Proiectul de lege privind pensiile speciale, pus în dezbatere publică. Precizările Guvernului privind statului judecătorilor CCR
Gândul, 14 august 2025 20:50
Ministerul Muncii a pus în transparență proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Potrivit documentului, magistrații se vor putea pensiona dacă au cel puțin 35 de ani de vechime în muncă dintre care 25 de ani realizați în domeniu. Guvernul vine cu precizarea suplimentară că: „Statutul judecătorilor […]
Acum 10 minute
21:10
21:10
Doru Bușcu: „Noi acum avem de-a face cu o nouă garnitură de oameni fără personalitate, fără prezență de spirit” # Gândul
Doru Bușcu a fost invitat în platoul emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache. În urma analizei sale, a afirmat că „noi acum avem de-a face cu o nouă garnitură de oameni fără personalitate, fără prezență de spirit, fără puterea intelectuală necesară, ca să poată fi interesanți ca interlocutori pentru marii jucători ai lumii”. „Noi acum […]
21:10
Programul RABLA, redus/ Buzoianu: Ar trebui să se axeze mai ales pe mașini produse măcar în Europa, dar în niciun caz în China # Gândul
Ministrul Mediului anunță că programul RABLA va avea un buget redus, însă acest program la fel ca și Casa Verde ar trebui finanțate din fonduri europene pe viitor. Diana Buzoianu a declarat în direct la B1 TV că din bugetul de anul acesta va avea loc Rabla persoane fizice, o lansare pe un buget de […]
Acum 30 minute
21:00
20:50
20:50
Enescu, Boulez, Vivaldi, Mahler, Poleva, Basica, Dediu: capodopere clasice și viziuni contemporane la Festivalul Enescu, într-o ediție „de colecție” # Gândul
Ediția a XXVII-a a Festivalului Internațional George Enescu va avea loc în perioada 24 august – 21 septembrie 2025, într-o celebrare fără precedent a moștenirii muzicale universale, cu un repertoriu eclectic care îmbină tradiția cu inovația. Sub tema „Aniversări / Celebrations”, directorul artistic Cristian Măcelaru propune o ediție care reunește lucrări emblematice ale repertoriului clasic, […]
20:50
Doru Bușcu: „SUSPENDAREA programului visa Weber: Comunicări și neînțelegeri la nivel înalt” # Gândul
În ediția din 14 august 2025 a emisiunii „Ai aflat”, moderată de Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a făcut dezvăluiri importante despre situația programului visa Weber și comunicarea relațiilor diplomatice dintre România și Statele Unite. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Doru Bușcu a povestit că a avut la un moment dat […]
Acum o oră
20:40
20:30
Liderii europeni susțin că Trump ar fi fost de acord să ofere sprijin militar american viitoarei Forțe Multinaționale EUROPENE din Ucraina # Gândul
Liderii europeni au declarat că președintele SUA Donald Trump a acceptat să ofere sprijin militar american pentru „forța de asigurare” europeană, pe care europenii o mobilizează pentru a menține pacea în Ucraina în viitor. Aceasta ar fi avut loc în timpul convorbirii telefonice între liderii europeni și Trump înaintea summitului planificat cu președintele rus Vladimir […]
Acum 2 ore
20:10
ROMARM are o nouă conducere. Răzvan Marian Pîrcălăbescu și George Adrian Teotoc, noii directori # Gândul
Răzvan Marian Pîrcălăbescu, ales în funcția de Director General, și George Adrian Teotoc, Director Economic, au fost aleși pentru a conduce ROMARM cu mandate pentru următorii 4 ani. ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, anunță finalizarea cu succes a procedurii de selecție a conducerii executive, derulată în conformitate cu […]
19:50
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în BEST OF Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
19:50
Doru Bușcu: „Eu cred că este o copilărie să ne imaginăm că rușii nu au intervenit în ANULAREA alegerilor” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Doru Bușcu a criticat modul în care președintele Nicușor Dan „și-a respectat” promisiunile electorale, amintind că două dintre acestea au fost deja încălcate la doar câteva luni de la preluarea mandatului. Discuția a vizat și raportul recent al Departamentului de Stat al SUA, care a adus semne […]
19:40
Șerban: Finalizarea Secțiunii 4 a drumului Tigveni–Curtea de Argeș va fluidiza semnificativ traficul # Gândul
Ministrul Transporturilor vine cu vești bune despre secțiunea 4 a drumului Tigveni–Curtea de Argeș. Ciprian Șerban precizează că peste 620 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje lucrează pe cei 9,86 km ai acestei secțiuni, în special la căile de rulare și instalațiile electrice din interiorul celor două galerii ale tunelului Momaia, terasamente, […]
19:40
Ministrul de Externe al Ungariei AVERTIZEAZĂ că Uniunea Europeană „nu mai este un factor în politica globală” # Gândul
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi că, în ultimii ani, politicienii aflați la conducerea Uniunii Europene au urmat o strategie de război mai degrabă decât de pace, rezultatul fiind că Uniunea Europeană nu mai este un factor în politica globală. Ministrul ungar a numit strategia urmată de Bruxelles în ultimii ani […]
19:30
19:30
19:20
CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară # Gândul
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunță că dispune de credite de angajament care permit asigurarea continuității tratamentelor bolnavilor oncologici. „Chiar dacă există un deficit de credite bugetare care generează întârzieri în decontarea facturilor către furnizori, tratamentele sunt în continuare acordate în baza creditelor de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflați în relații […]
Acum 4 ore
19:10
Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, joi, că există șanse de 25% ca summitul cu omologul său rus, Vladimir Putin, să fie un eșec, avertizând că, în această situație, Rusia va suporta ”consecințele”. ”Există șanse de 25% ca summitul cu Putin să eșueze. Dacă nu va fi un eșec, voi organiza o nouă întâlnire, care […]
19:10
Marco Rubio: Trump va intra la discuțiile cu Putin cu SPERANȚA de a opri luptele din Ucraina # Gândul
Președintele SUA Donald Trump va intra vineri la discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin din Alaska cu speranța de a opri luptele din Ucraina, dar va dura mai mult ca să se ajungă la o soluție cuprinzătoare la război, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio. „Pentru a ajunge la pace, cred că recunoaștem […]
19:00
Ministerul Justiției propune modificări ale legii Insolvenței, incluse în pachetul 2 de măsuri fiscale # Gândul
Ministerul Justiției a anunțat, joi, că a elaborat, în colaborare cu Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), un set de propuneri de modificare a Legii insolvenței care vor fi incluse în al doilea pachet de reforme, aflat în curs de finalizare. Ministerul Justiției anunță într-un comunicat că, în colaborare cu Ministerul Finanțelor […]
19:00
19:00
Se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare, pe 15 august. Mulți fac această CONFUZIE # Gândul
Data de 15 august este una de mare sărbătoare, dar și de mare confuzie. Se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria, pe 15 august? În vreme ce unii pregătesc urările, alții îi pomenesc pe cei trecuți la cele veșnice, iar între religie și tradiție, se poate crea confuzie. Spre exemplu, anumite regiuni, […]
19:00
Zelenski mulțumește aliaților europeni: Au asigurat fonduri de peste 1 miliard pentru achiziționarea ARMAMENTULUI american # Gândul
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski mulțumește aliaților europeni pentru sprijinul acordat în vederea achiziționării echipamentelor militare din Statele Unite, fără de care apărarea țării ar fi fost mult mai dificilă. Aliații Ucrainei au asigurat până acum fonduri de peste 1 miliard pentru achiziţia armamentului american, informează Reuters. „Până în acest moment, sprijinul aliaților se ridică la 1,5 […]
19:00
A plecat de la FCSB în ziua meciului cu Drita. Jucătorul, prezentat la noua echipă din Superliga # Gândul
FCSB s-a despărțit de Andrei Gheorghiță, care a semnat cu U Cluj, sub formă de împrumut. Andrei Gheorghiță a venit la FCSB în ianuarie, de la Poli Iași. „Campionii României anunță că jucătorul Andrei Gheorghiță a fost împrumutat la Universitatea Cluj până la finalul sezonului 2025-2026. Clubul nostru îi urează mult succes alături de noii […]
18:40
Radu Miruță ANUNȚĂ că ministerul său a rămas fără bani de salarii pentru lunile august și decembrie # Gândul
Radu Miruță a explicat că Ministerul Economiei a rămas fără bani pentru a plăti salariile pentru ultima lună din cel de-al treilea trimestru, respectiv luna august, și ultima lună din cel de-al patrulea trimestru, adică luna decembrie. Ministrul spune că a găsit soluția și anume fondurile care erau alocate pentru un program al cărui dosar […]
18:20
ANAF îl somează pe fostul președinte Klaus Iohannis să plătească suma de 4,7 milioane de lei încasată din închirierea unui spațiu comercial în Sibiu, situat pe strada Nicolae Bălcescu numărul 29, notează G4Media. Spațiul comercial din Bălcescu 29 a aparținut familiei prezidențiale în perioada 1999 – 2016 și i-a adus venituri de peste 260.000 de […]
18:20
Bolojan, poreclit „Premierul Taie-Tot” de un lider PSD: „Guvernul recunoaște că nu își respectă promisiunile și pasează nota de plată către primării” # Gândul
După ce premierul Ilie Bolojan le-a sugerat primarilor să apeleze la credite bancare pentru a își putea continua proiectele de investiții, Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, a transmis joi un mesaj în care îl numește pe Ilie Bolojan „Premierul Taie-Tot”. „Este o insultă la adresa tuturor celor care așteaptă drumuri asfaltate, rețele de apă și […]
18:20
Ministrul de Finanțe israelian aprobă planurile pentru înființarea unei COLONII între Ierusalimul de Est și Cisiordania # Gândul
Ministrul israelian de finanţe, Bezalel Smotrich a aprobat proiectul unei noi colonii care va seara Ierusalimul de Est de Cisiordania ocupată, cu scopul de a descuraja ideea înființării unui stat palestinian. Criticii susțin că mișcarea anunțată separă și mai mult zona puternic segregată, informează Reuters. Momentan nu se știe dacă prim-ministrul Benjamin Netanyahu susţine planul […]
18:20
Rugină și mizerie, păstrate la rece, în niște magazine din Caraș Severin/Comisar ANPC: „E boală curată aici!” # Gândul
Comisarii de la Protecția Consumatorilor au avut un șoc să descopere, în două magazine din Caraș Severin, mizerie și rugină de se curățau cu cuțitul de pe frigider. Acestea din urmă depozitau marfă care urma să fie vândută clienților. O nouă serie de controale ale comisarilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a scos la iveală […]
18:20
Caz deschizător de drumuri în justiție? Președinta Judecătoriei Satu Mare a obținut ordin de PROTECȚIE într-o speță de hărțuire online # Gândul
Caz inedit în justiție! Judecătoarea Dana Eugenia Pop, președinta Judecătoriei Satu Mare, a obținut în instanță un ordin de protecție împotriva lui Ovidiu Cerasel Cuteanu, doctorand în marketing la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Măsura în această speță, una rară în peisajul justiției românești, a fost dispusă pe fond de Judecătoria Zalău și menținută definitiv, la […]
18:20
CNSU a aprobat o nouă HOTĂRÂRE pentru acordarea de ajutoare de urgență sinistraților din Neamț și Suceava. Ce sume vor primi # Gândul
Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, joi, o nouă hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgență în bani persoanelor afectate de inundațiile din 27 – 28 iulie, în județele Neamț și Suceava. Potrivit hotărârii CNSU, sprijinul financiar se va acorda în funcție de situația juridică și de gradul de asigurare a locuințelor […]
18:20
Netanyahu: Israelul negociază cu mai multe state PRIMIREA palestinienilor din Gaza. Ce a spus premierul despre viziunea unui „Israel Mare” # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că sunt în curs negocieri cu mai multe țări privind primirea palestinienilor strămutați de războiul din Gaza. Țările implicate sunt Sudanul de Sud, Etiopia, Libia, Indonezia precum și Somaliland (un stat autoproclamat dar nerecunoscut din Somalia), a declarat pentru CNN un înalt oficial israelian. În schimbul primirii unei părți […]
18:00
18:00
Vacanță transformată în PANICĂ. Doi frați aflați la bunici și-au luat bilete de tren și au plecat spre mama lor, noaptea. Ce a urmat # Gândul
O vacanță la bunici s-a transformat într-un moment de panică pentru o familie din Prahova, după ce doi copii au dispărut, încercând să ajungă, în toiul nopții, la mama lor. Astfel, cei doi minori au plecat nopatea de la bunici, însă s-au pierdut. „Apelul la 112 a fost făcut aseară, 13 august a.c., ora 23.40. […]
17:50
Ministrul Dezvoltării sfidează PRIMARII care amenință cu greva: „Dacă toată lumea se uită la posturi, avem o problemă în administraţie” # Gândul
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a vorbit, la sfârșitul ședinței de guvern, despre nemulțumirile primarilor față de pachetul de reforme anunțat de Ilie Bolojan, având în vedere că aceștia au amenințat cu greva generală pe 8 septembrie. Cseke Attila a precizat că reacția de revoltă a primarilor față de măsurile impuse de guvernul Bolojan reprezintă un […]
17:40
STENOGRAME! Primarii au luat foc după OUG care blochează proiectele din PNRR: „Ne putem urca în mașini să venim la Guvern”/ „Ne sabotăm singuri” # Gândul
Edilii din țară sunt revoltați după ce, spun ei, o ordonanță de urgență care blochează unele proiecte de investiții finanțate din bugetul de stat și din fonduri europene (PNRR) a fost pusă în transparență de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) fără consultarea lor prealabilă. Gândul a intrat în posesia unor stenograme de pe grupul […]
17:40
Rusia distruge mai multe fabrici de PROIECTILE din Ucraina. Kremlinul pretinde că rachetele urmau să fie utilizate pentru atacarea teritoriului rus # Gândul
Ministerul rus al Apărării a transmis un mesaj în care anunță că un număr nespecificate de fabrici din Ucraina, în care se produceau muniții, au fost distruse pentru a nu permite utlizarea ulterioară a armamentului pentru atacarea Rusiei. Pe lângă fabrici, operațiunea a vizat și distrugerea sistemelor occidentale, care vizau apărarea obiectivelor strategice. Astfel, în […]
17:40
Avertismentul CASEI ALBE înaintea summitului din Alaska /Trump „vrea să îl privească în ochi” pe Putin, „ce se va întâmpla după” depinde de el # Gândul
Președintele Donald Trump va încerca toate modalitățile de oprire a războiului ”brutal” din Ucraina, anunță Casa Albă, precizând că obiectivul summitului este de a fi observată direct atitudinea președintelui rus, Vladimir Putin, după care Washingtonul va stabili opțiunile. ”Să ne amintim ce progrese au fost făcute în ultimele șapte luni prin conducerea exercitată de președintele […]
17:30
Prima LOCOMOTIVĂ cumpărată de statul român în ultimii 15 ani a atins o viteză record la teste # Gândul
Prima locomotivă nouă achiziționată de statul român după un deceniu și jumătate a atins 200 km/h în probele de la centrul de testare din Făureni, a anunțat joi Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Vehiculul, un model Alstom Traxx fabricat în Germania, face parte dintr-un contract de 767 milioane lei (fără TVA) pentru 16 locomotive electrice […]
17:20
17:20
Gheorghe Șoldan (președinte CJ Suceava): Casele din BROȘTENI, refăcute treptat după inundații # Gândul
La aproape trei săptămâni de la inundațiile devastatoare care au lovit orașul Broșteni, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat progrese semnificative în reconstrucția zonei afectate. Gheorghe Șoldan a detaliat eforturile depuse pentru refacerea infrastructurii și sprijinirea comunității lovite de calamități. „O mare parte dintre casele distruse complet sunt în plină reconstrucție, iar alte […]
17:20
Efectele reformei din ÎNVĂȚĂMÂNT: Peste 500 de unități școlare își pierd statutul de personalitate juridică # Gândul
Ministerul Educației a anunțat joi, 14 august, a anunțat că a ajuns în posesia propunerilor de reorganizare a rețelei școlare naționale și, potrivit acestui plan, 507 de unități școlare urmează a deveni structuri școlare arondate altor unități. Acest aspect nu presupune închiderea fizică a unităților. ”În urma colaborării între autorităţile locale (primării) şi inspectoratele şcolare […]
17:20
FOTO. Ce a pățit o familie de români la plaja Aliki, din Thassos. Cum au găsit mașina după doar câteva ore # Gândul
Concediu ratat pentru o familie de români, în Grecia. Aceasta a trăit o experiență foarte neplăcută și a povestit totul pe Facebook. O situație absolut neplăcută pentru o familie de români. Aceștia au mers în Grecia, crezând că se vor bucura de o vacanță de vis, însă totul s-a transformat rapid într-un adevărat coșmar. Românii […]
17:20
Acum 6 ore
17:10
Un nou schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina, mediat de Emiratele Arabe, cu o zi înainte de summitul Trump-Putin din ALASKA # Gândul
Un nou schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina, mediat de Emiratele Arabe Unite, a avut loc joi. Fiecare tabără a repatriat 84 de militari. Rusia a adus acasă 84 dintre militarii săi capturați pe teritoriul ucrainean și a predat în schimb același număr de ucraineni, a declarat joi Ministerul Apărării rus într-un comunicat. „Pe […]
17:10
17:00
Garda de Mediu se „înarmează” cu drone și bodycam-uri din PNRR. Buzoianu: „România are obligații ferme în cadrul procesului de aderare la OCDE” # Gândul
Comisarii Gărzii Naționale de Mediu vor putea folosi, începând de azi, drone și camere video portabile legale în sancționarea poluatorilor. Guvernul a adoptat joi Hotărârea care pune în funcțiune echipamentele achiziționate prin PNRR și restructurează instituția pentru un control mai rapid și mai eficient. Potrivit Dianei Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, măsura face parte […]
16:50
Un român a luat OSTATICI într-o farmacie din Italia, ca să obțină analgezice. S-a deghizat apoi în farmacist ca să scape de poliţişti # Gândul
Un incident șocant a avut loc în Belluno, provincial Veneto, Italia. Un român în vârstă de 46 de ani, care ispășea o pedeapsă în regim semideschis, a intrat într-o farmacie, înarmat cu un cuțit, și i-a luat ostatici pe un angajat și pe un client, ca să obțină analgezice. Apoi, ca să scape de polițiști, […]
16:50
Victor Negrescu susține că PSD poate fi MOTORUL care dezvoltă România și repară inechitățile # Gândul
„Fără a cădea în păcatul aroganței, dacă totul depinde de PSD, cum zic celelalte partide, poate ne și ascultă când zicem că tăierea privilegiilor, reforma statului, creșterea influenței în UE / NATO și apărarea interesului național sunt decizii bune ce trebuie adoptate rapid, dar austeritatea rigidă, creșterea taxelor, mesajele izolaționiste / anti-europene, populismul și penalizarea […]
16:40
Perioadele prelungite de secetă și ploile rare, dar torențiale, au modificat radical peisajul albiei Jiului. În locul tradiționalelor insule de nisip, au apărut zone întinse de uscat acoperite de vegetație înaltă și chiar arbori, semn al degradării accentuate a cursurilor de apă din sudul țării. Fenomenul este confirmat de hidrologi, care avertizează că 2025 a […]
