Strigăm calificare de 3 ori – FCSB, Craiova şi CFR în lupta pentru Europa!
Primasport.ro, 14 august 2025 15:00
Strigăm calificare de 3 ori – FCSB, Craiova şi CFR în lupta pentru Europa!
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
15:00
Strigăm calificare de 3 ori – FCSB, Craiova şi CFR în lupta pentru Europa!
15:00
Biletele la Rock Revolution Bobâlna se pot cumpăra şi direct de la intrarea festivalului # Primasport.ro
Biletele la Rock Revolution Bobâlna se pot cumpăra şi direct de la intrarea festivalului
Acum 30 minute
14:50
Tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României va avea loc marţi
14:40
Un fost jucător de la Bayern critică modul în care clubul a gestionat achiziţionarea lui Luis Diaz # Primasport.ro
Un fost jucător de la Bayern critică modul în care clubul a gestionat achiziţionarea lui Luis Diaz
Acum 2 ore
14:10
Seară europeană la Prima Sport cu două ediţii spectaculoase ale emisiunii Fotbal Show # Primasport.ro
Seară europeană la Prima Sport cu două ediţii spectaculoase ale emisiunii Fotbal Show
13:30
Jovan Markovic a fost prezentat la noua echipă! "Să câştig campionatul"
Acum 4 ore
13:00
Chelsea, gest superb pentru familia lui Diogo Jota
13:00
Mutare spectaculoasă! Internaţionalul român a semnat cu echipa lui Cristi Chivu
12:30
Pugilistul japonez Yudai Shigeoka se retrage din activitate pentru a fi alături de fratele său aflat în comă # Primasport.ro
Pugilistul japonez Yudai Shigeoka se retrage din activitate pentru a fi alături de fratele său aflat în comă
12:00
S-a aflat cine va arbitra derby-ul Rapid - FCSB
11:20
Mircea Lucescu nu va convoca doi jucători importanţi! Care este motivul
Acum 6 ore
10:50
Giovanni Leoni, aproape de transferul în Premier League
10:20
LIVE VIDEO | Braga - CFR Cluj se vede joi, de la ora 21:30, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Braga - CFR Cluj se vede joi, de la ora 21:30, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie
10:20
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova este joi, de la ora 21:30, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Oltenii sunt aproape calificaţi # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova este joi, de la ora 21:30, pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro. Oltenii sunt aproape calificaţi
10:20
Derapaje rasiste la adresa lui Mathys Tel! Tottenham va lua măsuri legale
10:00
LIVE VIDEO | Braga - CFR Cluj se vede joi, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Braga - CFR Cluj se vede joi, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie
10:00
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova este joi, de la ora 21:30, pe Prima Sport şi PrimaPlay. Oltenii sunt aproape calificaţi # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spartak Trnava - Universitatea Craiova este joi, de la ora 21:30, pe Prima Sport şi PrimaPlay. Oltenii sunt aproape calificaţi
10:00
LIVE TEXT | Drita - FCSB, ASTĂZI, de la 21:00, pe PrimaSport.ro! Campioana României e favorită la calificare # Primasport.ro
LIVE TEXT | Drita - FCSB, ASTĂZI, de la 21:00, pe PrimaSport.ro! Campioana României e favorită la calificare
09:40
Florin Tănase, reclamat la Comisia de Disciplină! Fotbalistul ar putea primi o suspendare drastică # Primasport.ro
Florin Tănase, reclamat la Comisia de Disciplină! Fotbalistul ar putea primi o suspendare drastică
09:30
Cristi Balaj, mesaj dur pentru Mihai Stoica! "Depăşim limita bunului simţ"
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | PSG - Tottenham 2-2 (4-3 la penalty-uri). Starurile Parisului revin fabulos şi cuceresc Supercupa Europei # Primasport.ro
VIDEO | PSG - Tottenham 2-2 (4-3 la penalty-uri). Starurile Parisului revin fabulos şi cuceresc Supercupa Europei
00:00
VIDEO | PSG - Tottenham 2-2. Ramos egalează în prelungiri!
13 august 2025
23:50
VIDEO | PSG - Tottenham 1-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Supercupa Europei s-a aprins pe final! # Primasport.ro
VIDEO | PSG - Tottenham 1-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Supercupa Europei s-a aprins pe final!
23:20
VIDEO | PSG - Tottenham 0-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Romero înscrie în startul reprizei secunde # Primasport.ro
VIDEO | PSG - Tottenham 0-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Romero înscrie în startul reprizei secunde
23:00
Sprinterul american Fred Kerley a fost suspendat provizoriu pentru că nu şi-a respectat obligaţiile privind localizarea # Primasport.ro
Sprinterul american Fred Kerley a fost suspendat provizoriu pentru că nu şi-a respectat obligaţiile privind localizarea
22:50
VIDEO | PSG - Tottenham 0-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Van de Ven deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | PSG - Tottenham 0-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Van de Ven deschide scorul
22:40
VIDEO | PSG - Tottenham 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Şansă mare irosită de Richarlison # Primasport.ro
VIDEO | PSG - Tottenham 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Şansă mare irosită de Richarlison
22:20
Andrei Nicolescu e convins! Motivul pentru care Dinamo a fost la un pas să se facă de râs cu Metaloglobus: „Le-a fost foarte greu” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Andrei Nicolescu e convins! Motivul pentru care Dinamo a fost la un pas să se facă de râs cu Metaloglobus: „Le-a fost foarte greu” | VIDEO EXCLUSIV
22:20
Vlad Răfăilă şi şansa carierei! Portarul a plecat de la Farul şi a semnat într-un campionat de top # Primasport.ro
Vlad Răfăilă şi şansa carierei! Portarul a plecat de la Farul şi a semnat într-un campionat de top
22:00
Şoc în fotbalul francez! Un club de mare tradiţie a fost exclus din toate competiţiile naţionale # Primasport.ro
Şoc în fotbalul francez! Un club de mare tradiţie a fost exclus din toate competiţiile naţionale
22:00
VIDEO | PSG - Tottenham 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | PSG - Tottenham 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
21:50
Direct de la Priştina, MM Stoica a oferit ultimele detalii înaintea returului cu Drita! Singura incertitudine pe care o are FCSB: „Acolo este una dintre întrebări” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Direct de la Priştina, MM Stoica a oferit ultimele detalii înaintea returului cu Drita! Singura incertitudine pe care o are FCSB: „Acolo este una dintre întrebări” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
”Nu accept un alt rezultat decât victoria şi calificarea”. Antrenorul Dritei are ambiţii mari la returul cu FCSB # Primasport.ro
”Nu accept un alt rezultat decât victoria şi calificarea”. Antrenorul Dritei are ambiţii mari la returul cu FCSB
21:20
VIDEO | România - Macedonia de Nord 79-66. ”Tricolorii” acced în calificările Cupei Mondiale 2027 # Primasport.ro
VIDEO | România - Macedonia de Nord 79-66. ”Tricolorii” acced în calificările Cupei Mondiale 2027
21:20
Partizan Belgrad a fost sancţionată de UEFA pentru bannerul cu Kosovo, afişat de fani # Primasport.ro
Partizan Belgrad a fost sancţionată de UEFA pentru bannerul cu Kosovo, afişat de fani
21:00
Universitatea Craiova şi-a aflat adversara din play-off-ul Conference League! Calificarea dublei dintre Basaksehir şi Viking a fost decisă # Primasport.ro
Universitatea Craiova şi-a aflat adversara din play-off-ul Conference League! Calificarea dublei dintre Basaksehir şi Viking a fost decisă
20:30
Spectacol în turul III al Cupei României. Echipe importante din Liga 2 au fost eliminate! # Primasport.ro
Spectacol în turul III al Cupei României. Echipe importante din Liga 2 au fost eliminate!
20:20
Ceahlăul anunţă decesul lui Toader Şteţ, fost antrenor al echipei
20:20
Real Madrid se opune ca FC Barcelona să joace cu Villarreal în Statele Unite
20:20
Bulgarul Grigor Dimitrov nu va participa la US Open
20:20
Venus Williams este din nou Barbie. De această dată, păpuşa cu imaginea ei face parte din colecţia ”Femei care Inspiră” # Primasport.ro
Venus Williams este din nou Barbie. De această dată, păpuşa cu imaginea ei face parte din colecţia ”Femei care Inspiră”
20:20
Acuzat de violenţă domestică, campionul WBA Gervonta Davis nu va fi urmărit penal
20:20
Clubul spaniol Gimnastic Tarragona a revenit asupra deciziei de a angaja un jucător după ce comentariile acestuia i-au supărat pe catalani # Primasport.ro
Clubul spaniol Gimnastic Tarragona a revenit asupra deciziei de a angaja un jucător după ce comentariile acestuia i-au supărat pe catalani
20:20
Sha'Carri Richardson i-a prezentat scuze partenerului său Christian Coleman, după altercaţia în urma căreia a petrecut o noapte în arest # Primasport.ro
Sha'Carri Richardson i-a prezentat scuze partenerului său Christian Coleman, după altercaţia în urma căreia a petrecut o noapte în arest
20:00
Sorana Cîrstea a fost eliminată de Iga Swiatek în optimile de la Cincinnati Open
20:00
Veşti bune pentru FCSB! Anunţul făcut de Elias Charalambous cu o zi înaintea returului cu Drita: „Este sută la sută apt de joc” # Primasport.ro
Veşti bune pentru FCSB! Anunţul făcut de Elias Charalambous cu o zi înaintea returului cu Drita: „Este sută la sută apt de joc”
18:50
Rachid Bouhenna negociază revenirea în Superliga! Fundaşul dat afară de Gigi Becali de la FCSB este liber de contract: „Sunt în discuţii” # Primasport.ro
Rachid Bouhenna negociază revenirea în Superliga! Fundaşul dat afară de Gigi Becali de la FCSB este liber de contract: „Sunt în discuţii”
18:30
CFR Cluj a făcut anunţul despre Louis Munteanu! Adevăratul motiv pentru care atacantul nu a făcut deplasarea în Portugalia # Primasport.ro
CFR Cluj a făcut anunţul despre Louis Munteanu! Adevăratul motiv pentru care atacantul nu a făcut deplasarea în Portugalia
18:20
Britanicii sunt convinşi înainte de Drita - FCSB! Verdict categoric în privinţa scorului: „Groaznică. Surpriză Uriaşă” # Primasport.ro
Britanicii sunt convinşi înainte de Drita - FCSB! Verdict categoric în privinţa scorului: „Groaznică. Surpriză Uriaşă”
18:00
Junior Morais a dezvăluit care este ultimul club pentru care va evolua în carieră! Fostul jucător de la FCSB a împlinit 39 de ani în această vară # Primasport.ro
Junior Morais a dezvăluit care este ultimul club pentru care va evolua în carieră! Fostul jucător de la FCSB a împlinit 39 de ani în această vară
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.