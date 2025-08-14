Primarul Slatinei, despre eșalonarea plăților prin Anghel Saligny: „Dacă e nevoie, mă lupt cu Bolojan, Nicușor Dan și Grindeanu”
HotNews.ro, 14 august 2025 19:30
Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privința programului Anghel Saligny, arătând că se va „lupta” pentru continuarea finanțării proiectelor. „Eu am fost ales de slătineni…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
20:10
Rusia declară „indezirabilă” organizația Reporteri Fără Frontiere / Grupul a plasat Moscova pe locul 171 la libertatea presei # HotNews.ro
Ministerul rus al Justiției a anunțat joi că a desemnat organizația internațională pentru libertatea presei Reporteri Fără Frontiere, cu sediul în Franța, drept „organizație indezirabilă”, conform Reuters. Rusia etichetează în mod regulat drept „indezirabile” organizațiile…
Acum 30 minute
19:50
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) l-a notificat pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei, reprezentând suma încasată din chiriile, plus penalități și dobânzi, pentru imobilul din Sibiu pe care fostul președinte…
19:40
Legătura dintre banii din pensia ta din Pilonul II, Agatha Christie și cancelarul Bismark # HotNews.ro
Zilele acestea se discută foarte mult despre pensii, mai ales despre banii din Pilonul II. Mai exact despre cum ți-i vei putea retrage. Așa că mi-am propus să vă spun o poveste. Printre lecturile mele…
Acum o oră
19:30
Primarul Slatinei, despre eșalonarea plăților prin Anghel Saligny: „Dacă e nevoie, mă lupt cu Bolojan, Nicușor Dan și Grindeanu” # HotNews.ro
Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privința programului Anghel Saligny, arătând că se va „lupta” pentru continuarea finanțării proiectelor. „Eu am fost ales de slătineni…
19:30
Doar sumele de la stat apar la șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca. Lucrează și la două clinci private # HotNews.ro
Chirurgul plastician Tiberiu Paul Neagu are un venit net mediu de 18.000 de lei lunar de la stat, în anul 2023. Responsabilitatea lui e mare, conduce o secție cu 62 de oameni. Nu a apucat…
19:10
Profesori obligați prin măsurile Ministerului Educației să predea discipline pe care nu le-au mai predat niciodată: „Oare copiii nu merită să aibă și ei informații de la o persoană calificată?” # HotNews.ro
Creșterea normei didactice la 20 de ore pe săptămână și comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi îi forțează pe profesori, mai ales în mediul rural, să predea discipline pe care nu le-au…
19:10
Stat din flancul estic al NATO, vizat de un atac cibernetic care amenința să îi lase „fără apă” un „oraș mai mare” # HotNews.ro
Polonia a dejucat un atac cibernetic care viza sistemul de apă și canalizare al unui oraș din țară, a declarat joi vicepremierul Krzysztof Gawkowski, care nu a atribuit atacul, dar a menționat că este „în…
Acum 2 ore
19:00
Președintele american Donald Trump a declarat joi că ar putea decide să țină o conferință de presă de unul singur, în loc de una comună, după summitul său din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin,…
18:40
Bodycam-uri și imagini din drone folosite ca probă. Ce prevede reorganizarea Gărzii de Mediu # HotNews.ro
Guvernul a aprobat în ședința de joi un proiect de hotărâre privind reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu (GNM), cu scopul de a optimiza funcționarea instituției, iar ministrul de resort, Diana Buzoianu, a spus că „reforma…
18:20
Kremlinul avertizează asupra unei „mari greșeli” în privința summitului Trump-Putin și exclude semnarea vreunui document # HotNews.ro
Kremlinul a avertizat joi că ar fi „o mare greșeală” să fie anticipat un rezultat al viitorului summit din Alaska la care vor participa președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, a…
18:10
ULTIMA ORĂ Trump, convins că Putin „va face o înțelegere” pentru pacea în Ucraina, la summitul din Alaska: „Nu vreau să-mi arăt cărțile în public” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi, la postul Fox Radio, că este convins că liderul rus Vladimir Putin vine la summitul de mâine din Alaska cu intenția de a ajunge la un acord pentru…
Acum 4 ore
18:00
Rusia, acuzată că se amestecă în politica din Ungaria. Comunicatul emis de spionajul rusesc despre Comisia Europeană și situația de la Budapesta # HotNews.ro
Peter Magyar, lider al opoziției din Ungaria, a acuzat Moscova că se amestecă în politica internă a țării, după comunicatul în care Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a afirmat despre Comisia Europeană că…
17:50
Rezultat concret, de 1,5 miliarde de dolari, anunțat de Zelenski pentru prioritățile de pe câmpul de luptă. „Întărește cu adevărat apărarea noastră” # HotNews.ro
Ucraina și-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaților săi europeni pentru achiziția de arme americane, a anunțat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, această sumă fiind parte a unui mecanism despre care…
17:30
Cum vrea un ministru din guvernul Netanyahu să „îngroape ideea unui stat palestinian”: „Oricine, oriunde în lume, încearcă să-l recunoască va primi răspunsul nostru pe teren” # HotNews.ro
Ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, membru al aripii de dreapta radicală, a anunțat începerea lucrărilor la o așezare amânată de mult timp, care ar urma să împartă Cisiordania și să o izoleze de Ierusalimul…
17:20
Spania a arestat un bărbat acuzat că a pornit unul din incendiile devastoare în care și-au pierdut viața doi pompieri # HotNews.ro
Spania se confruntă cu unele din cele mai violente incendii de vegetație din ultimii 20 de ani, iar unele dintre acestea au fost provocate intenționat, relatează Reuters. Poliția a anunțat joi că a arestat un…
17:20
Ucraina susține că frontul de est s-a stabilizat, în ajunul summitului Trump-Putin. Forțele ruse lansaseră o ofensivă bruscă în zonă # HotNews.ro
Trupele ucrainene au stabilizat linia frontului într-o zonă din estul Ucrainei în care forțele ruse înaintaseră brusc în această săptămână pentru a străpunge defensiva ucraineană, a declarat guvernatorul regiunii Donețk, joi, potrivit Reuters. Ucraina a…
17:20
Despăgubiri de 5,7 milioane de euro, pentru locuințele afectate de inundațiile din Suceava și Iași. Câți bani vor primi de la stat cei care nu au casele asigurate # HotNews.ro
Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat joi criteriile după care se vor face despăgubiri pentru locuitorii din Suceava și Neamț ale căror locuințe au fost afectate de inundațiile în perioada 27–28 iulie…
16:40
Noul rol pe care îl vrea România în cazul grupului operativ cu Bulgaria și Turcia. „Marea Neagră va continua să fie un teren de luptă pentru Rusia” # HotNews.ro
România, Bulgaria și Turcia ar trebui să extindă grupul operativ comun pentru combaterea minelor din Marea Neagră astfel încât acesta să includă patrule pentru protejarea instalațiilor din sectorul energiei și a rutelor de comerț de…
16:40
Bărbat arestat preventiv după ce s-a dat drept polițist pe un bulevard din Capitală, a imobilizat un trecător și i-a furat banii # HotNews.ro
Un recidivist care s-a dat drept polițist și a imobilizat un bărbat pe Bulevardul Dimitrie Cantemir din Capitală, i-a furat 500 de lei din buzunar și l-a lovit cu pumnul în față pentru a păstra…
16:30
O putere nucleară se dotează cu o unitate de rachete „capabilă să lovească inamicul din toate direcțiile”, după conflictul-fulger de acum câteva luni # HotNews.ro
Pakistanul va crea o nouă forță militară pentru supravegherea capacităților de luptă cu rachete într-un conflict convențional, o mișcare aparent menită să contrabalanseze dotările militare ale vecinei și rivalei sale, India, scrie joi Reuters. Prim-ministrul…
16:20
GRAFIC Salariile din administrația publică s-au decuplat constant de economie. În 10 ani, de la 600 de lei, diferența a ajuns la 1.500 de lei # HotNews.ro
O comparare a câștigurilor din sectorul public cu cele medii din economie din ultimii 10 ani arată o superioritate netă a celor bugetare. Mai mult, spre finalul intervalului, adică după 2020, salariile din sectorul public…
16:10
Pentru ca Traian Băsescu să reintre în posesia unei locuințe de protocol de la RA-APPS mai este necesară emiterea unei Hotărârii de Guvern. Executivul condus de Ilie Bolojan va adopta cel mai probabil o asemenea…
Acum 6 ore
16:00
Momentul în care lui Trump „i s-a aprins beculețul”, în discuția cu liderii europeni. O singură persoană a reușit să îi explice capcana întinsă de Putin # HotNews.ro
Secretarul general al NATO Mark Rutte i-a explicat lui Trump de ce Ucraina nu poate ceda zonele din Donețk pe care încă le mai controlează, deoarece asta ar însemna că va abandona în mâna rușilor…
15:50
Mormântul Iuliei Hașdeu, cel mai jefuit din cavou din Cimitirul Bellu, va fi pus în siguranță. Monumentul, la care nu s-a intervenit de peste un secol, stă acum să cadă # HotNews.ro
Poema, mormântul Iuliei Hașdeu, geniala fiică a lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, este unul dintre simbolurile Cimitirului Bellu. Monumentul, ridicat în 1907, după prematura ei moarte (avea doar 18 ani când s-a stins din cauza tuberculozei),…
15:50
VIDEO Prima locomotivă pe care statul român a reușit să o cumpere în ultimii 15 ani a atins o viteză record în teste # HotNews.ro
Cea mai nouă locomotivă cumpărată de statul român, parte a unui contract de 150 milioane euro, a atins 200 km/h la centrul de teste de la Făurei, a anunțat Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Cu pasageri…
15:50
„Rasputinul lui Putin” susține că rușii sunt spionați prin aparatele electrocasnice și le spune „patrioților cinstiți” cine este „ Diavolul” # HotNews.ro
Alexandr Dughin, considerat ideologul regimului președintelui rus Vladimir Putin, îi critică pe cei care se plâng de aplicația de mesagerie susținută de stat, numită Max, subliniind că „orice gadget este un sistem de control total”…
15:40
SuperLiga: Zeljko Kopic își avertizează elevii înainte de meciul cu UTA: „Nu se aștepta nimeni să fie așa sus” # HotNews.ro
Antrenorul croat Zeljko Kopic a prefațat meciul pe care Dinamo București îl va disputa împotriva formației UTA Arad, vineri, în etapa a șasea din SuperLiga. Partida se va disputa pe Arena Națională și va începe…
15:40
Putin laudă „eforturile sincere” ale SUA pentru a obține pacea în Ucraina, înainte de summitul din Alaska / Liderul de la Kremlin lasă deschisă ușa unui acord nuclear cu Washingtonul # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a salutat joi „eforturile energice și sincere” ale administrației americane de a pune capăt conflictului din Ucraina, cu o zi înaintea întâlnirii pe care o va avea cu președintele SUA, Donald…
15:30
Atacantul Jovan Markovic (24 de ani) a fost transferat de Farul Constanța de la Universitatea Craiova. Împrumutat în sezonul precedent la Oțelul Galați, Markovic a revenit în Bănie, însă a adunat doar câteva minute sub…
15:30
VIDEO. Au apărut primele imagini din filmul românesc cu John Malkovich. ,,Acest proiect este împlinirea unui vis de-o viaţă” # HotNews.ro
Au fost lansate primele imagini din filmul „Cravata Galbenă”, ce are ca subiect viața tumultoasă a marelui dirijor Sergiu Celibidache. La baza filmului stă un scenariu care s-a scris treptat, timp de aproape 20 de…
15:30
Donald Trump l-a întrebat pe un ministru norvegian despre Premiul Nobel pentru Pace într-o discuție despre tarife: „Din senin” # HotNews.ro
Discuția a avut loc luna trecută după ce președintele american l-a sunat pe ministrul finanțelor din Norvegia pentru a discuta despre tarifele comerciale. În timpul discuției, Trump a întrebat și despre Premiul Nobel pentru Pace,…
15:20
Aproape jumătate dintre români cred că școala românească a funcționat cel mai bine în comunism. Cine cred că a fost cel mai bun ministru al Educației # HotNews.ro
75% dintre românii care au răspuns unui sondaj realizat la nivel național de FlashData spun că sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de sistemul actual de învățământ. Ei consideră că reformele „neclare și incoerente” sunt problema…
15:10
Ministerul Finanțelor listează la Bursa de Valori București titluri de stat în valoare de 1,53 miliarde de lei # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor (MF) a atras 552,3 milioane de lei și peste 195 milioane de euro prin cea de-a șaptea ofertă publică de vânzare de titluri de stat Fidelis derulată în 2025 pe piața de capital,…
15:00
Începând cu data de 15 august, CFR Călători va introduce în circulație o nouă ramă electrică Alstom Coradia Stream, preluată de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Este al doilea astfel de tren care va…
15:00
Spitalul Floreasca a încheiat un contract pentru servicii de curățenie în valoare de 98.000 de euro pe lună cu o firmă specializată în servicii de comunicare, spune Emanuel Ungureanu # HotNews.ro
Spitalul de Urgență Floreasca a încheiat, în primăvara acestui an, un contract pentru „servicii de curățenie, igienizare, dezinfecție la interiorul și exteriorul unităților sanitare” în valoare de 492.039 lei cu TVA inclus, echivalentul a peste…
14:50
Care proiecte din PNRR și programul Anghel Saligny vor fi suspendate / Ministrul fondurilor europene: Trebuie să ne concentrăm pe proiectele mai avansate # HotNews.ro
Guvernul a discutat joi, în primă lectură, un proiect de Ordonanță de Urgență privind limitarea proiectelor finanțate prin PNRR. Dragoș Pîslaru, ministrul fondurilor europene, a anunțat că Executivul va renunța la proiectele pentru care nu…
14:30
Noi tensiuni în coaliție. PSD se opune proiectulul care interzice atribuirea de către primării a noi contracte de investiții: „Nu a primit avizul miniștrilor PSD” # HotNews.ro
Forma actuală a proiectului de Ordonanță de Urgență care suspendă unele finanțări pentru proiecte din PNRR sau din „Anghel Saligny” nu a primit avizul miniștrilor PSD și trebuie să fie revizuită, transmite PSD într-un comunicat…
14:20
Ministerul Educației, anunț despre reorganizarea școlilor: schimbări pentru 507 unități de învățământ # HotNews.ro
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat, joi, printr-un comunicat, că 507 școli din România devin „structuri arondate” altor unități mai mari, ca urmare a reorganizării rețelei școlare. Concret, aceste școli vor rămâne fără director și…
Acum 8 ore
14:00
Scandal între Melania Trump și fiul lui Joe Biden. Prima doamnă amenință că va cere daune de un miliard de dolari # HotNews.ro
Soția președintelui american Donald Trump a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, cerând daune în valoare de un miliard de dolari, pentru o declarație „falsă, denigratoare, defăimătoare și provocatoare”, relatează BBC.…
14:00
Vara îți aduce chef de libertate, întâlniri la terasă și haine care să îți lase pielea să respire. Mulți asociază anotimpul cald cu tricouri vaporoase și pantaloni scurți, dar, de cele mai multe ori, blugii…
13:50
Ministrul Dezvoltării spune că șantierele deschise prin PNRR nu se vor închide, dar „proiectele ale căror lucrări nu au fost demarate până acum nu vor primi finanțare” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan, alături de mai mulți miniștri din Guvern, s-a întâlnit joi la Palatul Victoria cu reprezentanții Asociației Comunelor din România. În acest context, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că șantierele care au…
13:50
Schemă complexă de înșelăciune prin WhatsApp și Telegram: Escrocii se prezintă drept „mentori”, „profesori” și „consilieri în investiții crypto” # HotNews.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a avertizat joi cu privire la o schemă de înșelăciune complexă, desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale, care se prezintă sub…
13:50
UNTOLD X s-a dovedit a fi una dintre cele mai spectaculoase ediții de până acum, doborând recorduri de participare și oferind momente de neuitat iubitorilor de muzică din întreaga lume. În calitate de partener oficial…
13:40
„Trei elemente vor fi testate în perioada următoare”, spune o mare bancă după anunțul privind creșterea firavă a economiei # HotNews.ro
„Suntem în momentul în care factura internă e în creștere rapidă, deficitul fiscal și cel extern cresc constant de peste un deceniu. Abordarea acestei probleme necesită atât timp, cât și consecvență. Trei elemente cheie vor…
13:30
Ilie Bolojan va prelua interimar atribuțiile lui Dragoș Anastasiu. Președintele a semnat decretul # HotNews.ro
Nicușor Dan a semnat joi decretul prin care premierul Ilie Bolojan este numit viceprim-ministru interimar în locul vicepremierului demisionar Dragoș Anastasiu, a anunțat Administrația Prezidențială. Decretul a fost emis la mai bine de două săptămâni…
13:10
Ilie Bolojan anunță o nouă veste proastă pentru angajații din Guvern care vor fi dați afară în perioada următoare: Nu vor primi salarii compensatorii # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară la Digi24 că până în toamnă va avea loc o reorganizare „în toate ministerele, în toate autoritățile”. Pentru că angajații din aparatul guvernamental nu au contracte colective de…
12:50
Ce se poate ascunde în spatele unei dureri abdominale? Dr. Andrei Silaghi, MedLife: „Medicina de urgență e plină de surprize“ # HotNews.ro
O durere abdominală nu înseamnă întotdeauna o problemă digestivă. În sezonul cald, principala suspiciune în fața unor simptome digestive este toxiinfecția alimentară, însă cauzele pot fi mult mai variate și uneori surprinzătoare – de la…
12:40
Ora și formatul summitului din Alaska au fost stabilite. Trump și Putin se vor întâlni mai întâi însoțiți doar de traducători # HotNews.ro
Oficialii de la Moscova au anunțat că cei doi lideri vor discuta nu numai despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, dar și despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice, scrie Reuters. Donald Trump și Vladimir…
12:40
Duelul Rapid – FCSB se va disputa duminică, 17 august, de la 21.30 pe Arena Națională. Potrivit programului anunțat de Liga Profesionistă de Fotbal, primele partide care vor avea loc în etapa a 6-a Superligii…
12:30
Peste 44.000 de studenți pierd bursele, iar impactul asupra deficitului bugetar este de doar 0,2%, arată o analiză pe ultimii 10 ani # HotNews.ro
Fondul de burse pentru studenți a fost subfinanțat constant în ultimii 10 ani, arată o analiză realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Potrivit documentului, în urma măsurilor de austeritate adoptate de…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.