Veste excelentă pentru România guvernului Bolojan! Am scăpat iar de „junk”. Fitch Ratings reconfirmă calificativul României și putem ieși iar pe piețele externe
Economica.net, 16 august 2025 00:20
România reușește să mai evite o dată retrogradarea în categoria investițională "junk", care ar echivala cu un dezastru, în condițiile în care investitorii nu ar mai finanța Guvernul României. Din toamnă, România va ieși cel mai probabil pe piețele internaționale, având ratingul investițional confirmat.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
00:20
Veste excelentă pentru România guvernului Bolojan! Am scăpat iar de „junk”. Fitch Ratings reconfirmă calificativul României și putem ieși iar pe piețele externe # Economica.net
România reușește să mai evite o dată retrogradarea în categoria investițională "junk", care ar echivala cu un dezastru, în condițiile în care investitorii nu ar mai finanța Guvernul României. Din toamnă, România va ieși cel mai probabil pe piețele internaționale, având ratingul investițional confirmat.
Acum 2 ore
23:40
Summit Putin-Trump. Începe evenimentul care decide scoarta lumii. Trump și Putin, împreună în mașină, o premieră istorică. Moldova și România, posibil pe agendă. Care vor fi marile subiecte -LIVE TEXT # Economica.net
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, se întâlnesc acum în Alaska. Trump și Putin au plecat împreună în mașină spre locul summit-ului. Niciodată președinți ai celor două țări nu au mers împreună în mașină, cu ocazia altor întâlniri.
Acum 4 ore
22:40
Summit Putin-Trump. Începe evenimentul care decide scoarta lumii. Trump și Putin, împreună în mașină, o premieră istorică. Moldova și România, în discuții. Care vor fi marele subiecte -LIVE TEXT # Economica.net
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, se întâlnesc acum în Alaska. Trump și Putin au plecat împreună în mașină spre locul summit-ului. Niciodată președinți ai celor două țări nu au mers împreună în mașină, cu ocazia altor întâlniri.
22:10
Kremlinul a estimat vineri că întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuţii privind conflictul din Ucraina, ar putea dura "cel puţin 6-7 ore", incluzând întâlnirea lor şi o conferinţă de presă comună, relatează AFP, transmite Agerpres.
22:10
FICSIMM: IMM-urile, în pericol de blocaj financiar dacă se abrogă „eșalonarea simplificată” # Economica.net
Abrogarea mecanismului de „eșalonare la plată, în formă simplificată”, una din măsurile ce fac parte din proiectul legislativ aflat în dezbatere publică, riscă să lase mii de IMM-uri fără o gură de oxigen financiar, exact într-un moment în care accesul la credite bancare este mai scump și mai restrictiv, avertizează Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri.
21:10
CFR: Trafic îngreunat pe linia spre și dinspre litoral. Sunt întârzieri de sute de minute # Economica.net
Circulaţia trenurilor de călători pe secţia de circulaţie Feteşti - Dunărea, Magistrala 800, se desfăşoară în condiţii de avarie, ca urmare a unui incident produs la substaţia Mircea Vodă în cursul serii de 14 august 2025, a anunţat vineri după amiaza CFR S.A..
Acum 6 ore
20:50
Patronatul RESTO Constanţa: Minivacanța de Sfânta Maria, cel mai agloerat weekend de pe litoral. Grad de ocupare de 100% # Economica.net
Cel mai aglomerat weekend al sezonului 2025 pe litoralul românesc se înregistrează în minivacanţa de Sfânta Maria, susţine Asociaţia Patronală RESTO Constanţa, într-un comunicat transmis vineri, relatează Agerpres.
20:30
FPTR: Minivacanța de Sfânta Maria aduce turismul românesc la capacitate maximă. Peste 90% grad de ocupare, ambuteiaje pe drumurile naționale și transport feroviar insuficient # Economica.net
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) estimează că minivacanța de Sfânta Maria (15–17 august 2025) va fi cel mai aglomerat weekend al sezonului estival, cu litoralul românesc în prim-plan și aproximativ 352.000 de turiști în toată țara.
20:30
Cântăreața Delia a avut afaceri cumulate de 10 milioane lei în 2024 în firmele la care e asociată, cu 4% mai mici decât în 2023 # Economica.net
Cântăreaţa Delia Munteanu, Matache înainte de căsătoria cu Răzvan Munteanu, e asociat în firmele Deliaevent, Stardelsound şi Roka Records, conform informaţiilor de la ONRC, puse la dispoziţia Economica.net de portalul Termene. Aceste firme au avut o cifră de afaceri cumulată netă de circa 10 milioane de lei, cu 4% mai mică decât cea înregistrată în anul 2023, arată calculele Economica.net pe baza situaţiilor financiare ale firmelor.
20:30
Procurorul general al Washington DC dă în judecată administrația Trump, după ce președintele american a preluat controlul asupra poliției din capitală # Economica.net
Procurorul general al Washington DC, Brian Schwalb, a depus vineri o acţiune în justiţie împotriva administraţiei Donald Trump pentru a opri ceea ce a numit "preluarea ostilă" de către preşedintele american a controlului asupra forţelor de poliţie din capitala SUA, cu scopul de a combate criminalitatea în creştere, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
19:30
Capitalul social mărit, deși poate inspira încredere, va fi o barieră pentru micii antreprenori. Totodată, cealaltă măsură propusă, obligația ca firmele să aibă cont bancar, va fi doar un “baston” în plus în drumul antreprenorului spre ghișeul băncii, avertizează avocații de business.
19:30
Directorul general al Deutsche Bahn, Richard Lutz, va părăsi postul înainte de expirarea mandatului său, în condițiile unor performanțe financiare slabe. El va rămâne în funcție până la găsirea unui succesor # Economica.net
Directorul general al Deutsche Bahn (DB), Richard Lutz (foto), va părăsit compania, înainte de încheierea contractului său, în 2027, a anunţat Ministerul Transportului, încheind astfel perioada în care a condus operatorul feroviar de stat, afectat nu doar de plângerile referitoare la întârzierile trenurilor ci şi de performanţa financiară slabă, pe fondul infrastructurii rutiere învechite, transmit DPA şi Reuters, relatează Agerpres.
19:30
Economia Elveției a crescut ușor în trimestrul II din 2025, în contextul războiului comercial declanșat de taxele impuse de administrația americană # Economica.net
Economia Elveţiei a înregistrat o creştere modestă în trimestrul doi din 2025, pe fondul efectelor războiului comercial global, care ar urma să ducă la declinul exporturilor ţării, transmit DPA şi publicaţia Wall Street Journal (WSJ), relatează Agerpres.
19:30
CNPP: 4.693.461 de pensionari erau înregistrați în luna iulie în România. Pensia medie a fost de 2.769 de lei # Economica.net
Un număr de 4.693.461 de pensionari era înregistrat în iulie 2025 în România, cu 120 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.769 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.
19:30
Locuitorii din Cluj-Napoca au contractat cele mai mari credite imobiliare din țară în primele șase luni din acest an – analiză Imobiliare.ro Finance # Economica.net
Locuitorii din Cluj-Napoca au contractat cele mai mari credite imobiliare, în primele şase luni ale acestui an, cu o medie de 452.790 de lei (circa 89.250 de euro), arată o analiză realizată de o platformă imobiliară, relatează Agerpres.
19:30
Cetățenii din Australia, Canada, Chile, Noua Zeelandă și SUA vor putea conduce vehicule pe teritoriul României # Economica.net
O hotărâre a Guvernului României care stabilește ce permise de conducere pot fi utilizate în condiții de reciprocitate pe drumurile din țară, arată că țara are noi parteneriate din acest punct de vedere cu Australia, Canada, Chile, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii.
19:30
Înainte de întâlnirea cu Putin, Trump declară că Ucraina va decide în legătură cu schimburile de teritorii cu Rusia # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că nu va negocia în numele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin şi că va lăsa Kievul să decidă dacă se va angaja în schimburi de teritorii cu Rusia, relatează Reuters, transmite Agerpres.
19:30
Criză de apă la Stockholm. Locuitorii capitalei Suediei sunt avertizați că fiecare picătură contează # Economica.net
Autorităţile suedeze au solicitat populaţiei din zona metropolitană a capitalei Stockholm să economisească apa, în contextul temperaturilor record înregistrate în Scandinavia în timpul acestei veri neobişnuit de calde, transmite vineri Reuters, relatează Agerpres.
19:30
Două persoane au fost rănite vineri într-un atac armat în apropierea unei moschei în oraşul suedez Orebro, a anunţat poliţia într-un comunicat, adăugând că o anchetă a fost deschisă pentru tentativă de omor, relatează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
19:30
Trump a discutat la telefon cu președintele belarus Aleksandr Lukaşenko, înainte de întrevederea cu Putin # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a discutat vineri la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, un aliat fidel al preşedintelui rus Vladimir Putin, a anunţat agenţia oficială de ştiri belarusă Belta, înaintea unui summit între preşedinţii SUA şi Rusiei în Alaska, relatează AFP, transmite Agerpres.
Acum 12 ore
16:30
Alegeri anticipate în primăvară? Un oficial al statului a făcut anunțul: Noi ne pregătim # Economica.net
Consiliul Național al Audiovizualului se pregătește pentru alegeri anticipate în primăvara anului viitor, în condițiile în care PSD ar putea decide să iasă de la guvernare, susține Valentin Jucan, vicepreședinte al instituției.
15:40
Ionuț Moșteanu spune că bugetul alocat înzestrării armatei nu va fi afectat de măsurile de austeritate # Economica.net
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, vineri, că bugetul alocat înzestrării armatei nu va fi afectat de măsurile de austeritate, fiind vorba de cheltuieli agreate cu aliații NATO, scrie Agerpres.
15:30
Seceta poate duce la șiștăvirea boabelor de porumb neirigate, potrivit prognozei meteorologice # Economica.net
Rezerva de umiditate în cultura de porumb neirigat va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute în cea mai mare parte a țării pe parcursul următoarelor zile, iar menținerea temperaturilor ridicate din aer și de la suprafața solului va duce la șiștăvirea boabelor la porumb, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 15 - 21 august, scrie Agerpres.
15:30
Ilie Bolojan a spus la Ziua Marinei Române că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările ocazionate de Ziua Marinei Române în zona Comandamentului Flotei din Constanța, că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați, scrie Agerpres.
15:30
Atunci când decideți să cumpărați online un nou set de anvelope pentru mașina dvs. există mai mulți factori pe care să-i luați în considerare.
15:30
Ilia Bolojan a devenit vicepremier interimar în locul demisionarului Dragoș Anastasiu # Economica.net
Decretul prin care premierul Ilie Bolojan a fost desemnat ca vicepremier interimar pe domeniile coordonate de Dragoș Anastasiu, care și-a dat demisia în iulie, a fost publicat joi în Monitorul Oficial, scrie Agerpres.
15:30
Dominic Fritz, USR, declarație incredibilă despre legea de plată a pensiilor private: „Nu vrem să motivăm oamenii să-și retragă toți banii în orice moment”. Uită că plata nu se poate face decât la pensionare sau deces, dar cere ferm „o soluție bună pentru toată lumea” # Economica.net
Dominic Fritz, președintele USR, a făcut, astăzi, o declarație incredibilă pentru cineva care are un rol în susținerea sau, dimpotrivă, respingerea unor reglementări importante pentru milioane de români. Șeful USR a spus că nu dorește ca participanții în sistemul de pensii administrate privat să "își retragă banii în orice moment". Fritz se pare că a uitat chiar esența unui sistem de pensii administrate privat, anume că activul acumulat nu se plătește decât atunci când se îndeplinesc condițiile de pensionare (vârstă sau invaliditate) ori în caz de deces al titularului. Președintelui USR nu îi este foarte clară nici natura obligatorie a sistemului de pensii administrate privat (Pilonul II), din moment ce arată că oamenii trebuie să fie "încurajați" să participe în acest sistem.
13:20
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, spune că Rusia va începe discuțiile cu SUA cu o poziție clară și ușor de înțeles # Economica.net
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi seară, la sosirea sa în Anchorage, Alaska, că Rusia intră în discuțiile cu Statele Unite cu o poziție clară și ușor de înțeles, informează vineri dpa, scrie Agerpres.
13:20
Tratatul Internațional asupra Plasticului eșec la Geneva. Zece zile de discuții pierdute # Economica.net
Cele 185 de țări reunite la Geneva nu au reușit, în noaptea de joi spre vineri, să ajungă la un acord asupra unui tratat internațional, obligatoriu din punct de vedere juridic, împotriva poluării cu plastic. Zece zile de discuții diplomatice tensionate s-au încheiat vineri, în zori, cu un eșec răsunător pentru mediu și diplomație, transmit AFP și Agerpres..
12:00
MIPE și Ministerul Educației spun că cei 500 de lei virați pe cardurile educaționale pot fi cheltuiți până pe 31 august # Economica.net
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, reamintesc părinților că sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024-2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025, au anunțat vineri cele două instituții, scrie Agerpres.
12:00
România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri, care vizează cheltuielile statului, reducerea investițiilor și curățarea mediului de afaceri – Adrian Negrescu, consultant economic # Economica.net
România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri, care să vizeze restructurarea cheltuielilor statului, reducerea investițiilor și curățarea mediului de afaceri de companiile cu potențial risc evazionist, susține consultantul economic Adrian Negrescu, scrie Agerpres.
12:00
Cea mai populară aplicaţie de comunicare digitală lansează o serie de funcţii pentru apelurile video de business, în frunte cu posibilitatea programării acestora, scrie News.ro
Acum 24 ore
11:20
Baza de calcul a CASS ar putea urca de la 60, la 90 de salarii minime pentru activități independente # Economica.net
Ministerul Finanțelor propune majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, de la 60 de salarii minime brute pe țară garantate în plată, la 90 de salarii minime brute pe țară, pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2026, scrie Agerpres.
11:20
Protestatari antiguvernamentali au devastat joi sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din Novi Sad # Economica.net
Protestatarii antiguvernamentali au devastat joi sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din oraşul Novi Sad, în nordul ţării, şi au avut ciocniri cu poliţia şi susţinătorii SNS în capitala Belgrad, la o zi după ce violenţele au provocat zeci de răniţi, relatează Reuters și News.ro.
11:20
Ucrainienii au stabilizat câmpul de luptă din Donețk, unde rușii au reușit o înaintare surprinzătoare # Economica.net
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Donețk unde trupele ruse au reușit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, a declarat joi guvernatorul regional, transmit Reuters și Agerpres.
11:20
Zi istorică. Întreaga lume e cu ochii pe întâlnirea Trump-Putin de astăzi. Ce vor discuta și care sunt așteptările pentru pacea în Ucraina # Economica.net
Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, se va întâlni astăzi, de la 22: 30 cu omologul să rus Vladimir Putin, într-un eveniment istoric care ține întreaga lume cu sufletul la gură. Subiectul pus pe masă este pacea în Ucraina, însă, în subsidiar ar putea fi vorba de mai multe acorduri politice și comerciale și chiar de recalibrarea relației între cele două mari puteri mondiale.
10:30
BMW a confirmat premiera mondială a SUV-ului iX3, primul Neue Klasse, la IAA Mobility 2025 # Economica.net
La IAA Mobility 2025 de la Munchen, oraşul său natal, BMW prezintă unul dintre cele mai importante automobile noi din istoria sa, iX3, primul model Neue Klasse.
10:30
Jacopo Venturini, director general al casei de lux Valentino, a părăsit compania, a anunţat joi brandul italian, precizând că decizia a fost luată de comun acord şi este motivată de raţiuni personale, transmit Reuters și News.ro.
10:30
Platforma de anunțuri OLX, cel mai accesat web-site din România, schimbă, începând cu 1 septembrie, mai multe condiții de utilizare. Modificările îi vizează atât pe utilizatorii privați cât și pentru cei profesioniști.
10:10
Horia Cardoș a cumpărat un teren de 21 de hectare lângă Mihăilești pe care a plătit 785.000 euro # Economica.net
Grupul antreprenorial românesc Agroland, controlat de omul de afaceri Horia Cardoș (foto), a anunțat miercuri că achiziționează un teren cu o suprafață de 21 de hectare lângă Mihăilești, pe care vrea să construiască noi ferme avicole, scrie StartupCafe.ro.
10:10
Iranul lucrează cu China și Rusia pentru a preveni sancțiunile europene contra Teheranului # Economica.net
Iranul a declarat joi că lucrează alături de China și Rusia pentru a preveni reintroducerea sancțiunilor europene împotriva Teheranului, după ce Marea Britanie, Franța și Germania au amenințat că vor impune din nou măsurile din cauza programului nuclear iranian, relatează AFP și Agerpres.
10:10
Creștere de 27% a profitului operațional al Foxconn în T2 2025, pe baza expansiunii afacerii cu servere pentru IA # Economica.net
Foxconn, cel mai mare producător de electronice la comandă din lume şi principal furnizor al Apple, a raportat joi o creştere de 27% a profitului operaţional în al doilea trimestru din 2025, susţinută de expansiunea puternică a afacerii cu servere pentru inteligenţă artificială, transmit CNBC și News.ro.
10:10
Numeroşi utilizatori ai reţelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, înaintea orei15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector, scrie News.ro.
10:10
Marca Mini, parte a grupului BMW, dezvăluie două show car-uri John Cooper Works exclusive la IAA Mobility 2025 de la Munchen în pavilionul din Lenbachplatz.
10:10
Ryanair înregistrează o cerere solidă pe piaţa europeană, cu rezervări peste nivelul de anul trecut, şi rămâne rezonabil optimistă privind atingerea ţintelor de vară, a declarat joi directorul general Michael O’Leary, citat de Reuters și News.ro.
10:10
Valul de căldură va persista și azi în 24 de județe și Municipiul București cu temperaturi până la 37 de grade # Economica.net
Valul de căldură va persista vineri în 24 de județe și în municipiul București, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, scrie Agerpres.
10:10
Adoptarea euro este văzută ca o oportunitate semnificativă pentru ca Bulgaria să-și majoreze sectorul turismului și investițiile, conform primarilor și experților din turism, a informat Televiziunea Națională (BNT), conform Novinite, citat de Agerpres.
10:10
Sub un sfert dintre companiile românești au apelat la publicitatea online anul trecut # Economica.net
Mai puțin de 25% dintre companiile din România (22,8%), Polonia (23,2%) și Portugalia (23,6%) au folosit publicitatea online anul trecut, a anunțat joi Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), prezentând datele disponibile din 20 de state membre UE, scrie Agerpres.
Ieri
22:30
Ministerul Finanțelor vrea să declare inactive companiile care nu au conturi bancare în România, iar perioada de inactivitate va fi de maximum un an # Economica.net
O companie ar putea fi declarată inactivă dacă nu are cont bancar în România sau dacă nu a depus situaţiile financiare anuale în termen de cinci luni de la împlinirea termenului legal, potrivit proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicat joi de Ministerul Finanţelor.
22:30
Patru state au activat în ultima săptămână mecanismul de protecţie civilă al UE, pentru a primi asistență în lupta cu incendiile de pădure # Economica.net
Grecia, Bulgaria, Muntenegru şi Albania au activat în ultima săptămână mecanismul de protecţie civilă al UE pentru a a primi asistenţă în combaterea incendiilor forestiere, multe având loc simultan pe întreg continentul, potrivit unui comunicat publicat joi pe pagina web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.