozitare, a transmis, azi, […] The post România are nevoie de un pact pentru stabilitate fiscală, nu de experimente riscante în impozitare! (Romanian Business Leaders); Cota unică este un pilon strategic appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Alumil Rom Industry a anunțat realizarea unei cifre de afaceri de 56 milioane de lei, în primul semestru, în scădere cu 0,7% # Financial Intelligence
Alumil Rom Industry SA, liderul pieței sistemelor arhitecturale din aluminiu, a anunțat realizarea unei cifre de afaceri de […] The post Alumil Rom Industry a anunțat realizarea unei cifre de afaceri de 56 milioane de lei, în primul semestru, în scădere cu 0,7% appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
09:30
Transilvania Investments raportează un câștig net de 108,52 milioane lei, la 30 iunie, în creștere cu 46,83% # Financial Intelligence
Profitul net obținut în semestrul I de Transilvania Investments (TRANSI) a fost de 108,52 milioane lei, depășind cu […] The post Transilvania Investments raportează un câștig net de 108,52 milioane lei, la 30 iunie, în creștere cu 46,83% appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Infinity Capital Investments a raportat un profit înainte de impozitare de 115,4 milioane lei, în prima jumătate a anului, în ușoară creștere # Financial Intelligence
Infinity Capital Investments a raportat un profit înainte de impozitare de 115,4 milioane lei, în semestrul I, în […] The post Infinity Capital Investments a raportat un profit înainte de impozitare de 115,4 milioane lei, în prima jumătate a anului, în ușoară creștere appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Profit net de 59,1 milioane de lei, pentru Antibiotice, la 6 luni, în scădere cu 20% # Financial Intelligence
Profitul net al Antibiotice Iași a fost de 59,1 milioane de lei, în primele 6 luni, în scădere […] The post Profit net de 59,1 milioane de lei, pentru Antibiotice, la 6 luni, în scădere cu 20% appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Profit net de 46,14 milioane lei pentru Aerostar, în semestrul I, în ușoară scădere # Financial Intelligence
Aerostar (ARS) a înregistrat, în primul semestru al anului 2025, venituri totale de 334,7 milioane lei, în creștere […] The post Profit net de 46,14 milioane lei pentru Aerostar, în semestrul I, în ușoară scădere appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Grupul Electrica – randament de peste 100% al acțiunilor de la listare; Investiții de 3,7 miliarde lei în următorii 5 ani; încrederea investitorilor s-a văzut din derularea cu succes a emisiunii de obligațiuni verzi de 500 milioane de euro # Financial Intelligence
Acțiunile Electrica au crescut, anul acesta, mai mult decât indicele sectorului energetic și mai mult decât indicele BET […] The post Grupul Electrica – randament de peste 100% al acțiunilor de la listare; Investiții de 3,7 miliarde lei în următorii 5 ani; încrederea investitorilor s-a văzut din derularea cu succes a emisiunii de obligațiuni verzi de 500 milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Digi Communications N.V.: Venituri de 1,1 miliarde euro, creștere de 21% în primul semestru din 2025; EBITDA ajustată a fost de 168 milioane euro în T2 2025, în scădere cu 1% față de T2 2024 # Financial Intelligence
Veniturile și alte câștiguri consolidate ale Digi Communications au crescut cu 18% în T2 2025 comparativ cu aceeași […] The post Digi Communications N.V.: Venituri de 1,1 miliarde euro, creștere de 21% în primul semestru din 2025; EBITDA ajustată a fost de 168 milioane euro în T2 2025, în scădere cu 1% față de T2 2024 appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Grupul Romgaz a înregistrat un profit net consolidat de 1,68 miliarde lei, în primul semestru, mai mic cu 8,60% # Financial Intelligence
Profitul net consolidat înregistrat de Grupul ROMGAZ în semestrul I al anului 2025 a fost de 1,68 miliarde […] The post Grupul Romgaz a înregistrat un profit net consolidat de 1,68 miliarde lei, în primul semestru, mai mic cu 8,60% appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Performanța bursieră a Electrica – susținută de un plan strategic clar, orientat către investiții în energie verde și digitalizare (brokeri) # Financial Intelligence
Acțiunile Electrica (EL) au înregistrat o volatilitate semnificativă, în ultimii cinci ani, pe fondul modificărilor de reglementare și […] The post Performanța bursieră a Electrica – susținută de un plan strategic clar, orientat către investiții în energie verde și digitalizare (brokeri) appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Interviu Alexandru Chiriţă: În ultimii ani, Grupul Electrica a demonstrat o capacitate constantă de a atinge și, în multe cazuri, de a depăși țintele asumate, chiar într-un context economic și energetic extrem de volatil # Financial Intelligence
“Am menținut un nivel solid al profitabilității operaționale, cu o perspectivă de creștere de peste 38% până în […] The post Interviu Alexandru Chiriţă: În ultimii ani, Grupul Electrica a demonstrat o capacitate constantă de a atinge și, în multe cazuri, de a depăși țintele asumate, chiar într-un context economic și energetic extrem de volatil appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Mai multe echipaje de pompieri de seplasează, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme […] The post Alarmă de incendiu la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Nuclearelectrica a obținut un profit net de 866,6 milioane lei, în primele 6 luni, în creștere cu 2,8% # Financial Intelligence
Nuclearelectrica (SNN) a obținut un profit net de 866,6 milioane lei, în perioada de 6 luni încheiată la […] The post Nuclearelectrica a obținut un profit net de 866,6 milioane lei, în primele 6 luni, în creștere cu 2,8% appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Profitul net al Transelectrica a fost de 256 milioane lei, în semestrul I, în scădere cu 3% # Financial Intelligence
Profitul net al Transelectrica a fost de 256 milioane lei, în semestrul I, în scădere cu 3%, față de […] The post Profitul net al Transelectrica a fost de 256 milioane lei, în semestrul I, în scădere cu 3% appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Trump se întâlnește vineri cu Putin pentru a discuta despre războiul din Ucraina Trump laudă convorbirea telefonică cu […] The post Trump amenință cu „consecințe grave” dacă Putin blochează pacea în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
08:20
SUA propune fonduri de aproape 1 miliard de dolari pentru minerale și materiale critice # Financial Intelligence
Administrația Trump propune o finanțare de aproape 1 miliard de dolari pentru a accelera dezvoltarea mineralelor și materialelor […] The post SUA propune fonduri de aproape 1 miliard de dolari pentru minerale și materiale critice appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
06:40
Trump a cerut ca președintele polonez Nawrocki să îl înlocuiască pe premierul Tusk în videoconferința dedicată Ucrainei # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a solicitat în ultimul moment ca președintele polonez, Karol Nawrocki, să se alăture teleconferinței […] The post Trump a cerut ca președintele polonez Nawrocki să îl înlocuiască pe premierul Tusk în videoconferința dedicată Ucrainei appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Radu Miruţă, despre explozia de la Fabrica de Armament din Cugir: Pentru mine este inacceptabil să nu aflu care a fost cauza. Şi vă spun că nu mă voi opri # Financial Intelligence
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că va insista pe lângă instituţiile abilitate să îi transmită date legate de […] The post Radu Miruţă, despre explozia de la Fabrica de Armament din Cugir: Pentru mine este inacceptabil să nu aflu care a fost cauza. Şi vă spun că nu mă voi opri appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Radu Miruţă: La Ministerul Economiei, pe calculele existente, în luna august, pentru care se vor plăti salariile în luna septembrie, nu sunt bani în buget pentru salarii şi situaţia asta este şi la alte ministere # Financial Intelligence
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, critică din nou modul în care a fost construit bugetul de stat, spunând că […] The post Radu Miruţă: La Ministerul Economiei, pe calculele existente, în luna august, pentru care se vor plăti salariile în luna septembrie, nu sunt bani în buget pentru salarii şi situaţia asta este şi la alte ministere appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Bolojan: România, cu un premier sau altul, astăzi are nevoie de stabilitate politică # Financial Intelligence
România astăzi are nevoie de stabilitate politică, iar orice fel de discuţie legată de alegeri anticipate nu are […] The post Bolojan: România, cu un premier sau altul, astăzi are nevoie de stabilitate politică appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Recesiunea poate fi evitată prin investiţii şi prin absorbţia fondurilor europene, iar în pachetul 3 trebuie gândite măsuri […] The post Nazare: În pachetul 3 trebuie să gândim şi măsuri de relansare appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Bolojan: Anul acesta nu vom mai semna contracte noi pe ‘Anghel Saligny’; cele în plată – eşalonate # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că anul acesta nu se vor mai semna contracte noi pe programul “Anghel […] The post Bolojan: Anul acesta nu vom mai semna contracte noi pe ‘Anghel Saligny’; cele în plată – eşalonate appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
23:20
Bolojan – mesaj pentru profesori: Statul nu mai poate continua abordările pe care le-a avut # Financial Intelligence
Statul, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe care le-a avut, a fost mesajul premierului […] The post Bolojan – mesaj pentru profesori: Statul nu mai poate continua abordările pe care le-a avut appeared first on Financial Intelligence.
23:10
Bolojan, despre proiectul privind Pilonul 2 de pensii: Foarte probabil, săptămâna viitoare va fi discutat din nou în Guvern/ A născut foarte multe discuţii legitime în spaţiul public, pe de-o parte, pentru că a fost o manieră neinspirată de a fi promovat # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a admis că au existat deficienţe de comunicare în ceea ce priveşte proiectul de act […] The post Bolojan, despre proiectul privind Pilonul 2 de pensii: Foarte probabil, săptămâna viitoare va fi discutat din nou în Guvern/ A născut foarte multe discuţii legitime în spaţiul public, pe de-o parte, pentru că a fost o manieră neinspirată de a fi promovat appeared first on Financial Intelligence.
23:10
Bolojan: În autorităţile centrale trebuie făcută o analiză; există spaţii de reducere a cheltuielilor de personal destul de importante # Financial Intelligence
În toate autorităţile de la nivel central trebuie făcută o analiză în toamna acestui an, trebuie să fie […] The post Bolojan: În autorităţile centrale trebuie făcută o analiză; există spaţii de reducere a cheltuielilor de personal destul de importante appeared first on Financial Intelligence.
23:10
Bolojan: Pachetul 2 de măsuri fiscale nu poate fi adoptat decât prin asumarea răspunderii # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că pachetul 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului nu poate fi […] The post Bolojan: Pachetul 2 de măsuri fiscale nu poate fi adoptat decât prin asumarea răspunderii appeared first on Financial Intelligence.
23:10
Bolojan: Am definitivat proiectul privind pensionarea magistraţilor şi foarte probabil mâine vom publica forma finală # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că cel mai probabil joi va fi făcut public proiectul privind pensiile magistraţilor, […] The post Bolojan: Am definitivat proiectul privind pensionarea magistraţilor şi foarte probabil mâine vom publica forma finală appeared first on Financial Intelligence.
23:10
Ilie Bolojan: Cred că în zilele următoare lucrurile se vor debloca în coaliţie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că în zilele următoare lucrurile se vor debloca în coaliţia de guvernare […] The post Ilie Bolojan: Cred că în zilele următoare lucrurile se vor debloca în coaliţie appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Acționarii Fondului Proprietatea, convocați pentru a stabili ce se întâmplă cu administrarea Fondului: numirea IRE AIFM HUB ca administrator, anularea procesului actual de selecție, numirea unui nou administrator sau prelungirea mandatului Franklin Templeton # Financial Intelligence
Acționarii Fondului Proprietatea au fost convocați, pe 29 septembrie, pentru a stabili ce se întâmplă cu administrarea Fondului, […] The post Acționarii Fondului Proprietatea, convocați pentru a stabili ce se întâmplă cu administrarea Fondului: numirea IRE AIFM HUB ca administrator, anularea procesului actual de selecție, numirea unui nou administrator sau prelungirea mandatului Franklin Templeton appeared first on Financial Intelligence.
19:50
BVB, cea mai bună performanţă de preţ în rândul pieţelor UE, în ultimele 30 de zile; “Aceste realizări nu ar fi fost posibile fără evoluţia remarcabilă a companiilor din indicele BET”; Acțiunile Transgaz, în topul creșterilor din BET, +39,18% # Financial Intelligence
Principalul indice al pieţei de capital din România, BET, a depăşit miercuri al treilea prag de 1.000 de […] The post BVB, cea mai bună performanţă de preţ în rândul pieţelor UE, în ultimele 30 de zile; “Aceste realizări nu ar fi fost posibile fără evoluţia remarcabilă a companiilor din indicele BET”; Acțiunile Transgaz, în topul creșterilor din BET, +39,18% appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Grupul Hidroelectrica înregistrează un profit net de 1,58 miliarde lei, în semestrul I, în scădere cu 41%; Rezultatele operaționale și financiare sunt ușor peste nivelul estimărilor bugetului # Financial Intelligence
Grupul Hidroelectrica înregistrează, în primul semestru al anului 2025, un profit net în scădere cu 41%, la 1.587 […] The post Grupul Hidroelectrica înregistrează un profit net de 1,58 miliarde lei, în semestrul I, în scădere cu 41%; Rezultatele operaționale și financiare sunt ușor peste nivelul estimărilor bugetului appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Abrudean: Taxa pe tranzacţiile excesive dintre firmele afiliate – pas important spre echitate fiscală # Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că introducerea unei taxe pe tranzacţiile excesive dintre firmele afiliate reprezintă o măsură […] The post Abrudean: Taxa pe tranzacţiile excesive dintre firmele afiliate – pas important spre echitate fiscală appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Grindeanu: Blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaţionalelor – un pas necesar, dar nu suficient # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaţionalelor, ca primă […] The post Grindeanu: Blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaţionalelor – un pas necesar, dar nu suficient appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Von der Leyen spune că Europa, SUA şi NATO şi-au întărit poziţiile comune cu privire la Ucraina # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că întâlnirea prin videoconferinţă între mai mulţi […] The post Von der Leyen spune că Europa, SUA şi NATO şi-au întărit poziţiile comune cu privire la Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Rezumat al discuțiilor dintre liderii UE cu Trump și Zelensky înaintea summitului din Alaska # Financial Intelligence
Astăzi a avut loc o convorbire telefonică între oficiali europeni, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și președintele SUA, Donald […] The post Rezumat al discuțiilor dintre liderii UE cu Trump și Zelensky înaintea summitului din Alaska appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Rusia afirmă că cererile sale rămân neschimbate: retragerea completă a Ucrainei din regiunile revendicate de Moscova # Financial Intelligence
Rusia a declarat miercuri că poziția sa privind încheierea războiului din Ucraina nu s-a schimbat de când președintele […] The post Rusia afirmă că cererile sale rămân neschimbate: retragerea completă a Ucrainei din regiunile revendicate de Moscova appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Schimbul teritorial în Ucraina nu poate fi decis între Trump și Putin, afirmă Macron # Financial Intelligence
Orice schimb teritorial în Ucraina „trebuie discutat numai cu Ucraina”, a declarat astăzi președintele francez Emmanuel Macron, în […] The post Schimbul teritorial în Ucraina nu poate fi decis între Trump și Putin, afirmă Macron appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Merz spune că Ucraina trebuie să participe la negocieri și că încetarea focului trebuie să fie prioritară # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a reiterat apelul său către Ucraina de a participa la negocieri și a afirmat […] The post Merz spune că Ucraina trebuie să participe la negocieri și că încetarea focului trebuie să fie prioritară appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Zelensky reafirmă că nu va ceda Donbasul, potrivit CNN. Întrebat în cadrul unei conferințe de presă despre posibilitatea […] The post Zelensky reafirmă că nu va ceda Donbasul appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Zelensky spune că Trump „și-a exprimat sprijinul” pentru încetarea focului în timpul convorbirii telefonice cu liderii UE # Financial Intelligence
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a avut o conferinţă de presă după discuțiile cu liderii europeni și cu președintele […] The post Zelensky spune că Trump „și-a exprimat sprijinul” pentru încetarea focului în timpul convorbirii telefonice cu liderii UE appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Tranzacţii cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale de aproape 200 de milioane de euro, în S1 (analiză) # Financial Intelligence
Valoarea estimată a tranzacţiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale (cu excepţia celor industriale) s-a apropiat de 200 […] The post Tranzacţii cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale de aproape 200 de milioane de euro, în S1 (analiză) appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Patriarhia Română: Preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate și nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuție # Financial Intelligence
Preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate și nu au beneficiat de servicii […] The post Patriarhia Română: Preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate și nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuție appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Ministrul Finanţelor anunţă modificarea regimului firmelor inactive: Societăţile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere, după caz # Financial Intelligence
România are aproape jumătate de milion de firme inactive, care au datorii la stat de 3,5 miliarde de […] The post Ministrul Finanţelor anunţă modificarea regimului firmelor inactive: Societăţile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere, după caz appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Trump, despre liderii europeni înaintea videoconferinţei cu ei: Sunt “oameni formidabili” care doresc un acord în Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump i-a descris pe liderii europeni cu care va avea miercuri o reuniune prin videoconferinţă, […] The post Trump, despre liderii europeni înaintea videoconferinţei cu ei: Sunt “oameni formidabili” care doresc un acord în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.