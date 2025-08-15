Exclusiv ANRE plătește experți de partid cu salarii uriașe. Președintele încasează peste 75.000 lei net pe lună. Venitul angajaților, de 3 ori peste media națională
Dintre instituțiile autonome unde premierul Bolojan a promis temperarea cheltuielilor cu personalul, Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) are cei mai puțini angajați. Dar și cele mai mari salarii. Mai exact, de 3 ori mai mari decât media națională. În principiu, această autoritate este necesară. Problema este că, în ultimii ani, ajunge mai
Cum ai putea întrece în istețime un computer care ar putea eclipsa în curând orice am construit noi vreodată? Aceasta este provocarea cu care se confruntă cercetătorii care lucrează la consolidarea apărării noastre în fața viitoarei ere a tehnicii de calcul cuantice. Computerele cuantice promit un salt uriaș în puterea de calcul, dar vor aduce
Exclusiv ANRE plătește experți de partid cu salarii uriașe. Președintele încasează peste 75.000 lei net pe lună. Venitul angajaților, de 3 ori peste media națională
Incendii-record în Europa. A ars o suprafață cam de 20 de ori cât Bucureștiul. Imagini și date noi despre efectele dezastrului (Video)
Incendiile de vegetație au afectat peste 439.000 de hectare de teren în Uniunea Europeană de la începutul anului 2025, potrivit celor mai recente date oficiale. Suprafaţa e de peste două ori mai mare decât cea înregistrată în aceeași perioadă din 2024, când au ars aproximativ 187.643 de hectare. Vorbim de o creștere de 134% față
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe anunță că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat procedura de executare silită împotriva fostului președinte Klaus Iohannis, pentru recuperarea unui prejudiciu de aproximativ 4,7 milioane de lei. Suma reprezintă chiriile încasate timp de mulţi ani pentru o casă din Sibiu pierdută definitiv în instanță de soții Iohannis. Surse de
Finanțele au publicat pachetul 2 fiscal. Crește CASS pentru PFA și DA. Impozite mai mari pe câștigurile din bursă. Taxare nouă pe colete și veniturile din Airbnb
Ministerul Finanțelor a publicat, joi seară, un nou proiect de lege cu măsuri fiscale importante, care vor intra în vigoare începând cu anul 2026. Acestea vizează atât firmele, cât și persoanele fizice și acoperă impozite, contribuții, modificări pentru SRL-uri, închirieri în scop turistic și tranzacții bursiere. Întregul proiect de lege poate fi consultat AICI Iată
Horoscop zilnic pentru 15 august 2025.
Proiectul de reformă a pensiilor speciale din justiție. Vârsta crește la 65 de ani până în 2036. Pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu. Nu vizează și judecătorii CCR
Ministerul Muncii a publicat proiectul de reformă a pensiilor speciale din justiţie, pe care are de gând să îl adopte Guvernul Bolojan. Legea va intra în vigoare la 1 octombrie şi aduce modificări importante privind modul de calcul, condițiile de vechime și vârsta de pensionare. Principalele modificări vizează magistrații, dar şi personalul auxiliar din instanțe
SpotMedia.ro transmite joi, 14 august, de la ora 21:30, în format live score meciul Spartak Trnava – Universitatea Craiova, manșa secundă a turului trei preliminar din Conference League. SPARTAK TRNAVA – UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-0*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Min. 1 – A început meciul. Echipele de start: Spartak Trnava: Frelih
SpotMedia.ro transmite LIVE, joi, 14 august, de la ora 21:00, meciul Drita – FCSB, manșa retur a turului trei preliminar de calificare în Europa League. DRITA – FCSB 0-2 (Cisotti 1, Miculescu 18) | 2-5 la general*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Min. 30 – S-a scurs prima jumătate de oră
SpotMedia.ro transmite LIVE joi, 14 august, de la ora 21:30, meciul Braga – CFR Cluj, manșa retur a turului trei preliminar de calificare în Europa League. BRAGA – CFR CLUJ 0-0*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Min. 6 – Ocazie Braga! Lovitură de cap Lagerbielke, pe lângă poarta lui Hindrich. Min.
Ciucu atacă dur pe Facebook o colegă de la guvernare: Tu și Năsui sunteți fix la fel. Și mie îmi vine să urc PSD-ul pe pereți
Tensiuni tot mai vizibile în interiorul coaliției de guvernare. După scandalul legat de suspendarea unor proiecte din PNRR şi Anghel Saligny, ies la iveală şi alte subiecte care produc replici contondente. Un schimb dur de replici pe Facebook între senatorul PSD Victoria Stoiciu și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu arată divergențele din interiorul coaliţiei, în contextul
Cele mai noi date despre summit-ul din Alaska: Trump vede 25% risc de eșec. Kremlinul nu semnează nimic
Cu doar o zi înaintea summit-ului Trump–Putin din Alaska, liderii direct implicaţi şi interesaţi intră în linie dreaptă cu declarații și poziționări clare. Donald Trump promite o discuție „cu rezultat bun", dar admite un risc de eșec de 25%. Vladimir Putin vine însoțit de figuri-cheie ale aparatului politic și economic al Kremlinului, în timp ce
Firmele fără cont bancar sau fără bilanț depus riscă să fie declarate inactive. ANAF poate cere radierea după un an – proiect de la Finanțe
Firmele care nu au un cont bancar deschis în România sau care nu își depun situațiile financiare la timp vor putea fi declarate inactive fiscal, potrivit unui proiect de lege publicat joi de Ministerul Finanțelor. Concret, lipsa contului bancar într-o instituție de credit din România devine un criteriu pentru declararea inactivității, alături de lipsa sediului
2025, an record pentru incendiile din Europa. A ars o suprafață cam de 20 de ori cât Bucureștiul. Imagini și date noi despre efectele dezastrului (Video)
Alaska nu figura pe lista probabilă a locurilor pentru un summit crucial între liderii SUA și Rusiei. Totuși, cel mai mare și mai izolat stat american va găzdui întâlnirea dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, considerată drept una dintre cele mai importante ale mandatelor lor. Pentru Putin, simpla organizare a acestui summit este deja
CFR Cluj ia o decizie importantă într-o perioadă critică pentru echipa condusă de Dan Petrescu. Prin vocea lui Cristi Balaj, președintele echipei, CFR Cluj a anunțat că își dorește să amâne încă un meci din campionat. După ce a amânat deja meciul cu FK Csikszereda (etapa a cincea), CFR Cluj vrea să amâne și partida
Reorganizare la Garda de Mediu: Mai puține posturi de conducere, crește numărul comisarilor din teren
Garda Naţională de Mediu trece printr-un proces de reorganizare, în cadrul căruia ponderea posturilor de conducere în instituţie a scăzut la jumătate, de la 12% la 6%, dar creşte cu 150 numărul efectiv al comisarilor din teren. Comisarul general Andrei Corlan a transmis că acesta a fost obiecticul său personal şi este conştient că, astfel,
Argentinianul Franco Mastantuono, în vârstă de 18 ani, este oficial jucătorul lui Real Madrid, a anunțat joi clubul din capitala Spaniei, citat de site-ul eurosport.fr. Venit de la River Plate, Franco Mastantuono, care poate evolua ca mijlocaș sau atacant, a semnat un contract valabil până în 2031 cu Real Madrid, după ce a efectuat joi
Proiectul pentru alocarea unei vile de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu va fi adoptat, cel mai probabil, săptămâna viitoare, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Întrebată dacă se va opera vreo modificare, având în vedere că Traian Băsescu ar fi refuzat imobilul de pe strada Emil Zola, Dogioiu a replicat: "Nu
FCSB s-a despărțit de un nou fotbalist, unul care nu era pe lista neagră a echipei „roș-albastre". Campioana României a oficializat, joi, plecarea lui Andrei Gheorghiță (23 de ani), care va juca la U Cluj, în Superliga. El a fost împrumutat până la finalul sezonului 2025/2026. Andrei Gheorghiță a ajuns în iarnă la FCSB de
CFR Călători anunță că, începând de vineri, 15 august, pune în circulație un tren electric nou-nouț pe ruta București Nord – Brașov. Este vorba despre o ramă electrică modernă Alstom Coradia Stream, preluată de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Trenul va circula zilnic și va deservi patru curse InterRegio, astfel: Aceste rame moderne oferă confort
Peste 500 de școli își schimbă statutul, dar nu se închid. Ce înseamnă reorganizarea rețelei școlare
Ministerul Educației anunță o schimbare importantă în rețeaua școlară: 507 unități de învățământ din toată țara (8% din total) nu vor mai funcționa cu personalitate juridică, ci vor deveni parte din alte școli mai mari, la care vor fi arondate. Important de știut: Măsura vine în urma unei analize la nivel național, făcută împreună cu
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, un decret prin care premierul Ilie Bolojan preia ca interimar şi funcţia de vicepremier pe care a
Concluziile trase de Luis Enrique și Thomas Frank după PSG – Tottenham: „Ca să fiu sincer” # SportMedia
Luis Enrique, antrenorul echipei Paris Saint-Germain, a recunoscut că elevii săi au avut multă șansă în Supercupa Europei, câștigată cu 4-3 la loviturile de departajare în fața formației engleze Tottenham Hotspur, miercuri seara la Udine (Italia). ‘Ca să fiu sincer, nu știu dacă meritam acest trofeu. Cred că este dificil să vorbesc despre acest meci. … The post Concluziile trase de Luis Enrique și Thomas Frank după PSG – Tottenham: „Ca să fiu sincer” appeared first on spotmedia.ro.
Comunitatea Declic a depus, joi, la Curtea de Apel Cluj, o acțiune prin care contestă decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a o numi pe judecătoarea Lia Savonea în funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Demersul este susținut de o petiție semnată de 70.000 de cetățeni. „Contestăm numirea Liei … The post Declic cere anularea în instanță a numirii Liei Savonea la șefia Înaltei Curți appeared first on spotmedia.ro.
Noi tensiuni în coaliție. PSD nu e de acord cu suspendarea unor proiecte din PNRR. Pîslaru spune că nu putem termina tot, trebuie să prioritizăm. Ce se întâmplă cu autostrăzile # SportMedia
Ordonanța de urgență a Guvernului Bolojan care suspendă unele finanțări pentru proiecte din PNRR sau din „Anghel Saligny” naște noi tensiuni în coaliția de guvernare. PSD critică actuala formă a ordonanței, cerând o examinare obiectivă a investițiilor aflate în stadii avansate și consens politic înainte de adoptare. Social-democrații spun că proiectul, prezentat în primă lectură … The post Noi tensiuni în coaliție. PSD nu e de acord cu suspendarea unor proiecte din PNRR. Pîslaru spune că nu putem termina tot, trebuie să prioritizăm. Ce se întâmplă cu autostrăzile appeared first on spotmedia.ro.
Bogdan Stelea, fostul portar al naționalei României, face o declarație plină de sinceritate în privința lui Ștefan Târnovanu, goalkeeperul FCSB. Fostul mare portar al României l-a lăudat pe Târnovanu pentru anumite calități, dar a subliniat două defecte pe care le are campionul cu FCSB. Stelea s-a referit la ieșirile pe centrări și la jocul de … The post Bogdan Stelea face o declarație plină de sinceritate la adresa lui Ștefan Târnovanu appeared first on spotmedia.ro.
Camera de Comerț recomandă Guvernului să elaboreze de urgență un pachet de măsuri de stimulare a activităților economice # SportMedia
Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) recomandă Guvernului să elaboreze de urgenţă un pachet de măsuri de stimulare a activităţilor economice, în condiţiile în care discursul oficial, axat exclusiv pe creşteri de taxe şi impozite, riscă să instaleze la nivel public percepţia unei iminente recesiuni economice. „Un astfel de pachet de măsuri ar … The post Camera de Comerț recomandă Guvernului să elaboreze de urgență un pachet de măsuri de stimulare a activităților economice appeared first on spotmedia.ro.
Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, după l-a învins în două seturi, 6-4, 7-6 (7/4), pe francezul Adrian Mannarino, într-o partidă disputată miercuri. Sinner (23 ani), deținătorul trofeului, s-a impus pentru … The post Rezultatele de la Cincinnati: Sinner și Alcaraz, calificați în sferturile de finală appeared first on spotmedia.ro.
Rabla revine, dar bugetul scade dramatic. Valoarea tichetelor pentru mașini electrice se înjumătățește # SportMedia
Guvernul a decis reluarea programului Rabla pentru persoane fizice. Bugetul, însă, a fost redus semnificativ: 200 de milioane de lei pentru întreaga perioadă 2025-2030, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență. „Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în … The post Rabla revine, dar bugetul scade dramatic. Valoarea tichetelor pentru mașini electrice se înjumătățește appeared first on spotmedia.ro.
Menopauza reprezintă o etapă naturală în viața oricărei femei, iar schimbările care apar pot afecta nu doar corpul, dar și relațiile de cuplu. Multe femei se tem că viața lor intimă nu va mai fi la fel, însă realitatea arată că apropierea și plăcerea pot continua, chiar dacă ritmul sau preferințele se modifică. Obiectivul acestui … The post Cum influențează menopauza viața intimă și cum să păstrezi o relație sănătoasă appeared first on spotmedia.ro.
Planifici o vacanță într-o destinație exotică precum Thailanda, Bali, Zanzibar sau Mexic? Pregătirea corectă contează mai mult decât pare la prima vedere. Acest ghid te ajută să organizezi totul, să faci alegeri informate și să transformi o simplă plecare într-o experiență memorabilă și relaxantă. Verifică documentele și asigură-te că ai toate formalitățile la zi! Înainte … The post Vacanță exotică fără griji: ce trebuie să știi înainte să pleci appeared first on spotmedia.ro.
Consumul de combustibil și impactul asupra mediului sunt factori din ce în ce mai importanți în alegerea anvelopelor. Tehnologia GRNX (Green X) reprezintă răspunsul producătorilor la aceste provocări, combinând eficiența energetică cu performanțele de siguranță. Dezvoltată inițial de Michelin în anii 1990, această tehnologie promite economii reale la combustibil și emisii reduse de CO₂, fără … The post De ce să alegi anvelope cu tehnologia GRNX pentru mașina ta? appeared first on spotmedia.ro.
Consultant economic: România se află în antecamera recesiunii. E un moment ce anunță numai vești proaste pentru perioada următoare # SportMedia
România se află în antecamera recesiunii, existând riscul ca economia să înregistreze o scădere în trimestrul III sau IV, mai ales pe fondul creşterii taxelor, scăderii semnificative a vânzărilor şi a inflaţiei record la nivel european, susţine consultantul economic, Adrian Negrescu. ”Noi ne aflăm în momentul de faţă în antecamera recesiunii. E un moment de … The post Consultant economic: România se află în antecamera recesiunii. E un moment ce anunță numai vești proaste pentru perioada următoare appeared first on spotmedia.ro.
Într-o lume în care fiecare leu contează, este esențial să găsim modalități eficiente de a economisi fără a sacrifica calitatea vieții noastre. Couponiada.ro este soluția ideală pentru toți cei care doresc să economisească inteligent și să beneficieze de oferte și reduceri la produsele și serviciile preferate. Hai să descoperim împreună ce este și cum Couponiada.ro … The post Economisește la cumpărăturile online folosind codurile de reducere de pe Couponiada.ro appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul blochează proiectele nerealiste din PNRR și oprește noi investiții locale în 2025 # SportMedia
Guvernul Bolojan a decis să oprească proiectele PNRR care nu pot fi terminate la timp și să blocheze noi investiții prin programul „Anghel Saligny”. Motivul: „Risc fiscal sistemic, iminent și de o gravitate excepțională” din cauza supracontractării masive făcute de fostele guverne. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a pus în dezbatere publică un proiect … The post Guvernul blochează proiectele nerealiste din PNRR și oprește noi investiții locale în 2025 appeared first on spotmedia.ro.
FCSB este convins că a dat lovitura cu transferul lui Dennis Politic (25 de ani), adus de la rivala Dinamo în această vară. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că are mare încredere că Politic va ajunge un jucător important. Becali nu și-a pierdut speranța, în ciuda faptului că începutul de … The post Certitudinea pe care FCSB o are în privința lui Dennis Politic appeared first on spotmedia.ro.
Kremlinul a anunțat ora la care are loc întâlnirea de vineri dintre Putin și Trump și temele care vor fi abordate # SportMedia
Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (şi a României), şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov. „Se preconizează că … The post Kremlinul a anunțat ora la care are loc întâlnirea de vineri dintre Putin și Trump și temele care vor fi abordate appeared first on spotmedia.ro.
Pentru România este foarte important modul în care se va face pacea, potrivit președintelui Nicușor Dan, fiindcă „sunt în joc viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre”. Șeful statului român a subliniat, după întâlnirea cu liderii europeni, că România are cea mai lungă frontieră cu Ucraina și că este cu atât mai … The post România, teama de Yalta 2.0 și întâlnirea Trump-Putin appeared first on spotmedia.ro.
Un fotbalist crescut în academia lui Gică Hagi, legitimat la Farul, a fost cedat la Betis Sevilla, în Spania. Vlad Răfăilă (20 de ani), portar crescut în academia „Regelui” de la Ovidiu, a plecat de la Farul la Betis Sevilla. Tânărul goalkeeper a fost împrumutat de Farul la Betis, după ce în sezonul trecut a … The post Farul a trimis un fotbalist crescut de Gică Hagi la Betis Sevilla appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1268 O dronă a lovit rafinăria Lukoil din Volgograd (Video). SUA ridică temporar sancțiuni pentru discuțiile cu Putin. Zelenski se întâlnește cu Starmer # SportMedia
În ziua 1268 de război, o dronă a lovit rafinăria Lukoil din Volgograd, Rusia, provocând un incendiu, fără victime raportate. Rușii forțează încercuirea Pokrovskului, vizând blocarea rutelor cheie înaintea summitului Putin-Trump. În același timp, Ucraina își consolidează capabilitățile tehnologice: primele 1.000 de drone FPV comandate prin noua platformă DOT Chain Defense Marketplace au ajuns la … The post Ziua 1268 O dronă a lovit rafinăria Lukoil din Volgograd (Video). SUA ridică temporar sancțiuni pentru discuțiile cu Putin. Zelenski se întâlnește cu Starmer appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Economiei: Nu sunt bani în buget să plătim salariile din august, în minister. S-au pus sume din pix # SportMedia
Miruţă afirmă că în bugetul ministerului pe care îl conduce nu mai sunt bani pentru salariile aferente lunii în curs, fondurile fiind identificate în alte capitole bugetare, unde fuseseră alocaţi bani pentru „proiecte care au ajuns la DNA”. „Calculul făcut pe tabele la conceperea bugetului nu a avut legătură cu o realitate care era atunci … The post Ministrul Economiei: Nu sunt bani în buget să plătim salariile din august, în minister. S-au pus sume din pix appeared first on spotmedia.ro.
Tras pe linie moartă la FCSB, Jordan Gele a luat decizia finală în privința viitorului său # SportMedia
Tras pe linie moartă la FCSB, Jordan Gele (32 de ani) a luat decizia finală în privința viitorului său fotbalistic. FCSB nu-l mai vrea pe Gele, care nu a convins în minutele pe care le-a primit la campioana României, și l-a scos pe atacant din lot ca să-i forțeze plecarea. Totuși, francezul se ține tare, … The post Tras pe linie moartă la FCSB, Jordan Gele a luat decizia finală în privința viitorului său appeared first on spotmedia.ro.
Scenariul care îngrijorează Europa: Ce teritorii ar putea face obiectul unui schimb între Rusia și Ucraina, „negociat” de Trump # SportMedia
Summitul de vineri din Alaska, prima întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la începutul invaziei din 2022, ar putea aduce pe agendă un „schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina. Liderul american a confirmat că negocierile vor porni de la această idee, în timp ce Volodimir Zelenski a transmis ferm că Ucraina nu … The post Scenariul care îngrijorează Europa: Ce teritorii ar putea face obiectul unui schimb între Rusia și Ucraina, „negociat” de Trump appeared first on spotmedia.ro.
Liber de contract după ce a plecat de la Rangers, Ianis Hagi nu a semnat, încă, cu nicio echipă și așteaptă oferta potrivită. Întrebat despre viitorul său, Ianis a anunțat că nu va semna cu nimeni până în momentul în care va simți că a sosit oferta, echipa și antrenorul potrivit pentru el. Internaționalul român … The post Ianis Hagi și-a stabilit viitorul appeared first on spotmedia.ro.
Un fotbalist de la FCSB este chinuit de o accidentare care îi provoacă „dureri atroce”. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a vorbit despre starea lui Risto Radunovic (33 de ani), absent în ultimele meciuri ale campioanei României din cauza unei pubalgii. Accidentarea îi dă mari bătăi de cap lui Radunovic, … The post Probleme mari pentru un fotbalist de la FCSB: „Durerile sunt atroce” appeared first on spotmedia.ro.
Putin pare pregătit să testeze noua rachetă Burevestnik, arma „invincibilă” cu traiectorie imprevizibilă # SportMedia
Rusia pare să se pregătească pentru testarea noii sale rachete de croazieră, cu încărcătură nucleară și propulsie nucleară, afirmă doi cercetători americani și o sursă dintr-un serviciu de securitate occidental, chiar în timp ce președintele rus Vladimir Putin se pregătește pentru discuțiile pe tema Ucrainei cu președintele american Donald Trump, vineri. Jeffrey Lewis, de la … The post Putin pare pregătit să testeze noua rachetă Burevestnik, arma „invincibilă” cu traiectorie imprevizibilă appeared first on spotmedia.ro.
Revenire spectaculoasă la FCSB: Veste excelentă pentru Elias Charalambous și Mihai Pintilii # SportMedia
Se pregătește o revenire spectaculoasă la FCSB, campioana României, care traversează un moment nefast de formă în startul sezonului. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat că Joyskim Dawa se apropie cu pași mari de revenirea pe teren, după ce a suferit o ruptură de ligamente încrucișate la finalul lunii martie. Stoica … The post Revenire spectaculoasă la FCSB: Veste excelentă pentru Elias Charalambous și Mihai Pintilii appeared first on spotmedia.ro.
Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, a obținut un wild card pentru US Open, turneu care începe pe 24 august, informează L’Equipe. Venus Williams va fi prezentă pentru a 24-a oară la US Open. Jucătoarea, care a câștigat două titluri la New York în cariera sa (2000 și 2001), … The post Venus Williams a primit un wild card pentru US Open, la 45 de ani appeared first on spotmedia.ro.
Economia României a crescut ușor, cu 0,3%, în prima jumătate a anului 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Statistica mai arată că economia României a crescut cu +0,3% pe seria brută, în trimestrul al doilea din 2025, la fel ca în primul trimestru. … The post Economia României a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului appeared first on spotmedia.ro.
