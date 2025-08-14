Zelenski la LONDRA, pentru discuții cu premierul britanic Keir Starmer, în așteptarea summitului Trump-Putin din Alaska
Gândul, 14 august 2025 16:30
Prim-ministrul britanic Keir Starmer l-a întâmpinat joi la Londra pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o demonstrație a sprijinului Marii Britanii pentru Ucraina, cu o zi înaintea summitului crucial dintre SUA și Rusia din Alaska. La intrarea de la Downing Street numărul 10, cei doi s-au îmbrățișat călduros dar au refuzat să răspundă la întrebările reporterilor […]

Acum 5 minute
16:40
Perioadele prelungite de secetă și ploile rare, dar torențiale, au modificat radical peisajul albiei Jiului. În locul tradiționalelor insule de nisip, au apărut zone întinse de uscat acoperite de vegetație înaltă și chiar arbori, semn al degradării accentuate a cursurilor de apă din sudul țării. Fenomenul este confirmat de hidrologi, care avertizează că 2025 a […]
16:40
Stelian Bujduveanu anunță REDUCERI de personal în cadrul Poliției Capitalei și al Primăriei Generale: „Trebuie să schimbăm paradigma” # Gândul
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a anunțat, la Radio RFI, că numărul de angajați din cadrul Poliției Locale a Capitalei va fi redus de la 400 de posturi la 250. De asemenea, a acesta a afirmat că vor fi reduceri de personal și la Primăria Capitalei: „de la 4.300 trebuie să ne ducem […]
16:40
Anchetatorii olandezi sunt pe cale să găsească Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Planificatorul jafului știe unde sunt ascunse # Gândul
Anchetatorii olandezi ar putea afla unde se află Coiful de la Coțofenești și brățările dacice, furate la sfârșitul lunii ianuarie de la Muzeul Drents, după un jaf ca în filme. Planificatorul furtului urmează să fie audiat. Complicii lui, care au acceptat să coopereze cu polițiștii, susțin că este „singurul care știe unde se află ascunse […]
Acum 15 minute
16:30
Zelenski la LONDRA, pentru discuții cu premierul britanic Keir Starmer, în așteptarea summitului Trump-Putin din Alaska # Gândul
Acum 30 minute
16:20
Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, în 2025. Traficul este monitorizat de un elicopter al Poliției Române # Gândul
Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, de la 1 ianuarie 2025 până în prezent. Traficul este monitorizat de un elicopter Airbus al Poliției Române, dotat cu radar și sistem de supraveghere aeriană. Acum, survolarea elicopterului care aparține poliției a devenit o obișnuință, arată Ziarul de Iași. Periodic, traficul este supravegheat aerian de […]
16:20
Ploile abundente obligă autoritățile să refacă HĂRȚILE de risc. Raed Arafat: Trebuie să fim pesimiști în evaluări # Gândul
Secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a declarat, joi, că ploile abundente și fenomenele meteorologice nemaiîntâlnite obligă autoritățile să refacă hărțile de risc și să intensifice măsurile preventive. Raed Arafat a fost întrebat despre situația zonelor cu risc de inundații, în contextul în care autoritățile analizează necesitatea unor noi […]
Acum o oră
16:10
Țoiu declară faliment diplomației românești: am fi vrut să fim acolo! Doru Bușcu: „Este un atentat la siguranța națională” # Gândul
Jurnalistul Doru Bușcu, invitat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată de Gândul, a vorbit despre eșecul diplomației românești, în contextul în care Oana Țoiu, ministru de Externe, a declarat, referitor la absența României de la reuniunea statelor europene cu președintele Donald Trump și J.D Vance pe tema Ucrainei, că există alte entități care […]
16:10
Donald TRUMP nu va fi însoțit de specialiști în politica Rusiei la întâlnirea cu Vladimir Putin. Care este motivul # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, se întâlnește vineri, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin, cei doi urmând să discute, printe altele, despre situația din Ucraina. Deși, în general, la întâlnirile de acest tip șefii de stat sunt însoțiți de experți în politică externă, care să îi ajute atunci când este cazul, Donald Trump pare […]
16:00
Primarii amenință cu greva, Ilie Bolojan cu demisia: „Am avut un dialog al surzilor” / „A rămas o problemă care a fost introdusă noaptea ca hoții” # Gândul
Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național „SCOR”, a declarat joi, în exclusivitate pentru Gândul, că funcționarii din primării sunt pregătiți să intre în grevă generală pe 8 septembrie, din cauza unei prevederi introduse „noaptea ca hoții” în proiectul de reformă a administrației publice locale. Este vorba despre prevederea care le poate permite primarilor să transforme un […]
16:00
Hurezeanu o acuza pe Țoiu de INFERENȚĂ și aruncă răspunderea Visa Waiver în curtea INTERNELOR # Gândul
Emil Hurezeanu iese la rampă cu explicații, după dezvăluirile Oanei Țoiu pe subiectul Visa Waiver, oprit din cauza anulării alegerilor. Fostul ministru de Externe spune că afirmațiile actualului ministru se bazează pe speculațiile din perioada electorală. „Este o inferență pe care dânsa o face pornind de la explicațiile care s-au dat atunci când s-a anulat […]
Acum 2 ore
15:40
DECIZIE crucială pentru doi dintre răniții în explozia de butelie din Letea Veche: „Se află în stare gravă, dar stabilă pentru transport” # Gândul
Vești bune, după tragedia din comuna Letea Veche! Doi dintre pacienții răniți în explozia produsă în comuna Letea Veche, județul Bacău, și internați la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, vor fi transferați vineri în Austria pentru continuarea tratamentului de specialitate. Reamintim că patru persoane au fost rănite, miercuri, după ce o butelie a […]
15:40
15:40
Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: O ciudățenie: Moralistul Cătălin Tolontan justifică afacerea profund imorală G4 media # Gândul
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție speculațiile care au apărut în spațiul public, după achiziționarea grupului G4media de către Titluri Quality. „Unul dintre cele mai importante, dar și cele mai ciudate evenimente politico-mediatice a reprezentat vânzarea trustului G4Media de către cei doi acționari, Dan […]
15:40
Ministrul Fondurilor Europene anunță care proiecte PNRR și Anghel Saligny vor fi SUSPENDATE # Gândul
Guvernul a discutat joi, în primă lectură, un proiect de Ordonanță de Urgență privind limitarea proiectelor finanțate prin PNRR. Dragoș Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a anunțat că Executivul va renunța la proiectele pentru care nu există încă ordin de începere a lucărilor. Potrivit ministrului, până în septembrie va fi disponibil un „tablou de […]
15:30
Ce se întâmplă cu proiectele ELIMINATE din PNNR. Ministrul Investițiilor: „Punem cap la cap toate sursele” # Gândul
Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a prezentat proiectele de infrastructură rutieră incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență și a oferit clarificări referitor la lucrările eliminate. Oficialul a discutat despre cum vor fi gestionate întârzierile, dar și măsurile pentru finalizarea lucrărilor până în august 2026. „Unul din lucrurile pe care le veți regăsi în această ordonanță […]
15:20
Accident teribil în Iași, în care a fost implicată o întreagă familie. Tată și-a pierdut viata, șoția și cele două fetițe sunt în stare critică # Gândul
Un accident teribil a avut loc, joi, în județul Iași. Un autoturism și un TIR au intrat în coliziune. Un bărbat și-a pierdut viața, iar soția sa și cele două fetițe ale sale au fost grav rănite. Autorturimul a luat foc. O persoană a murit iar alte trei persoane au necesitat îngrijiri medicale în urma […]
15:10
Ministrul Dezvoltării: „52 de miliarde de lei sunt contractate pe bugetul de stat pentru Anghel Saligny” # Gândul
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat la finalul ședinței de guvern, că programul Anghel Saligny are 66 de miliarde de lei pentru investiții, din care 52 de miliarde sunt deja contractate. „Sunt două măsuri despre care vreau să vă informez și am informat și autoritățile locale la întâlnirea pe care am avut-o cu domnul prim-ministru […]
15:10
Practicarea unor sporturi ar putea fi exact ceea ce ai nevoie. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 15 august 2025. Berbec Este ziua perfectă pentru a ieși afară. Probabil te vei simți pozitiv și plin de energie, iar aerul curat, soarele și activitatea fizică sunt ceva ce ai nevoie de mult timp. […]
15:10
Putin salută eforturile lui Trump, înaintea SUMMITULUI din Alaska /Președintele Rusiei cere acorduri privind armamentul strategic # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a salutat, joi, eforturile omologului său american, Donald Trump, de oprire a războiului din Ucraina, liderul de la Kremlin argumentând, înaintea summitului din Alaska, că va fi necesar un acord care garanteze pacea în Europa și la nivel mondial, prin limitarea capabilităților militare strategice. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
15:10
Un român este dat în urmărire internațională, după ce s-a oferit să ajute o fetiță de 6 ani să-și găsească părinții, la un parc acvatic din Germania # Gândul
Un român în vârstă de 31 de ani este dat în urmărie internațională, după ce s-a oferit să ajute o fetiță de 6 ani să-și găsească părinții, la un parc acvatic din Germania. Potrivit informațiilor, bărbatul ar fi avut o altă intenție cu minora. Micuța ar fi devenit victima unui presupus abuz sexual. În cursul […]
15:10
Garda Națională de Mediu anunță prima REORGANIZARE din ultimii 13 ani! Reforma care pregătește noua generație de comisari de mediu # Gândul
Țară, țară vrem mai mulți comisari de mediu! În acest context, se anunță o mare reorganizare la Garda Națională de Mediu. Mai exact, în colaborare cu Ministerul Mediului și Guvernul României, instituția anunță că pregătește noua generație de comisari de mediu, care să se axeze mai mult pe activitatea de teren. „O reorganizare care reduce […]
15:10
Farul Constanţa, antrenată de Ianis Zicu, şi Universitatea Craiova s-au înțeles privind transferul atacantului Jovan Markovic la malul mării. Atacantul central al Universității Craiova, Jovan Markovic, a fost împrumutat de gruparea din Bănie la Oțelul Galați în returul sezonului trecut, după ce în vara anului 2024 a fost împrumutat la FC Hermannstadt. Jovan Markovici s-a […]
15:00
Cseke Attila anunță că REALOCĂRILE bugetare sunt esențiale pentru continuarea proiectelor „Anghel Saligny” # Gândul
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că doar 35% dintre proiectele din programul Anghel Saligny au finanțare asigurată până la sfârșitul anului, restul depinzând de realocări de fonduri de la alte ministere. În cadrul briefingului de la finalul ședinței de Guvern de joi, ministrul Dezvoltării Cseke Attila, a declarat că bugetul disponibil până la sfârșitul […]
15:00
Ministrul Dezvoltării: „52 de miliarde de lei care sunt contractate pe bugetul de stat pentru Anghel Saligny” # Gândul
14:50
Ce AMENZI riscă persoanele care construiesc fără autorizație în curți și grădini. Până acum, această problemă era considerată o abatere minoră # Gândul
Conform unui proiect de lege privind reforma administrației publice locale, aflat acum în dezbatere publică, românii care ridică garaje, șoproane, grajduri sau alte anexe fără autorizație de la primărie riscă amenzi drastice. Până acum, această problemă era considerată de autoritățile locale o abatere minoră, iar sancțiunile erau mai mult simbolice. De acum, însă, sancțiunile pornesc […]
14:50
Dragoș Pîslaru: „Este o PRIORITATE în a ne gândi că proiectele Saligny ar putea fi recuperate ca finanțare pe bani europeni” # Gândul
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor, a vorbit, în cadrul ședinței de guvern, și despre finanțarea proiectelor de infrastructură precum Anghel Saligny și a subliniat, în acest sens, că „este o prioritate în a ne gândi că proiectele Saligny ar putea fi recuperate ca finanțare pe bani europeni.” Ministrul Investițiilor a fost întrebat de presă, cu privire […]
Acum 4 ore
14:40
FOTO / Andreea Berecleanu muncește de la 18 ani. ”Din momentul plecării de acasă, de la ai mei, nu am mai cerut sau așteptat BANI” # Gândul
Andreea Berecleanu, în vârstă de 50 de ani, muncește de la vârsta de 18 ani. ”Din momentul plecării de acasă, de la ai mei, nu am mai cerut sau așteptat bani”, a mărturisit vedeta. Andreea Berecleanu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri. În prezent, aceasta apare la postul de televiziune Prima TV. […]
14:40
Doru Bușcu – OANA ȚOIU ARUNCĂ BOMBA ÎNTR-UN STUDIO DE TELEVIZIUNE! | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 14 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este jurnalistul Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. RECOMANDAREA AUTORULUI: Ștefan Popescu – CE URMEAZĂ ÎN EUROPA DUPĂ ÎNTÂLNIREA TRUMP-PUTIN? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” Adrian Cioroianu: Se va ajunge la schimb de teritorii, dar […]
14:40
Kremlinul vine cu noi detalii despre summitul Trump-Putin: TEMELE care vor fi abordate / Rusia, încântată de locul întâlnirii # Gândul
Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 19:30 GMT (ora 22:30, ora României, n. red.), şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a spus joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, potrivit […]
14:40
DOLIU în comunitatea maritimă, înainte de Ziua Marinei. Directorul Autorității Navale Române a murit: „Marea a fost marea sa pasiune” # Gândul
Alexandru Mezei, director general al Autorității Navale Române (ANR), a încetat din viață joi, la secția de Nefrologie Clinică a Institutului Clinic Fundeni din București. Trecerea acestuia în neființă vine după o lungă suferință, cauzată de o boală gravă și incurabilă. Alexandru Mezei a murit cu o zi înainte de Ziua Marinei, în timp ce […]
14:40
14:40
„Ziarul de Iași” a identificat 13 alte achiziții de microbuze electrice în județ, luate tot prin PNRR, la prețuri cu mult peste ce există în momentul de față pe piață. Deși la ele nu s-a înscris firma Aveuro, care a câștigat ulterior pe bandă rulantă contracte similare în toate județele din țară, nici celelalte companii […]
14:30
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus în dezbatere publică o ordonanță de urgență pentru gestionarea investițiilor finanțate din PNRR și fonduri publice naționale, motivând necesitatea atenuării riscului fiscal sistemic generat de supracontractarea masivă a proiectelor de infrastructură. Măsurile propuse vizează în special proiectele finanțate prin PNRR și Anghel Saligny și stabilesc restricții clare pentru […]
14:30
Kremlin: Tema centrală a summitului Rusia-SUA va fi REZOLVAREA conflictului din Ucraina /Trump nu va discuta despre schimburi teritoriale # Gândul
Conflictul din Ucraina va fi principala temă a summitului președinților rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, anunță Kremlinul, dar liderul SUA nu va discuta despre eventuale schimburi teritoriale. ”Referitor la agenda summitului, este evident că subiectul central va fi rezolvarea crizei ucrainene, inclusiv pe baza discuțiilor desfășurate la Kremlin pe 6 august cu […]
14:20
Împrumuturile din PNNR, LIMITATE din cauza situației bugetare. Ministrul Investițiilor: „Evident am fost afectați. Orice alocare se duce în deficit” # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a anunțat în cadrul ședinței de guvern desfășurate joi, 14 august, că România a ajuns la un preacord cu Comisia Europeană cu privire la componenta nerambursabilă din PNNR. Cu toate acestea, oficialul a precizat că împrumuturile din PNNR sunt limitate de „zona fiscal-bugetară”. „Am avut o întâlnire cu […]
14:20
Motivul pentru care România nu a fost prezentă la întâlnirea restrânsă cu Donald Trump și J.D. Vance # Gândul
Motivul pentru care România nu a fost prezentă la întâlnirea restrânsă cu Donald Trump și J.D. Vance. Țara noastră ar fi fost „marginalizată”, iar „vinovați de această degradare erau Nicușor Dan și Ilie Bolojan”, arată EVZ. Recent, a avut loc o conferință restrânsă care a abordat, ca temă principală, situația din Ucraina. De la această […]
14:00
Min. Investițiilor și Proiectelor Europene, D. Pîslaru, min. Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, C. Attila, secretarul de stat R. Arafat și purtătorul de cuvânt al Guvernului, I. Dogioiu au susținut o ședință de guvern în care au vorbit despre PNNR.
13:50
Schimbările din Educație au dus la o TRAGEDIE în Timiș. O învățătoare a murit după ce a aflat că i se desființează postul # Gândul
O învățătoare din județul Timiș, cu peste 37 de ani de experiență la catedră, a suferit un accident vascular cerebral și a decedat după ce a aflat că postul ei va fi desființat, generând un val de reacții în rândul colegilor. Tragedia a avut loc după ce Minsiterul Educației, Daniel David, a modificat structura normelor […]
13:50
PSD acuză că proiectul de OUG pentru blocarea proiectelor pe PNRR „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare” # Gândul
Partidul Social Democrat a transmis joi, printr-un comunicat de presă, că ordonanța de urgență pusă în transparență decizională de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) referitoare la blocarea proiectelor din PNRR „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD”. Proiectul a fost introdus […]
13:50
O badantă româncă, stabilită în Italia, a primit casa bătrânei pe care o îngrijea. Decizia a stârnit FURIA nepoților, care au contestat testamentul # Gândul
Antoneta, o româncă în vârstă de 45 de ani, stabilită în Italia, a primit prin testament o casă din orașul Brescia, în semn de recunoștință, din partea femeii de 92 de ani pe care a îngrijit-o. Motivul donației a fost „atenția, grija și afecțiunea” cu care își făcuse meseria, scrie rotalianul.com, care precizează, însă, că […]
13:40
Augustin Viziru, în vârstă de 44 de ani, a făcut mărturisiri într-un interviu. ”Toată viața mea am făcut numai ce am vrut eu”, a afirmat acesta. Augustin Viziru este un nume cunoscut în peisajul showbiz-ului autohton. Este fratele mai mic al lui Lucian Viziru. Augustin Viziru este cel care a câștigat ultimul sezon al emisiunii […]
13:40
Cea mai mică pensie plătită în județul Timiș este de 1 leu și revine unei persoane care a lucrat doar o zi, în timp ce cea mai mare, de 46.267 de lei, este încasată de un aviator. Numărul pensiilor de serviciu în județ este în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, conform […]
13:40
Sindicaliștii din Administrație avertizează cu PROTESTE masive, după ce Bolojan a cerut concedierea a 20% din angajați # Gândul
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) solicită Guvernului României să pună capăt procesului „arbitrar” de reducere a personalului cu 20% în administrația centrală. Sindicaliștii au dat un termen limită data de 22 august pentru găsirea unei soluții, în caz contrar vor organiza proteste masive. Sindicaliștii din Administrație sunt furibunzi și amenință cu proteste masive, […]
13:40
Un bărbat și-a cumpărat un permis fals, cu 3.000 de euro, în Italia. În România, a încercat să-l preschimbe cu unul românesc. Ce s-a întâmplat # Gândul
Un bărbat, I. G., și-a cumpărat un permis fals, cu 3.000 de euro, în Italia. Când s-a întors în România, cetățeanul a încercat să-l preschimbe cu unul românesc, știind, însă, că documentul este ilegal. Un bărbat și-a achiziționat, cu suma de 3.000 de euro, un permis auto fals.Ulterior, acesta s-a întors în România și, în […]
13:30
Cum i-ar scuti BOLOJAN pe judecătorii CCR de tăierea pensiilor speciale. Ce prevede proiectul de lege # Gândul
Noul proiectul de lege propus de Guvern, prin care se modifică pensiile speciale ale magistraților, îi exclude judecatorii CCR, transmite site-ul Lumea Justiției. Documentul prevede că judecatorii și procurorii se vor pensiona la 65 de ani, cu 35 ani vechime în muncă și cu o pensie de cel mult 70% din venitul net. Pe de […]
13:30
Opoziția reacționează la dezvăluirile Oanei Țoiu despre Visa Waiver. Corendea: „Nu se poate evita la nesfârșit un adevăr” # Gândul
După ce Oana Țoiu, ministrul de Externe, a declarat că unul dintre elementele care au dus la anularea programului Visa Waiver pentru România a fost „lipsa de explicații față de anularea alegerilor”, Cosmin Corendea (AUR), vicepreședintele Comisiei pentru politică Externă din Camera Deputaților, a oferit o reacție în exclusivitate pentru Gândul. Acesta a precizat că […]
13:20
Cum i-ar proteja Bolojan pe judecătorii CCR. Proiectul de lege privind tăierea pensiilor speciale îi EXCLUDE pe judecătorii Curții Constituționale # Gândul
Noul proiectul de lege propus de Guvern, prin care se modifică pensiile speciale ale magistraților, îi exclude judecatorii CCR, transmite site-ul Lumea Justiției. Documentul prevede că judecatorii și procurorii se vor pensiona la 65 de ani, cu 35 ani vechime în muncă și cu o pensie de cel mult 70% din venitul net. Pe de […]
13:20
Președintele Nicușor Dan a semnat joi decretul prin care numește un nou vicepremier, în urma demisiei lui Dragoș Anastasiu. La sfârșitul lunii iulie, postul de vicepremier rămânea vacant, în urma demisiei lui Dragoș Anastasiu, ca urmare a declarațiilor publice în care dezvăluia faptul că a dat mită și a fentat plata taxelor către stat, timp […]
13:20
Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin # Gândul
Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, vor avea întâlnirea din Alaska vineri, la ora 19:30 GMT (ora 22:30, ora României, n. red.). Potrivit consilierului de politică externă al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, cei doi vor discuta despre subiecte variate, printre care și războiul din Ucraina, arată RBC. Din declarațiile oficialului, se […]
13:20
O intersecție le dă bătăi de cap șoferilor, într-o comună din județul Galaţi. De ce a montat Primăria câte un indicator „STOP”, indiferent de direcţie # Gândul
O intersecție din comuna Vânători, județul Galați, i-a pus în dificultate pe șoferii care trec prin zonă după ce a fost montat câte un indicator „Stop”, indiferent de direcţie. Astfel, indiferent din ce parte vin, conducătorii auto trebuie să oprească. Doar că cei mai mulţi nu fac acest lucru şi circulă după cum consideră ei […]
