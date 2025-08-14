Un nou scandal în coaliție, pe tema investițiilor din PNRR. PSD anunță o nouă ședință de urgenţă și amenință: „Nu există consens!”
Fanatik, 14 august 2025 16:30
A început un nou scandal în coaliție, pe tema investițiilor din PNRR: PSD a anunțat o ședință de urgență. Mesajul social-democraților
FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova, meciuri decisive în Europa! Edi Iordănescu a calculat şansele echipelor româneşti # Fanatik
Edi Iordănescu a spus totul despre echipele românești înaintea returului din cupele europene. Ce își dorește fostul selecționer pentru FCSB, U Craiova și CFR Cluj.
Ce câștigă, de fapt, statul dacă va costa 8.000 de lei să deschizi un SRL. Economist: „Pune oamenii pe drumuri” # Fanatik
Majorarea capitalului social la 8.000 lei va afecta sute de mii de SRL-uri din România. Analizăm impactul măsurii asupra antreprenorilor și afacerilor locale.
Ilie Balaci s-a luat la trântă cu liderul vestiarului în meciul de debut la Universitatea Craiova: „Cine te-a făcut şi pe tine fotbalist?” # Fanatik
Andrei Vochin a vorbit, la „Oldies But Goldies”, despre meciul de debut al lui Ilie Balaci la Universitatea Craiova. Cu cine s-a certat „Minunea blondă”
Donald Trump şi Vladimir Putin pregătesc ultimele detalii înaintea întâlnirii de vineri. „Cadoul” pe care preşedintele SUA ar urma să i-l facă liderului rus # Fanatik
Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc vineri în Alaska, de la ora 22.30. Kremlinul a transmis detalii ale acestei întâlniri.
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile înapoi: ”E o practică” # Fanatik
Traian Băsescu a avut misiune ușoară la CCR, în încercarea de a-și recupera casa și beneficiile. Parlamentul, Guvernul și Avocatul Poporului au refuzat să ia parte la ședință.
Adi Popa nu și-a agățat deocamdată ghetele în cui, dar se pregătește de momentul în care o va face și a acceptat o funcție în cadrul clubului Steaua.
O fetiță de numai cinci ani a murit la câteva ore după ce a fost externată din spital. Ce a pățit, de fapt, micuța Lila. Medicii nu și-au dat seama # Fanatik
Lila, o fetiță de 5 ani din Marea Britanie a murit la 6 ore după ce a fost externată cu diagnostic de amigdalită. Ce avea, de fapt, micuța.
Primul 11 al FCSB în returul cu Drita. Marea surpriză Darius Olaru! Cine e titular în locul căpitanului! Exclusiv # Fanatik
Drita - FCSB este meciul decisiv pentru play-off-ul Europa League şi se va disputa joi, de la ora 21:00. FANATIK a aflat echipa de start a campioanei în Kosovo, una cu surprize.
Judecătorii CCR nu vor fi afectați de noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Decizia luată de Guvern # Fanatik
Judecătorii CCR au fost scoși din noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Vor rămâne și cu vechimea de 25 de ani necesară pensionării
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei # Fanatik
Un fost primar PNL ar fi refuzat ajutorul lui Ilie Bolojan, iar primarul localității pe care a condus-o se plânge acum că e bun de plată.
Accident grav în județul Iași, între un autoturism și un TIR. Un bărbat a murit, alte trei persoane sunt în stare gravă # Fanatik
Un accident grav a avut loc în județul Iași, cu patru victime. Un bărbat și-a pierdut viața. Un autoturism și un TIR au intrat în coliziune
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv # Fanatik
Ce răspuns i-a dat Dumitru Dragomir lui Marian Ceauşescu, după ce a aflat de provocarea acestuia. Replica a venit în direct, la "Profeţiile lui DON Mitică".
Militar de 30 de ani, mort după ce mașina i-a luat foc în urma unui impact cu un TIR. A rămas captiv între fiare # Fanatik
Un militar de 30 de ani a murit pe centura Lugojului, după ce mașina pe care o conducea a intrat pe contrasens, a fost lovită de un TIR și a luat foc.
Discuții tensionate între Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea credință! Parcă Ministerul Finanțelor ar fi extraterestru” # Fanatik
Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și primarii comunelor s-a încheiat cu acuzații dure, nu cu identificarea soluțiilor pentru ca toată lumea să fie mulțumită.
Fostul căpitan al lui CFR Cluj visează la remontada cu Sporting Braga: ”Nu este o super echipă!” # Fanatik
CFR Cluj are o misiune dificilă în returul cu Sporting Braga, dar un fost căpitan al ardelenilor este convins că ”feroviarii” pot sa lovitura.
Avertisment pentru toţi turiştii. Ce au pățit patru tineri din România într-o stațiune cunoscută din Bulgaria: „Direct cu pumnul în față. Nu am pățit în viața mea așa ceva” # Fanatik
Află ce au pățit patru tineri din România aflați în vacanță într-o stațiune cunoscută din Bulgaria. Un polițist român i-a ajutat.
Continuă coșmarul pentru fostul jucător de la FCSB! S-a accidentat grav la campioana României și acum a rămas liber de contract # Fanatik
Un fost jucător trecut pe la campioana FCSB nu își mai găsește locul. După doar câteva luni petrecute în Liga 2 a rămas din nou liber de contract.
Curs valutar BNR joi, 14 august 2025. La ora 13:00, Banca Națională a României a transmis cotațiile pentru principalele monede ale lumii
Șucu și Angelescu au dat lovitura! A semnat contractul cu Rapid: ”Ducem parteneriatul la următorul nivel!” # Fanatik
Rapid continuă să crească la nivel de club, iar Dan Șucu și Victor Angelescu au semnat un contract cu o companie de top din România.
Află care sunt rezultatele Loto de joi, 14 august 2025, la Loto 6/49, Joker și Noroc, dar și la celelalte categorii. Ce premii sunt în joc
Melania îi cere băiatului lui Joe Biden o sumă colosală! De ce a răbufnit soția președintelui Donald Trump # Fanatik
Melania îi cere fiului lui Joe Biden, Hunter, o despăgubire colosală pentru anumite afirmații făcute despre ea și Donald Trump.
Imaginea care a emoționat România: pompierii români dormind pe asfalt după 48 de ore de luptă cu focul în Grecia. Video # Fanatik
O fotografie apărută în online a emoționat întreg internetul. Pompierii români au adormit pe asfalt după ce au luptat ore întregi cu incendiile din Grecia.
Poate rata FCSB calificarea cu Drita?! Verdictul lui Şumi: “Ar fi cea mai ruşinoasă vară din ultimii zeci de ani! Tragic” # Fanatik
Marius Șumudică, avertisment pentru FCSB înaintea returului cu Drita din Europa League! Ce a spus fostul antrenor de la Rapid
Tânăr de 23 de ani, găsit spânzurat de bariera unui dig. Ce au descoperit polițiștii lângă el # Fanatik
Descoperire macabră în Timiș: tânăr de 23 de ani, găsit spânzurat de bariera unui dig. Ce au găsit oamenii legii lângă acesta
Scandal pe Facebook între doi lideri PNL – PSD. Subiectul care a provocat cearta: „Ori rupi Coaliția, ori taci” # Fanatik
Schimb dur de replici pe Facebook între Victoria Stoiciu (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL). De ce s-au certat pe internet cei doi politicieni.
Chelsea, gest superb! A donat o sumă uriașă pentru familia lui Diogo Jota după ce a câștigat Mondialul Cluburilor # Fanatik
Moartea lui Diogo Jota a îndoliat lumea fotbalului, iar jucătorii de la Chelsea au decis să facă o donație către familia fotbalistului portughez.
Spartak Trnava – Universitatea Craiova, live video în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Oltenii, favoriți la calificare # Fanatik
Spartak Trnava - Universitatea Craiova va avea loc în manșa retur din turul 3 preliminar UEFA Conference League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din Slovacia.
Cod galben de caniculă în ziua de Sfânta Maria, în peste jumătate din ţară. Nici Bucureştiul nu scapă de valul de căldură # Fanatik
ANM a emis două coduri galbene de caniculă şi disconfort termic valabil pentru zilele de joi şi vineri. Sunt vizate în special vestul şi sudul ţării.
Cine a moştenit asigurarea de viaţă de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner! Ce primeşte Mihaela Rădulescu # Fanatik
A trecut aproape o lună de la moartea șocantă a lui Felix Baumgartner și s-a ajuns la împărțirea banilor din asigurarea de viață a partenerului Mihaelei Rădulescu.
Gigi Becali, pus la zid pentru haosul de la FCSB: “E o harababură tactică! Îşi distruge singur casa” # Fanatik
FCSB a suferit un nou eșec și pare că nu mai iese din criza în care se află de la începutul acestui sezon. Gigi Becali a fost criticat în direct pentru situația echipei.
Două persoane au ajuns la spital după ce un șofer de 81 de ani a pierdut controlul volanului pe DN 7. Mașina s-a făcut praf # Fanatik
Două persoane au ajuns la spital după ce mașina condusă de un bărbat de 81 de ani a lovit un parapet pe DN 7, la Boița, județul Sibiu.
Starul lui Tottenham, victima insultelor rasiste după ce a ratat de la 11 metri în Supercupa Europei: ”Suntem dezgustați” # Fanatik
Tottenham a pierdut dramatic Supercupa Europei, iar acest eșec a adus reacții dure și un star ale echipei a primit insulte rasiste.
Băiețel de patru ani, salvat de mama lui. Medicii i-au dat o nouă șansă la viață după un transplant de ficat # Fanatik
Un copil de patru ani a fost salvat cu ajutorul unui transplant hepatic la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Intervenția a fost un succes, anunță medicii.
Elias Charalambous a declarat înainte de Drita - FCSB că adoră să trăiască sub presiune şi se aşteaptă la un retur în care şansele de calificare sunt de 50% pentru ambele formaţii.
Ce pensie primește o persoană din Timiș care a lucrat doar o zi. Cum s-a calculat suma neașteptată # Fanatik
Ce pensie primește o persoană din Timiș care a lucrat o singură zi. Diferențele dintre veniturile pensionarilor sunt șocante.
Edi Iordănescu, explicaţii pentru startul dezastruos de la FCSB: „Factorul mental este decisiv!” # Fanatik
Edi Iordănescu a încercat să găsească explicații pentru startul dezastruos de sezon pe care îl are FCSB. Ce spune fostul antrenor al campioanei
Cu cât a crescut economia României în trimestrul II din 2025. Cifrele publicate de INS sunt îngrijorătoare # Fanatik
Află cu cât a crescut economia României în cel de-al doilea trimestru al anului 2025. Cifrele transmise de INS sunt îngrijorătoare.
Cornel Dinu, amintiri fabuloase cu Ion Iliescu: “Nu eram eu potrivit să conduc România! Trebuia să fie un dictator” # Fanatik
Cornel Dinu, dezvăluiri de senzație la emisiunea FANATIK DINAMO despre prietenia sa cu Ion Iliescu, fostul președinte al României, decedat recent!
Liverpool este de neoprit! Fundașul dorit cu insistență de Cristi Chivu la Inter, transferat pentru 35 de milioane de euro în Premier League # Fanatik
Liverpool nu se mai oprește din transferat jucători în acest sezon! „Cormoranii” l-au luat pe preferatul lui Cristi Chivu pentru o sumă de 35 de milioane de euro
Dan Șucu, omul de afaceri român care deține acțiunile majoritate de la Rapid și Genoa, a ajuns la o înțelegere cu un partener important.
O învățătoare din Timiș a murit după ce a aflat că rămâne fără post. A făcut AVC, stresată fiind de schimbările din Educație # Fanatik
O învățătoare din Timiș a murit la scurt timp după ce a aflat că postul îi este desființat. Decizia Ministerului Educației de a modifica normele provoacă disperare în școli.
Joan Laporta deschide seiful! Barcelona ar putea scăpa de restricțiile fair-play-ului financiar # Fanatik
Problemele Barcelonei având în vedere transferurile și fair-play-ul financiar ar putea lua sfârșit. Cum poate reveni Barcelona la regula 1:1
Alarmă de incendiu la Unitatea 2 a Centralei Nucleare Cernavodă. Au fost trimise mai multe echipaje de pompieri # Fanatik
Alarmă de incendiu la Unitatea 2 a Centralei Nucleare Cernavodă. Pompierii intervin în urma semnalului pornit dintr-o cameră tehnică.
Gigi Becali a dezvăluit motivul incredibil pentru care nu l-a mai luat pe Kehinde Fatai la FCSB: „Dacă a auzit, ce să fac?” # Fanatik
Kehinde Fatai ar fi putut ajunge la FCSB, însă neatenția patronului a dus la încetarea discuțiilor. Cum l-a numit Gigi Becali pe atacantul nigerian
Ilie Bolojan, despre scenariul unei guvernări PSD – AUR cu Georgescu premier și alegeri anticipate: „România nu mai suportă” # Fanatik
Ce spune Ilie Bolojan despre scenariul unei guvernări PSD – AUR și alegeri anticipate. Premierul consideră că România nu mai poate suporta o criză politică.
Trump amenință Rusia cu „consecințe foarte grave” dacă Vladimir Putin nu oprește războiul din Ucraina după întâlnirea din Alaska # Fanatik
Donald Trump a lansat un avertisment dur pentru Vladimir Putin. Dacă după marea întâlnire din Alaska războiul nu se va opri, vor exista „consecințe grave” pentru Rusia.
Numărul impresionant de trofee la care a ajuns Luis Enrique, după ce a câștigat Supercupa Europei # Fanatik
Antrenorul spaniol de la PSG a câștigat al 17-lea trofeu din cariera de tehnician, urcând vertiginous în clasamentul all-time
