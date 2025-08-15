Exclusiv ANRE plătește experți de partid cu salarii uriașe. Președintele încasează peste 75.000 lei net pe lună. Venitul angajaților, de 3 ori peste media națională

10:40

Un fotbalist de la FCSB este chinuit de o accidentare care îi provoacă „dureri atroce”. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a vorbit despre starea lui Risto Radunovic (33 de ani), absent în ultimele meciuri ale campioanei României din cauza unei pubalgii. Accidentarea îi dă mari bătăi de cap lui Radunovic, … The post Probleme mari pentru un fotbalist de la FCSB: „Durerile sunt atroce” appeared first on spotmedia.ro.