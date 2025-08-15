Veste excelentă pentru România guvernului Bolojan! Am scăpat iar de „junk”. Fitch Ratings reconfirmă calificativul României și putem ieși iar pe piețele externe

15:30

Dominic Fritz, președintele USR, a făcut, astăzi, o declarație incredibilă pentru cineva care are un rol în susținerea sau, dimpotrivă, respingerea unor reglementări importante pentru milioane de români. Șeful USR a spus că nu dorește ca participanții în sistemul de pensii administrate privat să "își retragă banii în orice moment". Fritz se pare că a uitat chiar esența unui sistem de pensii administrate privat, anume că activul acumulat nu se plătește decât atunci când se îndeplinesc condițiile de pensionare (vârstă sau invaliditate) ori în caz de deces al titularului. Președintelui USR nu îi este foarte clară nici natura obligatorie a sistemului de pensii administrate privat (Pilonul II), din moment ce arată că oamenii trebuie să fie "încurajați" să participe în acest sistem.