Anunț de la OLX pentru toți românii

22:30

Grupul german Knauf, unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcții pentru amenajări interioare, izolarea clădirilor și plafoane de design din lume, e prezent în ţara noastră prin două firme: Knauf Gips România şi Knauf Insulation. Knauf Gips România, care deţine o fabrică la Aghireșu, a obţinut profitabilitate netă de 7,1% în anul 2024 cu un număr mediu de 82 de salariaţi. Knauf Insulation continuă să meargă în pierdere şi înregistrează datorii aproape duble în anul 2024 faţă de cele cu care a închis anul 2023, ca urmare a investiţiilor semnificative (circa 140 de milioane de euro) în fabrica pe care a construit-o la Târnăveni şi care a început producţia de vată minerală de sticlă în ianuarie 2025, arată o analiză Economica.net.