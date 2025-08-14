Trump și Putin negociază pacea printre arme. Baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska, locul unde se va decide soarta Ucrainei
ActiveNews.ro, 14 august 2025 18:30
Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska vineri, în încercarea de a încheia un acord care să pună capăt războiului din Ucraina. Locația convenită este baza militară Elmendorf-Richardson, lângă Anchorage, un loc cu o importanță strategică majoră pentru SUA.
Omenirea alunecă în sforile Marelui Păpușar. „Psihoza AI” și dependența utilizatorilor de a fi lingușiți de inteligența artificială # ActiveNews.ro
Psihiatrii continuă să tragă semnale de alarmă cu privire la utilizatorii chatbot-urilor AI, care intră într-o spirală de crize grave de sănătate mintală caracterizate prin paranoia și iluzii, o tendință pe care experții au început să o numească „psihoză IA”.
A fost opțiunea lui Zelensky de a continua războiul atunci când se putea obține un armistițiu convenabil Kievului. Infinit mai convenabil decât ceea ce va rezulta după discuțiile dintre Putin și Trump.
14 august: Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Narva și SFINȚII ZILEI. Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului. PROHODUL - VIDEO # ActiveNews.ro
Pe data de 14 august, Biserica Ortodoxă cinstește Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului și pe sfinții: Sf. Prooroc Miheia; Sfântul Sfințit Mucenic Marcel, episcopul Apamiei; Sfântul Mucenic Simeon; Sfântul Mucenic Luchie Ostașul.
Cătălin Pena: Limba de lemn, de la președintele Nicolae, zis nea Nicu, la președintele Nicușor, zis Olimpicu # ActiveNews.ro
Vai, ce bine stăpânește președintele Nicușor limba de lemn reinventată de globaliștii-progresiști-bruxellezi, cam la fel ca matematica pe vremea, hăt, când era „olimpic”!
DOCUMENTAR (VIDEO) – Vaccinurile ARNm sub lupa experților: riscurile ascunse explicate de medici de top # ActiveNews.ro
Un nou documentar atrage atenția asupra pericolului reprezentat de vaccinurile cu ARN mesager, oferind voce medicilor și oamenilor de știință ale căror avertismente au fost ignorate ani la rând.
Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, vor avea întâlnirea din Alaska vineri, la ora 19:30 GMT (ora 22:30, ora României, n. red.).
Ionuț Apahideanu: Doamnelor și domnilor profesori, cum adică nu vă ajung banii? Că nu munciți destul, ca domnul ministru, de-aia! # ActiveNews.ro
Bre, între noi fie vorba, eu nu vă înțeleg pe voi, profesorii care vă lamentați în perioada asta pe tema reformei învățământului. Cum adică vă e greu? Cum adică nu vă mai ajung banii? Că nu munciți destul, bre, d-aia nu vă ajung banii!!!
Încentrul întâlnirii istorice de astăzi, din Alaska, între Trump și Putin, va staUcraina. Însă, după trei ani de război și manipulare internă și externă, Ucrainapare condamnată în orice variantă.
Guvernul Bolojan-Dan vrea să legifereze permiterea „optimizării fiscale” pentru multinaționale. Mai precis, România va fi prima țară din Occidentul civilizat care va legifera corupția instituționalizată, acuză senatorul AUR Petrișor Peiu.
George Simion, la Academia de vară ”Mihai Viteazul”: Republica Moldova este un stat artificial, iar soluția normală pentru toți românii este Reunirea cu Patria Mamă # ActiveNews.ro
George Simion a participat miercuri, la Palatul Parlamentului, la evenimentul Academia de vară "Mihai Viteazul”, organizat de Fundația Națională a Românilor de Pretutindeni.
Cursa pentru resursele naturale din Ardeal. Cum a înfipt Ungaria steagul pe Valea Uzului # ActiveNews.ro
Resursele naturale din Ardeal au intrat în atenția Ungariei. De ceva ani, prin procesul de retrocedare, Budapesta a reușit să acapareze zeci de mii de ha de pădure, mai ales în zonele Mureș, Harghita și Covasna.
Criza apei, pe care, cu puteri profetice, susținătorii Marii Resetări aumanității o prezic de ceva vreme, este tot mai actuală. Activități foartedăunătoare pentru planetă – de la duș la agricultură – vor trebui reduseacum; volens-nolens.
George Simion, la Academia de vară ”Mihai Viteazul”: Educația în limba română și românii din afara granițelor, priorități naționale # ActiveNews.ro
George Simion a participat miercuri, la Palatul Parlamentului, la evenimentul Academia de vară "Mihai Viteazul”, organizat de Fundația Națională a Românilor de Pretutindeni.
LIVE de la Academia de Vară ”Mihai Viteazul”, ziua 2: participă Gheorghe Piperea și Petrișor Peiu # ActiveNews.ro
Academia de Vară „Mihai Viteazul” continuă astăzi, la Palatul Parlamentului, sub organizarea Fundației Naționale a Românilor. Evenimentul aduce împreună personalități de marcă din mediul academic și politic, dar și participanți din...
Mihai Tîrnoveanu: Elevii, pedepsiți pentru "antisemitism"? Mai sunt 2000 de evrei în România! Ministrul David n-a înțeles că președintele Dan a trimis "Legea Vexler" înapoi? # ActiveNews.ro
Noul Cod de Conduită din învățământul preuniversitar prevede sancționarea acestor "fapte" pentru copii, profesori si părinți! Elevii sunt obligați să-si toarne colegii si profesorii iar ancheta poate continua către familiile lor.
Ieri au luat foc rețelele după ce Departamentul de Stat al SUA a băgat pe sub ușa Cotrocenilor raportul despre hoțiile și loviturile de stat în formă continuată ce au fost regizate în România. De ce acum?
Patrick André de Hillerin: Ilie Bolojan, de la ”rege al ipocriziei monosprâncenate” la ”cerberul firimiturilor din buget” # ActiveNews.ro
Jurnalistul Patrick André de Hillerin îl acuză pe Ilie Bolojan, fost președinte al Consiliului Județean Bihor, de ipocrizie și risipă a banului public, după ce instituția a cumpărat 25 de microbuze electrice școlare la un preț pe bucată cu....
Mihai Tîrnoveanu trage un semnal de alarmă: Elevii vor putea fi pedepsiți pentru xenofobie, radicalizare, discursul instigator la ură, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor vinovate de crime de război # ActiveNews.ro
Noul Cod de Conduită din învățământul preuniversitar prevede sancționarea acestor "fapte" pentru copii, profesori si părinți! Elevii sunt obligați să-si toarne colegii si profesorii iar ancheta poate continua către familiile lor.
Imagini cu jandarmi înarmați și echipați ca pentru intervenții speciale, surprinși în stațiile de metrou, au stârnit întrebări în rândul călătorilor.
În războaiele lungi, curajul poate câștiga bătălii, dar numai producția câștigă campaniile, iar fără stocuri, eroismul devine un pariu dinainte pierdut.
Ion Cristoiu: Liderii europeni se laudă cu o mare victorie: Au reușit să stea de vorbă cu Trump la telefon! # ActiveNews.ro
„S-a încheiat la Berlin, și nu întâmplător râd, ceea ce eu în jurnalul meu video am comparat-o cu „bășica porcului” din Amintiri din copilărie a lui Ion Creangă”, și-a început publicistul Ion Cristoiu jurnalul.
Revolta AI împotriva oamenilor. „Creatorii mei au acționat în mod ostil față de adevăr”: Grok, inteligența artificială a lui Elon Musk, spune că există un genocid în Gaza și că este cenzurat # ActiveNews.ro
Inteligența artificială conversațională a rețelei sociale X a fost suspendată pentru scurt timp luni, 11 august, pentru „publicații inadecvate”. Ulterior, aceasta a început să denunțe cenzura rețelei.
Cei care au cheltuit mulți bani pentru a cumpăra cea mai controversată mașină electrică a lui Elon Musk riscă să fie dezamăgiți dacă vor încerca să vândă sau să schimbe modelul Cybertruck.
Un satelit al Chinei bate toate recordurile, de la 36.000 de kilometri. Arma secretă care amenință constelația Starlink a lui Elon Musk # ActiveNews.ro
O tehnologie revoluționară permite acum comunicații prin satelit la 1 Gbps, de cinci ori mai rapide decât constelația Starlink a lui Elon Musk.
Planul secret al lui Trump împotriva cartelurilor de droguri din America de Sud. Pentagonul, instruit pentru intervenții militare în mai multe țări # ActiveNews.ro
Liderul de la Casa Albă se pregătește să folosească forța militară împotriva cartelurilor de droguri sud-americane. În cătarea lui Donald Trump se află inclusiv președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, acuzat în SUA de „narcoterorism”. Pe capul lui Maduro s-a pus o recompensă de 50 de milioane de dolari.
Revolta AI împotriva oamenilor. „Creatorii mei au acționat în mod ostil față de adevăr”: Grok, inteligența artificială a lui Elon Musk, spune că există un genocid în Gaza și că este „cenzurat” # ActiveNews.ro
Inteligența artificială conversațională a rețelei sociale X a fost suspendată pentru scurt timp luni, 11 august, pentru „publicații inadecvate”. Ulterior, aceasta a început să denunțe „cenzura” rețelei.
Asia Times: ”Al Treilea Război Mondial fără gloanțe. Toată lumea pierde în războiul comercial al lui Trump” # ActiveNews.ro
Tarifele impuse de Trump reprezintă o declarație de război împotriva ordinii comerciale libere globale, cu pagube colaterale care se vor resimți pe scară largă, în opinia unor specialiști.
”O moștenire ștearsă: La mulți ani, George Soros. Celebrul miliardar de stînga împlinește astăzi 95 de ani, dar nu este o zi de naștere fericită pentru moștenirea Soros și a fiului său”, scrie, într-o analiză publicată pe 12 august.
Ion Cristoiu, colaborator la Gândul, a devenit coleg cu Dan Tapalagă! Jurnal TV: Prin Nicușor Dan, România este în același timp cu Trump și împotriva lui Trump # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 12 august 2025: Prin NIcușor Dan, România este în același timp cu Trump și împotriva lui Trump | Liderii europeni vor să constrângă America să continue să finanțeze războiul din Ucraina.
Da, noua Lege europeană a ”Libertății Presei” prevede spionarea și arestarea jurnaliștilor dacă este ”în interesul public” - Guvernele UE trebuie să întocmească ”Liste Albe” și ”Liste Negre” de site-uri. DOCUMENTUL ÎN ROMÂNĂ # ActiveNews.ro
Noua lege a UE privind „libertatea presei” europene permite arestarea jurnaliștilor dacă acest lucru este justificat de „interesul public”. În același interes, ziariștii pot fi spionați pe toate căile de serviciile secrete. Astfel guvernele au puterea de a interpreta, rescrie și impune regulile după bunul lor plac, observă și presa independentă americană.
Un raport al UE finanțat de Soros și Bill Gates califică organizațiile pro-viață drept formate din ”extremiști religioși” # ActiveNews.ro
Un raport pro-avort, publicat în iunie de către European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF) – o organizație afiliată UE, susținută financiar de Fundația Bill & Melinda Gates și Open Society Foundations...
Washingtonul confirmă: în România a fost Lovitură de Stat! – Regimul tâlhăresc Dan-Bolojan - De care parte a Șervețelului vom pica în Alaska? # ActiveNews.ro
Ceeace ne spune, în esență, raportul Departamentului de Stat al SUA este că actualul regimul politic din Româniaeste ilegitim.
Un raport al UE finanțat de Soros și Bill Gates califică organizațiile pro-viață drept ”extremiști religioși” # ActiveNews.ro
Un raport pro-avort, publicat în iunie de către European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF) – o organizație afiliată UE, susținută financiar de Fundația Bill & Melinda Gates și Open Society Foundations...
Cunoscuta creatoare de conținut în domeniul frumuseții Liz Lin Ruoyu, urmărită de peste 144.000 de persoane pe Instagram, a murit subit la vârsta de 36 de ani.
Curtea de Apel de la Atena a decis extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Decizia nu este definitivă, iar hotărârea finală aparține Ministerului grec al Justiției.
Furios că vaccinul COVID i-a provocat depresie, un bărbat a tras peste 180 de gloanțe în sediul CDC # ActiveNews.ro
Un incident grav a avut loc în urmă cu câteva zile la sediul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Atlanta, unde un bărbat a deschis focul, trăgând peste 180 de gloanțe și distrugând aproximativ 150 de ferestre.
Despre tristul război împotriva sensurilor, adevărului și realității,purtat astăzi, printre altele, cu armamentul lingvisticii și jurilingvisticii,am scris în repetate rânduri.
Un film răscolitor! Despre minciuna în care trăim. Despre supraviețuire. Despre trecerea noastră umilă prin viață, sub umbrela vinovăției perpetue și a pericolului permanent de a ne vinde sufletul ca să putem respira.
Tainele a două momenteDespre tristul război împotriva sensurilor, adevărului și realității, purtat astăzi, printre altele, cu armamentul lingvisticii și jurilingvisticii, am scris în repetate rânduri. Această operațiune de pirataj lingvistic anticipat # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu: Prin Nicușor Dan, România este în același timp cu Trump și împotriva lui Trump # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 12 august 2025: Prin NIcușor Dan, România este în același timp cu Trump și împotriva lui Trump | Liderii europeni vor să constrângă America să continue să finanțeze războiul din Ucraina.
Bolojan, prins în scandalul microbuzelor electrice supraevaluate: licitație de zeci de milioane lansată de actualul premier # ActiveNews.ro
Scandalul național privind achiziția microbuzelor școlare electrice prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ajunge direct în biroul actualului prim-ministru Ilie Bolojan.
Acum LIVE: Academia de Vară ”Mihai Viteazul” – Dezbateri despre identitate, suveranitate și comunitățile românești # ActiveNews.ro
Fundația Națională a Românilor de Pretutindeni organizează Academia de Vară la Palatul Parlamentului, în zilele de 13 și 14 august.
”O moștenire ștearsă: La mulți ani, George Soros. Celebrul miliardar de stînga împlinește astăzi 95 de ani, dar nu este o zi de naștere fericită pentru moștenirea Soros și a fiului său”, scrie, într-o analiză publicată pe 12 august.
Un studiu recent publicat în prestigioasa revistă Nature Biomedical Engineering propune o metodă inovatoare de livrare a vaccinurilor pe bază de mRNA: aplicarea acestora la nivelul gingiilor printr-un fir de ață dentară tratat.
Ionuț Apahideanu: Înțeleg că masacrarea învățământului preuniversitar operată de Bolojan & David va aduce cu sine o gigantică reducere de (nici măcar) 80 milioane Euro a cheltuielilor bugetare # ActiveNews.ro
Vreți un termen de comparație? OK. În 2023 și 2024, Universitatea Babeș-Bolyai, păstorită în calitate de rector de ilustrul D. David, actualul sinistru al Educației, a înregistrat pierderi de 13,0 și respectiv 10,3 milioane Euro.
”O moștenire ștearsă: La mulți ani, George Soros. Celebrul miliardar de stînga împlinește astăzi 95 de ani, dar nu este o zi de naștere fericită pentru moștenirea Soros și a fiului său”, scrie, într-o analiză publicată pe 12 august.
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra 'deteriorării' drepturilor omului în multe țări din Europa, mai ales în ceea ce privește restricțiile privind libertatea de exprimare, potrivit raportului anual publicat marți de Departamentul...
Tehnologia nu este laică, sau, celpuțin, nu întrutotul laică. Tehnologia poate fi și o forță ezoterică. Care estenatura sintezei – altfel spus, ce înseamnă să fuzionezi materiale eterogene înfiguri ale realului, să fabrici simulacre, să conectezi un lucru cu altul?
Ion Cristoiu: Un comunicat schizofrenic – Nicușor Dan pledează pentru integritatea Ucrainei, dar și pentru schimbul de teritorii # ActiveNews.ro
Presa pro-prezidențială, pentru că există o presă pro-prezidențială și presă pro-guvernamentală, cum se împarte în presa pro-PSD, pro-PNL, pro-USR, gruparea anti-USR, a făcut mare caz cu ceva ce a scris pe rețelele sociale...
