Alertă de listerioză în Franța, 2 morți și peste 20 de spitalizați: Carrefour Italia retrage două produse

DCNews, 14 august 2025 23:00

Alertă de listerioză în Franța, 2 morți și peste 20 de spitalizați: Carrefour Italia retrage două produse

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de DCNews

Acum 10 minute
23:00
Alertă de listerioză în Franța, 2 morți și peste 20 de spitalizați: Carrefour Italia retrage două produse DCNews
Alertă de listerioză în Franța, 2 morți și peste 20 de spitalizați: Carrefour Italia retrage două produse
Acum o oră
22:20
Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție Lead DCNews
Avertisment despre semințele de chia: Ce se întâmplă dacă le consumi zilnic fără atenție Lead
22:20
Ucraina spune că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk DCNews
Ucraina spune că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk
22:10
FC Drita - FCSB 0 - 2, la pauză. Roș-albaștrii, cu un pas în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, condusă de Braga DCNews
FC Drita - FCSB 0 - 2, la pauză. Roș-albaștrii, cu un pas în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, condusă de Braga
Acum 2 ore
21:20
Răsfață-te cu o băutură rece de Sfânta Maria. Două rețete de cocktailuri delicioase, cu și fără alcool, perfecte pentru weekendul prelungit DCNews
Răsfață-te cu o băutură rece de Sfânta Maria. Două rețete de cocktailuri delicioase, cu și fără alcool, perfecte pentru weekendul prelungit
Acum 4 ore
20:20
Hunter Biden intră în război cu familia Trump și face acuzații „defăimătoare, denigratoare şi incendiare“. Melania îl amenință cu instanța DCNews
Hunter Biden intră în război cu familia Trump și face acuzații „defăimătoare, denigratoare şi incendiare“. Melania îl amenință cu instanța
20:00
25% șanse de eșec: În acest caz, Trump spune că își va vedea de conducerea SUA, sugerând că nu se va mai implica în soluționarea războiului DCNews
25% șanse de eșec: În acest caz, Trump spune că își va vedea de conducerea SUA, sugerând că nu se va mai implica în soluționarea războiului
19:50
Atenționare de călătorie în Grecia pentru cetățenii români DCNews
Atenționare de călătorie în Grecia pentru cetățenii români
Acum 6 ore
19:00
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video DCNews
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
18:50
Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei! Irinel: „E foarte practic să ai o tânără domnișoară care să te ajute” DCNews
Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei! Irinel: „E foarte practic să ai o tânără domnișoară care să te ajute”
18:30
Adormirea Maicii Domnului 2025. De ce postim și vineri, mai mult cu o zi în acest an DCNews
Adormirea Maicii Domnului 2025. De ce postim și vineri, mai mult cu o zi în acest an
18:20
Rubio dă din casă și spune ce urmărește să obțină, de fapt, Trump la întâlnirea cu Putin DCNews
Rubio dă din casă și spune ce urmărește să obțină, de fapt, Trump la întâlnirea cu Putin
18:10
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii DCNews
Legea insolvenței se schimbă: Interdicție 5 ani pentru fondarea de firme după atragerea răspunderii
17:50
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său DCNews
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
17:20
Matematica este din nou „la modă”: peste 112.000 de elevi au ales-o ca specializare DCNews
Matematica este din nou „la modă”: peste 112.000 de elevi au ales-o ca specializare
Acum 8 ore
16:40
Un bebeluș român a murit subit în timp ce era în vacanță în Turcia. Părinții: „Ambulanța a sosit mult prea greu” DCNews
Un bebeluș român a murit subit în timp ce era în vacanță în Turcia. Părinții: „Ambulanța a sosit mult prea greu”
16:40
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul DCNews
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
16:20
La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august DCNews
La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august
16:10
Fotografia virală cu pompierii din Grecia NU se confirmă DCNews
Fotografia virală cu pompierii din Grecia NU se confirmă
16:00
Hackerii ruși au atacat un baraj din Europa și au dat drumul la apă DCNews
Hackerii ruși au atacat un baraj din Europa și au dat drumul la apă
15:50
Român arestat în Italia după ce a amenințat cu un cuțit și a sechestrat două persoane. Ce l-a determinat să recurgă la acest gest DCNews
Român arestat în Italia după ce a amenințat cu un cuțit și a sechestrat două persoane. Ce l-a determinat să recurgă la acest gest
15:30
Cine merge cu Vladimir Putin în Alaska, la întâlnirea cu Donald Trump DCNews
Cine merge cu Vladimir Putin în Alaska, la întâlnirea cu Donald Trump
15:10
Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște DCNews
Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște
Acum 12 ore
14:40
Macron, dezvăluiri despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce le-a transmis Trump liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Putin DCNews
Macron, dezvăluiri despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce le-a transmis Trump liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Putin
14:30
TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB. DCNews
TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB.
14:20
Accident mortal în Iași, între un autoturism şi un TIR DCNews
Accident mortal în Iași, între un autoturism şi un TIR
14:00
Măsuri la frontieră în minivacanța de Sfânta Maria DCNews
Măsuri la frontieră în minivacanța de Sfânta Maria
13:30
Minivacanța de Sfânta Maria aduce aglomerație pe litoral și la munte. Avertismentul autorităților: Reguli pe care trebuie să le respecți DCNews
Minivacanța de Sfânta Maria aduce aglomerație pe litoral și la munte. Avertismentul autorităților: Reguli pe care trebuie să le respecți
13:20
Nouă înșelătorie în România: Cetățenii, avertizați să nu cadă în capcana laptopurilor gratuite DCNews
Nouă înșelătorie în România: Cetățenii, avertizați să nu cadă în capcana laptopurilor gratuite
12:50
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post DCNews
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
12:50
Galați: RMN 3 TESLA cu inteligențâ artificială, operațional la Spitalul Județean DCNews
Galați: RMN 3 TESLA cu inteligențâ artificială, operațional la Spitalul Județean
12:30
Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative DCNews
Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative
12:30
Trafic blocat pe DN11, în urma unui accident. Un motociclist a murit DCNews
Trafic blocat pe DN11, în urma unui accident. Un motociclist a murit
12:00
Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO) DCNews
Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO)
11:50
Apa termală exportată sub formă de pudră. Japonia revoluționează faimoasele "onsen" DCNews
Apa termală exportată sub formă de pudră. Japonia revoluționează faimoasele "onsen"
11:40
Leonardo DiCaprio se simte ca la 32 de ani. Reflecții asupra unei cariere de peste trei decenii DCNews
Leonardo DiCaprio se simte ca la 32 de ani. Reflecții asupra unei cariere de peste trei decenii
11:20
De ce este Rusia atât de obsedată de Alaska și cu cât a fost vândută SUA acum 158 de ani DCNews
De ce este Rusia atât de obsedată de Alaska și cu cât a fost vândută SUA acum 158 de ani
11:20
CFR SA anunță semnarea unui contract de modernizare crucial pentru Linia București Nord - Jilava - Giurgiu Nord Frontieră - Lot 2 DCNews
CFR SA anunță semnarea unui contract de modernizare crucial pentru Linia București Nord - Jilava - Giurgiu Nord Frontieră - Lot 2
11:20
Înșelăciune cu vacanțe, în România. Pagube de 73.000 de euro. Nici n-au avut vreodată intenția de a organiza vacanța DCNews
Înșelăciune cu vacanțe, în România. Pagube de 73.000 de euro. Nici n-au avut vreodată intenția de a organiza vacanța
11:10
Bebelușul unor români din Italia a murit în vacanță în Turcia. Familia, disperată, se luptă cu birocrația italiană pentru repatriere DCNews
Bebelușul unor români din Italia a murit în vacanță în Turcia. Familia, disperată, se luptă cu birocrația italiană pentru repatriere
10:10
Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein DCNews
Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein
10:10
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului DCNews
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului
Acum 24 ore
09:40
ROMARM și-a ales conducerea executivă. Cine sunt noul director general și directorul economic, aleși pe 4 ani DCNews
ROMARM și-a ales conducerea executivă. Cine sunt noul director general și directorul economic, aleși pe 4 ani
09:00
O adolescentă a murit imediat după ce a născut. Fusese consultată într-o maternitate din România cu două ore înainte DCNews
O adolescentă a murit imediat după ce a născut. Fusese consultată într-o maternitate din România cu două ore înainte
09:00
BANCUL ZILEI: Sfatul unui prieten DCNews
BANCUL ZILEI: Sfatul unui prieten
08:50
Cine încasează cea mai mare pensie specială din Timiș și valoarea la care se ridică DCNews
Cine încasează cea mai mare pensie specială din Timiș și valoarea la care se ridică
08:40
Încă o linie de tramvai intră în reparații: 850 de metri, 30 de milioane de lei. Ce spunea Nicușor Dan când era primar despre ”micul deranj” și pe cine voia să vadă în tramvai DCNews
Încă o linie de tramvai intră în reparații: 850 de metri, 30 de milioane de lei. Ce spunea Nicușor Dan când era primar despre ”micul deranj” și pe cine voia să vadă în tramvai
08:30
Explozie la Letea Veche: Noi detalii despre răniți DCNews
Explozie la Letea Veche: Noi detalii despre răniți
04:40
Germania finanțează un pachet de ajutor militar de 500 de milioane destinat Kievului, provenit din SUA DCNews
Germania finanțează un pachet de ajutor militar de 500 de milioane destinat Kievului, provenit din SUA
00:00
Apare într-adevăr filmul „Camp Rock 3”? Joe Jonas tocmai a confirmat DCNews
Apare într-adevăr filmul „Camp Rock 3”? Joe Jonas tocmai a confirmat
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.