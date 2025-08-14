Mirel Rădoi, prima reacție după nebunia cu Trnava: „Dacă cineva m-a luat de prost...”
Gazeta Sporturilor, 15 august 2025 01:10
Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a vorbit la finalul meciului nebun cu Spartak Trna, scor 3-4 după prelungiri, din manșa secundă a turului 3 preliminar Conference League. Cu 6-4 la general, oltenii s-au calificat în play-off.După 3-0 la Craiova, echipa lui Rădoi a deschis scorul în Slovacia și avea 4-0 la general în minutul 32 al partidei de la Trnava. ...
CFR Cluj a fost învinsă de Braga, scor 0-2 (1-2 în tur), și va juca în play-off-ul Conference League contra suedezilor de la Hacken. Antrenorul Dan Petrescu a contestat arbitrajul din Portugalia.Manșa retur dintre Braga și CFR Cluj l-a avut la centru pe Sascha Stegemann. În minutul 17, neamțul a dictat un penalty pentru un fault al lui Sinyan asupra lui Zalazar. Clujenii au contestat decizia, cel mai virulent fiind chiar Dan Petrescu. ...
Acum 2 ore
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a reacționat imediat după calificarea dramatică în play-off-ul Conference League, 6-4 la general cu Spartak Trnava. Oltenii s-au impus pe teren propriu cu 3-0 și au condus cu 1-0 în Slovacia. Calificarea s-a tranșat în prelungirile manșei retur, după golurile marcate de Tudor Băluță și Steven Nsimba.Pentru trupa lui Mirel Rădoi urmează dubla-manșă din play-off cu Bașakșehir, din Turcia. ...
Ce au făcut Răzvan Marin, Răzvan Lucescu și Edward Iordănescu în preliminariile europene # Gazeta Sporturilor
Pe lângă meciurile disputate de echipele din Superliga în preliminariile europene, alți antrenori sau jucători români au fost implicați în drumul către grupe.Răzvan Marin și Răzvan Lucescu, reprezentanți ai echipelor din Grecia, AEK Atena și PAOK Salonic, au reușit calificarea în play-off-ul Conference League, respectiv Europa League, în timp ce Edward Iordănescu a retrogradat din a doua competiție europeană. ...
FCSB, tun financiar după victoria cu Drita » Suma câștigată de campioana României # Gazeta Sporturilor
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după 6-3 la general cu Drita, în turul 3 preliminar. Campioana României are asigurată prezența în grupele Conference League, chiar dacă va pierde cu Aberdeen în play-off.Pentru că e deja sigură de calificarea în grupa de Conference, echipa roș-albastră și-a acontat un cec de 3,17 milioane de euro. ...
După Drita - FCSB, Gigi Becali a numit cei doi stâlpi ai echipei: „Cu ei va fi altceva! Am mare încredere” # Gazeta Sporturilor
Deși FCSB a obținut calificarea în play-off-ul Europa League, victorie 3-1 și în returul cu Drita, asigurându-și totodată, cel puțin, prezența în grupele Conference League, Gigi Becali s-a declarat nemulțumit de jocul echipei.După 6-3, la general, cu kosovarii de la Drita, campioana ultimelor două sezoane din Superligă se va duela cu Aberdeen, în play-off-ul EL. ...
După victoria FCSB-ului de la Priștina, Mihai Stoica e convins: „Dacă îl aveam pe el, eram în play-off-ul Ligii Campionilor!” # Gazeta Sporturilor
După victoria de la Priștina, care a consemnat calificarea celor de la FCSB în play-off-ul Europa League, asigurând totodată și prezența minim în grupele Conference League, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a reacționat chiar de la vestiarele stadionului.Stoica a dedicat calificarea în cupele europene lui Valeriu Argăseală, care a împlinit astăzi 70 de ani. ...
Raul Rusescu a lăudat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League # Gazeta Sporturilor
Raul Rusescu, fostul atacant de la FCSB, a lăudat golul marcat de Dennis Politic în meciul cu Drita, scor 3-1, din manșa secundă a turului 3 preliminar Conference League.Expertul GSP Live a declarat că nu a avut emoții pentru calificarea campioanei României, care a controlat partida din Kosovo. În tur, FCSB s-a impus cu 3-2. Cu 6-3 la general, FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, unde o va întâlni pe Aberdeen, în Scoția. ...
Revine Premier GSP! Vineri, înainte de Liverpool - Bournemouth, prefațăm etapa și analizăm toate transferurile # Gazeta Sporturilor
Vineri, ora 20:30, vă așteptăm cu prima ediție Premier GSP din noul sezon! Show-ul care întoarce campionatul Angliei pe toate fețele va continua cu ediții săptămânale.Începe un nou sezon de Premier League, revine și Premier GSP. Vineri, ora 20:30, în apropierea meciului care va deschide sezonul, vă invităm să urmăriți prima ediție din noua stagiune. ...
Jucătoarea română Anca Todoni (20 de ani, locul 115 WTA) s-a calificat în „sferturile” turneului ITF cu premii de 40.000 de dolari de la Saskatoon (Canada).După sezonul de iarbă, încheiat cu înfrângerea în turul 1 la Wimbledon în fața Cristinei Bucsa (Spania), Anca Todoni a revenit în turnee aproape o lună și jumătate mai târziu, în calificările de la Cincinnati. ...
„Asta a făcut diferența” » Elias Charalambous anunță revenirea de la FCSB: „Asta e ținta acum” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul de la FCSB, a reacționat după calificarea echipei sale în play-off-ul Europa League, după 3-1 în deplasare cu Drita, scor 6-3 la general. Pentru campioana en-titre urmează o „dublă” de foc cu Aberdeen, formație din Scoția.Tehnicianul cipriot a vorbit din nou despre programul încărcat al echipei, care urmează să joace duminică seară derby-ul de pe Arena Națională, cu Rapid. ...
David Miculescu se gândește deja la viitorul adversar: „Dacă ne facem treaba, nu vom avea probleme” # Gazeta Sporturilor
David Miculescu, extrema de la FCSB, a oferit o primă reacție la finalul meciului cu Drita, câștigat de echipa sa cu scorul de 3-1 (6-3 la general).FCSB a învins-o pe Drita și și-a asigurat astfel calificarea în play-off-ul Europa League, implicit în grupa de Conference League. În play-off va juca cu Aberdeen, din Scoția. ...
Dennis Politic, extrema stânga de la FCSB, a lansat acuzații de rasism după victoria cu Drita din Kosovo, scor 3-1. Campioana României s-a calificat în play-off-ul Europa League, după 6-3 la general.Dennis Politic a închis tabela și a marcat primul lui gol în cupele europene. La finalul partidei, acesta a analizat următorul adversar din Europa League, Aberdeen. Politic e încrezător că FCSB se poate califica în grupă. ...
Scandal la finalul meciului Drita - FCSB » Fanii kosovari au venit spre gardurile care apărau terenul: „Țiganii, țiganii!” # Gazeta Sporturilor
La finalul partidei dintre Drita și FCSB au avut loc momente tensionate. După ultimul fluier al arbitrului, preparatorul fizic al roș-albaștrilor i-a ținut pe teren câteva minute în plus pe jucătorii care nu au evoluat deloc la Priștina sau au jucat foarte puțin, inclusiv pe Dennis Politic, autorul golului trei, la doar șapte minute distanță de momentul intrării pe teren. ...
Israelienii au luat cu asalt Ploieștiul! Ce s-a întâmplat astăzi pe „Ilie Oană” # Gazeta Sporturilor
Regăsindu-se în situația de a nu-și putea disputa partidele pe teren propriu, în Israel, din cauza instabilității politice din regiune, Beitar Ierusalim s-a „refugiat” la Ploiești, pe „Ilie Oană”. Astăzi, „leii”, așa cum sunt porecliți aceștia, i-au găzduit pe cei de la Riga FC în returul turului trei preliminar de Conference League. ...
Rapid, prin intermediul rețelelor de socializare, a anunțat faptul că mijlocașul grec Christos Papadopoulos (20 de ani), legitimat la Genoa, se va pregăti sub comanda lui Constantin Gâlcă (53 de ani).Fotbalistul cu profil ofensiv va participa la pregătirea echipei în perioada următoare, iar apoi staff-ul Rapidului va evalua stilul său de joc. ...
Așa cum s-a întâmplat și în cazul altor partide disputate în competițiile europene, FCSB a jucat fără sponsorul principal pe tricouri în Kosovo, cu Drita.Motivul? În Kosovo, precum și în alte țări de sub egida UEFA, echipelor de fotbal le e interzis să aibă sponsori pe tricou case de pariuri. FOTO. ...
VOYO, unica platformă care transmite în direct a doua manșă dintre Drita și FCSB, a dat eroare în momentul în care utilizatorii au vrut să urmărească meciul din turul 3 preliminar din Europa League.Grupul PRO a cumpărat drepturile de televizare pentru ambele partide ale FCSB-ului în turul 3 preliminar din Europa League, contra campioanei din Kosovo, Drita. La retur, fanii au avut parte de o surpriză de neplăcută. ...
Suma care va ajunge la jucători în funcție de performanțele lor din turneele Masters 1000 reprezintă împărțirea profitului din sezonul 2024, cu 17,7% mai mare decât în 2023.Jucătorii de tenis din circuitul masculin vor încasa un bonus record de 18,3 milioane de dolari din împărțirea profitului din sezonul 2024, a anunțat joi ATP, în linia în care s-au intensificat eforturile pentru a construi un viitor mai durabil și mai echilibrat din punct de vedere financiar pentru ...
Universitatea Craiova joacă pe un stadion inedit cu Spartak Trnava: intrarea se face prin mall! # Gazeta Sporturilor
În această seară, Universitatea Craiova va evolua pe un stadion spectaculos, în returul de turul trei preliminar de Conference League, contra celor de la Spartak Trnava. În tur, oltenii s-au impus cu 3-0 în Bănie, avantaj confortabil pentru partida din Slovacia. Duelul va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro.Partida va avea loc pe stadionul „Anton Malatinsky”, cunoscut și sub numele de City Arena, din Trnava, arenă cu o capacitate de 19.200 de locuri. ...
Dinamo intră în cursa pentru titularul naționalei U21 » Luptă cu alte două echipe # Gazeta Sporturilor
Dinamo nu a renunțat la transferul lui Tony Strata (20 de ani), fundașul dreapta de la Ajaccio. Echipa bucureșteană va încerca din nou să-l aducă, după ce clubul românului a fost exclus din fotbalul profesionist francez.Internaționalul U21 al României va pleca de la formația corsicană, după decizia Federației Franceze de Fotbal de a exclude clubul din competițiile naționale, din cauza datoriilor de 13 milioane de euro. ...
Până la oficializarea altor transferuri, Dinamo a înregistrat trei noi jucători de perspectivă la LPF, conform ultimelor actualizări ale site-ului oficial.Aseară, Andrei Nicolescu, președintele „câinilor” oferea detalii privind strategia de mercato a trupei roș-albe, mărturisind că se caută constant jucători tineri, români, unii dintre aceștia fiind greu de convins. ...
Cine o susține pe FCSB în deplasarea cu Drita? Mustață și alți lideri de galerie au primit locuri la VIP # Gazeta Sporturilor
Pentru returul din Kosovo dintre Drita și FCSB, alături de staff-ul campioanei en-titre din Superliga au făcut deplasarea și câțiva suporteri, în frunte cu liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață. Aceștia vor privi meciul din secțiunea VIP a stadionului din Priștina.Suporterii au ajuns la stadion alături de jucători, în autocarul clubului, dar au coborât pentru a fi verificați. În fruntea „delegației” s-a aflat Gheorghe Mustață.FOTO. ...
Andrei Coubiș, 21 de ani, stoperul român al celor de la Milan, nu duce lipsă de oferte, conform jurnalistului italian Nicolo Schira. Pe lângă mai multe echipe peninsulare, dar și una din Polonia, și CFR Cluj se luptă pentru semnătura sa, continuând tradiția de a semna jucători de perspectivă din „Cizmă”.Cel care nu mai „vrea să aibă nicio treabă cu România” a fost folosit de „diavoli” în partidele de pregătire din vară, cu Leeds și Chelsea. ...
Numărul 136 ATP, în „sferturi” la Cincinnati după ce l-a eliminat pe Taylor Fritz, nu are sponsor de echipament: „Îmi cumpăr singur hainele” # Gazeta Sporturilor
Terence Atmane (23 de ani, locul 136 mondial) s-a calificat în sferturile de finală ale Masters-ului 1000 de la Cincinnati, 3-6, 7-5, 6-3 cu favoritul 4, Taylor Fritz. Francezul nu are sponsor decât pentru rachete, echipamentul și-l achiziționează singur. ...
Cele 32 de echipe care vor juca în play-off Cupei României » 8 cluburi din Superliga intră în scenă: când e tragerea # Gazeta Sporturilor
Tabloul play-off-ului Cupei României Betano e complet. Tragerea la sorți a meciurilor va avea loc pe 19 august, de la ora 12:00. Opt cluburi din Liga 1 vor juca în această fază a competiției.Ceahlăul a câștigat ultimul meci din turul 3 al Cupei României, cu FC Bacău, scor 2-0. Astfel, știm toate echipele care vor juca în play-off, ultima fază înainte de grupe. ...
Michael Phelps, critică dură la adresa șefilor înotului american: „Am dat totul, dar deseori vocea mea nu s-a auzit” # Gazeta Sporturilor
Michael Phelps (40 de ani), cel mai mare înotător american din istorie, deplânge starea sportului în țara sa, indicând că problemele sunt vechi și la nivel de organizare. Tată a patru băieți, el a spus că nu e sigur dacă și-ar dori ca aceștia să facă înot la nivel competitiv.Legendarul Michael Phelps continuă să fie extrem de critic la adresa înotului american, îndreptând un atac dur spre conducerea USA Swimming, federația de specialitate. ...
Situație absurdă în fotbalul românesc: echipa a fost programată la 46 de ore distanță de meciul din campionat » Antrenorul a schimbat toți cei 11 jucători # Gazeta Sporturilor
La doar 46 de ore distanță de eșecul cu Politehnica Iași, scor 1-2, din runda #2 din Liga a 2-a, FC Bacău joacă în turul trei preliminar al Cupei României, cu o altă divizonară secundă, tot din regiunea Moldovei, Ceahlăul Piatra Neamț. ...
După o campanie de transferuri istorică, campioana en-titre din Premier League, Liverpool, caută să-și întărească defensiva, iar principa țintă este Marc Guehi (25 de ani), căpitanul lui Crystal Palace, echipa care i-a învins pe „cormorani” în Supercupa Angliei, 3-2 la loviturile de departajare, după 2-2 în timpul regulamentar.Internaționalul englez intră în ultimul an de contract cu „vulturii”, care nu vor să-l piardă gratis la finalul noului sezon. ...
Imagini geniale din vestiarul FCSB » Kosovarii le-au pregătit masa campionilor României # Gazeta Sporturilor
Reporterii GSP deplasați la Priștina pentru meciul dintre FCSB și Drita, din preliminariile Europa League, au surprins imagini geniale din vestiarul campioanei României, cu 3 ore și jumătate înainte de meci.FCSB a fost așteptată cu masa plină în vestiar. Banane, mere, prăjituri și jeleuri s-au regăsit pe masa campioanei României. De asemenea, în vestiarul roș-albaștrilor au putut fi observate zeci de sticle cu apă, dar și o boxă uriașă.GALERIE FOTO. ...
Presa din Kosovo debordează de optimism, înaintea returului dintre Drita și FCSB, partidă ce va avea loc în această seară, de la ora 21:00, la Priștina. Duelul va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, cu informații de la fața locului, fiind transmis în exclusivitate de paltforma Voyo. ...
Alexandru Mitriță (30 de ani), atacantul celor de la Zhejiang FC, a fost numit jucătorul lunii iulie în prima ligă a Chinei. În urma transferului său de la Universitatea Craiova, în schimbul sumei de două milioane de euro, internaționalul român a marcat 7 goluri și a oferit 3 pase decisive în cele 6 meciuri jucate.În luna iulie, Mitriță a bifat două meciuri în prima ligă a Chinei, fiind decisiv în ambele. ...
În ziua meciului cu Drita, FCSB s-a despărțit de un jucător: „Mult succes alături de noii colegi” # Gazeta Sporturilor
În ziua meciului cu Drita din preliminariile Europa League, FCSB a anunțat despărțirea de Andrei Gheorghiță. Extrema stânga s-a dus la U Cluj, sub formă de împrumut.Cele două cluburi au anunțat simultan oficializarea mutării. Andrei Gheorghiță a fost transferat de FCSB în ianuarie, de la Poli Iași. ...
Înainte de Drita - FCSB, celebra jurnalistă a explicat cum îi ține pe fotbaliști la distanță: „Știu că aș fi a o suta!” » De ce îi pare rău de Ianis Hagi # Gazeta Sporturilor
Qeqa Krelani, frumoasa jurnalistă din Kosovo, a explicat pentru Gazeta Sporturilor de ce este dură cu jucătorii și de ce-i ține la distanță, evidențiind modul ei de lucru în viața de zi cu zi. Cum a respins propunerile pe care le-a primit de-a lungul anilor.Qeqa Krelani este una dintre cele mai cunoscute femei din Kosovo. Iar numele ei depășește spațiul acestei țări. ...
Gest impresionant al celor de la Chelsea: O parte din banii câștigați la Campionatul Mondial al Cluburilor vor fi donați familiei lui Diogo Jota # Gazeta Sporturilor
Gest de fair-play din partea celor de la Chelsea. Recent devenită campioană mondială, după o finală de vis cu PSG, trupa de pe Stamford Bridge va dona o parte din banii câștigați în SUA familiei lui Diogo Jota, care a decedat în această vară, în urma unui tragic accident de mașină. „Albaștrii” au câștigat o sumă importantă de bani, peste 100 de milioane de euro, ajungând până în finala turneului și cucerind trofeul. ...
Legendele vin să dea lovitura de start la CS Dinamo - Steaua! Anunțul momentului, înaintea derby-ului din Liga 2 + Se anunță INVAZIE! # Gazeta Sporturilor
CS Dinamo - Steaua, derby-ul weekend-ului în Liga 2,va beneficia de un moment special la fluierul de start. Ioan Andone, gloria „câinilor”, și Ștefan Iovan, fostul mare fundaș al „militarilor”, vor da lovitura de începere a duelului programat sâmbătă, de la 18:30, pe „Arcul de Triumf”.Duelul inedit dintre CS Dinamo și Steaua, cele mai galonate cluburi sportive din România, va fi prefațat de un eveniment simbolic pregătit de cele două cluburi. ...
Bernardo Ruiz, primul spaniol care a urcat pe podium în Turul Franței, s-a stins din viață la 100 de ani: „Bahamontes era cel mai bun cățărător dintre toți” # Gazeta Sporturilor
Bernardo Ruiz, unul dintre cei mai emblematici cicliști spanioli, a decedat la vârsta de 100 de ani în orașul său natal, Orihuela, notează Marca. Viața sa a fost o oglindă a renașterii ciclismului spaniol în perioada postbelică, fiind contemporan și concurent cu o legendă precum italianul Fausto Coppi. ...
Seară europeană la GSP Live Special » FCSB și CFR Cluj caută calificarea în play-off-ul Europa League, iar Universitatea Craiova nu are emoții în Conference # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine joi, 14 august, ora 20:30, cu prilejul manșei a doua a meciurilor pe care echipele românești le dispută în turul III preliminar din Europa League și Conference League.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
Șansă unică » Doi jucători de la CFR Cluj dau testul de maturitate în meciul cu Braga # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj speră la o calificare miraculoasă la Braga, după înfrângerea din tur, scor final 1-2. Formația din Gruia nu se va putea baza pe serviciile lui Louis Munteanu, care nu a făcut deplasarea în Portugalia ca urmare a unei contracturi musculare suferită la unul dintre antrenamente. ...
Barcelona face eforturi pentru ca, după portarul Joan Garcia, să-i înregistreze pe toți ceilalți nou-sosiți în același timp.Catalanilor le-au mai rămas de înscris la Liga Spaniolă trei jucători, după ce l-au rezolvat pe Garcia. Este vorba despre Marcus Rashford, împrumutat de la Manchester United, portarul Wojciech Szczesny, care a semnat un nou acord, până-n 2027, și Gerard Martin. ...
Wayne Rooney îl înfruntă pe Tom Brady » Schimb de acuzații între cele două vedete: „Habar nu are fotbal!” # Gazeta Sporturilor
Wayne Rooney, fostul atacant al lui Manchester United și al „naționalei” Angliei, a declarat că i s-a părut „extrem de nedrept” din partea lui Tom Brady, ex-star din NFL, să pună la îndoială etica profesională a englezului pe perioada în care a fost antrenor principal la Birmingham City.Rooney, 39 de ani, a fost concediat de Birmingham, club din liga a doua engleză, la care Brady deține o parte din acțiuni, după 83 de zile, în ianuarie 2024. ...
