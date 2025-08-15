Ministerul Finanțelor propune alte majorări de taxe în al doilea pachet fiscal. Case de marcat pentru proprietarii care închiriază locuințe pe termen scurt
Lumea Politică, 15 august 2025 10:30
Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică joi seară noul pachet de măsuri fiscal-bugetare care aduce modificări semnificative pentru persoanele cu activități independente, proprietarii care închiriază, investitorii de la bursă și companiile. Propunerile vin în contextul unei economii în încetinire și al scăderii investițiilor străine. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și-a motivat decizia prin argumentul necesității
Acum o oră
10:30
Ministerul Finanțelor propune alte majorări de taxe în al doilea pachet fiscal. Case de marcat pentru proprietarii care închiriază locuințe pe termen scurt # Lumea Politică
Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică joi seară noul pachet de măsuri fiscal-bugetare care aduce modificări semnificative pentru persoanele cu activități independente, proprietarii care închiriază, investitorii de la bursă și companiile. Propunerile vin în contextul unei economii în încetinire și al scăderii investițiilor străine. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și-a motivat decizia prin argumentul necesității
10:10
Ziua Marinei Române: Bolojan participă la ceremoniile de la Constanța. Programul manifestărilor # Lumea Politică
Forțele Navale Române organizează vineri evenimente în șase orașe, cu exerciții navale, ceremonii militare și religioase, precum și tradiționala retragere cu torțe Premierul Ilie Bolojan va participa vineri, 15 august, la ceremonia de la Constanța dedicată Zilei Marinei Române, care marchează cea de-a 123-a ediție a acestei sărbători naționale. Forțele Navale Române organizează evenimente în
Acum 24 ore
12:50
Ilie Bolojan este hotărât să taie pensiile magistraților și să crească vârsta de pensionare. „Am definitivat acest pachet” # Lumea Politică
Ilie Bolojan, premierul României, nu renunță la tăierea pensiilor magistraților. Premierul a anunțat că proiectul, parte din pachetul de măsuri fiscale ce va fi adoptat până la finalul lunii august, va reglementa vârsta standard de pensionare și plafonul pensiilor magistraților. Anunțul a fost făcut în contextul discuțiilor cu asociațiile profesionale și al provocărilor legate de […]
12:20
Ministrul Muncii crede că TVA nu este echitabil! Care sunt argumentele lui Florin Manole # Lumea Politică
Florin Manole a recunoscut la podcastul „Legende Urbane” că măsurile fiscale promovate de cabinetul Bolojan, din care face parte, nu sunt echitabile. Ministrul Muncii a argumentat cu creșterea TVA-ului, taxa pe valoare adăugată. Florin Manole a pus sub semnul întrebării echitatea TVA-ului, deși acesta este teoretic „același pentru toți”. Argumentul său central: impozitul pe consum […]
11:50
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova. Cum se pregătește de candidatură # Lumea Politică
Oligarhul moldovean ar putea candida la alegerile parlamentare din septembrie, în timp ce foștii săi aliați politici se reorganizează pentru revenirea sa în politică Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, însă fără bunurile confiscate în timpul reținerii din vila închiriată în Grecia. Decizia finală va fi luată de […]
11:10
Fitch decide vineri soarta ratingului României: Cum se poate evita retrogradarea la categoria “junk” # Lumea Politică
Agenția de rating evaluează măsurile Guvernului Bolojan, în timp ce experții estimează că România ar putea reveni pe piețele internaționale din septembrie dacă evită declasarea. Agenția de rating Fitch anunță vineri, 15 august, decizia privind posibila revizuire a ratingului României, într-un moment crucial pentru economia națională. Deși majoritatea economiștilor consideră că primele măsuri adoptate de […]
Ieri
11:00
Bolojan avertizează profesorii furioși: “Statul român nu mai poate continua abordările pe care le-a avut” # Lumea Politică
Premierul justifică măsurile din Educație și critică diferențele dintre notarea la clasă și rezultatele la examene, în contextul protestelor anunțate de cadrele didactice Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj ferm cadrelor didactice care amenință cu proteste față de măsurile fiscal-bugetare, avertizând că statul nu mai poate continua cu aceleași abordări din trecut și subliniind […]
10:50
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska pentru a negocia “schimburi de teritorii” în conflictul din Ucraina # Lumea Politică
Summitul programat pentru vineri, 15 august, stârnește îngrijorări la Kiev și în capitalele europene, experții comparând situația cu Acordul de la Munchen din 1938. Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri într-o locație din Alaska pentru a discuta soluții privind încheierea războiului din Ucraina, iar președintele american a anunțat că la baza negocierilor […]
13 august 2025
12:00
Liderul AUR declară că doi deputați PSD ar fi dispuși să susțină o moțiune de cenzură și lansează un apel către social-democrați să se alinieze “poporului român” Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a dezvăluit marți seară planurile formațiunii de a ajunge la guvernare încă din această toamnă, printr-o eventuală coaliție cu Partidul […]
11:40
ANAF lansează controale masive împotriva firmelor care deduc cheltuieli personale ale patronilor # Lumea Politică
Fiscul anunță măsuri drastice pentru societățile care înregistrează în contabilitate cheltuieli destinate uzului personal al acționarilor sau asociaților Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat o campanie amplă de verificări și sancțiuni împotriva societăților comerciale care deduc cheltuieli în interesul personal al asociaților sau acționarilor, o practică care va fi urmărită cu prioritate de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Premierul Ilie Bolojan (PNL) a convocat pentru miercuri o ședință cu reprezentanții instituțiilor din subordinea Guvernului, în cadrul căreia urmează să fie discutate măsuri concrete de restructurare și reducere a cheltuielilor cu personalul din sectorul public. Agenda restructurării guvernamentale Conform invitației transmise de premier și citată de HotNews, Bolojan i-a chemat în ședință pe reprezentanții […]
10:50
Departamentul de Stat american critică anularea alegerilor din România: “O ingerință politică fără precedent” # Lumea Politică
Raportul anual privind drepturile omului cataloghează decizia Curții Constituționale drept “restricție excesivă a discursurilor politice dezagreate” Departamentul de Stat al SUA a inclus în raportul anual privind drepturile omului pe 2024 o critică dură la adresa anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din România, catalogând această decizie drept o “ingerință politică în alegeri” de o […]
10:40
Criză de finanțare în infrastructura rutieră: Banii pentru autostrăzi se epuizează luna viitoare # Lumea Politică
Asociația Pro Infrastructură lansează un avertisment alarmant privind blocajele financiare iminente din sectorul infrastructurii rutiere, în timp ce constructorii încep să ia măsuri de protecție Sectorul infrastructurii rutiere din România se confruntă cu o criză financiară acută, Asociația Pro Infrastructură avertizând că “luna viitoare se termină banii de autostrăzi“. Organizația critică gestionarea politică a situației, […]
10:20
Preoții și personalul monahal vor plăti CASS din septembrie: Sfârșitul unei excepții de lungă durată # Lumea Politică
Începând cu 1 septembrie 2025, preoții, călugării și călugărițele nu vor mai beneficia de excepția de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) și vor trebui să își plătească asigurarea medicală pentru a avea acces la serviciile medicale de stat. Măsura face parte dintr-o reformă mai amplă a sistemului de sănătate care vizează […]
12 august 2025
11:20
Anchetă pentru suspiciuni de fraudă la achiziția microbuzelor școlare din PNRR, cumpărate la preț aproape dublu. Peste 135 de milioane de euro # Lumea Politică
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat declanșarea unei anchete ample privind achiziția microbuzelor școlare electrice finanțate prin PNRR, după apariția unor suspiciuni de prețuri supraevaluate și posibile fraude în mai multe județe. Corpul de Control al ministerului va verifica toate procedurile, iar în caz de nereguli vor fi sesizate autoritățile competente, inclusiv […]
11:10
Inflația explodează în România: 7,8% în iulie, de aproape 4 ori peste media UE. Energia electrică, în creștere cu 63% # Lumea Politică
România se confruntă cu o inflație record în luna iulie, ajungând la 7,8% față de aceeași perioadă a anului precedent, de aproape patru ori mai mare decât media zonei euro, care s-a menținut la 2,0%. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată o accelerare dramatică a creșterii prețurilor, cu energia electrică înregistrând cea […]
11:00
Ambasada SUA anunță noi reguli pentru vize: Interviuri obligatorii pentru majoritatea categoriilor. De când se aplică # Lumea Politică
Ambasada Statelor Unite din București a anunțat modificări importante în procedura de obținere a vizelor de neimigrant, care vor intra în vigoare pe 2 septembrie 2025. Noile reguli vor extinde obligativitatea interviului personal pentru majoritatea solicitanților, inclusiv pentru copiii sub 14 ani și persoanele peste 79 de ani. Regula generală: Interviu obligatoriu Începând cu data […]
10:50
Moșteanu despre tensiunile din coaliție: „Nu mă poți obliga să merg la funeraliile lui Iliescu, dar coaliția trebuie să continue” # Lumea Politică
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), a explicat poziția partidului său în conflictul cu PSD-ul pe tema participării la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, subliniind că USR a respectat doliul național, dar fiecare are dreptul să aleagă dacă participă sau nu la ceremonie. Poziția USR față de funeraliile lui Ion Iliescu Moșteanu a clarificat poziția USR: […]
10:40
Reforma administrației locale: 40.000 de posturi vor fi eliminate, inclusiv de la Poliția Locală. Economiile la buget prognozate # Lumea Politică
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR), a anunțat detalii concrete privind reforma administrației locale, care va viza eliminarea a peste 40.000 de posturi în sectorul public, generând economii de 2,2 miliarde de lei pe an. Măsura face parte din strategia guvernului de eficientizare a aparatului bugetar. Structura reducerilor de personal Cseke Attila a detaliat modul în […]
09:50
Inițiativa aparține cancelarului german Friedrich Merz, care dorește să coordoneze poziția occidentală în fața negocierilor privind Ucraina. Președintele american Donald Trump va purta discuții cu principalii lideri europeni înainte de întâlnirea programată cu președintele rus Vladimir Putin, prevăzută pentru vinerea viitoare în Alaska. Contextul întâlnirii Trump-Putin Trump și Putin se vor întâlni vineri, 15 august, […]
11 august 2025
16:00
Ministrul Muncii vrea impozit progresiv de la 2000 de euro! Ce spune Florin Manole despre noul proletariat? # Lumea Politică
Florin Manole a fost invitatul special al Podcastului „Legende Urbane” și a reluat teza impozitului progresiv. El i-a mărturisit lui Mihai Belu că dorește ca românii care câștigă mai mult de 2000 de euro pe lună să plătească impozit mai mare!. Ministrul Muncii a vorbit și despre noul proletariat și relația acestuia cu sindicatele. De […]
15:50
PSD rămâne la guvernare, dar pune condiţii. Sorin Grindeanu: „Vrem eliminarea privilegiilor şi apoi revenim în Coaliţie” # Lumea Politică
Liderii PSD s-au reunit în ședința Biroului Permanent Național pentru a discuta despre rămânerea sau ieșirea de la guvernare. Sorin Grindeanu anunţă că s-a decis ca social-democraţii să rămână la guvernare, dar aceştia vor impune anumite condiții. Principala condiție impusă de liderii PSD va fi ca orice proiect, înainte să fie anunțat public, să fie […]
12:50
Scandalul fondurilor UE în Polonia: Subvenții pentru cluburi de swingeri și iahturi zguduie coaliția lui Donald Tusk # Lumea Politică
O inițiativă de transparență menită să demonstreze buna gestionare a fondurilor europene s-a transformat într-un scandal major pentru guvernul polonez condus de Donald Tusk, după ce s-a descoperit că bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost alocați unor proiecte controversate, inclusiv unui club pentru swingeri, unei pizzerii cu solar și unui […]
11:40
Călin Georgescu critică dur “sistemul politic românesc”: „spectacol grotesc în care prostia urlă, adevărul așteaptă, iar minciuna fură realitatea” # Lumea Politică
Călin Georgescu s-a prezentat luni la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar, în contextul în care procurorii au modificat programul de înfățișare de la miercuri la luni. Fostul candidat la președinție a fost întâmpinat de zeci de susținători și o prezență masivă a forțelor de ordine. Declarații vehemente împotriva puterii […]
11:10
Ministrul Pîslaru explică finalizarea renegocierii PNRR: România păstrează 21,5 miliarde de euro din fonduri europene # Lumea Politică
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a oferit detalii despre procesul de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Oficialul susține că actualul guvern a acționat ca să nu se piardă „niciun euro”. Ministrul a explicat că renegocierea a fost necesară din cauza întârzierilor majore în implementarea proiectelor și a problemelor moștenite […]
10:50
Dmitri Medvedev: „Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean”. Ucrainenii au recrutat „bandiți” din cartelurile de droguri # Lumea Politică
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte al țării în perioada 2008-2012, a lansat noi atacuri verbale la adresa Europei și Ucrainei, acuzând liderii europeni că încearcă să saboteze presupusele eforturi americane de rezolvare a conflictului din Ucraina. Atacuri la adresa “imbecililor europeni” Într-o postare pe canalul său de Telegram, Medvedev […]
10:40
Titus Corlățean își anunță candidatura la șefia PSD: „nu facem lucruri în obscuritate” # Lumea Politică
Senatorul social-democrat Titus Corlățean, fost ministru al Justiției și Afacerilor Externe în guvernele Victor Ponta, a anunțat oficial că va candida pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat. Un proiect de relansare bazat pe oameni credibili Motivându-și decizia de a intra în cursa pentru conducerea partidului, Corlățean a explicat, duminică seară, într-o emisiune TV: […]
10:30
Constantin Toma, primarul Buzăului, își anunță susținerea pentru Titus Corlățean la șefia PSD # Lumea Politică
Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, un critic al actualei conduceri a PSD, anunţă că este în echipa lui Titus Corlăţean, care şi-a anunţat candidatura la şefia partidului. Toma aminteşte, într-o postare pe Facebook, că duminică seară, Titus Corlăţean, senator şi fost ministru de Externe, şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de preşedinte al Partidului Social […]
09:40
Ilie Bolojan a fost întrebat duminică la Antena 3 CNN despre ședința de luni a conducerii PSD și ce ar face dacă social-democrații ar decide ieșirea de la guvernare. „Sper să nu avem o astfel de situație și eu cred că toți cei care suntem la guvernare suntem conștienți de situația în care se găsește […]
09:20
Ilie Bolojan, cu bătaie la USR, în cazul Iliescu: „Dacă ai un respect pentru defunct, te duci la înmormântare, dacă nu, îți vezi de treaba ta” # Lumea Politică
Ilie Bolojan acuză voalat atitudinea USR vis-a-vis de ceremoniile funerare ale lui Ion Iliescu. Premierul consideră că o atitudine formală, decentă, rânduită, fără emoții inutile în spațiul public ar fi fost de ajuns. „Dacă ai un respect pentru defunct, pentru familia lui, te duci la înmormântare, dacă nu, îți vezi de treaba ta, dar nu […]
08:50
Bolojan: Proiectul pensiilor private nu confiscă banii, ci reglementează retragerea după modelul european. Legătura cu „decrețeii” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan (PNL) a oferit duminică clarificări despre controversatul proiect de lege privind pensiile private, asigurând că prin acesta nu vi confiscați banii oamenilor din Pilonul 2, ci doar va reglementa modalitatea de retragere a fondurilor, urmând un model aplicat în statele europene. Modelul european de retragere eșalonată Șeful Executivului a explicat principiile care […]
8 august 2025
16:40
Ciucu îl atacă pe Drulă: „Dacă aș candida pentru București, nu aș vrea să fiu ales pentru că mă ascund după pantalonii președintelui” # Lumea Politică
Decizia privind candidatul partidelor de dreapta la Primăria Municipiului Bucureşti ar trebui să se ia în urma unei pre-campanii şi a unor dezbateri finalizate cu un sondaj comun PNL-USR, care să decidă cine rămâne în cursă, propune Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele liberalilor şi primarul Sectorului 6. Referindu-se la susţinerea preşedintelui pentru Drulă, Ciprian Ciucu spune că […]
15:40
Crin Antonescu îl atacă pe Nicușor Dan în prima reacție după moartea lui Iliescu. „N-are nici curajul să aprindă o lumânare” # Lumea Politică
Crin Antonescu a lansat vineri un nou atac la adresa lui Nicușor Dan, pe care l-a criticat că s-a ascuns „în aceeași clădire cu defunctul”, în contextul funeraliilor fostului președinte Ion Iliescu. Situația e ironică, ținând cont că nici fostul candidat la alegerile prezidențiale nu a fost prezent la ceremonia de înmormântare și nici nu […]
15:00
Crin Antonescu, atac la Nicușor Dan după funeraliile lui Iliescu: „Stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul” # Lumea Politică
Fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu a avut un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan. De această dată, Antonescu îl critică pe șeful statului pentru că nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu deși se afla la Palatul Cotroceni. „După 20 de ani în care au condus România (Președinție, Instanțe, Parchete, Servicii), băsiștii […]
14:10
Guvernul a decis în ședința de vineri să amâne cu cel puțin o săptămâna adoptarea proiectului de lege referitor la pensiile private. Decizia vine în contextul în care Executivul vrea o dezbatere mai amplă pe marginea acestui proiect, au declarat surse guvernamentale pentru Gândul. Participanții la pensiile private și facultative pot retrage fie toată suma, […]
13:10
Biroul permanent al PSD se va reuni luni pentru a discuta situația creată în coaliție, pe motiv că USR s-a opus organizării de funeralii de stat pentru Ion Iliescu, a anunțat, pe Facebook, liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu. „Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării […]
12:30
Un susținător activ îl critică dur pe Nicușor Dan: “PSD-ul nu va ezita să-l suspende” # Lumea Politică
Valeriu Nicolae avertizează că președintele comite “erori foarte grave” care îi pun în pericol mandatul și parcursul european al României. La mai puțin de trei luni de la preluarea mandatului, președintele Nicușor Dan primește critici dure din partea unuia dintre susținătorii săi activi din campania electorală. Activistul și expertul în comunicare Valeriu Nicolae lansează un […]
12:10
Sindicatele din învățământ mobilizează pentru 100.000 de semnături împotriva reformelor guvernului Bolojan. Școala – ”Cenușăreasa sistemului bugetar” # Lumea Politică
“Școala românească a fost tratată ca cenușăreasa sistemului bugetar” – liderii din învățământ lansează inițiativă legislativă pentru anularea măsurilor fiscale. Cele mai mari trei sindicate din învățământul românesc au declanșat o campanie de strângere de semnături pentru abrogarea prin inițiativă legislativă cetățenească a măsurilor introduse de guvernul Bolojan, pe care le consideră “aberante” împotriva sistemului […]
11:50
Nicușor Dan recunoaște: “Am votat cu Ion Iliescu în 2000 și aș face la fel și astăzi” # Lumea Politică
Președintele României spunea că, în calitate de lider ONG, i-a îndemnat pe oameni să îl voteze pe Iliescu în fața lui Vadim Tudor. Acum nici măcar nu a venit la înmormântarea lui. Într-o mărturisire surprinzătoare făcută anul trecut, când era încă primar general al Capitalei, Nicușor Dan a recunoscut că în turul al doilea al […]
11:40
Ministrul Transporturilor anunță “toleranță zero” față de abaterile care pun în pericol siguranța în metroul bucureștean Trei instituții de control desfășoară vineri o inspecție de amploare la metrou pentru verificarea respectării normelor de siguranță și exploatare a trenurilor de metrou din Capitală, a anunțat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Controlul este efectuat de Ministerul Transporturilor și […]
11:30
Revoluție fiscală: Impozitele pe proprietate se dublează pentru construcțiile ilegale # Lumea Politică
Ministerul Dezvoltării introduce drone și imagini satelitare pentru detectarea clădirilor nedeclarate. Penalități de 30% la fiecare 6 luni întârziere. Guvernul pregătește o reformă drastică a sistemului de impozitare a proprietăților, prin care construcțiile ilegale vor fi penalizate cu o dublare a impozitului pentru cinci ani, iar autoritățile vor folosi tehnologii avansate, inclusiv drone și imagini […]
11:10
România, pe primul loc în UE la scumpirea chiriilor: creștere de 5,8% într-o singură lună # Lumea Politică
Țara noastră depășește cu mult media europeană de 2,3%, în contextul unei cereri în creștere cu 27%. România ocupă o poziție fruntașă în topul european al scumpirii chiriilor, înregistrând în iulie cea mai mare creștere lunară din Uniunea Europeană. Conform datelor publicate de Eurostat, prețurile chiriilor au crescut cu 5,8% față de luna iunie, o […]
07:50
Schimbări majore la Pilonul II de pensii: Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare, cu o excepție # Lumea Politică
Cei peste 8,3 milioane de români care au pensii private obligatorii (Pilonul II de pensii) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maxim 25% din sumă, iar restul lunar pe întreaga durată de viață, potrivit unui proiect de lege aflat vineri pe agenda Guvernului. Există și […]
07:50
Cine vor fi bugetarii care vor fi dați afară. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul # Lumea Politică
Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență decizională un nou pachet legislativ care face parte din viitoarea reformă administrativă a Guvernului. Printre măsurile propuse se numără concedieri, limitarea unor salarii sau reducerea numărului de membri în anumite consilii de administrație, scopul fiind reducerea cheltuielilor publice. ”Pentru asigurarea cheltuirii eficiente a fondurilor publice, proiectul de lege propune și reducerea […]
07:40
Un primar din Teleorman a fost ridicat de DNA. Ar fi primit mită 150.000 de lei pentru diferite lucrări publice # Lumea Politică
Primarul comunei Troianul, din județul Teleorman, a fost ridicat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție după ce întreaga zi i-au fost percheziționate locuința și biroul. Edilul ales din 2014 va trebui să dea explicații într-o anchetă în care este suspectat că ar fi primit mită în jur de 150.000 de lei pentru diferite lucrări publice, inclusiv […]
07:40
USR ocupă Cancelaria Premierului. Bolojan a numit alți doi consilieri din partidul lui Fritz # Lumea Politică
Oana Alexandra Cambera și Andrei Răzvan Lupu, foști deputați USR, au fost numiți în funcţia de consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului. Decizia fost semnată Premier și publicată, joi, în Monitorul Oficial, informează Agerpres. Ambii au fost, anterior, deputaţi în legislatura 2020-2024, aleşi pe listele Alianţei USR-PLUS. Deciziile vor intra în vigoare începând cu data […]
7 august 2025
16:50
Un pesedist îi vrea afară din Guvern pe “neterminații din USR” pentru că au boicotat funeraliile lui Iliescu # Lumea Politică
Atac dur la adresa USR din partea unui deputat PSD pentru care moartea lui Ion Iliescu a devenit pretext de moţiune de cenzură. Deputatul PSD Alba, Voicu Vuşcan, a criticat în termeni jignitori atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu şi a anunţat că va vota prima moţiune de cenzură care va fi depusă […]
16:10
A acuza de incompetență salariații de la Poșta Română în timp ce șefii instituției se laudă cu profit realizat prin munca grea a factorilor poștali este nu doar ipocrizie, ci o ofensă adusă bunului simț dar și o formă de populism managerial periculos pentru orice instituție a statului, susține președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România […]
15:30
Traian Băsescu i-a cerut lui Nicușor Dan să îi dea înapoi indemnizația de fost președinte pentru ultimii 3 ani. Primește și o vilă # Lumea Politică
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a cerut să-și recapete toate drepturile după decizia Curții Constituționale. Acesta a solicitat Administrației Prezidențiale să îi plătească din urmă indemnizația de fost șef de stat în cunatum de 75% din indemnizația acordată Președintelui României. Băsescu cere banii pe ultimele 40 de luni, din martie 2022 până în prezent. […]
14:30
Gafă monumentală la Euronews România, care a greșit președintele aflat în sicriul depus la Palatul Cotroceni # Lumea Politică
Un moment total neașteptat a avut loc în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu. Mai precis, în direct, o prezentatoare de la Euronews România a făcut o gafă monumentală, greșind președintele aflat în sicriul depus la Palatul Cotroceni. „Am văzut, așadar, cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc”, a […]
