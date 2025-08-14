VIDEO Motorul termic bate electricul / Koenigsegg Jesko recucerește recordul mondial 0–400–0 km/h, detronând Rimac Nevera R
G4Media, 14 august 2025 19:30
Koenigsegg Jesko a reușit să revendice din nou un record mondial care, pentru scurt timp, a aparținut rivalului său croat, Rimac Nevera R. Hypercar-ul suedez... G4Media.ro.
Acum 5 minute
20:00
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru a anunțat, joi, într-un comunicat de presă, că în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027 a fost atinsă... G4Media.ro.
20:00
Ministerul Culturii lansează în consultare publică proiectul de Ordonanţă pentru modificarea legii privind dreptul de autor # G4Media
Ministerul Culturii a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi... G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:30
19:30
Trump a spus într-un interviu că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina şi că examinează posibilitatea unui summit tripartit cu Zelenski # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a estimat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în... G4Media.ro.
Acum o oră
19:20
Joel Haas, omul care a încercat o mie de restaurante Michelin. „Într-un an am cheltuit 130.000 de euro, plătesc tot și las și bacșiș generos. Este modul meu de a mă simți viu” # G4Media
Există o persoană pasionată de cine în restaurante Michelin, pe care le colecționează așa cum unii colecționează timbre, discuri sau magneți de frigider. Este vorba... G4Media.ro.
19:10
DOCUMENT Ministerul Finanțelor a publicat proiectul privind al doilea pachet de măsuri fiscale: taxare schimbată pentru multinaționale, capital social majorat pentru SRL, o nouă taxă pe colete, bază de calcul mai mare pentru CASS, impozite mai mari la câștigurile de pe bursă # G4Media
Ministerul Finanțelor a publicat joi seară proiectul privind doilea pachet de măsuri fiscale, care include măsuri privind taxarea multinaționalelor, majorarea capitalului social pentru SRL, introducerea... G4Media.ro.
19:10
EXCLUSIV Gab Pavolux, firmă deținută formal de un fotomodel din Dubai cu legături cu Sorina Docuz, apropiată a fostului premier Marcel Ciolacu, a obținut contracte de milioane de euro pentru servicii de catering în școli de stat # G4Media
Firma Gab Pavolux SRL Buzău a semnat în ultimii ani zeci de contracte din fonduri publice pentru servicii de catering la școli din mai multe... G4Media.ro.
19:10
Germania şi Londra pregătesc înfiinţarea unei legături feroviare directe între Germania şi Regatul Unit: Ar facilita enorm călătoriile şi ar creşte în mod considerabil atracţia trenului”, # G4Media
Miniştrii german şi britanic ai Transporturilor au anunţat înfiinţarea unui Grup de lucru care să pregătească o legătură feroviară directă între Regatul Unit şi Germania,... G4Media.ro.
19:10
Exclusiv | Câinele tău te manipulează zilnic – și probabil îi iese de fiecare dată: Sfaturile unui expert în comportament canin pentru a înțelege și gestiona trucurile subtile ale blănosului (VIDEO) # G4Media
Dacă ai avut vreodată senzația că patrupedul tău te convinge să faci exact ce își dorește, nu ți s-a părut. „Cred că toți câinii fac... G4Media.ro.
19:00
Primarul Slatinei despre eşalonarea plăţilor prin „Anghel Saligny”: Dacă este nevoie, mă lupt cu Bolojan # G4Media
Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privinţa programului „Anghel Saligny”, arătând că se va „lupta”... G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:50
Inteligența artificială creează două antibiotice împotriva superbacteriilor / „AI ne poate ajuta să găsim rapid și ieftin molecule” # G4Media
Inteligența artificială a creat două potențiale antibiotice capabile să combată gonoreea rezistentă la medicamente și MRSA (Staphylococcus aureus rezistent la meticilină), potrivit unui studiu realizat... G4Media.ro.
18:50
Guvernul a suplimentat finanţarea pentru finalizarea unui cămin studenţesc la Universitatea de Vest din Timişoara / Valoare totală a investiţiei este de 230,4 milioane lei # G4Media
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, alocarea unei sume suplimentare pentru finalizarea proiectului de investiţii „Construire Cămin Studenţesc – Universitatea de Vest din Timişoara”,... G4Media.ro.
18:50
Ministerul Justiţiei: Modificări la Legea insolvenţei / Printre modificări, creşterea gradului de recuperare a impozitelor şi taxelor ce revin societăţilor aflate în insolvenţă şi reducerea duratei procedurii insolvenţe # G4Media
Ministerul Justiţiei a anunţat, joi, că a elaborat, în colaborare cu Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), un set de propuneri de... G4Media.ro.
18:30
McLaren scoate la licitaţie monopostul de Formula 1 din 2026 înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă # G4Media
Campioana McLaren a anunţat joi o premieră, scoţând la licitaţie unul dintre monoposturile sale de Formula 1 pentru 2026, înainte ca acesta să fi participat... G4Media.ro.
18:30
Jumătate dintre jurnaliști utilizează inteligența artificială generativă, arată un nou sondaj. Cu toate acestea, majoritatea consideră în continuare că aceasta afectează încrederea publică # G4Media
Jurnaliștii europeni utilizează din ce în ce mai mult instrumente generative de inteligență artificială în redacții, în ciuda preocupărilor că această tehnologie ar putea stimula... G4Media.ro.
18:30
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă că dispune de credite de angajament care permit asigurarea continuităţii tratamentelor bolnavilor oncologici, transmite Agerpres. ”CNAS este constant... G4Media.ro.
18:20
Bonus record pentru sportivii din circuitul ATP: 18,3 milioane de euro, împărțite jucătorilor de la masculin # G4Media
Jucătorii de tenis masculin vor încasa un record de 18,3 milioane de dolari în bonusuri din împărțirea profitului pentru sezonul 2024, a anunțat, joi ATP,... G4Media.ro.
18:20
Peste 45 de interpretări ale lucrărilor lui George Enescu la cea de-a XXVII-a ediţie a festivalului # G4Media
Peste 45 de interpretări ale lucrărilor lui George Enescu vor fi prezentate la Bucureşti şi în ţară în cadrul celei de-a XXVII-a ediţii a Festivalului... G4Media.ro.
18:20
Bărbatul care a intrat cu mașina în fanii din cadrul paradei victoriei celor de la FC Liverpool se confruntă cu 24 de noi acuzații # G4Media
Un bărbat acuzat că a intrat intenționat cu mașina într-o mulțime de fani la parada de celebrare a echipei Liverpool FC pentru titlul din Premier... G4Media.ro.
18:10
Consiliul Concurenţei analizează preluarea Thermonet SRL de către RZ International Beteiligungs GMBH # G4Media
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care RZ International Beteiligungs GMBH, Austria, un holding care deţine participaţii în companii din sectorul energiei din România, intenţionează să... G4Media.ro.
18:10
Zelenski cere Londrei să se alăture iniţiativei prin care europenii cumpără arme americane pentru Ucraina # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut joi premierului britanic Keir Starmer ca Regatul Unit să se alăture iniţiativei PURL, acronimul din engleză al mecanismului denumit... G4Media.ro.
18:00
Trafic cu program non-stop, începând de vineri, în Punctul de Trecere a Frontierei de la Bumbăta, între România şi Republica Moldova # G4Media
Punctul de Trecere a Frontierei Bumbăta, situat la graniţa dintre România şi Republica Moldova, va funcţiona, începând de vineri, cu program permanent, decizia fiind luată... G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:50
Zeci de mii de acte de identitate scanate aparţinând turiştilor, furate de hackeri de pe serverele unor hoteluri din Italia # G4Media
Zeci de mii acte de identitate scanate aparţinând turiştilor au fost furate de pe serverele unor hoteluri din Italia şi scoase la vânzare pe dark... G4Media.ro.
17:40
Karma va prezenta un nou coupé la un renumit show auto din SUA / Karma Amaris va costa aproximativ 200.000 de dolari # G4Media
Anunțat în urmă cu câteva luni, noul Karma Amaris își va face debutul oficial la evenimentul auto Monterey Car Week din SUA. Conform unui comunicat de... G4Media.ro.
17:40
Comisarii Gărzii de Mediu vor putea folosi bodycam-urile şi dronele achiziţionate prin PNRR/ Diana Buzoianu: „Vom interveni mai rapid şi mai eficient în punctele de frontieră şi în zonele cu risc ecologic ridicat” # G4Media
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) vor putea folosi bodycam-urile şi dronele achiziţionate prin PNRR, după ce Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, Hotărârea... G4Media.ro.
17:40
Poliţia bulgară şi română lansează controale rutiere comune în Ruse şi Giurgiu, până pe 19 septembrie # G4Media
Echipe mixte formate din poliţişti bulgari şi români vor monitoriza traficul rutier în Ruse şi Giurgiu, oraşe situate de o parte şi de alta a... G4Media.ro.
17:30
Peste 73 de milioane de lei, aprobate de Guvern pentru exproprieri la centura de ocolire Timişoara Vest # G4Media
Executivul a aprobat joi alocarea sumei de 73,172 milioane lei de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pentru declanşarea procedurilor de expropriere... G4Media.ro.
17:30
Întrevederea Trump – Putin se va desfăşura într-un loc strategic din perioada Războiului Rece: baza Elmendorf – Richardson # G4Media
Preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin se vor întâlni vineri la o bază militară din Alaska a cărei importanţă strategică a... G4Media.ro.
17:20
Rusia şi Ucraina au schimbat câte 84 de prizonieri de război, în ajunul summitului Putin-Trump. Kievul a repatriat persoane deţinute de separatiştii ruşi încă din 2014, precum şi apărători ai Mariupolului – VIDEO, FOTO # G4Media
Rusia şi Ucraina au schimbat joi câte 84 de prizonieri de război, a anunţat Ministerul rus al Apărării, schimbul având loc în ajunul unui summit... G4Media.ro.
17:20
ANAF l-a notificat pe Klaus Iohannis să plătească 4,7 milioane de lei încasați nelegal din închirierea unor spații pe care le-a deținut (surse) # G4Media
ANAF l-a notificat pe fostul președinte Klaus Iohannis să plătească suma de 4,7 milioane de lei încasată din închirierea unui spațiu comercial în Sibiu, situat... G4Media.ro.
17:10
Şeful DSU, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi: Nu DSU se ocupă de asta. Eu nu am cum să vă dau motivaţii. Chiar dacă unele le ştiu, nu mă pot pronunţa în locul colegului de la Ministerul Sănătății # G4Media
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să... G4Media.ro.
16:40
Opel Grandland Electric AWD: SUV-ul cu autonomie de până la 501 km, 325 CP și capacitate de tractare de 1.350 kg # G4Media
Opel a prezentat noul Grandland Electric AWD, primul model al mărcii cu propulsie 100% electrică și tracțiune integrală. SUV-ul oferă o autonomie de până la 501... G4Media.ro.
16:40
Republica Cehă își va dubla flota de tancuri / Contract de 1,3 miliarde de euro pentru 44 de tancuri Leopard 2A8 # G4Media
Ministerul ceh al Apărării a anunțat că aprobă un amendament la acordul-cadru cu Germania pentru a achiziționa 44 de tancuri Leopard 2A8. Conform publicației Army Recognition,... G4Media.ro.
16:40
Supă vegetariană cu linte, legume și paste/ Merge și rece și caldă, este un preparat gustos și complet din punct de vedere nutritiv/ În plus, este perfectă pentru ultima zi din acest post # G4Media
Dacă ai vizitat vreodată Marocul sau ai trecut pe lângă o bucătărie unde fierbe o oală mare de harira, ai simțit cu siguranță acel parfum... G4Media.ro.
16:30
Cum se implică Rusia fățiș în alegerile din Ungaria după o rețetă folosită și în România: serviciul rus de spionaj acuză UE că vrea să-l răstoarne pe Orban # G4Media
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a emis miercuri o declarație în care susținea, fără nici o dovadă, că UE vrea o schimbare de... G4Media.ro.
16:30
Primăria Timișoara vrea să răscumpere Casa Muhle – casa florarului Curţii Imperiale de la Viena # G4Media
Primarul Dominic Fritz a anunţat, joi, că Primăria Municipiului Timişoara (PMT) iniţiază demersurile pentru achiziţionarea Casei florarului Muhle, un simbol al oraşului, pentru a o... G4Media.ro.
16:20
„Elena, te iubesc, dar nu știu dacă voi scăpa”: Ultimele cuvinte ale românului erou care și-a dat viața pentru salvarea a 20 de cai în incendiile din Spania # G4Media
Un incendiu de proporții a izbucnit luni seara, în munții din apropierea Madridului, provocând pagube uriașe și o victimă. Mircea Spiridon, un român de 50... G4Media.ro.
16:20
Baia Sprie, fost oraş minier timp de 600 de ani, gazda unei parade a minerilor la care participă și specialişti în geologie, reprezentanţi ai comunităţii miniere şi istorici # G4Media
Baia Sprie, fost oraş minier timp de 600 de ani, va fi gazda unei parade a minerilor pe 16 august, în prezenţa unor invitaţi din... G4Media.ro.
16:20
O nouă hotărâre pentru acordarea de ajutoare de urgenţă în bani sinistraţilor din Neamţ şi Suceava, aprobată de Compania Națională pentru Situații de Urgență # G4Media
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a adoptat, joi, o nouă hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgenţă în bani persoanelor afectate de inundaţiile... G4Media.ro.
16:00
Trump l-a sunat pe fostul şef al NATO Jens Stoltenberg, devenit ministru de finanţe al Norvegiei, pentru a-l întreba despre Premiul Nobel pentru Pace – presă # G4Media
Când preşedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat luna trecută pe ministrul norvegian de finanţe – nimeni altul decât fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg... G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:50
Procentul adulților din SUA care declară că consumă alcool a scăzut la 54%, cel mai scăzut nivel din statisticile Gallup de aproape 90 de ani.... G4Media.ro.
15:50
Conducta cu bani pentru primari, oprită. Ministrul Dezvoltării anunță că anul acesta nu se vor încheia noi contracte pe programul ‘Anghel Saligny’ și la CNI # G4Media
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat joi că în acest an nu se vor încheia noi contracte de execuţie de lucrări nici pe Programul „Anghel... G4Media.ro.
15:40
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu: Săptămâna viitoare va fi cel mai probabil adoptat # G4Media
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat, joi, că proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu ar urma să... G4Media.ro.
15:10
Ministrul Proiectelor Europene, despre autostrăzi: Punem cap la cap toate sursele pe care le avem de finanţare ca să ne asigurăm de continuitatea proiectelor pe A7, A8 # G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a transmsi, joi, că se caută toate soluţiile financiare disponibile pentru a se continua proiectele de investiţie pentru... G4Media.ro.
14:50
Bannerul UEFA cu comentariul despre Gaza stârnește indignare în Israel: „Unde erau pe 7 octombrie?” # G4Media
Oficialii fotbalului israelian au condamnat miercuri UEFA pentru afișarea unui banner pro-palestinian și pentru includerea unor copii palestinieni în cadrul evenimentului din Supercupa Europei, acuzând... G4Media.ro.
14:50
Federația Greenfield câștigă procesul și dreptul de acces la drumul forestier din Pădurea Băneasa / Romsilva l-a reabilitat cu bani privați pentru tranzitul locuitorilor din complexul imobiliar / Fostul ministru al Mediului a declarat în mod repetat că este împortiva accesului auto în pădure / ONG-urile nu au fost consultate înainte de lucrări # G4Media
Federația Greenfield Băneasa a câștigat dreptul de acce la drumul forestier din Pădurea Băneasa și procesul intentat de ONG-urile EcoCivica și Agent Green, care solicitau... G4Media.ro.
14:40
Atac cibernetic asupra reţelei de alimentare cu apă a unui mare oraş polonez, stopat de autorități / Vicepremier: ”Serviciile noastre au aflat despre el şi am oprit totul” # G4Media
Un mare oraş polonez ar fi putut rămâne fără apă miercuri, ca urmare a unui atac cibernetic, dar acesta a fost dejucat, a declarat joi... G4Media.ro.
14:40
O lucrare semnată de Salvador Dalí va fi premiu la o tombolă, în Alba / Pot participa cei care vizitează o expoziție de artă organizată în Sala Unirii / Pot fi văzute lucrări de Picasso, Braque, Chagall și Kandinsky # G4Media
O cromolitografie semnată de Salvador Dalí va fi oferită publicului care vizitează o expoziție organizată la Alba Iulia, prin intermediul unei tombole. Este vorba despre... G4Media.ro.
14:40
Context.ro: Compania Națională de Investiții i-a plătit 26 de mii de euro în doi ani conspiraționistului BobbyD, fost angajat la stat și influencer preferat al „suveraniștilor”, care distribuie mesajele Rusiei # G4Media
Compania Națională de Investiții (CNI) i-a plătit 26 de mii de euro în doi ani conspiraționistului BobbyD, fost angajat la stat și influencer preferat al... G4Media.ro.
14:40
CFR SA a semnat cu Arcada Company şi Alstom contractul de 2,1 miliarde lei pentru modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti – Giurgiu, lotul 2 / E cea mai veche linie de cale ferată din România, inaugurată în 1869 # G4Media
CFR SA, compania naţională de infrastructură feroviară, a semnat, împreună cu consorţiul asocierea RailWorks, format din Arcada Company – lider de consorţiu – şi Alstom,... G4Media.ro.
