Ministrul Dezvoltării: Nu se opreşte PNRR-ul, nu se opreşte finanţarea investiţiilor care sunt în curs de derulare. 5.282 de contracte de investiţii, adică 87% din totalul investiţiilor pe PNRR, pe Ministerul Dezvoltării, merg mai departe. 773 de contrac
News.ro, 14 august 2025 15:20
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a subliniat, joi, că PNRR-ul nu se opreşte, nu se opreşte finanţarea investiţiilor care sunt în curs de derulare. La Ministerul Dezvoltării, care gestionează cele mai multe contracte de investiţii prin PNRR-ul alocat României, sunt astăzi 6.055 de contracte, din care 5.282 de contracte, adică 87%, sunt deja începute. Însă restul de 13%, adică 773 de contracte, nu mai vor fi finanţate, deoarece fizic nu mai este timp ca aceste investiţii să fie finalizate, spune ministrul.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
15:30
Trump l-a sunat pe fostul şef al NATO Jens Stoltenberg, devenit ministru de finanţe al Norvegiei, pentru a-l întreba despre Premiul Nobel pentru Pace - presă # News.ro
Când preşedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat luna trecută pe ministrul norvegian de finanţe - nimeni altul decât fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg - pentru a discuta despre tarifele comerciale, l-a întrebat şi despre Premiul Nobel pentru Pace, a scris joi cotidianul norvegian Dagens Naeringsliv, citat de Reuters.
15:30
Corp nou de clădire la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci – Gerontopsihiatrie şi prima secţie din România de Adicţii Post Cură / Investiţie de 4,2 milioane de lei / Rogobete: Zeci de oameni care vor primi îngrijire specializată în condiţii demne # News.ro
Un corp nou de clădire construit la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, printr-o investişie de 4,2 milioane de lei, va găzdui două secţii moderne: Gerontopsihiatrie şi prima secţie din România de Adicţii Post Cură. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a participat la inaugurare, apreciind că zeci de oameni care vor primi îngrijire specializată în condiţii demne, aproape de casă.
Acum 15 minute
15:20
Ministrul Dezvoltării: Nu se opreşte PNRR-ul, nu se opreşte finanţarea investiţiilor care sunt în curs de derulare. 5.282 de contracte de investiţii, adică 87% din totalul investiţiilor pe PNRR, pe Ministerul Dezvoltării, merg mai departe. 773 de contrac # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a subliniat, joi, că PNRR-ul nu se opreşte, nu se opreşte finanţarea investiţiilor care sunt în curs de derulare. La Ministerul Dezvoltării, care gestionează cele mai multe contracte de investiţii prin PNRR-ul alocat României, sunt astăzi 6.055 de contracte, din care 5.282 de contracte, adică 87%, sunt deja începute. Însă restul de 13%, adică 773 de contracte, nu mai vor fi finanţate, deoarece fizic nu mai este timp ca aceste investiţii să fie finalizate, spune ministrul.
15:20
Legenda All Blacks, Carl Hayman, continuă lupta cu World Rugby pe tema accidentărilor la cap: În ultimii 20 de ani nu s-a schimbat nimic # News.ro
Fostul jucător de rugby, Carl Hayman, care a fost selecţionat de 45 de ori de Noua Zeelandă între 2001 şi 2007, continuă lupta împotriva World Rugby pe tema accidentărilor la cap suferite de rugbişti.
Acum 30 minute
15:10
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu: Săptămâna viitoare va fi cel mai probabil adoptat # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat, joi, că proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu ar urma să fie adoptat în şedinţa de săptămâna viitoare.
Acum o oră
15:00
PSD: OUG privind suspendarea proiectelor din PNRR trebuie adoptată doar în baza consensului politic între partidele din Coaliţie / Social-democraţii, întâlnire luni pentru a decide amendamente # News.ro
PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuţie.
15:00
Putin salută eforturile „sincere” ale Washingtonului pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, în timp ce Moscova revendică încă două aşezări ucrainene # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin a salutat joi eforturile „sincere” ale Statelor Unite pentru a încerca să pună capăt conflictului din Ucraina, sugerând, în ajunul summitului din Alaska cu omologul său american Donald Trump, că Rusia şi SUA ar putea încheia un acord referitor la controlul armelor nucleare, în timp ce în teren, Moscova a revendicat capturarea a încă două localităţi ucrainene.
15:00
INTERVIU - Cristian Popa, membru CA al BNR: Avem nevoie de politici prietenoase cu sectorul privat, PIB-ul e făcut covârşitor de economia privată. Cu politici corecte, economia României se poate apropia de 700 de miliarde de euro în următorii 10 ani # News.ro
Măsurile luate de Guvernul Bolojan sunt dureroase, dar au salvat România de la o situaţie critică, pentru că s-a recăpătat încrederea investitorilor, explică economistul Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, într-un interviu acordat News.ro. În cazul în care nu s-ar fi recurs la măsurile atât de nepopulare azi, România tot ar fi fost obligată să le ia mai târziu, dar în condiţii mult mai grave. Urmează încă 12 luni grele, cu inflaţie şi, posibil, chiar recesiune, după care lucrurile se vor ameliora rapid, mai estimează expertul.
14:50
Ministrul Priectelor Europene, întrebat despre autostrăzi: Punem cap la cap toate sursele pe care le avem de finanţare ca să ne asigurăm de continuitatea proiectelor pe A7, A8 / Soluţie pentru plata accelerată # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a transmsi, joi, că se caută toate soluţiile financiare disponibile pentru a se continua proiectele de investiţie pentru autostrăzi.
14:50
O vulpe care şi-a făcut cuib lângă un loc de joacă pentru copii din Timişoara, prinsă de jandarmi # News.ro
Jandarmii au prins o vulpe care şi-a făcut cuib lângă un loc de joacă pentru copii din Timişoara. Animalul a fost dus înm pădure.
14:40
Bundesliga: Un fost jucător de la Bayern critică modul în care clubul a gestionat achiziţionarea lui Luis Diaz # News.ro
Fostul jucător al echipei Bayern Munchen, Dietmar Hamann, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de politica de transferuri a clubului, în special faţă de sosirea lui Luis Diaz pentru peste 75 de milioane de euro de la Liverpool.
Acum 2 ore
14:30
Ministerul Educaţiei: 507 unităţi şcolare cu personalitate juridică devin structuri şcolare arondate altor unităţi, ca urmare a reorganizării / Nu presupune închiderea fizică a unităţilor # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, joi, că a primit propunerile de reorganizare a reţelei şcolare naţionale, 507 unităţi şcolare cu personalitate juridică urmând a deveni structuri şcolare arondate altor unităţi. Asta nu presupune închiderea fizică a unităţilor.
14:30
Un fals poliţist care i-a furat bani din buzunar unui bărbat, pe un bulevard din Capitală, şi l-a lovit cu pumnii în faţă a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată în stare de recidivă # News.ro
Un bărbat care s-a dat drept poliţist şi a imobilizat un cetăţean, pe un cunoscut bulevard din Capitală, căruia i-a furat bani din buzunar şi pe care l-a lovit apoi cu pumnii în faţă a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată în stare de recidivă.
14:20
Lider PSD Iaşi: Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny”, abandonează PNRR şi îndeamnă primarii să facă datorii / Sunt acuzaţi şi şefii liberali ieşeni că nu luptă pentru comunităţi # News.ro
Şeful filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că îi îndeamnă pe primari să apeleze la credite bancare pentru a continua lucrările demarate prin programul ”Anghel Saligny” sau prin PNRR, în loc ca finanţările necesare să fie asigurate de la Guvern.
14:20
PSD: OUG privind suspendarea proiectelor din PNRR trebuie adoptată doar în baza consensului politic între partidele din Coaliţie / Social-democraţii, întâlmnire luni pentru a decide amendamente # News.ro
PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuţie.
14:20
Tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României Betano are loc marţi. Ce echipe vor fi în urne şi care este procedura # News.ro
Casa Fotbalului va găzdui, marţi, de la ora 12.00, tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României Betano, ediţia 2025-2026.
14:20
Polonia a dejucat un atac cibernetic asupra reţelei de alimentare cu apă a unui mare oraş, anunţă vicepremierul # News.ro
Un mare oraş polonez ar fi putut rămâne fără apă miercuri, ca urmare a unui atac cibernetic, dar acesta a fost dejucat, a declarat joi viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski, care este şi ministrul afacerilor digitale, relatează Reuters.
14:10
Declic atacă în instanţă numirea Liei Savonea la conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei, cu sprijinul a 70.000 de cetăţeni/ Declic a invocat, în acţiunea din instanţă, mai multe nereguli în procesul de numire # News.ro
Comunitatea Declic a depus la Curtea de Apel Cluj acţiunea de contestare a deciziei CSM prin care judecătoarea Lia Savonea a fost numită în funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). Declic a invocat, în acţiunea din instanţă, mai multe nereguli în procesul de numire. Demersul juridic este susţinut de o petiţie semnată de 70.000 de cetăţeni şi este finanţat integral din donaţiile membrilor Declic.
14:10
Pîslaru: Pe un PNRR care avea o valoare totală de 28,5 miliarde de euro s-au pus contracte de finanţare de 47,4 miliarde de euro / Proiectele cu stadiu fizic sub 30% vor fi suspendate # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pislaru, anunţă, joi, că OUG pusă în transparenţă decizională şi care a fost prezentată în primă lectură în şedina de Guvern explică ce se întâmplă cu proiectele care sunt scoase din PNRR. ”Pe un PNRR care avea o valoare totală de 28,5 miliarde de euro s-au pus contracte de finanţare de 47,4 miliarde de euro”, a transmis ministrul, explicând că atenţia se va concentra pe proiectele care au şanse de a fi finalizate.
14:10
CFR SA a semnat cu Arcada Company şi Alstom contractul de 2,1 miliarde lei pentru modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti – Giurgiu, lotul 2. Bucureşti-Giurgiu este cea mai veche linie de cale ferată din România, inaugurată în 1869 # News.ro
CFR SA, compania naţională de infrastructură feroviară, a semnat, împreună cu consorţiul asocierea RailWorks, format din Arcada Company – lider de consorţiu – şi Alstom, contractul pentru modernizarea tronsonului de cale ferată Bucureşti-Giurgiu, lotul 2. Valoarea contractului este de 2.108.256.817 lei (fără TVA). Contractul are un termen de implementare de 36 de luni, termen care include atât faza de proiectare, cât şi pe cea de execuţie. Bucureşti-Giurgiu este cea mai veche linie de cale ferată din România, inaugurată în 1869.
14:00
UPDATE - Dragoş Pîslaru – Mai îndeplinim o bornă din PNRR, care nu se opreşte, ci chiar se accelerează/ Lista completă a obiectivelor din PNRR, aprobată din Memorandum / Să transformăm PNRR într-o poveste de succes - VIDEO # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pislaru, a transmis, joi, că PNRR nu se opreşte, ci chiar se accelerează.
14:00
Cazul Epstein. Melania Trump ameninţă că îl va da în judecată pe Hunter Biden şi îi va cere peste un miliard de dolari # News.ro
Prima-doamnă Melania Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului preşedinte, şi-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soţului său de către delincventul sexual Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare în aşteptarea procesului său, în 2019. Avocaţii primei-doamne a Statelor Unite, care s-a căsătorit cu Donald Trump în 2005, au spus că afirmaţia lui Hunter Biden este „falsă, jignitoare, defăimătoare şi provocatoare”, relatează Le Figaro.
13:50
Dragoş Pîslaru – Mai îndeplinim o bornă din PNRR, care nu se opreşte, ci chiar se accelerează/ Lista completă a obiectivelor din PNRR, aprobată din Memorandum - VIDEO # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pislaru, a transmis, joi, că PNRR nu se opreşte, ci chiar se accelerează.
13:40
UPDATE - Summitul de vineri dintre Putin şi Trump începe la ora 22:30 cu o conversaţie tete-a-tete şi se încheie cu o conferinţă comună de presă / Temele care vor fi abordate / Cine face parte din delegaţia rusă / Moscova, încântată de locul întâlnirii # News.ro
Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (şi a României), şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, citat de TASS.
Acum 4 ore
13:30
Să fii director de şcoală în România nu e o simplă funcţie administrativă. E o bătălie continuă, o luptă purtată pe mai multe fronturi, unde cel mai des, directorul se regăseşte în mijloc, ca un sac de box.
13:30
Premierul şi mai mulţi minştri, întâlnire cu primarii de comune – Cseke Attila a precizat că nu se opreşte finanţarea pentru proiectele la care lucrările au început deja # News.ro
Premierul Ilie Bolojan şi mai mulţi miniştri s-au întâlnit, joi, cu primarii de comune pentru a discuta despre reforma administraţiei locale, dar şi despre finanţarea proiectelor. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că nu se opresc plăţile pentru proiectele la care lucrările au început deja, dar cele care nu au încă şantiere deschise nu vor mai primi bani.
13:20
UPDATE - Kremlinul anunţă că summitul de vineri dintre Putin şi Trump începe la ora 22:30 cu o conversaţie tete-a-tete şi se încheie cu o conferinţă comună de presă / Temele care vor fi abordate / Cine face parte din delegaţia rusă / Moscova este încântat # News.ro
Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (şi a României), şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, citat de TASS.
13:20
Premierul Ilie Bolojan preia ca interimar şi funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, un decret prin care premierul Ilie Bolojan preia ca interimar şi funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu.
13:20
Farul Constanţa şi Universitatea Craiova au ajuns la un acord privind transferul atacantului Jovan Markovic la formaţia constănţeană.
13:10
UPDATE - Kremlinul anunţă că întâlnirea de vineri dintre Putin şi Trump va începe la ora 22:30 cu o conversaţie tete-a-tete şi va fi urmată de o conferinţă comună de presă / Temele care vor fi abordate / Cine face parte din delegaţia rusă # News.ro
Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (şi a României) şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, citat de TASS.
13:10
Doi răniţi, într-un accident cu patru maşini, pe A1 Bucureşti – Piteşti/ Trafic intens pe autostrada spre litoral, pe DN1 la Comarnic şi Buşteni, pe DN5, la ieşirea din ţară spre Bulgaria, pe Valea Oltului şi pe DN 39, spre Vama Veche # News.ro
Două persoane au fost rănite într-un accident petrecut pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, în care au fost implicate patru maşini. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, joi la prânz, în preziua Sfintei Marii, traficul rutier este intens pe autostrada Bucureşti - constanţa, pe sensul spre litoral, pe DN1, la Comarnic şi Buşteni, pe sensul către Braşov, precum şi între Predeal şi Buşteni, în direcţia de coborâre spre Ploieşti, pe DN5 Giurgiu - Ruse, la ieşirea din ţară spre Bulgaria, pe DN7 Valea Oltului, pe sensul Sibiu - Râmnicu Vâlcea şi pe DN39 Constanţa – Vama Veche.
13:10
Muzeele Vaticanului au anunţat o restaurare majoră a „Judecăţii de Apoi” a lui Michelangelo în 2026. Considerată una dintre cele mai mari realizări ale maestrului Renaşterii, fresca monumentală acoperă peretele altarului din Capela Sixtină, care va rămâne deschisă în timpul lucrărilor urgente de reparaţie. O restaurare de cinci ani a Loggiei lui Rafael este, de asemenea, în curs de desfăşurare.
13:00
Kremlinul anunţă că întâlnirea dintre Putin şi Trump va începe la ora 22:30 cu o conversaţie tete-a-tete şi va fi urmată de o conferinţă comună de presă # News.ro
Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (şi a României) şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, citat de TASS.
13:00
DNSC: Atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici / Expresii care trădează phishing-ul # News.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertiyeayă, joi, că atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici şi publică o serie de expresii care, deşi par nevinovate, ascund intenţii periculoase.
12:40
Un expert internaţional în testarea standardizată a elevilor explică: „Standardele oferă profesorilor o direcţie clară despre ce trebuie să predea, astfel încât elevii să atingă un anumit nivel general de competenţă” # News.ro
România se confruntă de ani buni cu una dintre cele mai profunde inegalităţi educaţionale din Uniunea Europeană: discrepanţele de performanţă între elevii din mediul urban şi cei din mediul rural, dar şi între oraşele mari şi cele mici sau medii, sunt persistente şi adesea dramatice. În acest context, Ministerul Educaţiei îşi propune să reducă aceste inegalităţi prin introducerea unor standarde educaţionale clare, care să le ofere profesorilor din toată ţara o direcţie comună: ce anume trebuie să ştie şi să poată face fiecare elev, la fiecare materie, indiferent de şcoala în care învaţă.
12:40
Primele imagini din filmul „Cravata Galbenă”, inspirat din viaţa dirijorului Sergiu Celibidache, lansate - VIDEO # News.ro
Primele imagini din filmul „Cravata Galbenă”, una dintre cele mai ambiţioase producţii cinematografice româneşti, un film despre geniu, sacrificiu şi puterea unui vis, au fost lansate.
12:30
Wizz Air lansează în acest an curse aeriane de la Iaşi către Praga, Valencia şi Pescara şi reintroduce cursele spre Copenhaga # News.ro
Compania Wizz Air anunţă, joi, lansarea a trei rute noi pe aeroportul din Iaşi către Praga, Valencia şi Pescara, urmând să reia şi zborurile către Copenhaga.
12:30
POLITICO: Trump le-a spus liderilor europeni că SUA ar putea oferi garanţii de securitate Ucrainei, dar care să nu fie parte dintr-un efort comun al unor ţări NATO # News.ro
Preşedintele Donald Trump le-a spus liderilor europeni şi ucraineni că SUA sunt dispuse să ofere garanţii de securitate pentru Ucraina, cu anumite condiţii, au declarat pentru Politico.com trei persoane familiarizate cu discuţiile.
12:30
FC Barcelona a încheiat conflictul cu Marc-André ter Stegen şi îl poate înregistra pe Joan Garcia # News.ro
Liga spaniolă de fotbal a validat absenţa pe termen lung a portarului echipei FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, astfel că gruparea catalană poate să-l înregistreze pe Joan Garcia în locul său fără a încălca regulile fair play-ului financiar.
12:30
Sorin Grindeanu, discuţii cu oficialii Ambasadei SUA: Suntem interesaţi, în primul rând, de consolidarea prezenţei militare americane în România, dar şi de creşterea relevanţei României în noul context geopolitic / Ce spune despre Visa Waiver # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a discutat, joi, cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, despre ”teme de interes strategic”. Liderul social-democrat a transmis că ”suntem interesaţi, în primul rând, de consolidarea prezenţei militare americane în România”.
12:20
Marcel Ciolacu: Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, trebuie să mizăm tot pe investiţii / Investiţiile în infrastructura mare, dar şi cele din Programul Anghel Saligny trebuie să continue # News.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă, joi, că cifrele oficiale arată că economia României a rezistat bine şi nu s-a intrat în recesiune. Ciolacu consideră că este nevoie de continuarea investiţiilor, inclusiv cele prim Programul Anghel Saligny.
12:20
Vola.ro: Preţurile biletelor de avion au scăzut în această perioadă cu 14% faţă de anul trecut, media fiind de 164 euro. Cele mai căutate destinaţii rămân oraşele clasice din Europa precum Paris, Roma, Milano, Bruxelles şi Londra # News.ro
În perioada 14-17 august, în vacanţa de Sfânta Maria, turiştii români aleg în continuare marile oraşe europene, mizând pe destinaţii clasice şi oferte avantajoase. Preţul mediu al unui bilet de avion este de 164 de euro, în scădere cu 14% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, arată datele agenţiei de turism online Vola.ro, care precizează că românii îşi planifică vacanţa de Sfânta Maria cu o atenţie sporită asupra cheltuielilor. Destinaţii precum Manchester, Roma, Viena, Milano, Nuremberg, Memmingen sau Cracovia pot fi vizitate cu mai puţin de 60 de euro dus-întors.
12:10
Într-o lume în care lupta împotriva cancerului este o cursă contra-cronometru, precizia, viteza şi colaborarea interdisciplinară devin arme esenţiale. „În oncologie, fiecare zi contează. Însă rapiditatea nu trebuie să compromită acurateţea. De aceea investim în automatizări şi tehnologii performante, care susţin activitatea medicului, fără a-i prelua atribuţiile. Validarea umană este întotdeauna esenţială”, a precizat dr. Horaţiu Alin Mureşan, medic anatomopatolog şi şeful Laboratorului OncoTeam Diagnostic, parte a Grupului MedLife.
12:10
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” Bucureşti anunţă în acest an patru programe noi de masterat: două la Facultatea de Teatru - Teatru muzical şi Stand-up Comedy -, două la Facultatea de Film - Conţinut şi producţie TV şi Educaţie cinematografică şi educaţie prin film.
12:10
Zeci de turişti aflaţi pe litoral sunt consultaţi gratuit de către medici specialişti, în cadrul unei campanii iniţiate de UMF din Bucureşti pentru depistarea unor boli/ Medic: În România, lipsesc educaţia medicală şi prevenţia - FOTO # News.ro
Zeci de turişti aflaţi, în aceste zile, în concediu pe litoralul românesc, inclusiv copii, sunt consultaţi gratuit de către medici dermatologi, endocrinologi, pmeumologi şi pediatri în cadrul campaniei de prevenţie şi educaţie ”Asumă-ţi să fii sănătos”, mulţi fiind surprinşi să afle că, deşi se simt bine, au risc pentru anumite boli. Campania a început în 2021, când a crescut numărul cazurilor de cancer cutanat din cauza expunerii prelungite şi fără protecţie la soare. Potrivit medicilor, cancerul de piele este cel mai frecvent la populaţia cu piele de culoare deschisă, specialiştii estimând că în următorul sfert de veac numărul acestui tip de cancer va creşte cu 40%. Datele colectate în ultimii patru ani ai campaniei iniţiate de UMF „Carol Davila” din Bucureşti arată că aproape trei sferturi dintre cei evaluaţi erau supraponderali sau obezi şi aproape jumătate aveau hipertensiune arterială, rezultatele fiind şi mai îngrijorătoare la persoanele de peste 45 de ani. Un medic rezident afirmă că sistemul sanitar din România are nevoie de educţie şi prevenţie. În acest an, consultaţiile au inclus, în premieră, afecţiunile pulmonare, iar la anul va fi inclusă şi urologia.
12:10
Chelsea va împărţi o parte din bonusurile plătite jucătorilor pentru câştigarea Cupei Mondiale a Cluburilor cu familia lui Diogo Jota # News.ro
Clubul Chelsea va împărţi o parte din bonusurile plătite jucătorilor pentru câştigarea Cupei Mondiale a Cluburilor cu familia lui Diogo Jota şi André Silva, care au murit într-un accident de maşină la începutul lunii iulie.
11:40
UPDATE - Explozie urmată de incendiu în judeţul Bacău – Fata de 14 ani este stabilă, se ia în calcul detubarea / Adulţii, în stare gravă, dar stabili pentru transport în străinătate / Se aşteaptă răspuns de la Belgia, Germania, Austria şi Italia # News.ro
Fata de 14 ani care a suferit arsuri pe 40% din suprafaţa corporală în urma exploziei urmate de incendiu care s-a produs în judeţul Bacău este în stare stabilă, iar medicii iau în calcul detubarea ei. Cei trei adulţi sunt în continuare în stare gravă.
11:40
Poliţiştii fac verificări, după ce o tânără de 17 ani a murit în Maternitatea Odobescu din Timişoara, la scurt timp după ce a născut / Medicii afirmă că a intrat în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată / Copilul, internat pe Neonatologie # News.ro
Poliţiştii din Timişoara s-au autosesizat şi fac verificări, după ce în presa locală au apărut informaţii despre o tânără de 17 ani care a născut la Maternitatea Odobescu din Timişoara, apoi a murit. Reprezentanţii unităţii medicale precizează că naşterea s-a fpcut natural, relativ repede, dar la scurt timp pacienta a intrat în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată.
11:40
Antibiotice Iaşi a înregistrat venituri totale de peste 380 milioane de lei în primul semestru, nivel apropiat celui de anul trecut. Profitul brut a fost de 68 milioane de lei, fiind afectat de variaţia cursului valutar, dar şi de scăderea vânzărilor în S # News.ro
Compania ieşeană Antibiotice a înregistrat venituri totale de 380,16 milioane de lei în primele şase luni ale anului, nivel comparabil cu cel înregistrat anul trecut în aceeaşi perioadă, în timp ce profitul brut din primul semestru din 2025 a fost de 68,3 milioane de lei.
11:40
Producţia de energie a Nuclearelectrica, administratorul centralei nucleare din Cernavodă, a scăzut cu 1%, în primul semestru, la 4.706 GWh, iar profitul net a urcat cu 2,8%, la 866,66 milioane lei # News.ro
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, a realizat în prima parte a anului un profit net de 866,66 milioane lei, mai mare cu 2,8% (de la 843,13 milioane lei în primul semestru din 2024). Producţia de energie a scăzut uşor, cu 1%, la 4.706 GWh, de la 4.756 GWh în perioada ianuarie-iunie 2024, potrivit raportului transmis de companie Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.